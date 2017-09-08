Гиперактивность: как выжить с легкой ненормой

Почти все интернетовские тексты о детских болезнях содержат советы и комментарии врача Комаровского.

Мы тоже приведем слова уважаемого педиатра, которые прозвучали в телепередаче, посвященной проблеме гиперактивности. Сказал он приблизительно такое: "Тюрьмы на 80% заполнены преступниками, которые в детстве были гиперактивными детьми".

Трудно сказать, насколько это правда, но жизнь гиперактивных детей нелегка. Они воюют не только с собственным нездоровьем, но и с осуждением окружающих. Их не воспринимают ровесники: насмешки, конфликты, полная или частичная изоляция от коллектива преследуют всю дошкольную и школьную жизнь. Воспитатели, нянечки, учителя постоянно делают им замечания, упрекают, кричат, наказывают.

Родители гиперактивных малышей сами нуждаются в психологической помощи и поддержке, поскольку подвергаются двойному стрессу. С одной стороны, им приходится прилагать значительные усилия, чтобы растить своего не совсем обычного малыша, с другой — на них обрушивается просто лавина недовольства педагогов учебных заведений, где воспитывается или учится их ребенок.

Это трудно — каждый день идти в детский сад или школу, зная, что снова услышишь о том, как сын или дочь плохо вели себя, с кем-то подрались, переполошили всю группу во время сна или поломали мебель. Еще труднее идти потом домой, выслушивая всю дорогу жалобы и плач своего любимого чада, которое рассказывает, как его обижали, били, не принимали в игру. Кроме того, время от времени приходится иметь дело с обозленными родителями, которые справедливо возмущаются, когда видят синяки своих детей.

Не всякая нервная система такое выдерживает — родители все время находятся в зоне риска выгорания. Не каждая семья способна достойно пережить испытание гиперактивным ребенком. Супруги часто ссорятся между собой, выясняя, кто виноват в том, что у малыша сложный характер, по ошибке считая его результатом неправильного воспитания. Разлад и ссоры в семье — дополнительный стресс и еще один темный оттенок в пасмурную картину мира, который окружает сначала гиперактивного малыша, потом школьника, подростка, юную личность.

Заметим, что в этом случае под гиперактивностью мы понимаем не простую непоседливость или живой характер, а сложную неврологическую проблему под названием "синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)". Это явление относится к минимальным мозговым дисфункциям и характеризуется разбалансировкой процессов нервной системы. При гиперактивности страдают тормозные процессы, а возбудимость преобладает. Бонусом идет общая слабость нервной системы и невозможность длительное время удерживать внимание на чем-то одном.

И тут снова вспомним врача Комаровского. А именно его совет родителям ребенка, больного сахарным диабетом: "Выезжайте из Украины. У нас нет нормального медицинского сопровождения и лечения, а значит, вы рискуете жизнью вашего малыша". Спросите, при чем тут сахарный диабет, ведь мы говорим о СДВГ?

Дело в том, что медицинское сопровождение гиперактивности с синдромом дефицита внимания в Украине отсутствует вообще. То есть совсем. У нас его только диагностируют. Детский невропатолог выслушивает жалобы, обследует ребенка и сообщает родителям: "Уважаемые, у вашего ребенка имеется вот такая проблема. Не беспокойтесь, это легкая ненорма. До свидания". На этом помощь медицины гиперактивному ребенку заканчивается. И это настоящая трагедия, о которой вы нигде не услышите и не прочитаете, да и кто считает процент заключенных, суицидов или наркозависимых среди людей, потерявших надежду на нормальную социализацию из-за "легкой" ненормы развития в детстве.

Некоторое время назад в ленте Фейсбука на глаза попался пост иностранца, который приехал работать в Украину в филиале своего банка и жаловался на потерю трудоспособности. Мужчина заметил, что последний месяц не может сосредоточиться на документах, выпускает из памяти важные детали, быстро устает. Причиной он считал отсутствие в нашей стране лекарства, которое принимает всю жизнь. Оказалось, что в детстве ему диагностировали гиперактивность с синдромом дефицита внимания и тогда же назначили медикаменты. Всю жизнь он их принимал, успешно окончил школу, колледж, потом на весьма ответственной работе хорошо справлялся со своими обязанностями, а теперь впервые почувствовал беспомощность.

Когда я показала этот пост маме взрослого мальчика с гиперактивностью, она расплакалась. Первым шоком было то, что мужчина работает в банке. "Как может человек с таким диагнозом работать с деньгами и точными цифрами? Это невозможно!" — сказала мама.

Ее мальчик до сих пор ради шутки называет себя "забывакой". Он все время попадает в неудобные ситуации, поскольку то одно, то другое выпадает из внимания. Научился относиться к этому спокойно и смеяться вместе со всеми над своими неурядицами. Сжился с имиджем чудака. Профессию они выбирали подальше от финансового сектора. Медицину даже не рассматривали — там небольшая невнимательность может стоить человеческой жизни. Вопрос водительских прав обсуждается, но рисков слишком много.

Вторым шоком был факт, что лекарство вообще существует, и проблема решается медикаментозно. То есть если бы в Украине были эти препараты, не нужно было бы проходить все круги ада, которые прошли этот мальчик и его семья. В детском саду можно было избежать ежедневных ссор и скандалов, счастливо пройти ужасные младшие классы, просиженные с нулевым результатом, если не считать школьного невроза, а также букета других фобий и нервного истощения ребенка и родителей. Не было бы жестокости ровесников в подростковом возрасте и старшей школе, насмешек, моральных издевательств и потасовок. Несколько смененных школ. Осуждения окружающих. Титанических усилий не скатиться в пропасть и выплыть.

Если отечественная медицина видит в гиперактивности легкую ненорму, то психология перекладывает всю ответственность на плечи родителей. Наши специалисты утверждают, что это неврологическое расстройство организма ребенка "перерастает" при правильной организации жизни и режима.

Опыт показывает, что рациональное зерно в этом есть. Часть негативных явлений действительно сглаживаются с созреванием нервной системы, но не все. Остаются слабость нервных процессов и дефицит внимания. И самую большую опасность представляет психотравматизация, которую ребенок испытывает от социума на протяжении взросления.

В кабинете психолога новичок. Первоклассник Саша смотрит в глаза неожиданно взрослым взглядом и заявляет: "Я плохой". Причем заявляет это с какой-то усталостью, но не без гордости. Нечастые слова для маленького ребенка, но характерные для малышей с гиперактивностью, для подростков с гиперактивностью. И для юношей и девушек с этой проблемой они обычны тоже.

Получается, что в возрасте шести лет у ребенка уже есть одна из наиболее болезненных психологических проблем — негативный образ себя. "Я плохой" — не просто интеллектуальная конструкция, а глубокое эмоциональное переживание, которое даже у взрослого послужит причиной депрессии, что уж говорить о маленьком ребенке. Ситуацию ухудшает и то, что мальчик или девочка осознает: никакие усилия ничего не могут исправить, потому что хорошие намерения перечеркивает их собственная импульсивность и неспособность руководить своим поведением. Кого-то охватывает отчаяние, кто-то, как упомянутый мною Саша, принимает внутреннее решение играть образ негативного героя и хоть так подняться в собственных глазах и получить авторитет у ровесников. Кстати, никакие попытки убедить мальчика в противоположном, в том, что у него есть положительные черты, не увенчались успехом. Наоборот, он их даже встречал в штыки. Ведь психолог — это раз в неделю, а жить со своими непонятными особенностями надо каждый день и с разными людьми.

Социум отторгает гиперактивных детей. Пребывание в садике, а затем в школе превращается в постоянный стресс. Заканчивается это неврозами, фобиями, депрессиями. В подростковом возрасте бьет через край агрессивность с ее реактивным характером. Нередко формируются асоциальные поведенческие паттерны, ведь если все махнули на тебя рукой, трудно не сделать этого и самому. Именно тогда на горизонте появляются окна тюрьмы.

Везет тем детям с СДВГ, у которых есть родители, самоотверженно поддерживающие их несмотря ни на что. Которые не присоединяются к упрекам воспитателей. Которые не делают трагедии из-за плохой успеваемости в школе. Которые не пытаются перевоспитать, а всегда рядом, когда трудно, сложно, непонятно и весь мир против тебя.

Как же родителям относиться к своему гиперактивному ребенку? Как помочь ему так пройти сложный период взросления, чтобы не получить дополнительных травм и проблем? Относиться нужно так, как обычно относятся к больному ребенку, — любить еще сильнее. А помочь можно правильной организацией общей жизни.

Было бы идеально избегать мест, которые могут нанести дополнительную психотравматизацию. Например, если и отдавать малыша в садик, то только до обеда, потому что само укладывание спать служит причиной наибольшего стресса. По возможности не отказываться от специализированных групп, например логопедической. Там малышей немного, и ребенку будет легче, да и воспитатель будет иметь возможность уделять больше внимания.

Не бояться менять школу, в которой сложилась недружелюбная среда. Один раз, два, три — сколько потребуется. Не делать из этого трагедии и относиться спокойно. К сожалению, СДВГ не предполагает индивидуального обучения, а домашнее не все родители потянут, поэтому только так.

Избегать перегрузок. Гиперактивным детям показаны двигательные упражнения по типу спортивной гимнастики или танцев, но лучше — в дошкольном возрасте. Объединять со школьным обучением при слабой нервной системе будет довольно трудно.

Репетиторы — это хорошо. Лучше обращаться к ним в средних и старших классах, когда нервная система достаточно укрепится. Не надо бояться, что двойки в начальной школе — это на всю жизнь. Наоборот, опыт показывает: если не опускать руки, получить хорошие оценки в девятом и одиннадцатом классах вполне реально, и гиперактивный ребенок, имевший в пятом классе двойки по основным предметам, способен после одиннадцатого хорошо написать ВНО и поступить в вуз. Ведь на умственные способности СДВГ никак не влияет, так что наверстать знания можно в любом возрасте, когда удастся поправить здоровье.

Положительного вывода не будет. Пока в нашей стране медицина не повернется лицом к гиперактивным детям и не признает СДВГ прежде всего медицинской проблемой, родители и дети так и будут биться с болезнью своими силами, опираясь на свои личные ресурсы. А поскольку ресурсы у всех разные, включая знания о проблеме, перспективы для каждого конкретного ребенка довольно туманны. Трудно спастись, находясь в эпицентре стихийного бедствия. Нужно, чтобы кто-то пришел на помощь.