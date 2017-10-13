Банк уполномочен спросить. Какие сведения банкиры могут требовать у клиентов?

Национальный банк изменил правила проведения финансового мониторинга банками, по сути обязав финучреждения внимательнее отслеживать финансовые операции своих клиентов. Попутно регулятор ужесточил ответственность банкиров за недобросовестный мониторинг, пригрозив штрафом в 8 млн грн в случае выявления нарушений в сфере финансового мониторинга, что выступит дополнительным мотиватором для финучреждений. С одной стороны, усиление финмониторинга — это путь цивилизованных прозрачных отношений банков с клиентами, и хорошо, что Украина уверенно идет по этому пути. С другой — формулировки и инструкции регулятора традиционно витиеваты и туманны, а значит, многие банки, желая во что бы то ни стало выполнить требования НБУ, могут перегнуть палку и ограничить клиентов в их правах без необходимости.

Согласно требованиям законодательства, банк в рамках проведения финансового мониторинга обязан осуществлять идентификацию, верификацию клиента, изучение клиента и уточнение информации о нем в установленных законом случаях.

В частности, идентификация и верификация клиента проводятся при установлении деловых отношений, то есть при первом обращении клиента. Исключением является проведение банком финансовой операции без открытия счета на сумму менее 150 тыс. грн. Также идентификация и верификация осуществляются при проведении операций, подлежащих финансовому мониторингу. К последним относятся операции на сумму 150 тыс. грн и выше, имеющие один или несколько определенных признаков (например, внесение, получение или расчеты наличными средствами, перевод средств на анонимный счет за рубеж, выплата выигрыша в лотерею, обмен банкнот на банкноты другого номинала и пр.). Кроме того, идентификация и верификация клиента проводятся при осуществлении переводов физическим лицом без открытия счета на сумму 15 тыс. грн и выше, а также при проведении разовой финансовой операции без установления деловых отношений на сумму 150 тыс. грн и выше.

Так, для идентификации и верификации физического лица-резидента (например при открытии банковского счета) банк должен выяснить паспортные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер и серия паспорта, дата его выдачи и выдавший орган) и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины.

При изучении клиента банк должен установить, в частности, цель и характер будущих деловых отношений, выяснить его социальный статус, оценить финансовое положение клиента, его репутацию, выявить факт его принадлежности к публичным лицам, произвести оценку риска клиента. Все это должно происходить до проведения финансовой операции, открытия счета, заключения договора.

Если невозможно провести такую идентификацию (верификацию) или у банка возникают сомнения относительно того, что данное лицо выступает от своего имени, банк обязан отказаться от установления (поддержания) деловых отношений или проведения финансовой операции, а в случае, если будет установлен факт предоставления клиентом недостоверной информации, банк обязан отказать клиенту в обслуживании. Кроме того, банк имеет полное право отказаться от проведения финансовой операции, если она по закону подлежит финансовому мониторингу, а также от установления деловых отношений или проведения финансовой операции в случае непредоставления клиентом документов или данных, необходимых для изучения клиента, или если такому клиенту банк установил неприемлемо высокий уровень риска по результатам оценки или переоценки риска. И в таком случае у клиента мало шансов переубедить банк, ведь закон всецело на стороне финучреждения: согласно законодательству банк может отказаться от проведения финансовой операции, даже если клиент не подал соответствующие данные на запрос банка об уточнении информации.

Следует отметить, что вышеуказанный перечень данных не является исчерпывающим: в случае возникновения у банка сомнений в достоверности или полноте предоставленной информации о клиенте, он обязан провести углубленную проверку клиента. Банк вправе истребовать информацию для указанной цели у органов государственной власти, государственных регистраторов, других юридических лиц, а также из иных источников. И как показывает практика, банки все чаще требуют, чтобы клиенты предоставляли им дополнительные документы, в противном случае грозясь отказаться от дальнейшего сотрудничества. Такие требования могут стать еще более "навязчивыми" в свете последних нормативных изменений.

В мае этого года НБУ утвердил изменения к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга. Среди прочего, изменения коснулись и обязанности банков проверять легальность происхождения средств и активов своих клиентов. В частности, финучреждение должно интересоваться источниками поступления денег, которые клиенты приносят в банк. До установления деловых (договорных) отношений, открытия счета или даже осуществления разовых финансовых операций на значительную сумму (т.е. на 150 тыс. грн и выше) банк во время изучения клиента обязан выяснить источники происхождения его средств и активов в случае выявления факта принадлежности клиента к публичным или связанным с ними лицам. При этом не имеет значения, какую операцию планирует осуществить в банке клиент — разместить депозит, обменять валюту, разместить деньги на текущем счете для последующей оплаты за товар и пр.

Стоит отметить, что в упомянутом положении указан перечень того, что может быть источником происхождения средств и активов физических лиц. Это заработная плата, доход, полученный от реализации продукции или за предоставленные услуги, доход от продажи имущества, получение наследства, получение страховой суммы по договору страхования, выигрыш в лотерею, приобретение прав на клад, иные выплаты по условиям гражданско-правовой сделки (договора).

Документами, которые дают возможность банку провести такой анализ и которые могут быть им истребованы от клиента для подтверждения легальности средств, являются, в частности, копия налоговой декларации об имущественном положении и доходах (с отметкой налоговой о ее получении), копия декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера/декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, копия налоговой декларации с отметкой контролирующего органа иностранного государства о ее получении (для нерезидентов), иные документы, подтверждающие источники происхождения средств и активов.

На основании анализа предоставленной клиентом информации и данных из открытых источников банк должен сделать вывод о наличии у клиента достаточных финансовых возможностей для проведения им финансовых трансакций на соответствующую сумму. Иными словами, банк на свое усмотрение должен определить, насколько человек в состоянии (исходя из его афишируемых доходов) сделать крупную покупку, открывая для этой цели счет в банке. Все это происходит в рамках существующего в банках так называемого риск-ориентированного подхода, то есть системы управления рисками легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае выявления банком операций, не соответствующих финансовому положению клиента, невозможности выяснения такого факта, равно как и в случае возникновения сомнений у банка в достоверности или полноте предоставленной клиентом информации банк устанавливает высокий уровень риска данного клиента. Это говорит о том, что велика вероятность использования клиентом услуг банка для легализации уголовных доходов или финансирования терроризма, а значит, банк может отказаться от проведения соответствующей операции.

Последствия введения таких мер можно оценить двояко. С одной стороны, повышение прозрачности финансовых потоков является необходимым шагом в контексте приближения украинского законодательства к европейским стандартам. Этим летом вступила в силу Директива ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 г. "О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма". Она, в частности, усиливает требования к банкам в части анализа и оценки рисков на этапе установления договорных отношений с клиентами и мониторинга текущих финансовых операций клиентов. Нужно отметить, что подтверждение законности происхождения средств давно уже является обязательным условием открытия банковского счета во многих западных странах.

С другой стороны, украинские банки такие дополнительные обязанности вряд ли особо радуют, ведь своими попытками выведать происхождение средств банк может запросто отпугнуть даже самого лояльного клиента. В условиях дефицита ликвидных средств, испытываемого многими банками в Украине, отказываться от размещения крупного депозита по причине неясного происхождения денег некоторым (особенно мелким) банкам может показаться не совсем оправданным. Скорее всего, такие банки будут формально подходить к обязанности по установлению происхождения средств, особенно если клиентом является известный политик или иное публичное лицо. Поэтому перспективы реализации таких мер для детенизации сбережений украинцев кажутся не вполне радужными.