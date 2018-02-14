Эффективное планирование — чего мы хотим на самом деле

Каждый раз мы подводим итоги прошедшего года и составляем планы на будущий.

И весьма часто оказывается, что из всего запланированного в прошлом году была выполнена лишь небольшая часть, а остальное не воплотилось в жизнь. Бывает, что какие-то пункты нашего плана кочуют из года в год в неизменном виде, оставаясь мечтами и желаниями. С одной стороны, в этом вроде бы нет ничего страшного, ведь мы живы и здоровы, несмотря на то, что чего-то не успели или не смогли сделать. А с другой, — у многих из нас возникает неприятное чувство, которое можно описать словами: "Вот еще один год моей жизни прошел, но почти ничего не изменилось". Раз большинство наших желаний и задумок так и остается на бумаге, может, вообще не стоит планировать, а жить, плывя по течению и занимаясь повседневными делами?

Несмотря на то, что многие планы не претворяются в действительность на 100%, все же для нас важно составлять их и следовать им. В жизни происходит довольно много событий, которые мы не можем ни предугадать, ни предупредить. А мы живем в быстром мире, где скорость изменений очень высока, и угнаться за этим темпом весьма сложно, чтобы не сказать — невозможно. Все это, вместе взятое, часто создает ощущение потери контроля над собственной жизнью. Поэтому нам так важно планировать многие аспекты нашего бытия, придерживаться планов и в итоге получать желаемые результаты. Когда задуманное превращается в осязаемый результат, мы переживаем целую гамму положительных эмоций: удовольствие, радость, восторг, чувство собственной состоятельности: "У меня получилось, я молодец!" А вот когда не получается, человек начинает думать о себе плохо, зачастую чувствует себя неудачником. Такой эмоциональный настрой мешает начинать с уверенностью в хорошее будущее не то что новый год своей жизни, но и любое новое дело — ведь предыдущее не получилось.

Невозможно управлять эмоциями и чувствами, но возможно изменить план действий таким образом, чтобы все или почти все к концу года получилось. И для этого очень полезно проанализировать прошлогодний план для того, чтобы понять, в чем он был хорош, в чем — плох, и что стоит учесть на будущее. Эту работу можно сделать самостоятельно, но лучше — с кем-то, чтобы получить более объемный взгляд на ситуацию.

Ниже речь пойдет только о личных планах, без учета плана продаж, развития компании и т.д. — то есть всего того, что зависит в равной или большей степени не от конкретного человека лично, а от множества других людей.

Основная причина провала прекрасных планов на будущий год — это их нереалистичность. То есть задумки хороши, но они не могут быть выполнены с теми ресурсами, которые есть, в определенные сроки, или с определенным результатом. Возьмем, к примеру, такое благое дело, как похудеть к лету. Это пункт плана, который у многих людей переходит из года в год в неизменном виде. То есть килограммы не убавляются, а желание остается. При этом у некоторых все же получается — почему тогда не получается у меня, — упрямо говорит человек и твердой рукой выводит под номером 1: "Похудеть!"..

Нереалистичность данного плана заключается, во-первых, в том, что человек пытается контролировать неподконтрольные в принципе процессы, а именно: скорость обмена веществ в организме, темп и объем наращивания мышечной массы, реакции организма на резкое сокращение количества калорий и увеличение физической нагрузки. Другими словами, переоценивает свои возможности.

Во-вторых, достижение четких результатов к определенному сроку в этом случае означает, что для тренировок и организации правильного питания нужно выделить достаточно времени, как и на любой другой важный проект. Но у обычного человека, не спортсмена, есть много других обязательных повседневных дел, например, работа, быт, времяпровождение с родными и близкими, поэтому поход в спортзал (в бассейн, на стадион) возможен дважды, максимум трижды в неделю. Если вы раньше никогда не занимались спортом, у вас получится за такой короткий срок, от января до июня, разве что укрепить мышцы, но никак не перейти с 54-го на 48-й размер одежды.

И, в-третьих, ничего не получится, если это мероприятие задумано исходя из внешней причины, то есть не является вашей глубинной внутренней потребностью. Даже если сознательно мы говорим себе: да, я хочу, мне это надо, — но бессознательно у нас другая потребность, не в похудении, то найдется тысяча препятствий. Проект "я хочу выглядеть лучше" буксует на старте и замирает до следующего лета.

Мы подошли к следующей по значимости причине неосуществления планов: запланированное не является нашим истинным желанием и потребностью. Часто мы думаем, что хотим сделать что-то, хотя на самом деле просто следуем модным тенденциям.

Очень популярный нынче тренд — саморазвитие, и на его волне люди планируют прочесть 100 умных книг до конца года, посмотреть 50 лучших фильмов, выучить иностранный язык (непременно за год, не больше) и так далее. Вроде бы все это прекрасные занятия, которые действительно развивают, однако каждый раз важно спрашивать себя: я это делаю потому, что мое окружение это делает, или потому, что я этого хочу (мне это нужно, важно, интересно)? Если этот вопрос остается без ответа, скорее всего, пункты плана, связанные с саморазвитием ради саморазвития, то есть чтобы не выпадать из общей волны, так и останутся невыполненными. Это происходит потому, что наши ресурсы — энергия и время — имеют ограничения, и наш организм бессознательно саботирует их ненужный и бессмысленный расход.

Бывает, что желание истинное и вполне осуществимое, а его реализация все время откладывается и откладывается. Это, наверное, самые болезненные провалы, поскольку когда мы не следуем нашим истинным желаниям, не развиваем таким образом наши таланты и способности, то именно в этом случае острее всего ощущается, что "жизнь проходит зря". Вроде бы и делаем много нужного, а радости нет.

Разумеется, жизнь взрослого человека состоит не только из того, что интересно и хочется делать, но и из того, что делать, возможно, не хочется, но надо. Тут все дело в балансе, а нас никто не учил его создавать. Тем временем год уходит за годом, унося безвозвратно не только время, но и создавая все больше и больше ограничений. Мы стареем, дряхлеем, так и не станцевав румбу, не пройдя под парусом, не написав картину или книгу. А наличие на склоне жизни других социально значимых достижений почему-то мало радует.

Чтобы паруса нашей жизни всегда были наполнены свежим ветром радости и желанных перемен, давайте планировать правильно!

Составьте план на будущий год, написав все, что вам хочется. Отложите его в сторону на пару дней, затем перечитайте, вычеркните те пункты, которые вам уже не нравятся, не кажутся желанными и важными. Если вы надумали что-то новое, внесите это в список.

Далее — самая важная часть работы. Пройдитесь не спеша по каждой строчке, задавая себе один вопрос: "Почему я хочу это сделать?" Прислушивайтесь к себе, своим чувствам, давая ответ. Если вы ничего не чувствуете — ни интереса, ни возбуждения, ни азарта, скорее всего, это желание не ваше, не актуальное в данный период вашей жизни, или же у вас есть серьезные препятствия для его реализации. Вычеркивайте без раздумий, оставляя только то, на что вы включаетесь эмоционально. Возможно, список сильно сократится, и это хорошо.

Из оставшегося выберите самое важное, на ваш взгляд, дело, которое вы хотите сделать именно в этом году. Оно станет приоритетом, которому вы отдадите максимум ваших ресурсов: время, силы, деньги. Далее пишите менее важное желание, и так по нисходящей. Возможно, снова какие-то пункты захочется вычеркнуть, делайте это смело. Приоритетное дело важно выполнить в намеченный срок, с остальными можно не быть столь обязательным.

На этом этапе также необходимо реалистично оценить, сколько именно ресурсов у вас есть, и распределить их так, чтобы хватило от начала до завершения проекта. Мы часто переоцениваем свои возможности, а потом делаем неверный вывод о собственной несостоятельности.

А теперь сравните с прошлогодним планом. Если вы нашли совпадения, — проанализируйте, что в прошлом году пошло не так, и как можно избежать ошибок.

Например, вот как можно видозменить задачу "похудеть/подкачаться к лету". Убираете "похудеть" и "к лету", вместо этого пишете: "в любую погоду, при любых обстоятельствах я дважды в неделю посещаю спортзал в течение года". И теперь в фокусе ваших усилий не похудение, а регулярные занятия физкультурой. Согласитесь, для достижения этой цели у вас гораздо больше возможностей, а более стройная и подтянутая фигура незаметно становится приятным бонусом. Выберите место для занятий близко к дому или работе, чтобы новое дело в вашей жизни не отнимало слишком много времени, иначе появится причина увильнуть. Вам поможет красивая спортивная форма, симпатичный тренер — чем приятнее каждая мелочь, тем привлекательнее весь проект в целом, ведь надо же помочь себе выдерживать напряжение.

Таким образом можно переформатировать любой другой пункт плана, чтобы перестать мечтать и начать действовать. Помните, что поначалу любое новое дело, каким бы желанным и интересным оно ни было, может не получаться и не приносить той радости, которую вы ожидаете получить. Тут важно не остановиться, найти для себя поддержку и совершать усилия до тех пор, пока все не пойдет как по маслу.

Плохая идея в начале нового дела постоянно сравнивать себя с другими. Если что-то получилось быстро и хорошо у вашего знакомого, а у вас получается медленно и плохо, это не означает, что другой молодец, а вы — неудачник. Учитывайте то обстоятельство, что у другого человека могут быть совершенно не такие возможности, как у вас, поэтому сравнение в принципе некорректно. Лучшее сравнение — это сравнивать себя сегодняшнего с собой вчерашним.

И последнее — не перегружайте план и себя. Одна-две, максимум — до пяти задач вполне достаточно для начала новой жизни. Ведь у вас есть еще и прежняя жизнь, для которой нужны силы и время. А еще в вашем плотном расписании обязательно должно остаться место для "ничегонеделания", лени и спонтанности, ведь четко по схеме работают только механизмы, живым людям необходимо пространство для изящных маневров, чудес и сумасбродств. Без этого жизнь становится слишкой пресной и скучной.