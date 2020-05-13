"Антиколомойский" принят, но это только начало

Так называемый антиколомойский закон, принятый сегодня парламентом, важен сам по себе как комплексное решение сразу нескольких проблем, возникших в банковском секторе в последние годы. В обычной ситуации законопроект "о банках" обсуждали бы в этой стране лет пять в поисках рыночного баланса, учета всевозможных интересов, наказания виновных и утешения оскорбленных. Заметно ускорили этот процесс настойчивые попытки Игоря Коломойского вернуть себе национализированный Приватбанк "через суд", помноженные на такое же стойкое нежелание МВФ кредитовать страну, в которой олигарх может выпотрошить крупнейший банк и не понести законного наказания, оставшись в итоге при своих. Спасибо и на том.

Конечно, в обычной ситуации мы бы еще крутили носом, рассказывая, что "диктаторский фонд" не дает нам как следует обсудить необходимые законодательные изменения, создать несколько рабочих групп и провести парочку круглых столов, но времени откровенно не было. Премьер Денис Шмыгаль, проводя пересмотр бюджета якобы из-за эпидемии, а на самом деле из-за острой нехватки денег, учел транши МВФ в госсмете. Правительство очень рассчитывает на эти деньги.

Согласно графику выплат Минфина, всего в 2020 году Украина должна отдать кредиторам 452 млрд грн. За первые четыре месяца 2020-го мы уже выплатили 112 млрд грн. В мае ожидается один из двух пиков этого года, — нам придется сразу отдать свыше 60 млрд грн. Впрочем, в июне-июле деньги тоже лишними не будут, — по 56,5 млрд грн в каждом месяце надо будет вернуть. Неудивительно, что правительство ожидает получить первый транш МВФ уже в мае, хотя все наше сотрудничество пока держится исключительно на устных договоренностях. Без транша пройти первый пик выплат будет очень сложно. Не говоря уже о втором пике в сентябре, когда придется в течение месяца отдать кредиторам свыше 80 млрд грн.

А ведь, кроме долгов, у нас еще куча своих расходов: борьба с эпидемией, зарплаты, пенсии, поддержка безработных, бизнес, которому надо помочь преодолеть карантин с наименьшими последствиями. Темпы, которыми наполняется госбюджет, не позволяют нам рассчитывать, что денег хватит на все вышеперечисленное. Скорее, их не хватит даже на самое необходимое.

За январь—апрель этого года в госбюджет собрали на 41 млрд грн меньше, чем рассчитывали: "таможенный" дефицит составил 30,9 млрд, "налоговый" — 11,6 млрд грн. Уверенный негативный тренд по наполнению госбюджета держится с прошлого года и в ближайшее время не изменится. Всего в бюджет на 12 мая собрали чуть больше 325 млрд грн, а согласно планам уже на конец апреля должны были собрать более 356 млрд.

Очевидно, что налоговые поступления в ближайшее время расти не будут, — ситуация как на внутреннем, так и на внешних рынках остается очень сложной. Экспорт за четыре месяца 2019-го составлял 16,3 млрд долл., импорт — 18,4 млрд, а вот за четыре месяца 2020-го экспорт сократился до 16 млрд, а импорт — до 16,8 млрд долл. Хорошо, что импорт снижается значительно быстрее, это позволяет нам выровнять сальдо внешней торговли. Но на этом положительные моменты заканчиваются. Сокращение объемов экспорта, пусть и не такое значительное, — это уменьшение валютных поступлений в страну, то есть риск девальвации национальной валюты. Снижение импорта — это уменьшение "импортного" НДС. И то и другое — сокращение рабочих мест, доходов населения, спроса на внутреннем рынке, который в последние годы был единственным драйвером нашего экономического роста.

Учитывая, что из-за карантина и ограничений спрос сокращается не только у нас, но и у наших основных торговых партнеров, даже наши топовые позиции в рейтинге экспортеров сырья нам не помогут. Например, экспорт украинской молочной продукции за четыре месяца 2020-го уменьшился на 26% по всем категориям товаров. Экспорт яблок из Украины упал на 38%, до самого низкого за последние пять лет показателя. Этот же тренд коснулся и других украинских фруктов, а также овощей и яиц. Экспорт металлов, нашего второго по важности продукта после зерновых, снизился с начала года на 15%.

Так что правительство очень ждет первого транша по новой программе сотрудничества с МВФ, а всего до конца года рассчитывает получить порядка 3,5 млрд долл. Все условия, необходимые для продолжения сотрудничества, на сегодняшний день выполнены, и если действующая власть воздержится от политических сюрпризов, то дальнейшее сотрудничество состоится.

В отношениях с МВФ в этом году сразу несколько перемен. Во-первых, многолетний глава миссии Фонда в Украине Рон ван Роден, один из лучших специалистов МВФ, больше в Украине работать не будет. Вместо него миссию возглавила Иванна Владкова-Голлар, ранее возглавлявшая миссии Фонда в Молдове и Македонии. Сама по себе смена главы миссии не является тревожным сигналом — это обычная для Фонда практика, меняющего региональных кураторов регулярно. Но, безусловно, новой главе миссии понадобится какое-то время, чтобы вникнуть во внутренние процессы нашей страны и постичь специфику сотрудничества с ней. Причем в максимально сложное для страны время, при очень слабой власти, финансовом и кадровом голоде.

Во-вторых, программа расширенного финансирования закончилась, не начавшись, — МВФ решил сотрудничать с Украиной в формате Stand-by. Разница есть и в суммах, и в формате. Программы расширенного финансирования, или EFF, предполагают проведение в странах структурных реформ, то есть не только рыбу дают, но и удочки с полезными советами о рыбной ловле. Это длительное и плотное сотрудничество с множеством условий, структурных маяков, переговоров и прочего. Сейчас возможностей реализовать такие сложные программы нет ни у Украины, стремительно скатывающейся в экономический кризис, ни у МВФ, находящегося в авангарде борьбы с экономическими последствиями пандемии. Именно поэтому формат нашего сотрудничества с Фондом был изменен.

Программы Stand-by проще и короче, но и по объемам кредитов — скромнее. Окончательные условия будут понятны уже после подписания меморандума, но в любом случае ожидаемые 8 млрд долл., на которые мы рассчитывали в рамках трехлетней EFF, мы не получим за полтора года Stand-by. На сегодняшний день мы рассчитываем на 3,5 млрд долл. в течение этого года и надеемся, что сумма траншей в 2021-м не будет меньшей.

В любом случае сам факт продолжения сотрудничества с Фондом — положительный сигнал, открывающий нам доступ к финансированию Евросоюза, Всемирного банка, МБРР и других международных организаций. В условиях, когда занять деньги у частных инвесторов такие рисковые заемщики, как Украина, просто не могут, сохранять доступ к ресурсам МФО очень важно, особенно в условиях пандемии с множеством неизвестных. Но все равно правительству важно помнить, что сам по себе факт подписания Меморандума о сотрудничестве с Фондом — не результат, если дальнейшее выполнение пунктов меморандума будет пробуксовывать, а вместе с ним и выделение предполагаемых средств.

Аналогично, принятие так называемого антиколомойского закона не является решением всех наших проблем. Тем более что Игорь Коломойский в будущем наверняка попытается оспорить его нормы в Конституционном суде, и результат этого спора — пока главное неизвестное в нынешней ситуации.

Тем не менее после подготовки законопроекта ко второму чтению и рассмотрения профильным парламентским комитетом всех 16 тысяч поправок, поданных к нему, удалось сохранить все нормы, на которых настаивали и МВФ, и НБУ. То есть по крайней мере сейчас проблем с продолжением сотрудничества с МВФ быть не должно.

С другой стороны, нормы принятого закона существенно облегчат жизнь государству, которое ведет сотни судебных споров с Коломойским по национализации Приватбанка. Вернуть банк Коломойский уже точно не сможет, поскольку закон применяется и в текущих спорах. Даже если в судах Коломойский докажет, что национализация банка была неправомерной, отменить решения НБУ, Минфина или Фонда гарантирования вкладов уже нельзя будет решением суда. Максимум, на который он может рассчитывать, — это компенсация понесенных убытков, которые нужно доказать. Доказательство должно базироваться на вердикте аудитора, отвечающего критериям НБУ, именно его выводы будут той экспертизой, на которой должно основываться решение суда. И в отличие от суда, аудитор должен будет цифрами подтвердить, что, национализировав банк с недостатком капитала в 155 млрд грн, государство еще что-то должно его бывшим собственникам.

Но и это еще не победа. Не будем забывать, что МВФ настаивал не только на невозможности возврата национализированного банка олигарху, он хотел справедливой ответственности всех собственников обанкротившихся банков за доведение их до неплатежеспособности. Очень не хотелось бы, чтобы эта инициатива Фонда, как и предыдущие, выполнялась точечно, только в части невозврата Приватбанка, и ради галочки, как многие предыдущие совместные начинания Украины и МВФ.

Точно так же не хотелось бы, чтобы разблокированная программа сотрудничества с МВФ стала программой "латания дыр и тушения пожаров". Соблазн велик: денег нет, а вызовов масса. Но если наша цель не только пережить пандемию, но и выжить в условиях быстро меняющейся экономической реальности, то уже сейчас мы должны закладывать точки роста, которые позволят нам если не вырасти, то хотя бы восполнить падение ВВП этого года. А для этого правительству надо помнить, что даже средства МВФ — это кредиты, пусть и максимально дешевые, их придется возвращать, для чего надо научиться не только одалживать, но и зарабатывать.