Взвейтесь кострами, синие ночи!

Я выросла в эпоху пионерских лагерей: в моем детстве ни одно лето не обходилось без поездки в ближайшую или отдаленную область страны, где я могла пройти испытание разлукой с родителями, спонтанно инициироваться и проявить свои таланты на местной сцене.

Надо признаться, что родители никак меня не готовили к данному событию, и когда я впервые попала в пионерский лагерь, для меня это стало настоящим шоком, ибо моя домашняя жизнь существенно отличалась от жизни в лагере, да и расставание с мамой давалось мне нелегко. Но все последующие разы я уже приблизительно представляла, что меня ждет, и тоскливо начинала обратный отсчет дней в календаре.

А ждало меня очень непростое, но весьма интересное времяпрепровождение, к которому, как выяснилось, я не всегда была готова. Ну, во-первых, это было целых 24 дня! Да, это было неожиданно. 24 дня в каком-то дремучем лесу, без какой бы то ни было связи и не существовавших тогда мобильных телефонов. Сейчас это даже трудно себе представить. В лучшем случае в лагере был один стационарный телефон, использовавшийся в экстренных ургентных ситуациях. Он находился под бдительным присмотром строгого поверенного, и допуск к нему был невозможен даже для привилегированной части коллектива. Во всяком случае, почтовые голуби в то время были более надежным средством связи, нежели стационарный телефон в пионерском лагере. Но, надо отдать должное системе, в лагерях практиковался "родительский день", который организовывался или как показательный — для ознакомления старшего поколения с бытом отдыхающих детей, или же был призван дать плаксам и нытикам, вроде меня, пореветь на родительском плече. В любом случае родительский день всегда сопровождался довозом родственниками продовольствия — ягод, фруктов, сладостей, а иногда и котлет, в зависимости от достатка семьи и взглядов на питание. Правда, не все родители приезжали за тридевять земель, чтобы провести заветный час с чавкающим или ноющим ребенком, многие считали посещение дитяти в лагере малодушием и слабостью, а иным просто было недосуг.

Питание — отдельный пункт лагерной жизни. Именно в пионерском лагере лично я впервые познала мамину истину, что с тарелки желательно все доедать. Именно в результате регулярного и продуманного пятиразового питания в лагерях я полюбила хлеб-кирпичик с маслом и яблочным повидлом из жестяной банки. Эту часть жизни я готова даже романтизировать, настолько она отложилась в памяти...

Ну и, конечно, социализация и инициация. Лагерь меня познакомил с законами дедовщины и буллинга, с нормами гигиены и физиологией женщины, с правилами взаимодействия в новом коллективе и травлей, с основами флирта и пикапа, научил чтить традиции и уважать коллективное, немного просветил меня в области сексуальных взаимоотношений и разъяснил мне происхождение некоторых матерных слов… В целом, наверное, я ни о чем не жалею. Хотя...

Отправляя впервые свою дочь в лагерь, я старалась учесть весь свой жизненный опыт, обретенный в лагере и после него, и с пониманием того, что его не избежать, я старалась все-таки готовить дочь к тому, что ее может ожидать.

Ко мне, как психологу, довольно часто обращаются с вопросами о том, как подготовить ребенка к лагерю, какой возраст был бы оптимальным для того, чтобы ребенок комфортно мог отдохнуть в лагере без родителей, насколько надолго и далеко можно оправить ребенка. И, мне кажется, что это правильно — взвесить все "за" и "против", ведь дети изменились, изменились и условия, предлагаемые для комфорта проживания, изменились и риски. Да, современные дети, приучены к комфортным условиям жизни, гиперопеке со стороны родителей и нянек, с признаками выученной беспомощности, избалованные нездоровой едой, нестабильным режимом дня и круглосуточным наличием горячей воды и гаджетов, несколько иначе приспосабливаются к жизни в лагере. Да, лагеря тоже существенно изменились — значительная их часть по бытовым условиям уже на уровне недорогих отелей, а часть и на уровне дорогих, что регулируется лишь амбициями родителей и их же финансовыми возможностями, но это никак не сказалась на уровне безопасности, поскольку большинство опасностей исходит из внутренних систем. И какими бы ни были по качеству условия проживания, уровень комфорта и доверие к сопровождающим, родитель всегда находится в тревоге — ведь не только бытовые условия беспокоят взрослых. Да, лагерь был, есть и будет способом попробовать, насколько твой ребенок способен быть самостоятельным как в быту, так и в психологическом плане. Лагерь — неплохой повод для сепарации от родителей и отличный способ научиться решать свои проблемы без помощи заинтересованных взрослых.

Что же важно сделать родителю, отправляя ребенка в лагерь, чтобы спокойно спать и работать, не проводя время в тревоге и ожидании звонков?

Во-первых, родителям важно знать, что лагерь нельзя использовать как наказание за плохое поведение или учебу. Это вызывает у ребенка дополнительные опасения, связанные с глубинным страхом потери близких, предположениями о том, что он недостаточно хорош для вас и что вы можете оставить его в лагере навсегда. К сожалению, многие родители пугают детей тем, что за плохое поведение сдадут их в детдом, и дети искренне верят, что так и будет. Не удивляйтесь, если ребенок уточнит, заберете ли вы его из лагеря. На этот вопрос он всегда должен услышать твердое "да" и дату вашей встречи. Никаких манипуляций страхом и чувством вины! Лагерь, скорее, может быть элементом поощрения, способом отблагодарить ребенка за его взросление, но никак не наказанием.

В первый раз лучше отправить ребенка в лагерь с друзьями, которых он уже знает. В этом случае и родителям будет спокойнее, и ребенок будет иметь человека условно предсказуемого, с которым первоначально можно объединиться.

Возраст. Ребенок готов ехать в лагерь тогда, когда он сам этого захочет. Такое желание стимулируется интересом и тем, что в лагере будет весело. Конечно, многим родителям хочется, чтобы еще и полезно, но уж поверьте, ребенок о пользе думает в самую последнюю очередь. В санатории езжайте сами!

Важное о возрасте. В мое время детей на отряды делили по возрасту. Мне кажется очень важным, чтобы дети, живущие в одной комнате, были приблизительно одного возраста. Переодевание, гигиенические процедуры и разговоры разновозрастных детей могут пугать тех, которые младше, или давать им информацию, не соответствующую возрасту, пугающую или вызывающую неприятные мысли и чувства. Да и в развлечениях и играх детям комфортнее там, где они могут быть на равных, не чувствуя своей ущербности из-за малого возраста и не скучая в компании "малолеток".

Прежде, чем отправлять ребенка в лагерь, очень важно рассказать ему, что ждет его там, какие будут условия, каковы правила (о них важно узнать заранее), как лучше знакомиться, как соблюдать правила гигиены, что ребенку, например, лучше не кушать, если у него есть аллергия. Собирать чемодан или сумку важно вместе с ребенком, чтобы ребенок знал, где что искать, в каких случаях пользоваться теми или иными вещами, куда складывать грязное, как выбирать одежду по погоде. Потом без вас ребенок уже сам сможет сориентироваться и легче адаптируется, вспоминая ваши советы, сопровождающие сборы. Положите ребенку в чемодан небольшую вещь, которая будет напоминать ему о доме.

Адаптация. В любом новом коллективе у любого человека уходит некоторое время на адаптацию к коллективу, условиям и новым правилам. Надо сказать, что самостоятельные и уверенные в себе дети адаптируются быстрее. Но на адаптацию влияет не только то, насколько ребенок коммуникабелен и смел в общении, но и то, насколько он приучен самостоятельно следить за своими вещами, их чистотой, режимом дня, соблюдать правила гигиены, ориентироваться на местности и строить отношения со сверстниками.

Важное правило, которому стоит научить ребенка, едущему в лагерь: если что-то идет не так — сообщи взрослому. Например, если тебя пытаются накормить незнакомой едой, дать лекарства, у тебя есть высыпания на коже, температура, ты плохо себя чувствуешь, сгорел на солнце, забыл панамку, тебе холодно или слишком жарко, — все это повод обратиться за помощью к взрослому. Обращаться к взрослым не стыдно и правильно! Даже если взрослый кажется злым и противным, нужно ему сообщить о своей проблеме или позвонить родителям.

Одной из особенностей сегодняшнего дня как раз является доступность и наличие мобильной связи, что зачастую превращает жизнь родителя, отправившего тревожного ребенка в лагерь, в ад. Дитя при любой ситуации, когда он не в состоянии справиться с эмоциями, звонит родителям. И часто каждый такой звонок — повод содрогнуться и брать трубку даже в разгар совещания, ведь если звонит — значит, что-то случилось, ну и, конечно, самое ужасное… Поэтому если уж вы решились дать ребенку с собой телефон, установите хотя бы с ним правила созвона. Например, звонить в строго отведенные часы, когда по режиму и вам, и ребенку удобно было бы говорить.

Но есть очень важные моменты, когда ребенку должно быть позволено позвонить родителям, если, к примеру, в лагере установлен режим пользования телефоном.

1. У ребенка что-то болит или есть признаки болезни — температура, сыпь, рвота, или ему хотят дать какое-либо лекарство.

2. Ребенок ощущает себя жертвой насилия, даже психологического давления.

3. Ребенку страшно. Часто дети стесняются об этом говорить чужим людям, но позвонить родителям в этой ситуации ребенок должен иметь право. Ребенок также должен знать, что ему не следует ничего делать из того, что вызывает у него страх. Это должно быть правилом.

О правилах. В любом лагере существуют правила, и ребенок обязан им подчинятся, поскольку правила, установленные в лагерях, имеют под собой часто очень непростую историю, порой трагическую. Поэтому если ребенку сказано, что он должен надеть панамку или куртку, скорее всего, это не просто прихоть вожатого. Особенно важно соблюдать правила в лесу, в горах, на воде, в условиях непогоды и при больших скоплениях людей. Ребенка нужно подготовить к тому, что выполнение правил — часть личной безопасности, а спорить со взрослыми и доказывать свою точку зрения лучше в других ситуациях.

Ну и последнее важное — правила личной безопасности, касающиеся больше подростков, но и для детей помладше актуальных, если ребенок вдруг столкнется с чем-то непонятным или неприятным. Не секрет, часто подростки именно в лагере могут попробовать первые сексуальные отношения, ведь многие из них попадают туда в возрасте сексуального согласия. Это не обязательно могут быть полноценные половые отношения, это не значит, что они будут приятны и принесут только удовольствие. Чтобы избежать неожиданных разочарований и тревожных откровений, ребенок должен быть ознакомлен с основами сексуальной грамоты, а также должен знать, что если ему неприятно, он имеет право сказать "нет". Часто родителям трудно обсуждать эти темы с ребенком, но лучше преодолеть свое смущение, чем тревожиться. Иногда гораздо проще доверить такое просвещение людям, которые знают, как это сделать грамотно, не доверяя такое важное дело кому попало: улице или Интернету.

Стоит ли забирать ребенка из лагеря, если что-то пошло не так и он все время просится домой? Здесь очень важно взвесить все факты, которые предоставил вам ребенок. Если в лагере происходит насилие — психологическое или физическое, то, наверное, стоит. Но если ребенок просто тревожится и скучает и этим манипулирует, то, скорее, нет. Ведь если вы его заберете, он усвоит урок о том, что есть вещи, которые решаются не за счет внутренних резервов, а за счет исчезновения из поля дискомфорта. В дальнейшем это может развиться в нежелание вообще куда-то ездить самостоятельно, в страх перед трудностями и в неуверенность в себе.

Как бы мы родители ни тревожились, было бы несправедливо не признать, что жизнь в детском лагере — удивительный и неповторимый опыт взросления, избежав которого, дети все-таки многое теряют. А им все равно придется стать взрослыми…