Из чего состоит мотивация, или Как начать что-то делать?

Наверняка время от времени вы задаете себе вопрос: "Да что ж это такое? Почему не получается?!" Имея в виду разные аспекты жизни: выйти замуж, устроиться на новую работу, выучить иностранный язык, похудеть, бросить курить... да что угодно!

В основе нашей мотивации лежат два механизма — сознательный и бессознательный. Если первый спокойно можно "прокачать" тренингами и мотивирующими видео на ютубе, то бессознательный формируется у нас с рождения, и скорректировать его не так-то просто. А ведь именно бессознательный компонент мотивации оказывает огромное влияние на то, достигаем мы чего-то в жизни или нет, и как мы чувствуем себя в результате.

Существует тормозящий и возбудимый тип нервной системы и это существенно влияет на качество мотивации. Это вовсе не значит, что люди с тормозящим типом не способны достигать цели быстро. Речь идет, скорее, о приоритетах — для возбудимого типа будет присуще ориентирование на результат, а не на процесс. Люди же тормозящего типа нервной системы часто прилагают массу усилий именно в процессе. Результат — приятное или не очень дополнение. Изменить тип нервной системы невозможно, но вполне реально научиться быть эффективным и со своим собственным.

Вторым компонентом мотивации вне сферы сознания является так называемый психологический драйвер. Это понятие пришло к нам из транзактного анализа. Основой теории транзактного анализа является ок-ок концепция. Согласно ей, существует четыре типа взаимоотношений с собой и миром:

"Я ок — Ты (мир) ок", "Я ок — Ты не ок", "Я не ок, Ты ок", "Я не ок, ты не ок". Если уйти в эту концепцию глубже, то у окейности существуют (или в идеале — не существуют) условия. Условия — это неосознанные механизмы, являющиеся следствием нашего воспитания, отношений и социальных ожиданий. Точнее — выводов, которые мы делаем, будучи детьми.

Часть этих выводов формирует одно из пяти условий нашей окейности в деятельности. Именно они и называются драйверами. Всего их пять:

Спеши (я чувствую, что я ок, только если делаю все быстро).

Старайся (я чувствую, что я ок, только если прилагаю много усилий).

Будь совершенным (я чувствую, что я ок, только если делаю все идеально).

Радуй других (я чувствую себя ок, только если все вокруг меня счастливы и радостны).

Будь сильным (я чувствую себя ок, только если не проявляю никаких слабостей).

Казалось бы, что же в этом плохого? Стремиться к совершенству, быть сильным и быстрым, старательным, и все вокруг счастливы — звучит ведь здорово. Но есть и подводные камни. Прежде всего — неосознанность и бесконтрольность. Пока драйверы не становятся осознанными и контролируемыми — человек является их рабом, а не хозяином. И тогда несоответствие этим условиям вызывают огромный внутренний дискомфорт.

Иметь драйверы нормально, они есть у жадного, все пять. Выраженные в большей или меньшей мере. Как понять, какие драйверы у вас ведущие? В сети вы без труда найдете онлайн-опросник по драйверам. Также вы можете подумать и понаблюдать за собой.

Начнем с драйвера "Спеши". Если вы ощущаете постоянную нехватку времени, вам кажется, что вы постоянно куда-то спешите внутри — скорее всего, вам присущ драйвер "Спеши". Люди со "спеши" часто опаздывают, ведь спешка — условие их нормального самочувствия. Поэтому они либо приходят на встречу заранее, либо опаздывают. И в обоих случаях они спешат и внутри, и внешне.

Как формируется этот драйвер? Как я говорила, основы закладываются в детстве. Обычно это дети тревожных родителей, которые не выдерживали нормальной детской скорости деятельности. Они торопили детей, не давали им закончить что-либо, и всем своим видом транслировали нетерпение. Поскольку дети очень эмпатичны по природе, это нетерпение они воспринимают как свою ответственность и изо всех сил спешат. Но поскольку нетерпение — это свойство родителя, а не вина ребенка, — от спешки оно не уходит. А вместе с ним остается и тревога у детей. Результат — постоянная спешка в стремлении избежать тревоги. Спешащие люди часто много начинают и не заканчивают. Либо не сосредоточиваются должным образом, и качество работы оставляет желать лучшего. И совсем нехорошо, если сильно выраженный драйвер "Спеши" совпадет с таким же сильным драйвером "Будь совершенным".

Драйвер "Будь совершенным" — это благословение и беда перфекционистов и людей с "синдромом отличника". Проявляется он в отсутствии удовлетворения до тех пор, пока реальный результат не совпадет с воображаемым. А тот, в свою очередь, стремится к идеалу. Таким печальным образом просто невозможно достичь удовлетворения собой, поскольку никто не идеален. Носители ярко выраженного драйвера "Будь совершенным" требовательны не только к себе, но и к другим. Потому быть в ношениях с ними непросто. Непросто как для партнера, так и для самого перфекциониста. Как формируется этот драйвер? Обычно это ребенок, не имеющий права на ошибку. Его ругали и наказывали за четверки в школе, хорошо — этого было недостаточно. Чтобы увидеть восхищение или хотя бы одобрение важных людей, приходилось из кожи вон лезть. Жить с таким бременем очень тяжело. И единственным условием, при котором возможно чувствовать себя не ничтожеством, остается постоянное стремление к совершенству. Что бы ни делал перфекционист — этого всегда недостаточно.

Драйвер "Старайся". Намного лучше он звучит на английском — "try hard". Смысл его в том, чтобы работать тяжело и до истощения, не всегда достигая видимых результатов. Старательные люди обычно испытывают подъем при старте и спад при понимании того, что придется закончить. Если вы обычно с большим воодушевлением начинаете новую деятельность, а потом у вас лежат незаконченные книги, неиспользованный спортивный инвентарь, недописанные картины — вы явно очень старательный человек! Формируется это под влиянием недостаточности положительных стимулов от окончания начатого. Поощрять ребенка за множество увлечений и начинаний — это прекрасно, но не менее важно давать положительное подкрепление и достижениям. Если ребенок не имеет возможности прочувствовать ценность свершившихся достижений — не будет возможности научиться завершать начинания. Человека с драйвером "Старайся" невозможно переспорить. И очень легко мотивировать. Но часто не стоит рассчитывать на окончание деятельности.

"Радуй других" — это очень приятный и удобный драйвер для каждого, кроме самого носителя. Сверхэмпатичный, чувствительный к чужому неудовлетворению и ловящий взгляды "радователь" стремится доставить удовольствие всем вокруг, и только это является условием хорошего морального самочувствия. Люди с этим драйвером тяжело переносят грусть, злость или даже нейтральность в окружающих людях. Чаще всего они сразу начинают искать причину в себе. И обязательно находят. Ведь только так есть возможность что-то изменить. Если вы чувствуете дискомфорт и вину в кругу недовольных людей и, чуть что, стремитесь сгладить ситуацию — скорее всего, вам присущ ярко выраженный драйвер "Радуй других". Формируется он под влиянием хронического чувства вины за неудовольствие родителей. Это ребенок, который был любим, когда радовал всех вокруг и доставлял преимущественно хорошие эмоции. В противном же случае ему демонстрировали недовольство, осуждение, или того хуже — игнорировали вовсе. Часто этот драйвер сочетается со "Старайся".

"Будь сильным" — это ноша людей, которых лишали права на страх, злость, печаль. Взрослого человека с драйвером "Будь сильным" часто называют каменным, бесчувственным и безразличным. Это не так. Чувства есть, и они очень интенсивны, но показывать их нельзя. Если вы точно знаете, что окружающие не увидят ваших слез, что нельзя просить о помощи и что вы справитесь сами — вы сильный человек. Сильный, но одинокий. И это нехорошо. Формируются такие сильные личности под влиянием

семьи и социума, где не умели выдерживать чувства, принимали их за слабость. Детьми такие люди почти не плакали и не шли за помощью, когда было плохо. Даже взрослыми эти люди могут не ходить к врачу с

серьезными болезнями. А если и идут — не допускают посещений или жалости в свой адрес. Сильным людям очень тяжело быть в отношениях, поскольку это требует проявлений чувств. То же касается деятельности — человек с ярко выраженным драйвером "Будь сильным" будет стараться тащить все на себе и не обращаться за помощью.

Как драйверы влияют на мотивацию и определяют ее? Зачастую работают не драйверы в чистом виде, а их сочетания. Поскольку это неосознанные механизмы, а психика стремится к стабильности, вся наша внутренняя деятельность направляется на эти самые условия окейности. Потому вместо того, чтобы составить план, обратиться к компетентным людям или подумать о своей выгоде и пользе, человек действует автоматически. К примеру, прилагает все возможные усилия, но совершенно стихийно. Или работает до упаду, стремясь к идеальному результату, игнорируя тот самый необходимый минимум или, по крайней мере, ожидаемый уровень работы. Или стремится ублажить других, игнорируя свои интересы и действуя себе в ущерб.

Мы все так иногда делаем. Но если это какой-то лейтмотив в вашей жизни — стоит задуматься о том, чтобы проработать свои драйверы.

Вот несколько полезных советов:

определите свой ведущий драйвер и поймите его влияние (как он помогает и чему мешает в вашей жизни);

научитесь замедлять и останавливать себя в начале той деятельности, которая поддается негативному влиянию драйвера;

планируйте важную деятельность и старайтесь следовать плану, учитывая описанные выше характеристики драйвера. Это поможет преодолеть сопротивление.

сопротивление — неотъемлемая часть коррекции драйвера, ведь это требует вложения энергии. Чтобы преодолеть его, необходимо отследить свойственный вам тип сопротивления (к примеру, переключиться на что-то другое, обесценить планы или просто бросить на полпути).

придумайте поощрение за недрайверное поведение и обязательно привлеките к процессу важных людей, которые могут вас мотивировать и которым вы можете "дать слово".

Драйверное поведение — это не приговор. Это очень неплохая основа для развития своей мотивационной сферы. Здоровое стремление к лучшему, способность чувствовать настроение окружающих и делать все чуть быстрее и старательнее — это прекрасно. Главное — сделать эти механизмы осознанными и рабочими. И тогда вместо того, чтобы мешать вам, драйверы станут дополнительным инструментом на пути к улучшению качества вашей жизни.

Работа над собой и исследование своих внутренних ресурсов — всегда приносит результаты. Главное — дать себе время и действовать не спеша. Я уверена, что, уделив время вашему чрезмерно выраженному драйверу и взяв его под осознанный контроль, вы сможете не просто улучшить качество деятельности, но и научиться понимать себя и более качественно выстраивать отношения.