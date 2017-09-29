Жизнь без детей

Даже первое предложение этой статьи мне далось с большим трудом. Не только потому, что, будучи человеком, познавшим радость материнства, я могу скатиться в морализаторство. Ведь в данном случае я использую личный опыт, а важно бы опереться на чувства других людей, чье мнение в корне отличается от моего. А еще и потому, что я понимаю, что не могу не признать их правоту — правоту людей, которые видят смысл жизни иначе, чем я, которые воспринимают детей абстрактно, безличностно, но не видят в этом глобальной проблемы. Я буду говорить о людях, которые иметь детей не хотят.

Да, их достаточно много, гораздо больше, чем вы думаете. Их много даже среди тех, кто уже имеет детей. Они не умиляются, видя улыбающиеся беззубые ротики и забавные кудряшки, их не трогают распашонки и крошечные пинетки, они не мечтают купить игрушечный пистолет или велосипед, чтобы научить сына на нем кататься. Да, они есть, они среди нас, и они не любят детей — ни наших ни своих. И горе тем из них, кто в этом себе не смог признаться и под давлением общества принял решение родить, ибо последствия для детей в этом случае просто ужасны. А уж если попытаться быть абсолютно искренней с собой, то я уважаю право людей принять решение не иметь детей, уважаю его больше, чем малодушие, проявляемое теми, кто детей имеет, но не любит, теми, кто не понял на старте, что это обязательство длиною в жизнь.

В моем кабинете часто появляются женщины, которые не хотят иметь детей, но еще чаще — те, кто уже имеет детей, но понимает, что решение их родить было роковой ошибкой, что у них нет ни душевных, ни физических сил их растить, но они никогда не смогут от них отказаться, а значит — будут вечно "нести этот крест". Точно так же, как общество давило, заставляя женщину принять решение в пользу рождения ребенка, точно так же оно будет бдительно следить за тем, насколько женщина справляется со своей ролью "хорошей матери", навязывая ей стереотипы и представления о "хорошести", указывая на ошибки и не давая расслабиться ни на минуту. И пребывая в постоянном тотальном напряжении, под беспрестанным контролем, без поддержки и понимания, женщина внутренне ломается, впадает в депрессию, отключается от своего материнства и еще больше этим вредит уже рожденному ребенку. Не лучше ли изначально принять решение не иметь детей?

Но у этого непростого решения всегда есть свои корни, которые могут скрываться и в далеком детстве. Одна из причин нежелания иметь детей — зачастую то, что женщина уже выполнила свой "материнский долг", будучи "нянькой" своим младшим сестрам и братьям. Я всегда предостерегаю родителей от того, чтобы делегировать своим старшим детям родительские функции, ведь иметь детей было не их решением. То есть родитель, не рассчитав свои силы, принимает решение родить еще одного ребенка, или даже несколько, в надежде, что уже имеет дома "няньку". При этом старшим детям предъявляются весьма высокие требования в исполнении ими обязанностей не по возрасту. Важно учитывать, что изначально дети сильно ревнуют родителей к младшим, а тут еще на них сваливаются обязанности, которые подразумевают безусловную любовь к тому, кого хочется ненавидеть уже за самый факт рождения. На фоне этих противоречивых чувств старший ребенок часто вынужден вообще "отключить все чувства", сосредоточившись на формальном исполнении своих "взрослых" обязанностей. Нередки случаи агрессии старших детей к младшим, которые не проходят бесследно для здоровья младших и психики именно старшего ребенка: агрессия отпечатывается в памяти и в дальнейшем может активироваться любым плачем, который станет триггером — запускающим механизмом агрессии к любому плачущему ребенку. И уже в 18—20 лет такая молодая женщина уверенно скажет: "Я не хочу иметь детей! Нанянчилась — спасибо! Ненавижу младенцев!"

Второй аспект, который я бы обозначила, как социально осознанный, заключается в том, что человек находит массу логических объяснений, почему иметь детей не стоит. Первым в списке идет перенаселение планеты. Если вам смешно от того, что у кого-то могут быть именно такие мысли — вы просто не осознаете масштаб проблемы. Нас действительно уже семь миллиардов. Семь миллиардов людей, расходующих ресурсы и производящих отходы. И мысли об экологической катастрофе действительно приводят многих молодых людей в ужас. Иметь столь осознанный выбор заслуживает уважения, конечно, при условии, что за этой вывеской не прячется нечто иное.

Очень осознанным я считаю выбор, когда люди понимают, что имеют некое генетическое заболевание, и решают не иметь детей по этой причине. Этот выбор просто заслуживает уважения — без комментариев.

Многие не обнаруживают в себе силы быть хорошими родителями. А в век тотального перфекционизма позволить себе быть просто родителями они не могут. "Не хочу плодить нищету", "у моих детей должно быть все самое лучшее", "я не создана для родительства", "а вдруг он родится больным или гиперактивным, и я с ним не справлюсь"? Впрочем, фантазии о рождении самых лучших детей есть у всех, но сегодня они мощно подогреваются средствами массовой информации, декларирующими, что "иметь самое лучшее" — это единственный вариант полноценной жизни. Продаются тонны книг, главный тезис которых — в том, что есть, мол, такие фантастические дети, которые не плюются, не истерят и не портят стены. А также есть эдакий удивительный и волшебный тренинг: после него можно стать совершенно идеальным родителем, которого будут слушаться дети, в смиренной покорности воздевая руки к небу.

Такая массовая культура очень искажает понимание, что же все-таки нужно для того, чтобы дети были послушными и счастливыми, а значит — последствия таких просветительских действий будут очень фрустрирующими в тот момент, когда человек сталкивается с реальным ребенком, например, в купе поезда. И вот тогда неокрепшая психика не справляется с таким разочарованием, и молодые люди принимают решение никогда детей не иметь, чтобы ситуация неуспеха не коснулась их лично.

Очень большой проблемой современных женщин, задумывающихся о рождении детей, является понимание, что ребенок может родиться больным или с какими-то нарушениями. Вроде бы медицина сделала огромный шаг вперед, акушерство достигло невиданных успехов, а неонатология дает шанс на жизнь даже младенцам с очень маленьким весом, но страх перед рождением ребенка с патологией очень велик. Включается этот страх часто в момент созерцания чужих детей, чье поведение кажется непонятным или пугающим. Здесь бы в школах ввести ознакомительный курс, где будут даны основы семейной и детской психологии, где девушка может в доступной и понятной форме получить необходимые знания о родах, о новорожденных, о детстве, о своих чувствах и чувствах ребенка, о развитии и физиологии детского возраста. Лично я очень часто встречаю людей, не обладающих даже элементарными знаниями в области психологии, а ведь на дворе информационно доступный XXI век!

Но огромное количество молодых людей совершенно не озабочено перенаселением планеты, проблемами экологии, здоровья и воспитания детей. Они просто выбрали путь карьерного роста, жизни ради личного успеха и индивидуального счастья. Им интереснее переплыть Босфор, покорить Эверест и заработать свой цифровой миллион, потратив его исключительно на себя. Им хорошо в одиночестве, их тяготит общество даже близких людей. Они не устают взбираться на горы, спускаться в глубины, но устают от необходимости рефлексировать с близкими людьми. Поэтому они рефлексируют в любых интернет-сообществах: в блогах, соцсетях, в удаленных монологах, которые нуждаются в лайках и комментариях. Но детей так рожать и воспитывать уже не получится. Да и для рождения наследника нужен хоть какой-то эмоциональный контакт, на который многие из них практически не способны. Они уже даже не сетуют на одиночество. Они его хотят.

Мы можем рассуждать о новом цифровом поколении, но, увы, это поколение сидит к нам спиной, лицом к компьютеру, а значит — многие из нас не будут иметь внуков, если уже сейчас не развернут детей к себе. Мы еще можем успеть…

Но как бы мы ни относились к желанию или нежеланию иметь детей, и к тем, кто делает выбор их не иметь, мы должны осознать, что право их не рожать — такое же право на самоопределение и личную независимость, как и право быть собой, быть свободным и счастливым. И мы просто обязаны его уважать. Без осуждения, без слез, без нравоучений.