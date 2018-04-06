Готовность номер два, или Хочу ребенка!

Понятие "подготовка к беременности" знакомо, наверное, каждой женщине детородного возраста.

Решив родить ребенка, обычно идут к врачу, дальше — несколько или даже добрый десяток анализов и приведение образа жизни будущих родителей как можно ближе к здоровому. Одни начинают зачитываться литературой о беременности, самые дальновидные — о воспитании и уходе за ребенком. Однако вряд ли есть молодые мамы, которые скажут: "Я была полностью готова к появлению ребенка". Так о чем же забывают подумать до?

Откалибровать ожидание

Современные женщины нередко сталкиваются с двумя совершенно противоположными взглядами на беременность и первые годы жизни с ребенком. От старших родственниц чаще можно услышать жалобы на тяжесть жизни молодой мамы и неприятные воспоминания о периоде беременности. И самое худшее — девушек и женщин засыпают физиологическими подробностями, после которых не то что беременеть — думать о детях не хочется. В то же время в соцсетях и рекламе образы беременной женщины и матери малыша подают с такой сиропной подливкой, что нечего и сомневаться: дети — это стопроцентное беспрерывное счастье. Правда, как всегда, где-то посредине. С одной стороны, женщин уже редко когда заставляют терпеть боль во время родов или мучить себя и ребенка жестким режимом кормления, а в магазинах можно найти сотни товаров, призванных облегчить быт в семье с малышом. С другой — дети так же плачут, капризничают и плохо спят, а мамы так же переживают, устают и недосыпают, как и было, наверное, от зарождения человечества. И оказывается, что воспринимать появление ребенка как чего-то, что будет требовать много усилий и нервов от всех членов семьи лучше, чем иметь завышенные ожидания, — розовые очки быстро разбиваются еще в роддоме.

Впрочем, самый большой шок испытают мужчины, дотоле не имевшие никакого отношения к маленьким детям: в мужских группах, особенно среди молодежи, не делятся подробностями жизни с грудничком, да и женщины считают, что разговоры о коликах или трудностях с прорезыванием зубьев — это слишком для противоположного пола. "Нашему малышу только два месяца, а муж уже достал меня вопросами, когда сын начнет спать всю ночь, почему он постоянно плачет (постоянно — это три-четыре раза в день) и почему я ничего не успеваю, — жалуется Наталья. — Такое впечатление, что он детей только на картинках видел. Хотя я и сама время от времени начинаю себя грызть: судя по постам в Инстаграме, я уже должна была вернуть себе плоский живот и найти время на маникюр и парикмахера. Однако я сомневаюсь, что что-то из этого возможно без помощи родственников, няни или хотя бы мужа, — а он прямо говорит, что боится оставаться с малышом".

Чтобы не чувствовать себя разочарованными, пары, которые планируют родить ребенка, должны ближе познакомиться с бытом семьи с грудничком. Можно напроситься в гости к знакомым или родственникам с малышом не на один-два часика, а хотя бы на полдня, поискать в интернет-сообществах посты молодых мам или, как минимум, полистать несколько книг об уходе за детьми. И если увиденное или прочитанное не пугает, а только укрепляет желание родить потомка, самое время обсудить с партнером, какой вы видите жизнь семьи после появления малыша, и смело открывать для себя радости отцовства без лишних страхов и иллюзий.

Развить критическое мышление

"Неонатолог в роддоме сказала, что диеты для кормящих рожениц нет, надо только избегать цитрусовых и орехов первые три месяца. Подруга из Швейцарии пила свежий апельсиновый сок в первый же день после родов. Мама рассказывала, что ела одну гречку с курятиной, а из сладкого — сгущенное молоко, и все равно меня с братом истощила боль в желудке. Патронажная сестра выдала список запрещенных продуктов на две страницы, в который входит эта несчастная курятина. В Интернете пишут, что все зло — от белка коровьего молока. Думала, я с ума сойду в первый месяц жизни ребенка", — вспоминает Ольга, мама трехлетней Софийки.

Появление ребенка побуждает женщин к освоению новых горизонтов: молодой маме обычно приходится становиться одновременно врачом, педагогом, менеджером и диетологом. При этом однозначных инструкций насчет хотя бы одной из этих сфер она не получит, даже более того — получит столько противоречивых рекомендаций по каждому аспекту новой жизни, что не запутаться просто невозможно. Можно ли летать беременным? Влияет ли спорт на молоко? Не повредит ли ребенку шерсть домашнего кота?

Умение критически оценивать информацию пригодится всем, не только родителям маленького ребенка. Однако именно для них правильно настроенные информационные фильтры упростят жизнь и сохранят такие ценные покой и крепкие нервы. Вопрос "откуда эта информация?" следует задавать обо всем, что противоречит вашим знаниям, взглядам и интуиции. Вслух — когда бабушка убеждает, что УЗД на ранних сроках беременности вредно, а подруга утверждает, что без физических наказаний дети вырастают чуть ли не преступниками; мысленно — когда врач выписывает незнакомый препарат с формулированием "попейте, не повредит" или в статье бросается в глаза утверждение об ужасных следствиях кормления грудью мальчиков после одного года. С другой стороны, если в вашем окружении есть врач, родственник или подруга, которым вы доверяете в "детских" вопросах, или же есть на примете созвучные вашему мировоззрению сайт, интернет-сообщество или книжное издание, можно сэкономить время и консультироваться с авторитетными для вас источниками, обходя самостоятельные научные изыскания.

Подтянуть английский

Нет, наверное, такой мамы, которая бы не вводила в строку поисковика критически важные вопросы вроде "анемия у беременных", "последствия повышенного внутричерепного давления" или "что делать, если малыш проглотил камешек?" К сожалению, если искать в Сети ответы на вопросы, заданные на украинском или русском языках, на объективную информацию нечего и надеяться. В лучшем случае вы натолкнетесь на переписанные десятками рерайтеров до боли похожие статьи с устаревшими фактами и рекомендациями, в худшем — на обсуждение в "мамских" сообществах, где комментаторы охотно делятся ужасными историями и собственными диагнозами.

"Во время беременности я делала анализы в частной лаборатории, — рассказывает Кристина, мама трехлетней двойни. — Когда я впервые получила результаты анализа крови, там практически против каждой строки стояло примечание, что показатель высоковат или низковат. Что я пережила через несколько дней до визита к врачу, когда беспрерывно гуглила и наталкивалась только на "меня с такой кровью забрала "скорая" и "низкий гемоглобин опасен для плода", — не передать. Потом доктор объяснила, что для моей ситуации показатели вполне приличные, а я на будущее отыскала американский ресурс для перинатологов, где подаются нормы для беременных, и проверяла свои анализы там".

В англоязычном сегменте Интернета намного проще найти хорошо структурированную, достоверную, основанную на актуальных исследованиях официальную медицинскую информацию, которая размещена на сайтах служб здоровья разных стран, страницах госпиталей и в блогах врачей. И если вы склонны доверять британским или американским протоколам ведения беременности и лечения взрослых и детей или же нуждаетесь в информации о специфическом состоянии здоровья или болезни — учитесь формулировать свои вопросы на английском. К тому же повествования наподобие "я вешала шторы, и из-за этого малыш родился обвитый пуповиной" или "мы сделали доченьке прививки, и именно поэтому через три года у нее диагностировали аутизм" от англоязычных пользователей случаются почему-то значительно реже.

Конечно, предусмотреть совершенно все до рождения ребенка невозможно, поэтому каждая женщина жалеет, что чего-то не успела: не получила водительские права, не разобралась в отношениях с мамой, не получила второго образования или не научилась шить. Однако мода на осознанное отцовство — это взвешенный подход к появлению ребенка, где любовь к детям множится на знания о них. Он хоть и не играет в пользу увеличения населения, но способствует появлению более спокойных и удовлетворенных родителей. И им намного проще успеть сделать то, о чем не подумали заранее, а их дети имеют больше шансов никогда в своей жизни не услышать: "Ты мне всю жизнь испортил".