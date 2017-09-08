Секретные файлы,  или Что скрывают наши дети

"Ну, хорошо-хорошо, куплю я тебе мороженое, только обещай, что маме не скажешь, а то она будет ругаться", — бабушка не выдерживает клянченья, приправленного аргументами "почему всем можно, а мне нельзя?" и "я съем весь твой суп, если купишь", и направляется к киоску. Получив любимый рожок, внук на всякий случай спрашивает: "А папе можно сказать?" — "Никому не говори. Это будет наш с тобой секрет".

То, что рассказывать можно не всем и не всё, дети начинают понимать еще в дошкольном возрасте. Кого-то держать язык за зубами целенаправленно учат родители — полбеды, когда простодушный и разговорчивый малыш готов рассказать родственникам, что папа, который, по легенде, лежит с больной спиной и никак не может поехать копать картофель, с готовностью прыгал с дочкой на батуте в парке. А вот когда соседу в маршрутке докладывают, что мама вчера получила премию, и это прямо сейчас "мы с ней едем в ювелирный магазин", — то это точно подтолкнет взрослых к серьезному разговору о вещах, которые мы должны держать в секрете, по крайней мере от незнакомцев. И даже если родители и не заводят специального разговора о тайнах, те все равно входят в детскую жизнь — с дружеских и "ужасно секретных" перешептываний в детсаду, из книг, игр и, конечно ж, наблюдений за взрослыми, которые регулярно что-то скрывают, что-то недоговаривают или же прямо предупреждают: "Это — секрет". И рано или поздно сами родители оказываются в ситуации, когда уже и они оказываются вне круга доверенных лиц.

Детские секреты бывают разными, и часто за "мама, не смотри" или "я не могу тебе сказать, что я делаю" стоит что-то приятное, например подготовка подарков и сюрпризов к празднику или же отшлифовка новых умений, которыми хочется поделиться с родителями только после достижения совершенства. Но с возрастом все больше тайн будут скрыты от родителей не потому, что тех планируют чем-то порадовать, а потому, что ребенку страшно или стыдно ими делиться. Очевидно, каждый взрослый может припомнить ситуацию, о которой он так и не рассказал родителям, поэтому рассчитывать на универсальный рецепт абсолютного доверия и открытости детей не следует. Но уменьшить количество тайн от родителей вполне возможно.

Глупости,

не стоит и вспоминать

Мне двадцать лет, я живу отдельно от родителей. Как-то случайно разбиваю на кухне красивую хрустальную салатницу. Мне жаль салатницы, но я не могу не радоваться тому факту, что меня никто не будет ругать за то, что произошло. Несколько взмахов веником — и последствия катастрофы устранены. Не надо украдкой прятать осколки, не надо притворяться, что понятия не имею, куда же эта салатница подевалась. Я просто иду в магазин и покупаю новую, не такую изысканную, но вполне функциональную. И хотя вообще я бью немного меньше посуды, чем десять лет назад, взросление не гарантирует большей сноровки, меньшей забывчивости или других супергеройских черт, которые уберегли бы нас от нанесения вреда и ошибок наподобие утерянного кошелька. Но большинство взрослых не будут ругать себя за неуклюжесть, а если и будут упрекать себя, то не больше чем пару минут. Они вздохнут и постараются исправить последствия — именно это называется ответственностью.

Так почему же вместо ответственности мы предлагаем детям скучные лекции, казним их за невнимательность и "кривые руки" и всеми возможным способами даем понять, что ошибки и случайности — это то, за что тебя наказывают, если не физически, то морально? И почему потом удивляемся и даже негодуем, узнав от учителя, что ребенок уже давно приходит в дождь в школу мокрым, потому что потерял зонтик и боится признаться, или же когда находим в самом дальнем уголке шкафа свидетельства мелких "преступлений" — обломки украшений и осколки посуды, испорченную помаду и сломанные инструменты? Ноги такого поведения растут со времен дефицита, когда чашка из добытого в очередях сервиза была действительно незаменимой, а приобретенная в Прибалтике косметика ценилась на вес золота. Но сейчас, когда рынки перенасыщены товарами на любой кошелек, стоят ли материальные предметы потери честности ребенка?

Конечно, оставлять без внимания ситуацию, когда утрату или уничтожение вещей можно было предотвратить, не следует. Но психологи предлагают родителям вместо традиционных нотаций и наказаний в таких случаях чаще пользоваться методом естественных последствий, то есть давать детям возможность, с одной стороны, почувствовать на себе логические последствия каждого действия, а с другой — научиться исправлять нанесенный вред. Разбил бабушкину любимую вазу — и не потому, что она опасно стояла на краю стола (поскольку здесь естественные последствия должна была бы предусмотреть бабушка), а потому, что играл в комнате мячом, — остаешься без карманных денег: они нужны, чтобы купить бабушке новую. Катался на дверце шкафа и сломал их — твой шкаф некоторое время будет стоять без дверцы. В который раз забыл в троллейбусе спортивную форму — вместе с родителями едешь в бюро находок, а если найти не удастся, придется ходить на физкультуру в том, что нашлось дома, пока родители не смогут приобрести новую. Или все покупаем сразу, но за счет подарков к ближайшему празднику. И при этом очень важно удержаться и не ругать чрезмерно, не поучать, не сыпать обидными комментариями, что заставит скрыть следующую ошибку. Все это ситуации рутинные, с каждым может случиться, не следует волноваться. Надо попытаться исправить вред и подумать, как сделать так, чтобы в будущем быть осмотрительнее.

Верь мне

Секреты от родителей, к сожалению, не ограничиваются утраченными или испорченными вещами. Чем старше дети, тем серьезнее будут их недомолвки. И одно дело не делиться с родителями фактом прогуливания школы, а совсем другое — не рассказать им о проблемах с ровесниками или другими взрослыми. Для ребенка нормально и естественно в сложных ситуациях обращаться за помощью к родителям. Но это доверие довольно легко разрушить недостатком доверия к самому ребенку.

"Папа, меня сегодня учительница поругала ни за что!" Не дослушав сына, отец перебивает: "Прямо-таки ни за что! Вот ты ничего плохого не делал, а тебя взяли и поругали, да?" Мировоззрение отца не предусматривает ситуаций, в которых ребенок выступает жертвой обстоятельств или предубежденного отношения — взрослые всегда правы. В конфликте ребенок—взрослый он всегда будет не на стороне ребенка, поэтому не удивительно, что через несколько лет сын не расскажет ему о травле одноклассников, поддержанных той же учительницей. Верить ребенку не означает верить слепо — каждый конфликт заслуживает по крайней мере того, чтобы выслушать обе стороны. Но также не должно быть слепым и недоверие к детской позиции относительно проблемы. Для хороших отношений лучше лишний раз поверить и потом обсудить, почему ребенок солгал, чем один раз не поверить искренности и, следовательно, потерять доверие навсегда.

Но и эта ситуация не самая страшная. Акция против насилия #ЯНеБоюсьСказать, прокатившаяся по украинскому Интернету год назад, показала, что многие дети и подростки, испытав сексуальное насилие, не рассказали о нем взрослым, а среди тех, кто рассказал, был ужасно высокий процент тех, кому родители не поверили. Учитывая то, что, по данным полиции, в разных странах от 80 до 90% процентов педофилов, — это люди из ближайшего окружения ребенка, которые с легкостью могут манипулировать детским взглядом на ситуацию, попробуйте представить себе, что происходит в душе ребенка, который все же решил рассказать о "необычных секретных играх" с дядей, другом семьи или репетитором, а в ответ получил нечто наподобие "ты выдумываешь" и "не может такого быть". Уже взрослые жертвы педофилов признаются, что того недоверия до сих пор не могут простить родителям, которые должны были служить им надежной опорой и защитой.

Еще одна причина детского молчания о сексуальном насилии — табуированность в семьях всех тем, связанных с сексом. Это не обязательно порицание за разговоры о том, откуда берутся дети, или наказание за мастурбацию. Часто сама атмосфере в доме не располагает к откровенности в этой сфере — "у нас не принято об этом говорить". В лучшем случае детям дают почитать книгу о сексуальных отношениях, в худшем — считают, что они сами как-то разберутся. И вот ребенок, которому старший товарищ предложил подержать его за "одно место" и "взамен" показать, что у него есть под трусиками, не рассказывает об этом родителям, поскольку сама мысль о том, чтобы сказать об этом родителям, кажется неестественной. Потому что родители никогда не говорят о том, что у кого под бельем, а если и говорят, то с помощью таких эвфемизмов и с такими красными ушами, что просто жаль травмировать их подобной информацией.

Если вы хотите, чтобы ребенок не скрывал от вас, что кто-то трогал его в интимных местах, что кто-то предлагал ему заняться сексом, чтобы дочь-подросток не держала в секрете, что забеременела и хочет сделать аборт, — пожалуйста, говорите с детьми об интимном. Это вовсе не означает, что вы должны делиться собственным опытом или знакомить потомков с порнографией, но "правило трусов" — то, что под ними, можно показывать только родителям или врачу (тоже в присутствии родителей), а обо всех случаях, когда туда лезут другие знакомые и незнакомые люди, обязательно докладывать — должно появиться в семье еще раньше, чем мама переименует "перчик" в пенис, а "цветочек" в вульву.

Так или иначе, а секреты от родителей у детей были и будут всегда. Абсолютной откровенности ждать не следует даже в самых спокойных и "всепонимающих" семьях, поскольку каждый человек имеет право на долю приватности. Но пусть эти тайны ограничиваются мыслями о любви в блокнотах с замочками, эротическими фотографиями в специально скрытых папках в ноутбуке и суперсекретными подарками под елку. А об остальном пускай всегда можно будет поговорить с родителями.