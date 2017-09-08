Еще раз о важном: безопасность в Интернете

В мире современных технологий каждый ребенок имеет доступ к Интернету с самых малых лет.

Сегодня уже можно не удивляться тому, что двухлетние дети без проблем находят любимые мультики на Ютубе, а первоклашки получают доступ ко всей нужной информации с помощью Google. В таком развитии информационных технологий, конечно, есть масса преимуществ.

Однако у доступности информации есть и обратная сторона медали. Для того чтобы обезопасить своего ребенка от ненужной или небезопасной информации, необходимо помнить основные правила.

Информацию следует сортировать в зависимости от возраста ребенка. Детям до двенадцати лет необходимо ограничивать доступ к определенным ресурсам. Для этого большинство современных провайдеров предлагают функцию родительского контроля. Увы, на совершенно безобидные запросы поисковик нередко выдает вредную для детской психики информацию. К примеру — довольно часто всплывающие окна порнографического характера. Ребенок не поймет контекст этого окна, однако сама картинка запечатлится в подсознании и может всплыть несколько позже, когда в данной теме будет больше осознанности. Не стоит паниковать, закрывать ребенку глаза или отгонять от компьютера, если он наткнулся на подобные изображения. Постарайтесь отреагировать совершенно спокойно, не придавая особого значения и не заостряя эмоционально или интонационно внимание на данном изображении.

Вполне естественно, что у ребенка старшего возраста могут возникнуть вопросы о содержании определенных сайтов и страниц. Нередко у родителей возникает шок, чувство стыда. Интерес ребенка к сексу, насилию, другим социально "опасным" темам нередко пугает родителей. Однако он является совершенно естественным и нормальным. Это часть интереса к миру. Самой нормальной реакцией будет предоставление необходимой ребенку минимальной информации. Дайте короткую и четкую формулировку, точно отвечающую на интересующие ребенка вопросы. Простыми словами, без подробностей. Подробности необходимы в старшем возрасте, начиная с 10–12 лет: тогда ребенок способен к анализу информации.

Следующее, что нужно помнить, это основы информационной безопасности. Очень важно объяснить ребенку, начиная с 6–7 лет, что человек в Интернете и человек в реальности — не одно и то же. Именно через детей и подростков сетевые преступники (торговцы людьми, педофилы, грабители) получают необходимую информацию. Психика ребенка все равно слабее, чем психика человека по ту сторону Интернета. Но родители в силах поставить границы и объяснить последствия. Главное — самому осознавать опасность и подготовиться к этому разговору.

Итак, что стоит знать об интернет-мошенниках, которые могут выведывать информацию через вашего ребенка: они знают психологию ребенка, владеют сленгом, знакомы с молодежными тенденциями и легко находят общий язык с детьми. Чаще всего эти люди создают несколько аккаунтов в социальных сетях, указывая возраст интересующей их категории детей и подростков. Они указывают интересы, которые типичны для данного возраста, и быстро втираются в доверие. Через непрямые обсуждения, наводящие вопросы выведывают информацию о материальном положении родителей, о том, какая семья, какие отношения в семье, какие проблемы. Самая простая схема развития событий — это узнать, когда никого нет дома, и ограбить квартиру. Но могут быть куда более серьезные последствия — похищение, изнасилование, киднеппинг, отправка за границу.

Для того чтобы обезопасить ребенка в сети, необходимо понимать возрастные особенности поведения в Интернете и создать правила посещения Интернета в семье. У детей до двенадцати лет просмотр интернет-ресурсов должен осуществляться под присмотром родителей. А родители должны иметь доступ к логинам и паролям, социальным сетям и электронной почте. Это не является нарушением личного пространства, это гарантия безопасности. Чтобы этот процесс прошел мягко и бесконфликтно — создавайте аккаунты и электронные адреса вместе с ребенком, сидите рядом с ним, помогайте ему в процессе. Храните пароли в безопасном месте.

У детей старшего возраста, после двенадцати лет, личное пространство становится более реальным, также появляется возможность говорить и объяснять опасности, которые могут скрываться за сайтами или людьми в Интернете. Этот разговор не должен быть похож на внушение или поучение. Лучше всего, если он состоится на уровне обсуждения и обмена мнениями. Спросите у ребенка, знает ли он о случаях, когда плохой человек выманивал информацию через ребенка о его семье, либо притворялся не тем, кем он есть на самом деле. Спросите мнение ребенка по поводу этого человека. Спросите о том, что должен и не должен был делать герой истории, как бы он мог понять, что человек переходит границу его личного пространства.

В формате обсуждения вы можете натолкнуться на ложные убеждения ребенка о том, что такое хорошо и что такое плохо, тогда возникнет соблазн "повоспитывать" его. От этого соблазна нужно воздержаться, иначе вы рискуете наткнуться на сопротивление и укрепить противоположные программы поведения. Лучше всего рассказать историю о каком-то другом ребенке, который поступил подобным образом, и том, как именно плохой человек воспользовался этим. Стимулируйте вашего ребенка самостоятельно находить правильные механизмы поведения, предполагать действия мошенника. Особенно это работает с подростками, которые большую часть информации, исходящую от взрослых, воспринимают лишь наполовину и часто действуют наоборот.

Следующее, на что хочу обратить внимание, — сообщества и сайты, несущие опасность психике или здоровью ребенка. Речь идет, в том числе, о так называемых Группах смерти — интернет-сообществах, стимулирующих неустойчивую психику детей и подростков к совершению самоубийств. Увы, большая часть детей включаются в это. Приблизительно половина из них совершает акты самоповреждения, другие — попытки суицида.

В моей практике был случай, когда ко мне самостоятельно обратилась девочка-подросток, вырвавшаяся из такого сообщества. Этой историей я делюсь с разрешения самой девочки и ее мамы. Они заинтересованы в том, чтобы как можно больше детей и родителей были предупреждены об этой опасности.

Моя пациентка была больна прогрессирующим неизлечимым заболеванием, накладывающим отпечаток на ее настроение. Подавленное моральное состояние ребенка стало прекрасной почвой для того, чтобы насаждать идеи самоубийства. Девочка делилась своими мыслями и настроением в статусах в одной из социальных сетей. В ответ на печальные рассуждения пришел комментарий с предложением пообщаться в "привате", поговорить по душам.

Особенностью подобных пабликов (интернет-сообществ) является то, что затягивают они людей отнюдь не с суицидальными идеями, они поддерживают, внушают надежду, выражают понимание и сочувствие. Затем постепенно подводят ребенка к тому, что проблема действительно огромна и неразрешима, а единственный выход — уйти из жизни.

Поддерживающая переписка с "понимающим и сочувствующим" собеседником длилась почти месяц. В течение этого месяца готовилась почва для того, чтобы вовлечь ребенка в "игру". В один из моментов, когда моя клиентка была особенно уязвима в своем депрессивном состоянии, ее собеседник предложил ей отвлечься, сыграть в игру. Сначала это были вполне безобидные задания — нарисовать кита на руке, в тетрадке и на рюкзаке. Моей клиентки на тот момент было тринадцать лет, и она поверила, что, рисуя свою боль, она от нее избавляется. Однако уже через несколько дней задания усложнились. В частности, ее "куратор" попросил вырезать надпись на руке при помощи лезвия и выложить изображение в сети, как подтверждение выполненного задания. Для поддержания необходимого эмоционального состояния куратор высылал моей клиентке музыку, точнее — звуковое сопровождение, в котором звуки находились в диссонансе друг с другом.

Я прослушала несколько фрагментов этих песен и могу сказать, что такая музыка действительно может вызвать помутненное состояние сознания. Депрессивное настроение также поддерживалось видеороликами, содержащими эпизоды самоубийств без цензуры, то есть со всеми подробностями. Кульминацией игры стало задание, после которого игра обычно заканчивается: девочке нужно было лечь в теплую ванну и вскрыть себе вены. Инструкция, как это сделать, прилагалась. Когда девочка попала ко мне, она уже могла рассказывать эту историю более-менее спокойно. По ее словам, она очнулась от боли, когда рука была уже основательно изрезана. До этого момента она боли не чувствовала даже во время выполнения самоповреждающих заданий.

В подобных пабликах работают специалисты, а не случайные люди, и уж точно не подростки. Эти люди знают, что делать, как влиять и что говорить, помимо этого, они контролируют выполнение заданий, берут у ребенка домашний адрес и имена родителей, угрожают ему и его семье. Это отличное средство манипуляции. История моей клиентки закончилось благополучно, ее куратора арестовали. Девочка получает медикаментозную и психологическую помощь.

Одним из важных условий безопасности ребенка в Интернете является доверие между ним и родителями. Если доверие сформировано и ребенок знает, что он может с любым вопросом и проблемой обратиться к маме или папе, к бабушке или дедушке, он не будет искать первичную информацию в интернете. Помните, все запреты порождают еще больший интерес. Не стоит запрещать ребенку сидеть в Интернете, просто формируйте правильные отношения и устанавливайте правила поведения. Говорите с ребенком и предоставляйте ему необходимую свободу, приветствуя его достижения и предотвращая возможную опасность. Будьте достаточно жесткими в своих границах, но гибкими и не ранящими. Если же это представляется для вас сложным — обращайтесь к специалистам, они помогут наладить коммуникацию с ребенком.