Алименты в две тысячи гривен: гарантированные или рекомендованные?

Второй год продолжается шоковая терапия от Министерства юстиции в борьбе со злостными неплательщиками алиментов.

Вот и очередной этап усиления ответственности и повышения уровня обеспечения интересов детей завершился подписанием президентом Украины закона №8296. Замечу, что системная работа министерства в этом направлении получила положительную реакцию общественности, которая осознала главную цель каких-либо реформаторских изменений в государстве — назад дороги нет, и утвержденным изменениям быть. Поэтому любая критика предложенных и уже введенных изменений может быть конструктивной единственно в части улучшения тех или иных механизмов исполнения, повышения их эффективности, доведения до совершенства и удобства в применении.

Ниже рассмотрим закон №8296, вступающий в силу 28 августа, в контексте его применения на практике относительно взыскания алиментов.

Неизменными остались способы содержания ребенка родителями: по устной договоренности; по письменному нотариальному договору; по решению суда.

Алименты платит родитель, проживающий отдельно от ребенка.

Алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка. Несовершеннолетний ребенок (в возрасте от 14 до 18 лет) имеет право участвовать в распоряжении алиментами, полученными на его содержание.

Остановимся детально на взыскании алиментов по решению суда, поскольку такой способ говорит о том, что между родителями не достигнута договоренность относительно совместного содержания ребенка, и что тот из родителей, который проживает отдельно, уклоняется от надлежащего выполнения своих родительских обязанностей.

На сегодняшний день законодатель предпринял все возможные шаги для упрощения процедуры получения быстрого судебного решения. Созданы довольно мощные механизмы принудительного исполнения таких решений, позволяющие в полной мере защитить интересы ребенка и обеспечить его право на надлежащий уровень материального содержания для гармонического развития.

Тот из родителей, который проживает с ребенком, имеет право обратиться в суд по поводу взыскания алиментов на ребенка с того из родителей, который проживает отдельно. В таком исполнительном производстве стороны называются взыскатель и должник соответственно.

Взыскатель может выбрать два способа обращения в суд:

1) быстрый и, возможно, немного меньший по суммам ежемесячного содержания — судебный приказ;

2) более длительный и, возможно, с большим размером алиментов — упрощенное исковое производство.

Обращение с заявлением о выдаче судебного приказа возможно в двух случаях:

— взыскатель хочет получить от должника алименты на одного ребенка в размере 1/4 доли от дохода, на двух детей — 1/3 доли от дохода; на трех и более детей — ½ доли от дохода;

— взыскатель хочет получить от должника алименты в твердой денежной сумме, которая будет составлять 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.

Взыскатель может обратиться в суд в порядке искового производства как по указанным выше основаниям, так и в случае, если у него с должником есть существенные обстоятельства спора, решаемого именно в суде. Например, когда место пребывания должника неизвестно, когда доход должника позволяет требовать тот размер алиментов, который не охвачен возможностями судебного приказа, или же когда должник скрывает свой доход, но при этом систематически тратит на себя значительные суммы и т.п. В любом случае на сегодняшний день законодатель очертил нижнюю и верхнюю границы размеров алиментов.

Так, минимальным гарантированным размером алиментов на одного ребенка остаются 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.

Вместе с тем, в ч. 2 ст. 182 Семейного кодекса Украины были внесены изменения, которыми устанавливается: "минимальный рекомендованный размер алиментов на одного ребенка составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и может быть присужден судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов". Обращаю внимание на формулировку нормы. Во-первых, такой размер является рекомендованным. Во-вторых, он может примениться только судом. В-третьих, заработок (доход) должника должен быть достаточным для возможности взыскать такую сумму.

Верхняя граница размера алиментов ограничивается десятью прожиточными минимумами на ребенка соответствующего возраста.

Если взыскатель обращается в суд в порядке упрощенного производства, он должен быть готовым к тому, что суд при определении размера алиментов будет учитывать такие обстоятельства:

1) состояние здоровья и материальное положение ребенка;

2) состояние здоровья и материальное положение должника;

3) наличие у должника других детей, нетрудоспособных мужа, жены, родителей, дочери, сына;

4) наличие у должника на правах собственности, владения и/или пользования имущества и имущественных прав, в том числе движимого и недвижимого имущества, средств, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, корпоративных прав;

5) доказанные взыскателем алиментов затраты должника, в том числе на приобретение недвижимого или движимого имущества, сумма которых превышает десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного лица, если плательщик алиментов не доказал источник происхождения средств.

Поэтому в судебном споре взыскателю будет нужна правовая помощь адвоката, который подготовит доказательства и процессуальные документы.

Законом №8692 урегулирован вопрос предоставления бесплатной правовой помощи в указанных выше спорах центрами предоставления бесплатной вторичной помощи.

После получения судебного приказа или решения суда о взыскании алиментов наступает самый ответственный этап — его исполнение государственными или частными исполнителями. На эт ой стадии важно не растеряться и контролировать действия исполнителей, ведь по новым нормам им придется работать оперативно и систематически.

Сразу после открытия исполнительного производства по заявлению взыскателя исполнитель должен осуществить расчет задолженности по уплате алиментов.

Обычно во всех без исключения исполнительных производствах на стадии открытия уже есть задолженность, поскольку взимать алименты суд постановляет с момента обращения в суд с заявлением или иском. Очень мало должников сознают это и платят ежемесячно алименты во время судебного спора. Расчет задолженности на разных стадиях исполнительного производства является обязанностью исполнителя перед совершением соответствующих действий.

1. При задолженности в 3 месяца исполнитель вносит должника в Реестр должников и накладывает арест на имущество. Также исполнитель разъясняет взыскателю его право обратиться в органы досудебного расследования с заявлением об уголовном правонарушении.

2. При задолженности в 4 месяца исполнитель выносит постановление об установлении временных ограничений для должника в праве выезжать за границу; в праве руководить транспортным средством; в праве пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, а также в праве на охоту.

Если алименты взимаются на содержание ребенка с инвалидностью, ребенка, с заболеванием тяжелого перинатального поражения нервной системы, имеющего тяжелые врожденные недостатки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, или на содержание ребенка, получившего тяжелые травмы, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, то временные ограничения для должника исполнитель устанавливает в случае задолженности за три месяца.

3. При задолженности в 6 месяцев исполнитель имеет право составить протокол об административном правонарушении в порядке ст. 1831 Кодекса Украины об административных правонарушениях (неуплата алиментов) и направить его в суд для привлечения должника к ответственности.

4. Если есть задолженность за 12 месяцев, то с должника взимается исполнительный сбор в размере 10% от суммы долга. В дальнейшем исполнитель должен ежемесячно рассчитывать задолженность и определять размер исполнительного сбора, который будет взиматься с должника после погашения задолженности.

5. Если со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению у должника в течение года возникнет задолженность, то исполнитель обязан наложить штраф в размере 20% от суммы долга: за 2 года — 30%; за 3 года — 50%; за 4 и более — еще по 20% за каждый год до 50% за три года.

Следовательно, отклонение от графика уплаты алиментов для должника будет иметь последствия как материального характера, так и в виде существенного ограничения прав.

Важно заметить, что теперь все ограничения, которые накладываются исполнителем, он же и снимает сразу же после погашения задолженности. Это существенный момент, поскольку до этих изменений должник (для того чтобы снять с имущества арест, наложенный государственным исполнителем) должен был обязательно обращаться в суд.

Новыми изменениями урегулированы и вопросы, ранее беспокоившие именно исполнителей. Если алименты взимаются в доле от дохода, то их отчисление осуществляется с фактического заработка. Предприятия, учреждения, организации, физические лица, физические лица-предприниматели осуществляют отчисления с заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника и перечисляют средства на соответствующий счет исполнителя, о чем обязаны предоставлять последнему ежемесячный отчет по установленной форме. Если фактических средств должника недостаточно для исполнения решения, то вышеуказанные лица начисляют ему задолженность. На этих лиц возложена обязанность информировать исполнителя о причинах прекращения отчисления и новом месте работы, проживания или учебы должника. Исполнители взимают средства с должника на свои счета, из которых на следующий день после поступления средств осуществляют перерасчет взыскателю.

Надо заметить, что теперь исполнитель взимает с должника алименты в размере, определенном исполнительным документом, но не менее минимального гарантированного размера, предусмотренного Семейным кодексом Украины, — 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Это означает, что в тех исполнительных производствах, где взыскания проводились еще по старому законодательству (в решениях отмечалась нижняя граница — не менее 30% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста), исполнитель должен самостоятельно осуществлять перерасчеты, и взыскателю не надо дополнительно обращаться в суд по поводу увеличения размера алиментов.

В завершение укажу на еще одну довольно неприятную новеллу для неплательщиков алиментов. Если должник, внесенный в Единый реестр должников, хочет "совершить определенные действия относительно имущества", открыть или закрыть банковский счет, то государственные органы, органы местного самоуправления, нотариусы, работники банковских учреждений и др. обязаны сообщить об этом в кратчайший срок (относительно имущества — на следующий день после обращения должника по вопросу совершения определенных действий; относительно банковских счетов — в день закрытия/открытия) исполнителю. Важно, что любые правомочия относительно имущества, совершенные в вышеуказанные сроки, могут быть признаны недействительными в порядке ч. 4 ст. 9 Закона Украины "Об исполнительном производстве". Поэтому каждому, кто планирует совершать какие-либо действия с имуществом, рекомендую перед этим проверить владельца такого имущества на наличие его в Реестре должников, который находится в открытом доступе для всех граждан.

Несмотря на то, что перечисленные выше нововведения пока что сложные для восприятия и исполнения, уверена, что в скором времени они станут частью нашей жизни, а следовательно, повысят правовую культуру каждого гражданина, заставят его уважать закон через осознание неотвратимости наказания.

Вот такой он, путь к европейским ценностям — больно ударить по карману, чтобы дошло до сознания