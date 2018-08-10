Три вида жизненного сценария: как стать победителем

По мере того как мы формируемся, формируется и наш жизненный сценарий. Мы приходим в жизнь чистым листом, и все последующее формируется в нас другими людьми, обществом, и только потом нашим собственным опытом. Почему так? Потому что даже мышление основано на том, как другие люди назвали для нас те или иные явления и предметы.

В не столь далекие годы известный психоаналитик Эрик Берн задался вопросом: почему одним людям все удается легко и быстро, в то время как другие проживают всю жизнь в стабильных "середнячках" или вовсе проваливаются на всех фронтах? Ответ Эрик Берн искал в семейных историях своих пациентов, в собственной истории и в обществе, за которым имел возможность наблюдать. И ответ нашелся: условия формирования личности и родительские послания (в семье, школе, обществе) формируют неосознанную программу жизни — это и есть жизненный сценарий.

Сценарий — это результат полученной от родителей информации, культуральных особенностей, установок авторитетных для ребенка фигур, личного опыта и ощущений рядом с родительскими посланиями. Именно такой набор обусловливает то, как себя будет чувствовать человек в будущем.

К примеру, в семье растут два ребенка, но отношение к ним разное. Их обоих кормят, одевают и отправляют учиться в хорошие школы. Но одного постоянно поддерживают, хвалят, учат воспринимать поражение как опыт и двигаться дальше. Другого же попрекают, критикуют и поддают насмешкам. Не надо быть психологом, чтобы понять пропасть между самоощущением обоих детей. Когда они вырастут, их, скорее всего, ждут разные судьбы. И тому из них, который неудачлив, рано или поздно кто-то скажет: выйди из зоны комфорта — и все изменится. Но он не сможет, потому что его жизненный сценарий велит не побеждать.

Этот пример показывает очень упрощенную модель формирования жизненного сценария Неудачника. Помимо него есть еще две модели — Победитель и Непобедитель.

Сценарий Победителя — это сценарий человека, который всегда получает, что хочет. Обычно это не несет в себе титанический труд и жертвы. Самый плохой исход для Победителя — он получит желаемое не сразу, а со временем. Это не значит, что оно само плывет ему в руки. Мы живем в мире, где волшебства нет. Просто его усилия в 99% окупаются.

Еще один вид жизненного сценария — Непобедитель. Это вечный бегун марафона, который занимает второе место. И не потому, что не может занять первое. Нет, он просто не хочет лишнего внимания. Его устраивает позиция "почти". Непобедитель почти станет директором компании, почти займет первое место, почти достигнет успеха.

Сценарий Неудачника — это сценарий человека, который проигрывает в любом случае. Он будет стараться изо всех сил, бежать впереди паровоза, и, в конце концов, паровоз его догонит. Его усилия на 99% не окупаются и требуют немало жертв от него и окружающих.

Но жизненный сценарий — не приговор, а повод для работы над собой. Ключевую роль в формировании сценариев играют послания. Самые важные из них —родительские. Посланиями мы называем словесные или несловесные предписания от родительских фигур о том, как надо, и о том, как нельзя (быть, делать, чувствовать). Послания обычно имеют две формы — разрешения и запреты. Они звучат противоположно друг другу. Существует 12 базовых психологических запретов:

Не живи — часто звучит как "Зачем я тебя родила?", "Если бы не ты, я была бы счастлива!" или транслируется невербально через пренебрежительное отношение к базовым потребностям — голоду, жажде, чистоте. Во взрослой жизни такие люди не заботятся о себе, склонны к суициду и саморазрушающему поведению.

Не чувствуй — запрет на проявление всех или определенных эмоций ("Мальчики не плачут", "Прекрати огрызаться!"). Невербально этот запрет выражается в игнорировании проявления чувств либо открытой негативной реакции на них. Также такой запрет может сформироваться как последствие эмоционально холодной семьи, где не принято проявлять чувства.

Не думай — предписание, не поощряющее высказывание своего мнения или размышления. Культурально у нас говорят "Мал еще рассуждать!", "Яйца курицу не учат". Также "не думай" появляется в семьях, где у ребенка нет необходимости и возможности принимать самостоятельные решения. В будущем такому человеку очень сложно принимать решения.

Не делай — этот запрет блокирует возможность делать что-либо самостоятельно. Звучит нередко в форме "Давай я это сделаю" или "У тебя все равно ничего не получится", или "У тебя руки растут из одного места!". Девизом взрослого с таким запросом является "лучше не браться, если есть риск, что не получится".

Не будь собой — запрет на самопрезентацию и самопроявление. Может быть результатом несоответствия родительским ожиданиям, наложения на ребенка роли отсутствующего члена семьи или даже рождения девочки вместо мальчика. Вариантов много. Суть одна — чтобы быть членом этой семьи, нужно быть каким-то, но не собой.

Не расти — предписание, основанное на гиперопеке и ограничении самостоятельности. Если у человека нет возможности принимать решения, ошибаться, отделяться и быть взрослым, в будущем ему трудно быть самостоятельным.

Не будь маленьким — запрет, получаемый в ответ на типичную для детей деятельность. К примеру, на глупые по мнению родителей вопросы или на желание пойти погулять с друзьями, вместо того чтобы посидеть с младшей сестрой.

Не достигай — родительское послание о том, что быть первым и доводить амбиции до результата — это плохо. Транслируется деланной радостью от успехов ребенка, завистью, обесцениванием результатов, неумело скрытой радостью от неудачи (да, и так бывает).

Не будь важным — это всем нам знакомый принцип "каждый сверчок знай свой шесток", "будь тише воды, ниже травы" и фразы вроде "не высовывайся", "не хвастайся", "да что мы, маленькие люди, можем". В будущем человек живет с ощущением своей незначительности, невозможности чего-то добиться.

Не будь близок (как физически, так и психологически) — эмоционально холодные родители, которые не чувствуют эмоций, не интересуются внутренним миром ребенка, не обнимают или того хуже — отталкивают ребенка, когда тот хочет объятий. К факторам формирования такого запрета является также физическое, эмоциональное и сексуальное насилие.

Не принадлежи — это результат принудительной социальной изоляции. Если родители осуждают принадлежность к группам, друзей и знакомых, субкультуру, подчеркивают отличие от семьи (в нашей семье так не принято, в семье не без урода, все люди как люди...), ребенок психологически не чувствует себя частью важной группы. Это равно заточению в одиночной камере.

Не будь здоров (психически и/или физически) — это следствие явного контраста между отношением к ребенку в состоянии здоровья и во время болезни. Также это результат длительного наблюдения за больным человеком, на которого переключается внимание. Иногда запрет на психическое здоровье формируется под влиянием гиперопекающих родителей, которые поощряют нездоровое поведение.

Чтобы сформировать у человека жизненный сценарий Непобедителя, в его сознании закладываются и подкрепляются запреты "не достигай", "не будь важным", "не будь близким". Сам же сценарий будет проявляться уже со школьных лет, когда ребенок будет прикладывать усилия, стараться и даже добиваться успеха (например, выйдет на олимпиаду и займет второе место, недобрав каких-то пару баллов). В компании он не лидер и не аутсайдер. Его отношения носят больше характер ответных, инициатива — редкое явление.

Сценарий Неудачника формируется под влиянием всех запретов, даже нет смысла сосредотачиваться на каком-то отдельном. Это с детства болезненный ребенок, в лучшем случае троечник, без друзей и явный аутсайдер в коллективе. Все усилия не просто не дают результат, они приводят к жертвам. Человек в таком сценарии часто ходит по различным гадалкам и прочим деятелям эзотерики, так как его несчастность имеет характер проклятия. Кажется, что так просто не может быть.

Вы не подумайте, наличие запретов — не залог сценария. У каждого из нас есть свой "сценарный набор". Это нормально, ведь мы живем в неидеальном мире.

Сценарий победителя формируется под влиянием не слишком сильно выраженных запретов "не чувствуй страха/усталости/грусти", "не будь ребенком". В принципе, люди со сценарием победителя обычно успешны и счастливы. Недостатком может быть заигрывание с успехом, когда человек забывает об отдыхе или каких-то сферах жизни.

Помимо запретов в сценарном наборе есть еще драйверы — пять мотивационных структур, которые мы также усваиваем с самого раннего детства. Тут все просто и понятно.

"Будь сильным" — это сочетание запретов на чувства, на детское поведение, на близость и доверие. В этом драйвере есть послание справляться самому и не жаловаться, стойко переносить все тяготы и лишения. Собственно, у большинства Победителей этот драйвер присутствует. Однако, как ни парадоксально, у Неудачников с Непобедителями — тоже. Разница в ареале применения. Неудачник, к примеру, не попросит помощи из стыда и низкой самооценки. Непобедитель — чтобы не казаться слабым. Победитель будет терпеть до упора, но обратится.

"Будь совершенным" — удел перфекционистов. Стремление к уверенному началу и достойному победному завершению — это прекрасно, и Победитель этим обладает сполна. Но в этом он может не замечать промежуточных побед и обесценивать их. Непобедитель использует этот драйвер по-другому, он может даже не браться, чтобы не ошибиться или случайно не стать победителем. Неудачник же будет гнобить себя за даже гипотетическое несоответствие.

"Спеши!" — драйвер людей, которые находятся в движении, всегда в дедлайнах, всегда на грани и в режиме "почти". Они обычно устают от процесса и не всегда достигают цели. Больше всего этот драйвер заметен у Непобедителей. Они могут хвататься за тысячу дел и бросать на полпути. А могут и не бросать — нет тенденции или стабильности. Но при этом всегда создается впечатление бурной деятельности. Неудачник тоже спешит, но его спешка носит характер суеты и бегства от собственной реальности. Победитель зачастую имеет не столь выраженный драйвер "Спеши!". Потому его действия более спланированы.

"Старайся!" — это великолепный драйвер при умеренной выраженности. Он близок к "Будь совершенным", однако совсем не обязательно подразумевает достижение цели. Тут важен процесс ради процесса. В сочетании с драйвером "Будь совершенным" он формирует Победителя, а в сочетании с "Спеши!" — Непобедителя. Во втором случае может быть приложено множество усилий, но прямо перед финишной чертой человек тормозит и выходит на второе место. Неудачник имеет слабо выраженный драйвер "Старайся!", либо же он неэффективен.

"Радуй других" — великолепная штука для всех, кроме носителей. Радующий человек стремится всех спасти, всем помочь и не переносит грустных лиц или конфликтов. При умеренной выраженности мы получаем приятного человека и хорошего друга. При чрезмерной — зеркало для каждого. Такой драйвер обычно ярко виден у Неудачника, который имеет запрет на достижения, значимость и близость. Он будет в тени, он будет никем — лишь бы остаться нужным. Непобедителю важно не победить, потому он будет радовать победителя своим своевременным отступлением в тень. Победитель же имеет этот драйвер не ярко выраженным.

Таким образом, сочетание Родительских посланий (запретов) и программ (драйверов) формируют сценарный набор, позаимствованный у близких и важных людей. Есть и своя собственная часть — эмоциональный опыт. Это то, как мы учимся воплощать сценарий и как себя при этом чувствуем. Например, в какой-то семье работает семейный сценарий Неудачника, и только так можно быть в контакте. Победа — верный путь к изгнанию. Эмоциональный опыт при этом — чувство вины и стыда за победу, подавленная злость и печаль внутри, робкая радость от проигрыша.

Что же делать, чтобы изменить свой сценарий или выйти из него вовсе?

Прежде всего, важно осознать, что советы, послания и мнения других людей, пусть даже очень близких, — это отражение их опыта, а не вашей реальности. Они говорят только о том, что актуально для них. Это не более чем кривое зеркало. Вы можете выбирать, верить или нет. Вы можете подвергать сомнению запреты и действовать из других драйверов. Вы можете быть членом своей семьи и оставаться при этом собой.

Дальше научитесь просить положительные поглаживания. Поглаживания — это единица внимания. Учите важных для вас людей быть рядом с вами правильно. Говорите, когда вам не подходит их обратная связь. Они не разрушатся и не уйдут. Они возьмут время на привыкание к вам новым и вернутся в контакт, уважая ваши границы. Просите близких говорить о том, что вы делаете хорошо. Возможно, вам придется учить их формулировкам вроде "Я вижу, что ты старался, отлично вышло!". Но результат себя окупит.

Фиксируйте в сознании ваши победы и всегда празднуйте их с теми, кто способен их оценить. Вы каждый раз разочаровываетесь, натыкаясь на обесценивание от конкретных людей, но ведь вы уже давно знаете, что они не могут поддержать вас. Делитесь вашими победами с тем, кто способен быть рядом и радоваться вместе с вами. Не обманывайте сами себя.

Работайте с запретами — принимайте решения, исходя из здравого смысла, а не опыта других людей. Вы же знаете, что злиться нормально, хорошо быть здоровым, можно достигать успеха и не чувствовать вины. Каждый поступок из здравого смысла — это разрешение, побеждающее сценарий.