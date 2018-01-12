Кредитование как один из потенциальных рисков 2018 года. Риски для банков и вкладчиков

Значительная доля проблемных кредитов в портфелях банков, по мнению НБУ, является одним из ключевых внутренних рисков банковского сектора на протяжении последних лет.

Переход банковской системы на международную практику определения неработающих кредитов и внедрение банковским регулятором новых требований к оценке банками размера кредитного риска по активным банковским операциям позволили оценить реальный уровень проблемных кредитов, выданных украинскими банками. Результат оказался впечатляющим: доля таких кредитов (а это 58% в июле 2017 г.) оказалась наибольшей в мировой практике за всю историю наблюдений! Для сравнения стоит упомянуть, что, по данным НБУ, среди стран с наибольшими историческими максимумами доли неработающих кредитов, например, в 2010 г. в Афганистане такой показатель равнялся 50%, в Нигерии — 38%, а в Экваториальной Гвинее в 2016 г. — 28%. Нужно также отметить, что доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней (т.е. тех кредитов, надежды на возврат которых небольшие), составляет почти 80% от всех неработающих кредитов. И это при том, что по уровню кредитной активности населения Украина находится на одном из последних мест в Европе: соотношение таких кредитов к ВВП составляет всего 3,6%.

Причины такой ситуации различны, включая кризисные явления в экономике, низкую платежеспособность населения, высокий уровень реальной (эффективной) процентной ставки по кредитам, обслуживать которые по силам не каждому заемщику, высокий кредитный риск, требующий от банков формирования дополнительных резервов под такие кредиты. Следует также учитывать и значительный юридический риск, связанный с кредитными операциями, поскольку права кредиторов в Украине слабо защищены на уровне как законодательства, так и правоприменительной практики, что препятствует, в частности, развитию кредитования и доступности кредитных средств.

Кроме того, важно понимать, что наличие проблемных кредитов у банка — это и значительный риск для вкладчиков этого банка, ведь нарушение графика денежных поступлений от заемщиков создает угрозу для регулярных выплат по депозитам.

При этом уповать только на улучшение экономической ситуации в стране для сокращения проблемных кредитов не приходится. Как отмечает НБУ в своем Отчете о финансовой стабильности, если экономика будет расти, то качество кредитного портфеля заметно улучшится, но обслуживание большинства неработающих кредитов уже никогда не возобновится. Если же бурного экономического роста не случится, а курс гривни будет по-прежнему падать (что является более реалистичным сценарием), то портфель проблемных кредитов останется источником системных рисков для банков. По мнению регулятора, банкам следует активнее решать вопросы проблемных кредитов, используя при этом механизмы реструктуризации и списания долга.

Уже в первом полугодии 2018-го НБУ обяжет банки предоставить планы работы с проблемной задолженностью. Кроме того, с целью проверки банковского сектора на прочность НБУ внедряет ежегодную оценку банков путем стресс-тестирования: ему будут подлежать все банки, чьи активы в совокупности составляют не менее 90% от общих активов банковского сектора. Однако наиболее эффективный результат в этом направлении можно ожидать в случае принятия в 2018 г. проекта закона Украины "О деятельности по управлению задолженностью", разработанного НБУ при поддержке ЕБРР.

Сегодня при работе с проблемными долгами банки, как правило, договариваются о реструктуризации с заемщиками, списывают их или продают с дисконтом (т.е. ниже их стоимости). Вследствие неэффективности судебной системы взыскание по проблемным кредитам самим банком может оказаться невозможным или потребовать много времени. Принятие указанного законопроекта, в дополнение к существующим возможностям, позволит банкам продавать проблемные кредиты специализированным финансовым учреждениям — компаниям по управлению задолженностью. В дальнейшем именно эти компании будут урегулировать вопросы погашения задолженности, взаимодействуя непосредственно с должниками.

Данный законопроект направлен на правовое обеспечение деятельности компаний по управлению задолженностью в Украине, создание надлежащей конкурентной среды на вторичном рынке кредитов, усовершенствование регулирования передачи прав требования по задолженности. Принятие такого закона даст банкам реальную возможность более оперативно очищать свои балансы от "токсичных" кредитов, что приведет к улучшению их финансового положения, высвобождению дополнительных ресурсов, ранее использованных в качестве резервов, и активизации кредитного рынка в целом.

Улучшить ситуацию в данном сегменте рынка банковских услуг может помочь и окончательное принятие законопроекта №7114-д, который предполагает создание и ведение кредитного реестра НБУ. Кредитный реестр, существующий во многих странах мира, представляет собой информационную систему, в которой собраны данные о кредитных сделках финансовых учреждений и состоянии их выполнения. Банки смогут использовать такую информацию при оценке уровня кредитного риска перед предоставлением кредита и своевременно узнавать о проблемах потенциального заемщика при обслуживании других кредитов. Это позволит снизить вероятность кредитования недобросовестных заемщиков и уменьшит количество проблемных кредитов в будущем.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что проблема наличия значительного количества неработающих кредитов является одной из главных угроз банковского сектора в 2018 г. Она несет в себе существенный риск как для самих банков, так и для их вкладчиков и других кредиторов, подрывает устойчивость банковской системы страны в целом. Для ее решения требуется, в том числе, усовершенствование действующего законодательства Украины и внедрение новых инструментов работы с проблемной задолженностью, которые помогут банкам очистить баланс от "токсичных" кредитов и улучшить состояние кредитных портфелей.