Советское наследие, или Почему разруха у нас в голове

Отгремел Майдан. Казалось, еще немного — и мы на всех парах влетим в Европу.

Но произошло то, о чем не думали. Враг засел там, где его не ждали, — в нашей собственной голове. Уродливая социальная система Советского Союза оставила в наследие огромное количество ментальных привычек, превратившихся в своеобразные ловушки. Именно они тормозят нас на пути к интеграции в европейское сообщество.

Склонность к кражам "ничейного" имущества у украинцев появилась под влиянием свирепого голода. Не так просто было добросовестным, работящим людям, уважавшим чужую и свою собственность, переступить через многовековые принципы и принести что-то чужое в дом. Но когда дома сидят голодные дети, долго думать не приходится. Украинское село, которое недаром называют колыбелью духовности, с глубоким презрением относилось к ворам. В дореволюционное время порядочные родители запрещали девушкам даже разговаривать с нечистыми на руку парнями. Но прошло каких-то два десятилетия — и тех же девушек вели на расстрел, потому что находили у них в подоле колоски с колхозного поля.

Психологи утверждают, что свои негативные черты надо воспринимать так же доброжелательно, как и положительные. Дело в том, что агрессивность или, например, ложь в какой-то период жизни помогли нам выжить. Кражи общественного, колхозного, заводского и другого имущества в советское время сыграли, безусловно, положительную роль — помогли выжить целому народу. В тотальном дефиците и с мизерными зарплатами трудно было строиться, покупать новые вещи, а то и просто прокормить семью. Все, у кого был доступ, не стыдились залезать в государственный карман, в колхозный сад или на стройку неподалеку. Кто-то больше, кто-то меньше — все питались из этой бездонной кормушки. Бедняками были те несчастные, у кого такой возможности не было.

Но времена изменились. Изменились бесповоротно. А мы остались такими же, как и были. И теперь это подлинная катастрофа государственного масштаба. "Общее — что чертово", — говорят в народе. Нет, общее — это наши современные больницы, отремонтированные школы, ровная, без выбоин, дорога и опрятные переходы. И пока мы это не поймем, всей страной и каждый отдельно, нам не сойти с нулевой точки развития.

"Мы очень богатые, надо только не красть", — говорят украинцы и... снова берут то, что плохо лежит. Крадут все. Ремонт в любом бюджетном учреждении превращается в источник прибыли для огромного круга лиц, уполномоченных государством и гражданами на совершенно иные функции. Владельцы сетей магазинов за голову хватаются от способности наших людей вырабатывать новые схемы собственного обогащения на ровном месте и при довольно хороших зарплатах. Иногда приходится увольнять работников целыми сменами. Доходит даже до того, что выкапывают кусты и деревья у частных предпринимателей в садах, хотя воры хорошо знают, как эти люди тяжело работают, и понимают, что все они приобрели на собственные средства.

Понимание того, что мы обкрадываем самих себя, пока довольно тяжело входит в наше сознание, но все же уже где-то в "прихожей" коллективного разума. Не за горами время, когда количество перейдет в качество и понятие "выживание" и "украсть" перестанут быть равноценными. По крайней мере, очень хочется в это верить.

Следующим тормозным ментальным наследием советчины можно назвать отношение украинцев к работе. Мы все умеем непревзойденно трудиться дома, но что с нами происходит, когда мы выходим на работу, где нам платят зарплату? Несколько лет назад по Сети распространялось видео, на котором работодатель в нецензурной форме пытался добиться от своих работников ответа, почему они, получая хорошие деньги, ничего не делают. Общественность привычно осудила грубияна, но его было искренне жаль, поскольку не секрет, что для подавляющего большинства ценность работы — только в зарплате и общении с коллегами. От самого процесса мы удовлетворения не получаем.

О дефиците квалифицированной рабочей силы в Украине говорят часто и много. На это ропщут работодатели. А корни надо искать в советских привычках работы и образования. Широко употребляемое в те времена выражение "трудовой подвиг" ассоциируется с чем угодно, но не с эмоцией радости. Родина позвала на целину или в шахту — и советский человек пошел, чтобы выполнить приказ партии и заодно не умереть с голода. Героизма хватало ненадолго. Последующие поколения уже невозможно было поднять лозунгами. О работе говорили так же, как о тюрьме, — от звонка до звонка. На ней зарабатывали зарплату, а по-настоящему каждый жил дома, в своей семье.

Советская система не предполагала настоящего результата. Для чего добросовестно работать, если можно написать красивый отчет, вставить в него нужны цифры, и этого вполне хватит? Инерция обрисованного явления огромна. Уже без малого 26 лет прошло, как умер Советский Союз, а государственные структуры продолжают наращивать бумажную массу отчетов, справок и прочего хлама. Каждая бюджетная структура вынуждена отрывать от прямой работы людей ради того, чтобы они отвечали на бесконечное количество писем и требований. Бунтовать невозможно. Система выплюнет отступника, несмотря на истинное качество его работы.

Но и здесь внимательный глаз видит облегчение и улучшение. Часть учреждений упрощает свою документацию до необходимого минимума. Писанина отнимает время и силы, необходимые для работы, а это негативно отражается на качестве, что, в свою очередь угрожает потерей клиентов. Качество с каждым днем наращивает свою ценность через постоянный рост конкуренции во всех без исключения отраслях. Никто не согласится на некачественные услуги, если рядом можно заплатить деньги и получить нужный результат.

Мы не желаем брать на себя ответственность за то, что происходит за пределами нашего дома или квартиры. Украинцы с любовью лелеют свои гнездышки, но теряют какой-либо интерес к красоте и порядку на улицах городов и сел. Если оглянуться на нашу историю, поймем, почему так. Первое, что сделала советская власть, — разрушила громады. Так было легче руководить. Каждый человек и каждая семья оказались в своеобразном вакууме красного террора. Безопасно было только дома. Все, что вне его пределов, — ничейная либо вражеская территория.

Испорченные лифты и грязные подъезды, мусор на тротуарах и обочинах дорог, вырубленные леса, стотонные фуры на только что отремонтированных трассах (не мое — не жалко) подтверждают то, что украинцы остаются отчужденными от своей страны. Их волнует только то, что дома. Требуется время, чтобы мы, наконец, почувствовали себя хозяевами на своей земле.

Когда-то, в дореволюционные время, громады собирались и решали, что надо сделать, чтобы место их проживания было удобным и красивым. До сих пор по селам можно найти школы, которые строились толоками, всеми жителями села. К счастью, их не постигла судьба сожженных помещичьих школ, и они сохранились до наших дней. То есть люди умели организовывать общую жизнь. Куда все это исчезло после революции? Пошло прахом. Самостоятельность каралась, и навыки общей жизни громад были бесповоротно утрачены.

Мы до сих пор не умеем жить громадой. Недоверие, неумение заявлять о своих потребностях, юридическое невежество сводят все на нет. Нет еще понимания, что от решений громады зависит жизнь всех, поэтому большинство отстраняется от процесса. Доходит до анекдотических ситуаций. Например, установление газовых счетчиков на многоквартирные дома. Индивидуальный газовый счетчик по карману не каждому пенсионеру, поэтому было предложено поставить общий счетчик на дом бесплатно. Некоторые дома согласились, громады других отказались категорически, поскольку "кто-то суп раз в неделю варит, а кто-то по целым дням от плиты не отходит".

Газовое управление предупреждало, что вынуждено будет брать плату по нормам потребления на одного человека, но активисты не слушали и дежурили возле трубы, чтобы не дать врезать счетчик. Закончилось все грустно. Дома с общими счетчиками платят по 7–10 грн в месяц с квартиры, а отказавшиеся — более полусотни гривен с человека. А всего-то надо было только изучить нормы закона и действовать в соответствии с ними, а не с эмоциями.

Этот пример напоминает об еще одном ментальном вирусе, оставленном нам по наследству, — презрительном отношении к закону. Аргументом жителей против общего счетчика была справедливость. Разговоры о законе и праве они игнорировали. Украинцы не очень хотят слышать о законах, если они каким-то образом ущемляют их права.

Остановитесь на светофоре и посчитайте, сколько людей перейдут на красный свет. У каждого нарушителя найдутся свои аргументы: свободная дорога, я спешил, автомобиль был далеко, "а что здесь такого?" "Синдром светофора" присутствует во всех сферах нашей жизни. Именно он заставляет нас давать взятки, незаконно копать янтарь, бессовестно перегружать фуры, хотя на словах все мы идем в "европейское будущее". Если очень хочется, выгодно или надо — украинцы на закон не обращают внимания.

В то же время право — одна из основных ценностей современного мира. Соблюдение закона гарантирует общую безопасность, а его игнорирование вносит хаос и служит причиной войны. В наше время варварами считаются и вызывают отвращение не те, кто не моет руки перед употреблением пищи, а те, кто плюет на законы. Нежелание придерживаться законов выбрасывает за границы цивилизации не только отдельных людей, но и целые страны, поскольку общаться с варварами было опасно тысячу лет назад, опасно и сейчас. Мир ограждается от них, и правильно делает.

Усвоить понятие верховенства закона даже над справедливостью критически важно для граждан нашей страны. По закону может быть долго и без гарантий, но без закона будет то, что есть сейчас. Все мы хотим изменений. Но все ли мы готовы начинать с себя? Не кивать на верховную власть, президента или правительство, а для начала навести порядок в своей голове, на своей улице или в городке. Именно так строится европейская страна. Мы не можем прийти в Европу. Мы можем построить ее у себя.