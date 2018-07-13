Без разрешения за границу

Третьего июля 2018 народные депутаты приняли закон №8296 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".

Благодаря активной информационной кампании Министерства юстиции Украины о планируемых изменениях законодательства не знал разве что ленивый. С радостью, а кто со страхом ожидал решения народных избранников. В конце концов, после долгих споров, несмотря на довольно критическое заключение главного юридического управления, мы получили очередное усиление ответственности за неуплату алиментов, повышение минимального размера ежемесячного денежного содержания на ребенка и новые правила выезда за границу. Именно в отношении последнего было больше всего дискуссий в юридическом сообществе, потому что за упрощением процедуры и защитой прав ребенка скрывалось очередное нарушение равенства прав родителей. Неотвратимость процесса изменений стала очевидной после первого чтения законопроекта — инициативная машина Минюста заставила каждого семейного адвоката еще в мае начать моральную подготовку своих клиентов. И хотя закон должен еще пройти этап подписания у президента и вступит в силу спустя месяц со дня его опубликования, пора подготовить к неизбежному и читателей ZN.UA.

На сегодняшний день все родители знают, что для выезда с ребенком за пределы Украины, нужно нотариальное согласие второго родителя. Это краеугольный камень в общении родителей между собой, поскольку одной стороне очень не хочется в очередной раз быть "просителем" и чувствовать себя, так сказать, униженной, а второй использовать этот механизм в качестве средства сдерживания при очередных попытках помешать общению с ребенком.

Закон №8296, по мнению Министерства юстиции и сторонников, раз и навсегда решил этот конфликт — больше не будет нотариальных согласий, только ряд несложных условий — и мир без границ в кармане родителей.

Изменениями в Семейном кодексе Украины родителю, с которым проживает ребенок, предоставлено право самостоятельно решать вопрос его временного выезда за пределы Украины на срок, не превышающий одного месяца.

Для этого нужно иметь подтверждение факта проживания ребенка именно с ним и цели поездки ребенка: лечение, обучение, участие в детских соревнованиях, фестивалях, научных выставках, ученических олимпиадах и конкурсах, экологических, технических, художественных, туристических, исследовательских, спортивных мероприятиях, а также оздоровление и отдых. Факт проживания ребенка с одним из родителей может быть подтвержден следующими документами:

1) решения суда;

2) заключение органа опеки и попечительства.

Поэтому уже сейчас я рекомендую родителям получить такие документы. Обратите внимание, что в предложенных изменениях речь не идет о договоре между родителями о содержании и воспитании ребенка. Поэтому, если место проживания ребенка было определено договорным образом, это лишает возможности того из родителей, с кем проживает ребенок, самостоятельно решать вопрос ее временного выезда. Нелогично? Согласна. Но мы имеем именно такую ​​норму, которая, несмотря на договоренность и отсутствие конфликта между родителями, заставит обращаться в орган опеки и суд с иском об определении места жительства ребенка.

Цель выезда ребенка за пределы Украины может быть подтверждена любым доступным способом — справкой от медицинского или учебного заведения, забронированным билетом, путевкой, документом о туре, экскурсии и т.п.. Вполне возможно, что будет достаточно и устного рассказа пограничникам, ведь кому именно должны показывать такие подтверждения и кто будет осуществлять их контроль, в законе не указано.

Поскольку вводится ограничение срока пребывания за границей — один месяц, то позаботиться о документальном подтверждении своевременного возвращения в Украину все же надо.

Вероятно, будут внесены изменения в некоторые подзаконные акты, и контроль за подтверждением временны́х рамок возложат именно на Пограничную службу. Поэтому это может стать неприятным сюрпризом во время запланированного путешествия.

Предусмотрена ли ответственность в случае нарушения сроков возврата ребенка в Украину или изменения цели поездки уже за границей? Нет, не предусмотрена. Разве что в случае невозврата будет применен принудительный механизм.

Как тому из родителей, который проживает отдельно от ребенка, узнавать о его выезде и сроках возвращения — неизвестно. Пока единственная рекомендация — это обращение с письменным запросом в ту же Пограничную службу. Но не рассчитывайте на своевременный ответ.

Если родитель, проживающий с ребенком, таким образом изменит его местожительство, то для возвращения в Украину будет применена уже годами проверенная процедура, предусмотренная Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Для подтверждения факта нарушения закона будет достаточно данных именно Пограничной службы о выезде и невозврате ребенка в Украину.

Если же родитель, с которым проживает ребенок, намерен вывезти его за пределы Украины на срок, превышающий один месяц, то такая возможность может быть реализована в следующих случаях:

1) наличие задолженности по алиментам, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца, подтвержденной справкой о наличии задолженности по уплате алиментов;

2) наличие задолженности по уплате алиментов, подтвержденной справкой о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три месяца, если алименты уплачиваются на содержание ребенка с инвалидностью, ребенка, болеющего тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, или на содержание ребенка, получившего тяжелые травмы, требуется трансплантации органа, требуется паллиативная помощь, что подтверждается документом, выданным лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере здравоохранения.

Итак, если вы планируете выезд на срок более одного месяца, то должны позаботиться о наличии следующих документов:

1) решение суда или заключение органа опеки и попечительства об определении места жительства ребенка с вами;

2) справки о задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей по четыре или три месяца.

Справку о задолженности выдает орган государственной исполнительной службы или частный исполнитель. Поэтому очевидно, что реализовать право выезда за пределы Украины с ребенком сроком свыше одного месяца может родитель, который принудительно взыскивает алименты через исполнительную службу или частного исполнителя на основании решения суда или исполнительной надписи нотариуса. Если алименты взыскиваются на содержание ребенка с указанными в п. 2 нарушениями здоровья, то подтверждающую медицинскую документацию необходимо предоставить исполнителям, так как законом №8296 предусмотрена их обязанность в трехдневный срок с момента обращения взыскателя с соответствующим заявлением, предоставить справку о задолженности.

Заметьте: такая справка действительна один месяц. Вместе с тем, не забывайте о необходимости подтвердить цель выезда ребенка — так же, как и при выезде на один месяц.

Важное нововведение предусмотрено для того из родителей, который проживает отдельно от ребенка. Им предоставлена ​​возможность получить решение суда о разрешении на выезд ребенка за границу без согласия и сопровождения родителя, проживающего с ребенком, в рамках упрощенного искового производства — так сказать, в короткие сроки. Для такого обращения в суд надо собрать следующие документы:

1) справку об отсутствии задолженности по уплате алиментов (выдается государственным или частным исполнителем)

2) квитанцию ​​о направлении заказного письма с уведомлением о вручении тому из родителей, с которым проживает ребенок, с просьбой дать согласие на выезд ребенка за пределы Украины с целью лечения, обучения, участия ребенка в детских соревнованиях, фестивалях, научных выставках, ученических олимпиадах и конкурсах, экологических, технических, художественных, туристических, исследовательских, спортивных мероприятиях, а также для оздоровления и отдыха ребенка за границей, в том числе в составе организованной группы детей;

3) подтверждение факта непредоставления тем из родителей, с которым проживает ребенок, нотариально заверенного согласия на выезд ребенка за границу с указанной целью, в десятидневный срок с момента уведомления о вручении заказного письма. В качестве подтверждения может быть именно уведомление о вручении заказного письма и, например, неявка адресата в указанный срок к определенному в письме нотариусу.

Вместе с тем, если между родителями, которые решали вопросы содержания и воспитания ребенка договорным способом, возникнет спор о выезде ребенка, то им придется обращаться в суд по общим правилам искового производства. А если спора нет и все вопросы родители решают по договоренности, то в случае выезда ребенка за границу они должны предоставлять друг другу нотариальное согласие.

Вероятно, что таким образом законодатель определил нотариальное согласие как форму цивилизованного диалога между родителями, их бесспорного доверия друг другу и беспрекословного равенства в вопросе родительских прав и обязанностей. Поэтому, если вы остаетесь сторонником равенства родительских прав, не допускайте конфликта между собой и избегайте вмешательства государства в вопросы воспитания вашего ребенка, поскольку видение третьих лиц о равенстве может вас разочаровать.

А тем, кто заморозил конфликт, приняв модель устного отрицания диалога и игнорирования спора, рекомендую как можно быстрее решить в судебном порядке вопрос места жительства ребенка и взыскания алиментов. Все же не стоит упускать возможность в полной мере воспользоваться предоставленными законом преимуществами прав родителя, проживающего с ребенком.

Если предложенные изменения качественно обеспечивают достойный уровень благополучия ребенка и действуют в наилучших его интересах, то определенное нарушение принципа равенства родительских прав и обязанностей можно назвать незначительным. За неумение договариваться, уважать и беречь друг друга надо платить.