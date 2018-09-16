Бизнес на дотации

Сельское хозяйство формирует порядка 40% экспортной выручки Украины и является одним из главных источников поступающей в страну валюты.

При этом всего около 6–8% валового продукта дают фермерские хозяйства. Это значит, что на сегодняшний день именно фермерство является главным источником для интенсивного роста отрасли. Но понимает ли это государство, и готово ли оно оказывать поддержку именно тому бизнесу, который реально в ней нуждается?

Сегодня в Украине действует около 45,5 тыс. сельхозпредприятий. Большая часть из них представлена фермерскими хозяйствами. В основном украинские фермерские хозяйства не очень крупные: 28,6 тыс. из них, или почти 84% от общего числа, имеют в обработке до 500 га земли. В фермерских хозяйствах трудятся чуть меньше 97 тыс. человек, из которых 35,3 тыс. — это непосредственно фермеры, и еще более 61 тыс. составляют наемные работники. В среднем на каждые 100 га земли в обработке приходятся по два работника.

Для сравнения, в США общее количество фермерских предприятий составляет 2,2 млн. В обработке у фермеров находится в среднем по 190 га земли, а в фермерских хозяйствах занято 3 млн человек. Соотношение фермеров и наемных работников в США обратное тому, которое мы видим в Украине, и объясняется рядом факторов. Так, это намного большая механизация труда. Также немаловажной причиной можно считать использование в качестве рабочей силы нелегальных трудовых мигрантов, не отображаемых в официальной статистике.

Что касается Франции, то в стране виноградников почти полмиллиона человек называют себя фермерами. Всего же в отрасли занят почти миллион граждан, что составляет порядка 3,5% экономически активного населения страны.

Как видим, Украина ощутимо отстает. С одной стороны, это означает, что именно фермеры и фермерские хозяйства имеют наибольший потенциал роста, за счет которого мы можем не просто перераспределить доли фермеров и агрохолдингов в валовом производстве продукции, но и добиться серьезного увеличения урожаев и, как результат, усилить свои экспортные позиции. С другой — это свидетельство того, что государство, декларирующее поддержку АПК, в действительности поддерживает, прямо или косвенно, крупный бизнес, не ставя на развитие фермеров, имеющих куда больший потенциал.

Государственная поддержка

В 2017 г. фермеры получили помощь от государства на общую сумму около 113,8 млн грн. Она была распределена между 944 фермерскими хозяйствами.

Что касается непосредственно программ, то 34,4 млн грн было израсходовано на удешевление кредитов (всего по программе потратили 297,8 млн). В рамках программы поддержки развития хмелеводства, садоводства, виноградарства и выращивания ягод фермерам выделили 23,9 млн грн на погашение кредитной задолженности (всего 172,48 млн), а также на финансирование расходов по закладке садов и виноградников — 23,9 млн (всего 115,62 млн).

Также государство занималось поддержкой животноводства. В рамках программы 158,34 млн грн потратили на возмещение кредитов без указания, сколько именно денег ушло фермерам. Еще 11,65 млн израсходовали на частичное возмещение цены закупленных для дальнейшего воспроизведения телок, нетелей, коров, племенных свинок, овцематок, баранов и других животных. При этом 3,5 млн грн из этой суммы досталось непосредственно фермерским хозяйствам.

Не совсем однозначной была поддержка, включающая в себя компенсацию на покупку с/х техники. Достаточно долго не были определены четкие условия, стоимость какой именно техники будет компенсирована. В итоге список из 2094 наименований от 60 украинских заводов-производителей появился уже тогда, когда большая часть аграриев закупила технику. В результате господдержка обернулась для них лотереей. Если выбрал технику, которая потом все-таки оказалась в списке, и оплатил ее покупку через государственный банк или банк, где не менее 75% уставного капитала принадлежит государству, то можешь претендовать на частичное возмещение, а именно возмещение 20% стоимости без учета НДС на безвозвратной основе. Из 1220 сельхозпроизводителей, воспользовавшихся программой в период с июля по ноябрь 2017-го, 647 составили фермерские хозяйства. Всего они купили лишь 29 тракторов, один комбайн, 890 единиц почвообрабатывающей и посевной техники, а также другое оборудование. Общая сумма этих покупок с НДС составила 282,7 млн грн, а компенсация достигла 47,1 млн.

Государственная поддержка: мировые примеры

Во многих регионах мира сельское хозяйство дотируется государством. В развитых странах наподобие США или стран Западной Европы выращивание определенного количества продукции дома является в том числе залогом продовольственной безопасности государства.

Например, в США на дотации аграриям тратят около 20 млрд долл. в год. А в 2014 г. вместо обычной помощи путем предоставления средств в стране была внедрена система, предполагающая главный акцент на страховании рисков. На запуск этой программы, а также поддержку инициатив в сфере исследований, торговли и возобновляемой энергетики для сельского хозяйства новым законом о сельском хозяйстве утверждено выделение порядка 950 млрд долл. в течение десяти лет после его принятия.

Логика системы страховок такова, что если у агрария все хорошо, то он просто работает и получает прогнозируемую прибыль. Однако в случае засухи, наводнения или других проблем фермер может получить компенсацию, способную покрыть его издержки и недополученные выгоды. Такая же система действует для производства молока и других продуктов. Что касается роли государства, оно компенсирует аграриям от 38 до 80% сумм, которые необходимо платить в пользу страховых компаний.

В целом система достаточно интересна, так как помогает фермерам нивелировать риски, а также сделать их труд и его результаты более прогнозируемыми. С другой стороны, страхование урожая может мотивировать фермеров применять разные более рискованные способы ведения хозяйства, так как они прекрасно понимают, что все риски несут не сами, а покрывают за счет страховых денег.

В Нидерландах, где сельское хозяйство составляет около 10% экономики и обеспечивает 17,5% экспорта, фермеров подталкивают к устойчивому развитию и производству качественной продукции. К примеру, государство может платить часть процентов по кредитам фермера в том случае, если он тратит деньги на оптимизацию процессов, улучшение условий содержания животных и т.д. Также разными монетарными и немонетарными способами поддерживают фермеров, которые отказались от использования химикатов и пестицидов, чтобы их продукция оставалось конкурентной по сравнению с коллегами, которые и дальше продолжают применять в производстве такие средства.

Франция на поддержку аграриев ежегодно тратит порядка 7 млрд евро. Здесь государство также помогает фермерам бороться с непосильными кредитными ставками и самостоятельно погашает часть существующего процента. В результате фермеры могут покупать технику под 3–4% годовых, а если хотят приобрести землю, процентная ставка составит около 7%. Ежегодно в качестве помощи каждое фермерское хозяйство в среднем получает около 12 тыс. евро. В эту сумму входят и деньги от Европейского Союза, которые он выделяет на поддержку аграриев внутри ЕС.

Канадские фермеры получают дотаций и помощи на сумму в 6–8 млрд долл. в год. Также в Канаде используется серьезный механизм контроля за ценами. В стране стараются не допускать их сильного снижения даже в те периоды, когда дешевая продукция оправдана высоким урожаем и другими факторами. Помимо этого, местные фермеры могут рассчитывать на льготные кредиты на покрытие кассовых разрывов и для получения оборотных средств, на покупку земли. Еще есть поддержка в случае чрезвычайных ситуаций и помощь при экспорте продукции. Последняя является довольно успешной — из валового производства на сумму около 100 млрд долл. в год Канада экспортирует продукции почти на 40 млрд.

Альтернативы государству

Важным вопросом, с которым сталкиваются аграрии, является наличие каких-либо альтернатив программам государственной поддержки в Украине. По большому счету, их не так много.

С одной стороны, около 70% сферы и так работает на внутренних ресурсах и не пользуется кредитами, в том числе из-за их высокой стоимости. С другой — такая проблема не стоит перед крупными аграрными холдингами, так как они могут на достаточно выгодных условиях кредитоваться в европейских банках. Вполне очевидно, что рядовые фермеры подобных возможностей не имеют. Это снижает их конкурентоспособность и заставляет уходить из всех остальных сфер, кроме выращивания наиболее маржинальных культур.

Показательным примером можно считать животноводство, где без дотаций и при относительно низкой марже производство продукции сокращается в том числе за счет выхода фермеров и единоличных крестьян. Тогда как крупные агрохолдинги наращивают объемы. Тем не менее пока они не могут перекрыть падение, и даже в магазинах мы стабильно наблюдаем рост цен на мясомолочную продукцию, который по многим периодам перегоняет инфляцию, то есть общее увеличение цен.

Чтобы не допустить перекоса аграрного сектора и, в частности, фермерства к монокультурному производству, государству все-таки придется финансово помогать аграриям, и делать это в немалых объемах. Потому что даже относительно серьезная помощь, заложенная в бюджет-2018 на уровне 500 млн долл., явно несопоставима с дотациями фермерам в других странах. И если мы хотим еще десятки лет преуспевать на глобальном рынке, то тоже должны инвестировать деньги в развитие сектора путем создания самых разных стимулов.

Дополнительные шаги

Помимо всего прочего, Украине также нужно выводить сельское хозяйство из "тени". Речь идет о единоличных крестьянах и фермерах, которые в рамках семейного хозяйства обрабатывают участки по 100+ га, но официально числятся безработными или заняты другими видами деятельности.

С одной стороны, им нужно предложить льготные налоговые условия, чтобы процесс выхода из "тени" сделать относительно безболезненным. С другой — необходимо расширить программы поддержки, которые были бы направлены именно на фермеров, в том числе путем введения квот, какие суммы могут идти агрохолдингам, а какие — мелким представителям сектора.

Однако даже сегодня среди аграриев распространено недоверие к государственным программам. Одноразовые дотации на уровне пары тысяч гривен или даже нескольких десятков тысяч предполагают возможность дальнейших проверок работы фермеров со стороны контролирующих органов. Для многих мелких аграриев нежелание тратить массу времени на такие проверки и бумажную работу становится естественным барьером, почему они не претендуют на помощь. При этом крупные холдинги могут даже нанимать отдельных людей — специалистов по Government Relations, чтобы после получения дотаций улаживать все возникающие вопросы.

Но если мы хотим увеличить именно поддержку фермеров, тогда речь должна идти о том, чтобы максимально снять бюрократическую нагрузку с тех, кто получает дотации, — ее большую часть нужно зашить либо в сам процесс подачи заявки и получения дотаций, либо в общие для всех правила относительно налоговых процедур. Тогда получать помощь станет прозрачно, и фермер будет смотреть только на критерии соответствия, а не бояться целого ряда проверяющих, которые потом вереницами будут приходить смотреть на купленную им сеялку, отвлекая от работы и не давая собирать урожай.

Государственная помощь аграриям — важный компонент для обеспечения устойчивого и быстрого развития сектора, который присутствует не только в Украине, но также активно применяется и во многих других странах. Что касается Украины, то сегодня нужно заняться более эффективным распределением помощи от аграрных холдингов к фермерам, потому что именно в этом сегменте потенциально можно получить наиболее интенсивный рост путем реального увеличения производительности.