Философия маркетинга

"Найди потребность и удовлетвори ее" — именно так расшифровывается название статьи. Почему этому не уделяют внимания причастные к отечественной туристско-курортной отрасли (прежде всего руководители разного калибра), вопрос риторический. Как и тому, сколько от этого теряют государство в целом и регионы, в частности.

О "бедных" китайцах замолвлю я слово

В позапрошлом году граждане Поднебесной обогатили мировой (и свой в том числе) туризм четырьмя украинскими бюджетами (а именно — 168 млрд долл.). В поездках за рубеж эти путешественники (122 млн человек в минувшем году) оставляют в среднем на тысячу долларов больше своих "коллег" из других стран. В наибольшей степени их интересуют памятники истории и культуры (на втором месте — шопинг). Ими богата и Украина. Но в нашу страну китайцы не спешат по причине довольно прозаичной (ставшей уже атрибутом настоящего времени): она не популяризирует себя надлежащим образом. На сегодняшний день нет национального многоязычного туристско-рекреационного портала (на который еще в начале прошлого года государство выделило соответствующие средства). На международных туристических выставках, проводимых в Китае, отсутствует предложение украинского турпродукта (представленные же печатные "крохи" не выдерживают никакой критики). Не проводятся надлежащего уровня промо- (для представителей турфирм и органов власти) и пресс- (для иностранных масс-медиа и популярных блогеров) туры. Нет профильных страниц в соцсетях…

Граждане Китая в прошлом году численно предпочли поездки в Японию, в которой их больше всего интересовали аттракционы и вид цветущей сакуры. В Украине же соответствиями первых могут быть Чернобыль, входящий в первую пятерку наиболее экстремальных туристических объектов мира (хотя и не использующий этого должным образом), один из двух в мире Музей ракетных войск стратегического назначения (Николаевщина), самые длинные в мире катакомбы (Одесчина) и т.п. А что касается сакур, то и тут мы не отстаем: в Киеве — одна из самых длинных в мире аллей, богато ими и Закарпатье, в которое весной наблюдается паломничество украинских туристов.

Что же касается нашего северного соседа, то он "покупает" китайцев прежде всего предложениями военного туризма. Ведь в Поднебесной ни за какие деньги не покатаешься на танке и не постреляешь из АК! Расположенная недалеко от Москвы турфирма "Танк маршрут" (http://tankmarshrut.com) предлагает такие услуги, как катание на танках и другой бронированной технике, стрельба из разных видов оружия, аренда и покупка военного обмундирования. В частности, получасовая поездка пяти человек на Т-80 стоит 2,3 тыс. долл., такой же продолжительности катание на Т-62 (шесть человек) — 1,3 тыс. Сорокаминутное путешествие на БМП-1 обойдется восьмерым туристам в 1000 долл., а на БТР-80 — 700 долл. За такой же продолжительности катание на БРДМ-2 придется выложить (для восьми человек) 390 долл. Ко всему этому добавляется "мастер-класс АК-47".

Иностранцам "Танк маршрут" предлагает "уникальную" программу "поездки на новейшем танке со стрельбой". Всем, кто заказал программу на танках, предоставляются бесплатный трансфер бизнес-класса (из любого места Москвы и области) и полевая кухня с VIP-меню, отмечается на сайте этой фирмы.

В условиях, когда отечественный оборонный бюджет каждый год все больше — из-за агрессии северного соседа — забирает из государственного, почему бы не воспользоваться указанным опытом? Ведь потенциал и возможности для этого у Украины есть! Был в Минобороны и соответствующий отдел (туризма) в тот период, когда его возглавлял А.Гриценко.

За несколько лет войны Украина смогла пополнить свой арсенал многими новейшими образцами боевой техники и оружия отечественного производства, которые заинтересуют не только иностранных туристов (в который раз отмечу, что туризм — это не только бизнес, но и патриотическое воспитание своих же граждан). В частности, холдинговая компания "Укрспецтехника" может похвастаться мобильным комплексом наземной разведки "Джеб". Продукцией НПО "Практика" являются БМП 1/2, БТР "Отаман 8х8" (на основе БТР 60/70), линейка бронеавтомобилей "Козак", автомобили "Дефендер" (назначение — перевозка командного состава или же небольших, до пяти человек, подразделений), "Форд 150" (предназначен для нанесения быстрых ударов по подразделениям противника, а также для разведки и патрулирования), "Тойота HILUX" и др. Частная оборонная компания "Техимпекс" на собственной производственно-ремонтной базе (Яготинский район Киевщины) производит БТР 8х8, легкий тактический автомобиль 4х4, пулемет КТ-7,62 (аналог ПКМ) и ДШКМ-Т (аналог ДШКМ). Там же капитальный ремонт и модернизацию проходят Т-54/55, Т-72, БМП-1, БМП-2, БТР-60, БТР-70, БТР-80, БРДМ-2, ПЗМ-2, МТ-ЛБ, МТ-ЛБУ, МТО, грузовой автомобиль Mercedes-Benz Unimog U1300L, Mercedes-Benz Unimog 250 GD, боевые модули БМ-23-2 и ДКБМ-30. Компания предоставляет услуги и по реализации переделанного стрелкового оружия в массогабаритные макеты.

"Патриотизмом науку не заменишь"

Вспоминаю эти слова светлой памяти профессора Нью-Йоркского университета Осипа Мороза каждый раз, когда слышу или вижу, как украинские бизнесмены разного возраста самостоятельно (наверняка им неизвестна сентенция "лучше использовать один процент возможностей ста человек, чем сто процентов собственных") пытаются, несмотря на нехватку надлежащих знаний и опыта, достичь успеха в этой непростой области человеческой деятельности. Как результат, теряют здоровье, время и деньги (а это в бизнесе — недопустимая роскошь). Их же коллеги в других странах уже не один десяток лет прибегают к помощи тех, кто десятилетиями изучает и анализирует соответствующий опыт, прежде всего положительный. И не только изучает, но и заменяет традиционный маркетинг в туризме такими его инновационными видами, как нейромаркетинг, когнитивный, сенсорный (чувственный), мобильный, "вирусный", buzz-маркетинг (маркетинг относительно сплетен), блогинг. На Западе таких специалистов называют "кенгуру": они не только читают лекции в профильных учебных заведениях, но и "прыгают" дальше — пишут интересные статьи и книги, ведут собственные блоги, работают консультантами в турфирмах.

Это же касается и региональных руководителей, которые сознательно (ну очень хочу ошибиться!) пренебрегают сотрудничеством с туризмоведами. Известны ли вам руководители областей, районов и городов, которые привлекают туристских советников не из числа "любих друзів", а с надлежащим образованием, опытом и багажом (в частности, с соответствующими креативными проектами)?

Никакой критики не выдерживает и кадровая политика в этой отрасли. В Житомирской ОГА всего одна (!) штатная должность в составе управления культуры (!). А в областном центре, потенциал которого в частности для этноэкзогенного туризма зашкаливает (потому что помнит город евреев и немцев, чехов и поляков), — даже ее нет! В органах исполнительной власти других регионов ситуация не намного лучше. Сейчас туристское сообщество страны оживленно обсуждает назначение на должность руководителя департамента туризма и курортов Минэкономразвития человека, не имеющего опыта работы в сфере индустрии гостеприимства (хотя, как по мне, цыплят считают по осени: может, человеку, который продолжительное время имел дело с финансами, повезет вдохнуть жизнь в эту отрасль?).

И на многочисленных научно-практических мероприятиях, которые организуют и проводят исследователи туристско-рекреационной отрасли и на которых озвучивается очень интересная информация, среди ее участников только изредка можно увидеть чиновников. Да и те присутствуют на таких ивентах только потому, что начальство (которому тоже нужно отчитываться о "проделанной" работе) приказало.

К слову, организаторы международной научно-практической конференции "Туризм и курорты: опыт Израиля для Украины" (Киев, апрель этого года) прислали соответствующую информацию к сведению туристских чиновников ВСЕХ областных государственных администраций.

Так стоит ли удивляться тому, что все без исключения регионы государства, располагая значительным потенциалом для развития туризма и курортов, соответствующим образом его не используют и надлежащим образом на этом не зарабатывают?

Популярны в профессиональной туристской среде в разных странах (в том числе среди профильных чиновников и общественных ассоциаций) различные массовые мероприятия. На одной только Берлинской туристской бирже (ITB), проходящей ежегодно в марте в столице ФРГ, количество посетителей достигает 100–110 тыс., а участников — 10–11 тыс. из более чем 150 стран. Действительно, хорошая возможность себя показать, продвигая прежде всего собственные уникальности. И для того чтобы эффективность участия в таких мероприятиях была высокой, соответствующего уровня должна быть и рекламно-информационная продукция. В том числе и та, которая интересна — а это доказано серьезными исследованиями — гражданам соответствующих стран. Однако анализ этой составляющей промоушн-деятельности также навевает грусть-тоску. В частности, для ITB в этом году был подготовлен к изданию немецкоязычный путеводитель "Немецкие адреса Киева". Но увидят ли его посетители турбиржи?

А что предложат в этом году гостям Всемирной туристской биржи в Лондоне (в прошлом году ее посетили почти 88 тыс. человек, в том числе около 50 тыс. специалистов, а сумма зафиксированных контрактов достигла 3 млрд фунтов стерлингов) представители Туристской ассоциации Одессы и городского департамента культуры и туризма? Порадуют ли они интересующихся собственной историей жителей Туманного Альбиона информацией о такой легендарной фигуре, как "король шпионов", сотрудник британской разведки Сидней Рейли? Операции, блестяще проведенные этим человеком, вошли в учебники спецслужб многих стран. Ему даже в 800-страничной "Энциклопедии шпионажа" уделено четыре страницы с фотографией, а в финском городе Турку, в единственном в мире Музее шпионажа есть целый стенд, посвященный этому человеку. Который, кстати, никогда не забывал своего настоящего имени (Зигмунд Розенблюм) и города, в котором появился на этот свет и провел детство и юность. Негативному ответу не стоит удивляться, поскольку профессиональных одесских историков, в частности, и с исторического факультета тамошнего национального университета, не с сегодняшнего дня обходят стороной как туристские руководители, так и "общественные" любители путешествий.

О том, что на Западе (где в своей деятельности все руководствуются правилом "сэкономленные деньги — заработанные деньги") представители бизнеса уже давно отказываются от затратных и малоэффективных мероприятий (наподобие указанных выставок, а также нетворков, воркшопов и т.п.), в Украине предпочитают не вспоминать. Ведь прозрачность Интернета и других новейших электронных технологий (по состоянию на 1 января с.г. количество пользователей всемирной паутины достигло 51,7% населения планеты, и почти 40% из них занимаются заработком в Интернете дома) делают невозможным традиционный распил бюджетных средств.

"Где деньги, Зин?"

Именно таким образом раньше региональные чиновники объясняли отсутствие средств на реализацию проектов, преследующих цель не только повысить туристическую привлекательность их территории. Этот плач перечеркнула децентрализация, благодаря которой, отметил вице-премьер Г.Зубко, за январь этого года поступления собственных доходов местных бюджетов Украины выросли на 2,9 млрд грн (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составили 15,4 млрд.

В столице же управление туризма и промоушна горгосадминистрации в этом году на реализацию Программы развития туризма получило более 50 млн грн (для сравнения — Верховная Рада государственный бюджет в этом году "осчастливила" 1 млн "туристских" гривен). Как заметил руководитель этого структурного подразделения КГГА А.Тараненко, "максимум усилий планируется направить на промоушн и популяризацию туристического бренда Киева как внутри страны, так и за границей". Включиться в эту деятельность должны и студенты и преподаватели географического факультета университета имени Шевченко: соответствующий договор о сотрудничестве действует с 1 февраля с.г.

Однако пример столицы не вдохновляет другие города и регионы. Даже Бровары (бюджет которых достигает почти миллиарда гривен) все еще определяются: каким образом им популяризировать родной город? И это город, в котором в течение 1935–1941 гг. функционировал главный столичный аэропорт "Киев"! В Мукачево, по мнению его городского головы, туризм — это только отели и рестораны. А то, что в ужасно-позорном состоянии находятся многие памятники (в том числе дворец Конера), А.Балогу не интересует (кстати, бюджет города — 1,2 млрд грн). Не "отстает" и Одесса, которая могла бы только на архитектурных турах надлежащим образом себя популяризировать и зарабатывать, вместо этого десятки жемчужин градостроительства находятся в аварийном состоянии.

Кроме местных бюджетных средств, другими источниками финансов являются деньги Государственного фонда регионального развития. Но уже не первый год они надлежащим образом не используются прежде всего из-за нежелания местных чиновников тратить время (!) на заполнение соответствующей документации.

Инвесторов же (прежде всего иностранных) отпугивают сложная бюрократическая система, отсутствие прозрачных аукционов и зависимость от принятия решений областными/районными/городскими радами (которые часто носят коррупционный характер).

Еще одним источником является то, что называется "общее наследие (история)". Однако только львовяне могут похвастаться тем, что в свое время на совместный украинско-польский проект смогли получить 1 млн долл.

Могли бы сами зарабатывать и учреждения культуры (об этом ZN.UA уже информировало), но, как справедливо отметил основатель известной не только на Закарпатье "Деци у нотаря" Павел Чучка, в этой сфере уже давно и повсеместно (единичные примеры наподобие Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец" погоды не делают) "спелись" чиновники и исполнители (руководители заведений этой сферы): лучше "пилить" бюджетные крохи, причитая о недостаточном финансировании.

"Шануймося?"

"Не будем уважать сами себя, так и другие нас не будут уважать". Это утверждение светлой памяти Богдана Гаврилишина каждый раз всплывает в памяти, когда слышу не только от своих зарубежных друзей и иностранцев удивленные вопросы о русскоязычии украинских экскурсоводов. А ТОЛЬКО русскоязычные сайты турфирм, в том числе и в Западной Украине? Страницы в соцсетях, названия турфирм и заведений рекреации…

Не потому ли, что государство в лице его центральных органов исполнительной власти самоустранилось от того, что называется "государствообразующая позиция (политика)"? Ведь как понимать такой "перл" в положении о департаменте туризма и курортов Минэкономразвития: "Главной целью деятельности департамента является обеспечение формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и курортов (кроме осуществления государственного надзора (контроля) в сфере туризма и курортов)"? Формирование (чего-либо) без контроля (над этим) — хорошая пища для сатириков.

В начале 1990-х один из популярных у женской части населения Украины (потому что хорошо читал собственные произведения на радио) ура-патриотов где только не упоминал, что Германии понадобилось целых 30 лет, чтобы стать одной из ведущих стран мира (таким был его ответ на актуальный и сегодня вопрос о том, сколько лет нашему государству нужно, чтобы зажить адекватно его природному и человеческому потенциалу). Украина приближается к этой дате, но света в конце туннеля не видно…