Банковская система-2019: ожидания и вызовы

Банкиры в целом уверены в неплохих перспективах развития на следующие шесть месяцев. Но за последние полгода их ожидания все же несколько сместились в сторону нейтральных и негативных, тогда как основными рисками остались коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы.

Каждые полгода НБУ проводит опрос среди отечественных топ-менеджеров банков, чтобы понять их ожидания на будущие периоды. Логика такого подхода довольно проста: банковская сфера в значительной степени зависит не только от текущей ситуации, но и как раз от ожиданий. Мы несем деньги на депозит, если уверены, что они будут сохранены, а процент как минимум покроет уровень инфляции. Банкиры при рыночных условиях выдают кредиты только тому бизнесу, который потенциально может сгенерировать достаточную прибыль для покрытия основной суммы и процентов. Ипотеки, займы на авто или ремонт также берут люди, которые ожидают стабильных или даже растущих доходов и точно уверены, что смогут погасить обязательства за счет поступлений будущих периодов.

Однако система работает и в противоположном направлении: когда ожидания негативные, то депозиты никто не понесет, а кредиты не будут брать и выдавать.

Риски украинских банков

В опросе НБУ, проводившемся в ноябре 2018 г., 69% респондентов оценили ситуацию в финансовом секторе как удовлетворительную, а 12 — как хорошую. При этом 19% опрошенных уверены, что отрасль находится в плохом состоянии. По сравнению с прошлым исследованием оценки почти не изменились: появилось 4% людей, оценивших ситуацию как очень плохую. Но вместе с тем на 8% уменьшилось количество банкиров, считающих состояние плохим. И на 5% выросло число тех, кто оценил его как удовлетворительное.

Доля респондентов, считающих, что на протяжении последних шести месяцев общее состояние финансового сектора улучшилось, уменьшилась с 43% в мае до 35% в ноябре. В свою очередь, 54% опрошенных считают, что изменений не было, а 12% — уверены в ухудшении ситуации.

В ноябре у участников опроса были менее оптимистичные ожидания перспектив банковской сферы в течение следующего полугодия, чем в ходе майского исследования. В мае 35% респондентов ожидали улучшений, тогда как в ноябре количество оптимистов упало до 15%. При этом сейчас 73% банкиров считают, что состояние рынка не изменится. В мае умеренных финансистов было всего 52%.

Общий риск финансового сектора оценили как высокий только 19% опрошенных банкиров против 43% в мае. Средним его назвали более чем две трети представителей финансовых учреждений, тогда как в мае — всего 48%.

В контексте последних событий важна оценка устойчивости финансового сектора к значительным негативным событиям, которая улучшилась по сравнению с предыдущим опросом. Так, в мае 47% респондентов считали устойчивость сектора низкой и очень низкой. При этом в ноябре их число составляло только 20%, а 69% опрошенных назвали устойчивость сектора средней. Также появились 12% респондентов, которые оценили ее как высокую.

Факторы риска

Вторым пунктом Нацбанк опросил финансистов, какие именно риски для бизнеса они считают ключевыми.

С некоторым отрывом "выиграл" фактор коррупции, деятельности правоохранительных органов и судебной системы. Лишь 20% опрошенных отнесли его к группе средних и низких, а 80% назвали этот риск высоким и очень высоким.

Состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями считают ключевым 69% банкиров, тогда как независимым от него является 31% финансовых учреждений.

Третий риск — это состояние защиты прав кредиторов и инвесторов. 23% респондентов назвали его очень высоким, а 42% оценили как просто высокий. При этом почти 35% опрошенных не очень сильно беспокоит влияние данного фактора.

Политическую и социальную ситуацию в Украине поставили на четвертое место, риск ухудшения которой 12% опрошенных оценили как очень высокий, а 54% — как высокий.

Далее в списке по степени угрозы были мошенничество и кибернетические проблемы, качество законодательства и налоговой системы, доступ к фондированию, динамика и волатильность обменного курса. Довольно слабо как угрозу эксперты отметили войну с Россией: 43% видят в ней риски, тогда как 57% не очень переживают по поводу возможного обострения ситуации.

Из факторов, в наименьшей степени влияющих на ситуацию, банкиры назвали уровень и динамику цен на недвижимость. Только 12% оценили степень его влияния как высокую. При этом 46% определили угрозу как среднюю, 38 — низкую, а 4% — очень низкую. Это интересно, если учитывать, что в целом банки держат на балансе различной недвижимости на почти 20 млрд грн, из которой более чем половина — в Киеве. Также относительно несущественными причинами для ухудшения ситуации банкиры определили возможные банкротства финансовых учреждений, текущую и ожидаемую инфляцию, уровень экономической активности и государственную экономическую политику.

Равнение на реальность

Сейчас ситуацию на украинском банковском рынке формируют несколько основных трендов. Во-первых, сегодня Украина почти вышла из периода так называемого банкопада. Здесь следует упомянуть о банкротстве российской "дочки" банка ВТБ, которое было анонсировано в конце ноября этого года. То есть уже после опроса финансистов, продолжавшегося с 1 по 15 число.

Однако случай ВТБ можно считать особым, — банк давно самостоятельно взял курс на сворачивание активности. Финансовое учреждение постоянно уменьшало обязательства и выводило активы. В свою очередь, НБУ не вводил в банк временную администрацию вплоть до заявления о банкротстве. Тем не менее, по словам представителей Национального банка, ситуацию отслеживали в постоянном режиме и не видели в ней угрозы, ведь четко просматривали финальную цель в виде полного сворачивания активности.

В целом же на рынке остаются более-менее стабильные банки. А их риски если не низкие, то прогнозируемые и понятные.

С другой стороны, доля банкиров, наблюдавших улучшение ситуации в последнее время, упала на 8%. Но здесь дело в том числе в относительности показателей: если перед этим произошло улучшение, то именно оно стало базой для сравнения в следующем периоде.

То же самое можно сказать и об ожиданиях, где число "оптимистов" снизилось сразу на 20%.

В начале года у банков были положительные ожидания по валютной либерализации. Тем не менее пока никто не отменил обязательную продажу доли валюты, хотя сейчас она и составляет относительно "либеральные" 50% по сравнению с 75% выручки, действовавшими раньше. Обязательная продажа валюты делает систему более стабильной, — игрокам на рынке легче прогнозировать доступные объемы, потому что продажа половины выручки состоится в определенный ограниченный промежуток времени после ее возврата в Украину. Но такое ограничение не позволяет банкам и их крупным клиентам зарабатывать, в том числе на курсовой разнице, кроме случаев отдельных чрезвычайных ситуаций.

Некоторые банки имели относительно неплохие планы по росту кредитования малого и среднего бизнеса в 2018 г. Но сейчас это работает только в отдельных финансовых учреждениях и в рамках определенных довольно ограниченных программ.

Из оставшегося негатива значительным сдерживающим фактором является очень большое количество неработающих кредитов. Только в Приватбанке их последняя оценка по состоянию на начало ноября 2018-го составила 84,5%. Речь идет о кредитах, в возврате которых банк не может быть уверен. Например, часть юридических или физических лиц, бравших в долг, сейчас могут не вести никакой хозяйственной деятельности. Другие работают, но при текущих условиях их заработки не позволяют выплатить проценты по кредитам или его тело. Также невозможно выработать и вариант реструктуризации, приемлемый для всех сторон, по которому была бы погашена по крайней мере часть займа.

В целом по Украине на проблемные кредиты приходится около 55% от всех кредитов. Такое состояние дел сильно влияет на поведение банков. Они легко соглашаются кредитовать тех, с кем успешно работали определенный промежуток времени. Потому что в таком случае у банков есть довольно высокая уверенность, что кредиты будут погашаться. Но банки не хотят давать деньги новым фирмам, несмотря на любые показатели или параметры их работы. А если они даже и соглашаются выдать заем, то это обычно небольшие суммы по сравнению с объемами хозяйственной деятельности компании.

Как следствие, спрос не может найти предложение, а кредитование остается оплотом стабильности. С поправкой на то, что мы говорим о стабильно неудовлетворительном состоянии по сравнению с развитыми экономиками как по доступности займов, так и по их стоимости.

Не менее интересно, каким образом банки поставили инфляцию на одно из последних мест по степени рисковости для сектора. Для финансовых структур одно из главных проявлений инфляции — это проценты по кредитам, которые они должны выставлять своим клиентам, а также стоимость обслуживания валютных депозитов. Но если нет полноценного рынка кредитования, то не приходится очень сильно переживать и из-за конкурентных процентов.

Кроме того, очевидно, что банки стараются как можно больше сократить количество депозитов в иностранной валюте. Отсюда берутся, например, проценты от 0,01 до 3% годовых, которые совсем не мотивируют граждан к тому, чтобы отдавать собственные средства банку.

Военное положение: а что же для банков?

Важным вопросом, появившимся в повестке дня уже после проведения опроса, является военное положение. И хотя банкиры изначально уверяли, что военное положение не скажется каким-либо образом на работе системы, уже через несколько дней можно было услышать о случаях временной приостановки кредитования в областях с военным положением. А НБУ, обещавший банкам упростить доступ к его кредитам на случай паники, наоборот, на днях изменил условия доступа банков к экстренной поддержке ликвидности, сделав их более жесткими.

К счастью, обменный курс на наличном рынке остался более-менее стабильным и немного рос в основном из-за неуверенности, но не в силу системных факторов.

Реальные перебои могут иметь место в сфере логистики: блокирование Мариуполя и Бердянска может препятствовать работе некоторых компаний. При этом растет нагрузка на железную дорогу. Но речь идет о довольно точечных факторах, влияние которых вряд ли станет серьезным испытанием для всей экономики и работы банковского сектора.

Однако не стоит недооценивать риск гибридных операций, когда систему начнут раскачивать информационно и без каких-либо реальных поводов. Например, существует некоторая вероятность раздувания панических настроений среди населения, когда после ряда постов в Facebook или статей, где станут говорить о приближении падения банков, часть людей действительно начнет забирать депозиты и даже деньги с текущих счетов. Для противодействия этому банкам надо наладить коммуникацию с населением. По большому счету, НБУ в этом аспекте проводит довольно эффективную стратегию: Нацбанк с самого начала стал информировать население и пока не допускает появления информационного вакуума.

Несмотря на тот факт, что большинство финансистов оценили динамику притока иностранного капитала, на которую может непосредственно повлиять военное положение, как относительно несущественный фактор риска, отечественный бизнес уже столкнулся с довольно негативными комментариями от своих иностранных партнеров. Некоторые из них даже успели пересмотреть планы возможных инвестиций в Украину в 2019 г. В этом случае мы говорим не просто о недополученных средствах. Речь о менее интенсивном росте компаний и целых отраслей, чаще всего — с высокой добавленной стоимостью. Как следствие, это может некоторым негативным образом сказаться на всей экономике.

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Опрос банкиров показывает несколько ключевых трендов банковской системы по крайней мере на первую половину 2019 г. Во-первых, "банкопад", очевидно, закончился, кроме некоторых плановых выходов, которые при этом не вызывают панику, а являются ожидаемыми для многих игроков. Во-вторых, без валютной либерализации банки и бизнес несколько связаны существующими требованиями. В-третьих, пока можно не надеяться на возобновление кредитования, появление реально доступных ипотек или других финансовых инструментов. Имея на балансе много неработающих кредитов, банки четко понимают, что повышать рисковость бизнеса уже невозможно, а для разрешения ситуации с существующими займами понадобится не один год. Тем не менее состояние сектора как минимум останется стабильным, что уже не так мало, если учитывать все факторы вместе.