Право на содержание  в браке и после его расторжения

Недавно я просматривала статистику браков и разводов в Украине. И, к величайшему сожалению, оказалось, что количество разводов, зарегистрированных в отделах регистрации актов гражданского состояния, без учета разводов по решению суда, в 2016 г. составляло 44,3%.

По количеству разводов Украина — лидер среди стран Европы. Тем временем у нас один из наивысших европейских показателей регистрации браков. Получается, что каждый второй брак в Украине обречен на распад. Почему так? Украинцы обесценили институт брака и стали легкомысленными в этом вопросе?

В своей практике я имею дело с семейными парами на том этапе, когда брак стал давать заметную трещину. Адвокатов нечасто посещают накануне регистрации отношений, и наша статистика также неутешительна. Ее данные не вошли в общий показатель разводов, поскольку браки с участием адвокатов большей частью разрываются по решению суда. Причиной большинства разводов остается измена — либо физическая, либо идейная. Неоправданные ожидания, неумение воспринимать друг друга такими, какие они есть, отсутствие диалога, финансовые трудности, маленькие дети и разные виды насилия — вот неполный перечень признаков понятия "супружеская измена", с которыми приходится иметь дело адвокатам. И тогда в исковых заявлениях о расторжении брака мы сухо констатируем: "Дальнейшее сохранение брака будет противоречить интересам одного из супругов".

Размышления над этой темой заставили меня задуматься о том, что бы я хотела сказать будущим супружеским парам, чтобы они взвешенно подошли к регистрации брака и осознали меру ответственности за такой шаг. Что несет следующий после свадебной фотосессии день, кроме симпатичных снимков в Instagram и Facebook?

Как выяснилось, большинство граждан абсолютно не осведомлены об обязанности супругов содержать друг друга. Возможно, такая информация заставит некоторые пары подумать, следует ли разводиться после многолетнего брака. А кто-то может решить подождать с регистрацией брака, поскольку супружеская жизнь — это не только овеянные мечтой свадьба и право на ежедневный интим.

После регистрации брака у супругов возникают взаимные права и обязанности относительно содержания друг друга. Есть два условия для возникновения права на содержание: 1) один из супругов должен нуждаться в материальной поддержке; 2) второй из супругов должен иметь возможность оказывать такую поддержку.

Право на содержание может быть реализовано как в браке, так и после его расторжения.

Находясь в браке, муж или жена имеет право на содержание от второго супруга при следующих условиях:

— быть нетрудоспособным. Нетрудоспособным считается тот из супругов, кто достиг пенсионного возраста, установленного законом, либо является инвалидом I, II или III группы. Пенсионный возраст в 2017 г. для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 57 лет и 6 месяцев. Тот из супругов, кто стал нетрудоспособным в связи с противоправным поведением второго из супругов, имеет право на содержание независимо от права на возмещение ущерба, причиненного такими действиями. Тем временем тот из супругов, кто недостойно вел себя в брачных отношениях, а также тот, кто стал нетрудоспособным в связи с совершением им умышленного преступления, если это установлено судом, не имеет права на содержание от второго из супругов;

— нуждается в материальной помощи. Один из супругов считается нуждающимся в материальной помощи, если заработная плата, пенсия, доходы от использования его имущества, другие доходы не обеспечивают ему прожиточного минимума, установленного законом. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2017 г. на июль составляет 1684 грн;

— когда у супругов планируется рождение ребенка, то жена имеет право на содержание от мужа во время беременности;

— после рождения ребенка жена/муж, с которыми проживает ребенок, имеет право на содержание от мужа/жены — отца/матери ребенка до достижения ребенком трех лет;

— если ребенок имеет недостатки физического или психического развития, жена/муж, с которыми проживает ребенок, имеет право на содержание от мужа/жены до достижения ребенком шести лет;

— если один из супругов, в том числе и трудоспособный, проживает с ребенком-инвалидом, который не может обходиться без постоянного постороннего ухода, и заботится о нем, он имеет право на содержание от второго из супругов. Право на содержание продолжается на протяжении всего времени проживания с ребенком-инвалидом и заботы о нем и не зависит от материального положения того из родителей, с кем он проживает.

Так или иначе, но когда супруги пребывают в браке, то эти условия большей частью выполняются по умолчанию, поскольку средства и хозяйство общие и обеспечивают нужды каждого члена семьи.

В этих нормах законодатель акцентирует внимание на ценности брачно-семейных отношений в возможности рассчитывать на обоюдную поддержку внутри самой семьи. Фактически институт брака и семьи — это микромодель государства со своими правами и обязанностями. Государство является гарантом существования такого института. Фактически если не будет государства, то и не будет необходимости в браке и семье, поскольку воспроизводить себе подобных и создавать условия выживания — естественно. Эти обстоятельства вызваны взаимодействием в брачных отношениях публичного и частного элементов, поскольку именно требования публичного права относительно регистрации, действительности, форм заключения брака создают правовые условия и необходимые гарантии для реализации индивидуального естественного права на брак.

Что же гарантирует Украина в случае расторжения брака?

Расторжение брака не прекращает права лица на содержание, которое возникло у него за время брака. Это право может быть реализовано при двух обязательных условиях: одна сторона нуждается в содержании, а другая может его обеспечить.

После расторжения брака лицо имеет право на содержание при следующих условиях:

— если оно стало нетрудоспособным до расторжения брака;

— если оно стало нетрудоспособным на протяжении одного года со дня расторжения брака;

— если оно стало инвалидом по истечении одного года со дня расторжения брака, если его инвалидность была следствием противоправного поведения относительно него со стороны бывшего мужа, бывшей жены во время брака;

— если на момент расторжения брака ему до достижения установленного законом пенсионного возраста оставалось не более 5 лет, оно будет иметь право на содержание после достижения этого пенсионного возраста, при условии, что в браке совместно проживали не менее 10 лет;

— если в связи с воспитанием ребенка, ведением домашнего хозяйства, заботой о членах семьи, болезнью или другими обстоятельствами, имеющими существенное значение, оно не имело возможности получить образование, работать, занять соответствующую должность. Право на содержание в таком случае продолжается в течение трех лет со дня расторжения брака;

— если с ним проживает ребенок. Содержание возможно до достижения ребенком трех лет;

— если с ним проживает ребенок, который имеет недостатки физического или психического развития. Содержание возможно до достижения ребенком шести лет;

— если с ним проживает ребенок-инвалид, который не может обходиться без постоянного постороннего ухода и нуждается в опеке. Содержание возможно на протяжении всего времени проживания с ребенком-инвалидом и ухода за ним и не зависит от материального положения того из родителей, с кем он проживает.

Все вышеизложенное в одинаковой мере может быть применено и к лицам, которые не находятся в браке, но продолжительное время проживали одной семьей.

Упомянутые виды содержания могут быть реализованы супругами (бывшими супругами) по устной договоренности, письменному, нотариально заверенному договору или решению суда.

В случае обращения в суд за взысканием алиментов нужно учитывать, что они будут выплачиваться со дня предъявления искового заявления. Взыскание за прошедшее время возможно, если истец докажет в суде, что применял все меры для получения алиментов от ответчика, но не мог их получить из-за уклонения ответчика от их уплаты. Обязательно учтите, что взыскание за прошедшее время возможно не более чем за один год.

Выполнение решения о взыскании алиментов ограничено сроком существования условий для содержания. Если один из супругов получает алименты в связи с инвалидностью, выплата алиментов длится на протяжении срока инвалидности. В случае предъявления соответствующего документа о продлении срока инвалидности взыскание алиментов продолжается на соответствующий срок без дополнительного решения суда об этом.

При обращении в суд взвесьте, что будут исследоваться такие обстоятельства, как возможность предоставления соответствующего содержания совершеннолетними детьми, родителями.

Интересно, что прекращение права одного из супругов на содержание обусловлено такими основаниями, как возобновление трудоспособности и повторная регистрация брака бывшими супругами между собой.

Не выделяется в отдельное основание регистрация брака с другим лицом, но это обстоятельство можно будет отнести к факту отсутствия оснований в необходимости материальной помощи.

Замечу, что если необходимость в материальной помощи отпала, но содержание взималось, то такие алименты будут считаться взысканными без правовых оснований и подлежат возврату, но не более чем за три года.

Из практики замечу, что наши граждане довольно редко обращаются в суд за взысканием алиментов на свое содержание. Наиболее распространено обращение женщин за взысканием алиментов на их содержание в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Но сломанных, потерянных жизней после развода так много, и ради восстановления справедливости и возможности начать новую жизнь после брака некоторым очень нужна материальная поддержка. Так, ко мне часто обращаются пары, которые прожили много лет в браке и большей частью сходились между собой в довольно юном возрасте. В таких союзах женщины преимущественно сразу становились домохозяйками, рожали детей и создавали условия для мужчин, чтобы те могли себя реализовать в карьере, заработать деньги на семью и свое развитие, бизнес. В дальнейшем таким мужчинам, опять же — для удачной карьеры и успеха, нужно было менять картинку, в которую жена-домохозяйка с ограниченными интересами, последствиями родов и признаками старения не совсем вписывалась. Успешный бизнес невозможен без молодых амбициозных и симпатичных юристов, бухгалтеров и моделей. Их образ удачно дополняет новый либо ресторан, либо галерею, либо туристическую фирму, ну на крайний случай — салон красоты. Мужчины обычно считают, что заработанные средства целесообразно инвестировать в новую картинку, забывая при этом не только о жене, но иногда и о детях. Следует напомнить таким мужчинам об обязанности содержать тех, кого годами к себе привязывали брачными узами.

Кстати, институт содержания супругов очень хорошо развит в США, где момент расторжения брака — страшный сон большинства зажиточных пар. Риск потерять все средства на содержание одного из супругов очень высок. Поэтому и женщины-домохозяйки — это, скорее, роскошь, чем будничность.

То же касается и содержания того из супругов, с кем проживает ребенок-инвалид. Об этом также забывают наши граждане. Большей частью, когда в семье есть такой ребенок, им занимается мама. Отец такого ребенка исчезает бесследно из их жизни, стараясь тщательно отмыться от такого "пятна" в своей биографии. Зачем ему больной ребенок? Больной ребенок от него или даже из-за него? Мамы таких детей не знают, что имеют право не только на социальную помощь от государства, но и на содержание от отца ребенка, несмотря на свою трудоспособность и возможность содержать ребенка самостоятельно. Конечно, можно понять этих мам и их глубокую обиду на отца ребенка. Они упрямо доказывают свою самостоятельность и умение обойтись без помощи горе-отцов лишь потому, что неоправданными оказались ожидания от брака, взгляды на семью были разными, а изменение идеалов стало трагедией. И что интересно, лишь для одного из супругов.

Я не уверена, что эта статья помешает всем разводам, а кого-то убережет от разочарований после регистрации брака. Но если за вероятностью применения права содержания хотя бы одна пара почувствует не только высокий уровень ответственности, но и безграничный уровень доверия и взаимозависимости супругов, то счастливых семей станет больше.