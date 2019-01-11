Гаранты грантов

Сегодня у украинцев есть серьезный запрос на реформы и изменения в политической и социальной жизни как один из ключевых элементов развития страны.

Люди давно потеряли доверие к большинству традиционных институтов, но уверены, что именно представители гражданского общества являются той силой, которая способна эффективно контролировать чиновников и политиков. Вот почему такое большое внимание последние несколько лет привлекают общественные активисты и различные неприбыльные организации, одним из источников финансирования которых являются гранты от международных организаций. Институт экономических исследований и политических консультаций проанализировал деятельность международных негосударственных фондов в Украине, и в этом отчете есть много интересных находок, в частности, он ярко демонстрирует, что при огромном потенциале эта сфера развивается довольно вяло, а помощь часто ограничивается локальными проектами, качественное влияние которых на государство оценить очень трудно.

Исследователи справедливо отмечают: несмотря на то, что роль общественных организаций в развитии государства сложно переоценить, высокий уровень запросов со стороны общества требует от общественных активистов соблюдения соответствующих морально-этических стандартов и открытости их деятельности.

Результаты деятельности большинства подобных структур не подлежат количественной оценке. Например, многие из фондов занимаются продвижением идей демократии, гражданского общества, развития местной власти, борьбы с коррупцией и гендерного равенства. В этом случае нелегко оценить вклад каждой отдельной структуры в процесс развития. В свою очередь, это порождает некоторую плоскость для злоупотреблений как, возможно, со стороны представителей неприбыльных структур, так и со стороны их оппонентов, заинтересованных в как можно более длительном сохранении текущей ситуации и отсутствии реформ.

С другой стороны, неизмеримость результатов работы многих неприбыльных структур является следствием их фокусирования на специфических проблемах. Более того, часто как благотворительные фонды, так и общественные работают в тех сферах, где не представлены какие-либо другие доноры — международные кредитные организации, правительственные и межправительственные структуры.

Тем не менее сам вопрос привлечения и использования финансирования представителями неприбыльных организаций является одним из краеугольных камней доверия к системе. Ведь люди, рассматривающие активистов как противовес политическому и чиновничье-бюрократическому аппарату, хотят видеть в них личностей с высокими степенью ответственности и моральными качествами.

Также их грантовое финансирование часто напрямую связано с защитой тех либо иных интересов. Однако прозрачность способна сильно уменьшить риски использования общественных организаций в политических целях или для каких-либо злоупотреблений. В конце концов, это могло бы стать одним из действенных инструментов привлечения в организации все большего количества людей. Четко понимая отсутствие какого-либо незадекларированного интереса, намного больше людей согласится приобщиться к работе неприбыльных структур, что, в свою очередь, может значительно ускорить процесс политического и социального развития Украины.

Статистика благотворительности

В 2016 г. в Украине было официально зарегистрировано около 15 тыс. благотворительных организаций и фондов. Из них 9,5 тыс. в 2015-м подали сведения о своих расходах на реализацию благотворительных программ, составивших почти 9,4 млрд грн.

Интересно, что около 3 млрд грн пришлось на топ-5 крупнейших фондов, то есть в среднем они тратили по 600 млн грн в год. А 6 млрд грн, или свыше 2/3 бюджета, израсходовала сотня самых больших фондов. То есть, если убрать из расчетов фонды первой пятерки, получается, что другие благотворительные структуры из числа первой сотни тратили по 31 млн грн в год. Остальные почти 9,4 тыс. фондов тратили ежегодно в среднем около 300 тыс. грн.

Американские филантропы

Если говорить о структуре американского благотворительного сектора, то в Штатах большинство фондов — относительно небольшие структуры, занимающиеся в основном вопросами тех или иных общин. Также много благотворительных учреждений — это неприбыльные образовательные и медицинские организации. Общие активы 209 тыс. благотворительных организаций США, подавших соответствующие отчеты в налоговую службу, составили в 2015 г. 3,7 трлн долл. США, а расходы — 2 трлн.

Тем не менее американские благотворители, вопреки существующему мнению, на самом деле не очень много внимания обращали на Украину. С 2011-го по 2018 г., по данным Foundation Center, они выделили для проектов в Украине 103,5 млн долл., или 0,1% от всех внешних грантов. Если смотреть на распределение по годам, то самые большие поступления мы получили после Революции достоинства в 2014 г. Тогда за год в Украину пришло более 14 млн долл. грантовой помощи. Для сравнения, в 2012 г. сумма приблизительно равнялась 9 млн долл.

Среди крупнейших американских доноров — Национальный фонд поддержки демократии. С 2011 г. он выделил Украине около 25 млн долл. В частности, гранты предоставлялись на проекты по развитию демократического общества, в том числе на мониторинг избирательного процесса и защиту прав человека. Крупнейшими украинскими получателями средств фонда были Сумской областной комитет молодежных организаций (747 тыс. долл. на поддержку гражданского общества), Украинский центр независимых политических исследований (514 тыс. долл. на поддержку исследований политических процессов и демократии), Молодежная альтернатива (447 тыс. долл. на подготовку молодых лидеров), Независимая ассоциация телерадиовещателей (418 тыс. долл. на подготовку информационных материалов в сфере прав человека, тренинги и т.п.).

Второй организацией по суммам грантов является Фонд открытого общества, поддерживаемый Джорджем Соросом. Суммарно с 2011-го по 2018 г. он выделил на разные программы в Украине около 11 млн долл. В основном это были проекты в сферах здравоохранения и образования. Например, фонд финансировал работу Киевской школы экономики. Также с его помощью была возобновлена работа Донецкого университета, работал Открытый университет Майдана, проходили различные тренинги для медицинских систем и т.п.

Довольно необычным по своему происхождению является фонд Coca-Cola, получающий от глобальной корпорации Coca-Cola 1% ее операционной прибыли. Фонд поддерживает благотворительные проекты в более чем 70 странах, в частности, в сферах экологии, работы с молодежью и доступа к чистой воде. Основным получателем средств фонда Coca-Cola в Украине является фонд Кличко (1,1 млн долл.). Деньги преимущественно были выделены на поддержку проекта "Зови друзей, играем вместе", а также летней школы для молодежи "Школа успеха". Фонд "АнтиСПИД" получил от фонда 0,76 млн долл. для проведения информационных кампаний о ВИЧ/СПИДе, для пропаганды здорового образа жизни и проведения мероприятий по уменьшению гендерного неравенства в Украине. Национальный олимпийский комитет и Специальная олимпиада Украины получили 0,54 млн долл. финансирования на проведение спортивных мероприятий.

По данным исследователей, в мировом масштабе внешняя деятельность фондов США значительна, и потраченные средства превышают официальные бюджеты внешней помощи многих стран. Однако в Украине их присутствие сравнительно низкое. Объемы поддержки незначительны по сравнению с суммами официальной поддержки: по данным ОЭСР, сумма фактически полученных Украиной грантовых средств от других государств и многосторонних доноров в 2011–2016 гг. составила свыше 5 млрд долл., тогда как от американских фондов в Украину поступило менее 0,1 млрд.

Некоторым исключением из общего правила были гранты на борьбу с табаком, профинансированные фондом Блумберга. Гранты выделялись в поддержку внедрения конкретных законодательных решений и, вероятно, были по объему больше, чем аналогичная работа других специализированных инициатив в Украине. Впрочем, отсутствие информации об объеме выделенного финансирования выглядит несколько непривычно.

Фонд Блумберга предоставил средства Международному союзу борьбы с туберкулезом и легочными болезнями. В дальнейшем Союз распределял полученные средства в странах с высоким уровнем табакокурения и заболеваемости легочными болезнями, в том числе в Украине. Поскольку Союз — это публичная благотворительная организация, она не обязана раскрывать данные получателей средств и суммы поддержки. На практике информация о поддержанных проектах публикуется на сайте инициативы, но без указания сумм такой поддержки. Информация о суммах поддержки раньше обнародовалась, но была изъята и после августа 2016 г. отсутствует в публичном доступе. Впрочем, информация в СМИ (которую сейчас трудно проверить) свидетельствует о том, что с 2008-го по 2015 г. соответствующее финансирование составило 2,7 млн долл.

Германия: политика и не только

Общий капитал германских благотворительных фондов составляет около 68 млрд евро. Одним из важных способов распространения "мягкой силы" страны остаются политические фонды. Более чем 90% их финансирования осуществляется из государственного бюджета в соответствии с тем, представлены ли связанные с фондами партии в Бундестаге.

Фонд Конрада Аденауэра с момента появления в Украине в 1994 г. занимался проектами, которые касались усиления гражданского общества, поддержки политических партий и молодежных организаций. После начала событий на Востоке Украины фонд несколько сместил акценты и стал фокусироваться на тематике освещения событий и поиска путей решения конфликта. Также фонд занимается инициативами, касающимися процесса евроинтеграции Украины. Например, он выступил спонсором целого ряда соответствующих экономических исследований.

Основные направления работы причастного к Партии зеленых Фонда Гайнриха Бёлля — содействие демократии, развитие гражданского общества, гендерное равенство и права женщин, экология, климат и энергетика. У фонда даже есть отдельная программа "Поддержка демократии в Украине". Среди ее основных приоритетов — критическое осмысление новейшей истории и развитие городов. Для продвижения собственных идей фонд организует тематическое обучение, издает соответствующие аналитические обзоры.

Фонд имени Розы Люксембург открыл представительство в Украине только в 2016 г. До этого фонд действовал в Украине из российского офиса, из-за чего подвергался определенной критике. Основным направлением его работы является политическое образование.

В целом, даже когда юридически немецкие политические фонды являются независимыми, де-факто они поддерживают линию аффилированных партий. Именно поэтому их работа в Украине, в том числе по разрешению ситуации на Востоке, является определенным показателем интересов Германии в отношении Украины, а также направлений немецкой политики.

Крупнейшей частной неприбыльной организацией Германии является Фонд Фольксваген, занимающийся вопросами науки и техники. До 2014 г. в документах фонда вообще не фигурируют отдельные программы для Украины. Но после начала российской агрессии фонд решил в формате "мягкой силы" объединить ученых из Украины, России и Германии, предложив гранты на совместные исследования. Такой подход был негативно воспринят у нас, но фонд все равно не изменил позицию. В целом в рамках проекта он поддержал 39 заявок на общую сумму 8,8 млн евро, в которых украинские ученые, несмотря на возмущение, все же приняли участие.

С британским акцентом

Всего благотворительный сектор Британии тратит около 15 млрд евро в год, тогда как общие активы 12 тыс. фондов составляют свыше 70 млрд.

Вестминстерский фонд за демократию начал свою работу в Украине в 1992-м. В 2009–2013 гг. при поддержке фонда осуществлялся проект "Укрепление подготовки кадров Аппарата Верховной Рады Украины". А с 2015 г. фонд занимается развитием Офиса по финансовому и экономическому анализу в Верховной Раде Украины. Также он имеет ряд инициатив по участию женщин-политиков в местных выборах и реформированию партий.

Траст Зигрид Раузинг предоставляет финансирование организациям, работающим над защитой прав человека и в связанных сферах. В течение 2004–2014 гг. поддержку от траста получил только Украинский женский фонд. Однако траст активизировался с 2015 г., когда поддержал еще одну женскую организацию — Западноукраинский центр "Женские перспективы", а также организации, занимающиеся вопросами ксенофобии и нетолерантности (ОО Центр "Социальное действие" для проекта "Без границ"), свободы слова (ОО Media Reforms Center, проект Stop Fake), прав ЛГБТ (ОО "Инса"), и Центр общественных свобод.

Польская помощь по-соседски

Сейчас в Польше активно растет сектор добропорядочности, и его работа сосредоточена именно на странах посткоммунистического блока, среди которых и Украина. Но несмотря на то, что присутствие польских фондов в Украине значительное, из-за ограниченного финансирования они здесь в основном лишь администрируют проекты, финансируемые или государственными, или крупными западными фондами.

Фонд имени Стефана Батория в первой половине 2010-х годов активно поддерживал либерализацию визового режима между Европейским Союзом и странами Восточного партнерства. Например, вместе с украинскими партнерами фонд основал Международную коалицию организаций и аналитических центров за безвизовое движение в Европе. Всего в нее вошли более 45 организаций из стран ЕС, Восточной Европы и Восточного партнерства.

Также фонд занимается поддержкой социальных и экономических инициатив, направленных на развитие демократических учреждений. В 2014 г. он запустил проект "Поддержка раненных активистов Евромайдана и их семей", к которому присоединились многие волонтеры из Украины и Польши, а всего было собрано около

818 тыс. злотых.

В 2015–2017 гг. на территории Львовской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Одесской, Херсонской и Николаевской областей проходила реализация проекта "Сильные локальные громады — ключ к успеху реформы местного самоуправления". За три года на финансирование проекта было израсходовано около 1 млн злотых.

Вместе с этим целый ряд польских фондов занимаются поддержкой образовательных проектов, в том числе помогают молодежи посетить Польшу, дают советы по будущему обучению и т.п.

Как максимизировать выгоды

Сегодня Украину точно нельзя назвать крупнейшим мировым реципиентом помощи от иностранных благотворительных фондов, но, так или иначе, у нас представлено много известных и крупных фондов. Большинство действующих в нашем государстве структур преследуют цель содействовать развитию политических и социальных институтов, включая защиту прав человека, предотвращение дискриминации и т.п.

Однако это вовсе не означает, что поддержка прав человека, свободы слова и других свобод и в дальнейшем должна оставаться преимущественно в фокусе иностранных фондов. Внимание на эту проблематику должны обратить в том числе и украинские благотворители, которые часто декларируют подобные цели, но не всегда могут проиллюстрировать их выполнение конкретными примерами.

Тем не менее сотрудничество с иностранными неприбыльными структурами является перспективным направлением для отечественных общественных организаций. Нацеливаясь на конкретные проекты и зная специфику соответствующих фондов, инициаторы наверняка могут рассчитывать на частичное или даже полное финансирование от иностранных благотворительных структур. Тем более что и общественный запрос, и возможности для такого сотрудничества уже есть.