Голландские высоты

Прожив в Голландии три года, приобретаешь более-менее объективное представление о жизни в этой замечательной стране. Восторженный взгляд туриста постепенно сменяется трезвым взглядом эмигранта-реалиста. Когда уже есть не только позитивный, но и негативный опыт, когда есть работа, а также диплом о прохождении интеграции.

Получить вид на жительство в Голландии можно несколькими путями: рабочий контракт, который заключают с дипломированными специалистами высокого уровня (т.н. kennis migranten), учеба, замужество (очень редко женитьба) и статус беженца. От того, как вы оказались в Голландии, во многом зависит ваша дальнейшая судьба и то, как вам удастся здесь обустроиться.

Кеннис мигранты обычно приезжают с семьями. Муж зарабатывает деньги, жена ведет хозяйство и занимается детьми. Жене редко удается найти работу, если только она не супер-специалист в какой-то отрасли, где не требуется владение голландским, а достаточно знания английского. Прожив в стране пять лет и пройдя необходимые условия интеграции, кеннис мигранты могут запросить гражданство. Также они могут обменять свои водительские права на голландские. Остальные иностранные граждане, не члены ЕС, должны сдавать экзамены — вождение и теорию — на голландском или английском языке. Далеко не всем удается это сделать с первого раза. Знаю людей, потративших на такое удовольствие от 2 до 4 тыс. евро.

Семьи кеннис мигрантов, на мой взгляд, вдали от родины становятся еще крепче, в отличие от браков с голландцами, где многие разводятся уже после первого года совместной жизни. Становится понятно, как важно говорить на одном языке, что гораздо легче понимать и поддерживать друг друга, когда у вас общие традиции, родина, культура, менталитет.

Учеба в Голландии стоит дорого. Если вы выбрали обучение на английском, но при этом пренебрегли голландским, найти работу, окончив университет или колледж, будет крайне сложно. В большинстве голландских общежитий условия спартанские, а снять жилье для студента — задача не из легких. Нагрузка и темп занятий очень высокий. Списать или "проскочить" невозможно. Многие не выдерживают и уже на первом курсе расстаются с мечтой о дипломе.

Статус беженца получить тоже непросто. Но уж если вы его получили, бинго! Вам выделят социальное жилье, ежемесячное пособие на питание и одежду, а также будут оплачивать расходы на транспорт и учебу. Но за все потраченные деньги потребуют отчитаться. Поэтому беженцев в Голландии все больше, а налоги все выше.

Многие девушки полагают, что, выйдя замуж за иностранца, они автоматически получают билет в счастливую беззаботную жизнь. Это чудовищное заблуждение. Вы оставляете дома все, что вам так дорого (семью, друзей, работу, свои холостяцкие привычки), и попадаете в абсолютную зависимость от другого человека. Вы переезжаете в чужую страну, о которой по сути ничего не знаете. Вы переезжаете к человеку, о котором вам тоже мало что известно. Ведь одно дело — общаться по Интернету, вместе путешествовать, ездить друг к другу в гости, и совсем другое — переехать на его территорию и жить под одной крышей за его счет. Если ваша ставка — семейное счастье, это заведомый просчет. Ставить нужно только на себя, на упорный труд и саморазвитие. Тогда будет вам и семейное счастье.

По закону Голландии муж (сожитель) является вашим главным гарантом (референтом), т.е. целиком и полностью несет за вас ответственность. Пока у вас нет работы, он оплачивает вашу медицинскую страховку, обучение в школе голландского языка, транспортные расходы и ваше содержание. Далеко не каждый голландец готов взять на себя такую ответственность. Тем более тот, кто уже побывал в браке.

На первых порах голландский муж относится лояльно к тому, что вы не работаете. Но спустя некоторое время он начинает нервничать, получая бесконечные счета, а затем и упрекать в том, что от вас одни убытки. Пора бы уже, дорогая, стать полноценным партнером и начать пополнять семейный бюджет. В такие моменты у наших женщин случается шок, потому что они представляли семейную жизнь совсем по-другому: все твое — это наше, а все мое — это мое. Далее постепенно проявляется и разница менталитетов.

В Голландии существуют три разновидности брака: официальное сожительство, партнерский брак и обычный. Не стану вдаваться в подробности, скажу только, что при разводе будет иметь немаловажное значение, какой именно из браков вы оформили, и был ли подписан брачный контракт. Но до получения паспорта на вас распространяется закон об эмиграции, т.е. если ваш муж решает с вами развестись, ему достаточно позвонить в эмиграционную службу, заявить, что ваши отношения закончились, и вы должны будете покинуть страну. Ведь он перестает быть вашим гарантом, а других оснований для пребывания в Голландии у вас нет. И совсем другое дело, если к этому времени вы получите голландское гражданство или независимый вид на жительство. Тогда вы полноправный член общества и можете побороться за ваши права.

По закону при разводе имущество делится в равных долях между супругами. И не важно, было это имущество нажито до заключения брака или после. Если только у вас нет брачного контракта. И никто не может скрыть свои доходы или записать новую квартиру на родственника. Также при разводе муж должен выплачивать алименты не только на детей, но и на жену, в случае, если она не работает. Жена наследует пенсию мужа и имеет право на ее часть, даже если она с ним в разводе и замужем за другим мужчиной.

К слову, если муж потерял работу, а жена имеет хорошую зарплату, то уже она обязана выплачивать определенную сумму на содержание бывшего мужа. Только с начала 2018 г. вступление в брак без контракта больше не подразумевает полнуюобщность имущества и долгов, а только ограниченную, которая касается совместно нажитого имущества. Это значит, что с этого года долги, сделанные до брака, больше не ложатся бременем на плечи другого супруга. Также наследство или личные подарки, полученные до брака, больше не являются совместным имуществом и не делятся в случае развода.

Так что если у вашего супруга есть "наследство" в виде алиментов, это тоже изрядно повлияет на распределение семейного бюджета. И не только. Голландцы — прекрасные отцы. При разводе они не просто выплачивают алименты, дети проводят равное количество времени с родителями: неделю они могут жить с мамой, неделю — с отцом. Или проводить с отцом только выходные. Это уж как договорятся бывшие супруги. То есть нужно быть готовой к тому, что с вами могут жить дети вашего мужа.

Зачастую наши девушки спешат избавиться от своих фамилий, считая, что если из Наташи Петренко переписаться на Наташу де Бур, к Голландии станешь гораздо ближе. Но тут их ждет разочарование. Для голландцев и тех, кто вступает в брак в Голландии, их фамилии остаются неизменными. В документах, удостоверяющих личность, также остаются добрачные фамилии. Но после вступления в брак супруги могут только использоватьфамилии друг друга в повседневной жизни и в переписке с инстанциями. Если вы получили гражданство, то в голландском паспорте всегда вначале указывается ваша собственная фамилия жирным шрифтом, а ниже — используемая фамилия супруга обычным шрифтом, если вы выбрали вариант с фамилией супруга. Но, по-моему, никто даже не задумывается, что при переводе она может оказаться не такой уж красивой. Например, ван Дайк — очень распространенная в Голландии фамилия — переводится как дамба, Зварт — черный, Виссер — рыбак, де Бур — крестьянин, де Хук — угол и т.д. Так что цените свою девичью фамилию, в ней сила ваших предков.

За три года вы обязаны пройти интеграцию, т.н. inburgeren. Дословно — "прижиться, чувствовать себя как дома". В Голландии это слово используется для обозначения обязательного гражданского образования эмигрантов, переехавших из стран, не входящих в европейское содружество. Необходимо сдать шесть экзаменов: на знание голландского языка — письмо, чтение, умение говорить, воспринимать на слух; KNS — история и социальная жизнь Нидерландов; а также ONA — подготовить портфолио, ваше CV, мотивационные письма и пройти 40-минутное собеседование, на котором вы должны доказать, что ориентируетесь на рынке труда Голландии и сможете найти здесь работу.

Если раньше курсы голландского вам могла оплатить gemeente (мэрия), то сейчас этим благом могут воспользоваться только беженцы, а вы (т.е. ваш муж) должны платить из собственного кармана, а это примерно 500—800 евро за курс. Помню свою первую школу. Это был интенсив. В группе, помимо меня, учились марокканцы, сирийцы и два индуса. На английском говорить запрещалось, только на голландском. И если ты понимал хоть пятьдесят процентов из сказанного преподавателем, это был большой успех. Схема обучения простая: новая тема, домашние задания, тесты, экзамены, сертификат. Если ты не сдаешь экзамен, тебя не переводят на следующий уровень. От перенапряжения, казалось, голова вот-вот лопнет.

Когда ты плохо понимаешь, что тебе говорят в магазине, как записаться к врачу, как пользоваться автоматом для пополнения проездного и т.д., это вгоняет тебя в комплексы, но и стимулирует к изучению языка. Помню, как меня чуть не оштрафовали за езду на велосипеде по пешеходной зоне. Я не увидела знак, а тут как раз рейд велосипедной полиции. Какой-то добрый голландец махал мне рукой и что-то кричал, стараясь предупредить. Но я его не поняла. Полицейский остановил меня и вежливо сообщил, что я должна заплатить штраф в размере 65 евро. От такой суммы неожиданно прорезался мой голландский. Я стала вопить, что буду голодать неделю, если заплачу этот штраф, что я бедный эмигрант и еще не все правила и законы знаю. На первый раз меня простили.

Многие впадают в депрессию от того, что нет привычного круга общения, от того, что ты уже покинул родную страну, но в новой еще не прижился, не нашел свое место. Вот как описала это состояние одна из моих знакомых: "Именно такое одиночество в Голландии — жизнь в вакууме, в ежедневной пронзительной тишине, и одновременно много всего надо-надо-надо… Как у братьев Стругацких: "У меня было много одиночества и много, очень много мертвой тишины. Это не была ватная тишина акустической лаборатории, от которой закладывает уши, и не та чудная тишина земного загородного вечера, освежающая, ласково омывающая мозг, которая умиротворяет и сливает тебя со всем самым лучшим, что есть на свете. Это была тишина особенная — пронзительная, прозрачная, как вакуум, взводящая все нервы, — тишина огромного, совершенно пустого мира".

Нужно наполнить свой мир. Не сидеть в четырех стенах, не застревать в прошлой жизни, искать любые занятия, пытаться социализироваться и преодолеть языковой барьер. Как только все экзамены будут позади, как только вы заговорите и найдете достойную работу, а значит и новый круг общения, вы почувствуете себя совсем другим человеком. Свободным!