Залитые нефтью

Стремясь предотвратить неизбежное, нефтедобывающие государства предприняли попытку остановить падение цен на нефть.

Несмотря на сомнения скептиков, Россия и Саудовская Аравия перед видеоконференцией ОПЕК+ договорились о существенном сокращении добычи нефти. Судя по противоречивой информации, Москва должна снизить выкачку нефти на 2–2,4 млн баррелей в сутки (в первом квартале РФ добывала 11,3 млн баррелей в сутки), а Эр-Рияд — на 2,4–4 млн (в апреле Королевство получало 12,3 млн).

Однако компромисс между двумя крупными игроками не означал, что другие члены альянса согласятся сокращать добычу. Ведь, как отмечает директор НТЦ "Психея" Сергей Сапегин, "переговоры ОПЕК+ проходят в условиях значительных внутренних противоречий его участников". Каждая из стран отстаивает свой интерес.

Сделка, которую готовы были заключить большинство стран ОПЕК+, предусматривала снижение добычи на 10 млн баррелей в сутки сроком на два месяца, начиная с мая. Это составляет около 10% от всего мирового производства нефти. С июля и до конца года планировалось снизить объем сокращения добычи до 8 млн баррелей в сутки, а с января по апрель 2021 года — до 6 млн.

Мексика не согласилась на трехэтапное сокращение добычи. По словам мексиканского министра энергетики Росио Нале, ее страна готова снижать добычу на 100 тыс. баррелей в сутки, с 1,781 млн до 1,681 млн.

Но новое соглашение ОПЕК+ все же вступило в силу. И большую роль в этом сыграли Соединенные Штаты.

На следующий день после видеоконференции президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил: "Я говорил с президентом Трампом и мы пришли к соглашению снизить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки. США обещали дополнительно сократить добычу на 250 тыс. баррелей в день, чтобы помочь Мексике". По словам Обрадора, на встрече ОПЕК+ от его страны требовали такого же сокращения как от Саудовской Аравии и России, — около 23% добычи, что "оказалось слишком сложно для страны".

По мнению экспертов, с которыми консультировалось ZN.UA, попытка участников ОПЕК+ стабилизировать рынок за счет уменьшения производства нефти хотя и естественна, но изначально тщетна. "Подобное соглашение будет иметь кратковременный эффект на цену "бумажной нефти", — отметил в комментарии для ZN.UA президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Причина неудачи стабилизации рынка нефти не в играх нефтедобывающих государств — Мексики, Соединенных Штатов, Саудовской Аравии или России. Позиция стран могла бы влиять на цену в начальной стадии кризиса. Основной фактор сегодня — пандемия и надвигающийся экономический кризис.

Обвал цен на нефть начался месяц назад, когда Россия сорвала переговоры по сокращению добычи черного золота. Фактически она вышла из соглашения ОПЕК+, ограничивавшего добычу нефти и позволявшего удерживать цены примерно на уровне 50–60 долл. за баррель. Шаг Москвы оказался неожиданным для всех участников альянса. В результате разозленные саудиты приняли решение увеличить добычу нефти с 9,8 до 12,3 млн баррелей в сутки, а само соглашение завершило срок действия 1 апреля.

Поясняя действия россиян, эксперты говорят: глава "Роснефти" Игорь Сечин убедил Путина, что падение цены на черное золото, последующее после выхода России из соглашения, катастрофически скажется на американских компаниях, добывающих сланцевую нефть, а РФ имеет достаточный запас прочности, чтобы пережить низкие цены на мировом рынке. Но стремясь устранить американских конкурентов, в Кремле недооценили влияние ряда факторов.

Эр-Рияд воспользовался ситуацией, чтобы, во-первых, вытеснить с мирового рынка нефти конкурентов, в том числе и российских поставщиков. Во-вторых, взять под контроль европейский рынок и усилить позиции на китайском. В-третьих, диверсифицировать экономику, развивая свою нефтеперерабатывающую промышленность. В-четвертых, ослабить своего регионального соперника — Иран, который, находясь под санкциями, и так ощущает серьезные социально-экономические проблемы.

Поэтому хотя Королевству и невыгодно снижение цены на нефть, оно все же решило увеличить ее добычу. Тем более что себестоимость саудовского черного золота в целом ниже, чем российского и американского. А при цене на нефть даже ниже 30 долл. у Саудовской Аравии денег хватит до 2027 года.

Результатом, в том числе и выхода России из сделки с ОПЕК+, и действий Саудовской Аравии стало то, что 30 марта цены на нефть достигли 18-летнего минимума: стоимость фьючерса барреля эталонной нефти сорта Brent опустилась до 21,76 долл. (Позже цена несколько отыграла назад.) В целом же, в марте-апреле стоимость данного сорта была в пределах 23–34 долл. за баррель.

Нефть Urals, которую добывает Россия, изначально дешевле, чем Brent, а в марте-апреле диапазон цен колебался от 22,5 долл. до 35 долл. за баррель. При этом стоимость Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки cif (когда в окончательную цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердам 1 апреля снизилась до 10,54 долл. за баррель.

Учитывая, что в российском бюджете базовая цена Urals на 2020 год составляла 42,4 долл. за баррель, падение цены грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией рубля, а также социально-экономическим кризисом. "У россиян проблема с долгоиграющими контрактами, а резервуары уже сейчас заполнены нефтью. Через какое-то время им придется лезть за деньгами в закрома", — прогнозирует экс-замглавы МИДа Елена Зеркаль в комментарии для ZN.UA. Но средств Фонда национального благосостояния (объем которого составляет около 125 млрд долл.) надолго не хватит. Да и не решить ими всех возникших проблем.

Так, согласно оценкам Счетной палаты РФ, при цене на нефть Brent даже в 35 долл. за баррель и курсе в 72 руб. за доллар, в среднем, в год федеральный бюджет недополучит около 3 трлн руб., а его дефицит составит около 2% ВВП. В этом случае рост экономики будет нулевым, хотя Минэкономразвития России рассчитывало на 1,9%. Глава российского правительства Михаил Мишустин уже поручил членам своего кабинета подготовить предложения по "приоритезации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".

Поясняя российским гражданам ситуацию с падением цен на нефть, Москва в традиционной для себя манере создает параллельную реальность. Например, Путин обвинил Эр-Рияд в том, что это именно он вышел из соглашения ОПЕК+ и спровоцировал падение цен. Сечин же заявил, что не считает существующие цены драматичными, хотя они и не приносят "большой радости". При этом глава "Роснефти" уверял, что стоимость нефти к концу года будет на уровне 60 долл. за баррель в случае ухода с рынка сланцевой нефти; что ОПЕК утратил свое значение, а Россия должна сохранить долю на рынке.

Возможно, игра Кремля на нефтяном рынке и увенчалась бы частичным успехом, но свое слово сказала пандемия. Принятые правительствами решения о введении карантина и последовавшее закрытие границ, отмена авиарейсов и наземного транспортного сообщения, остановка работы предприятий привели к снижению потребления нефти в мире. По словам российского аналитика нефтяного рынка Михаила Крутихина, в среднем где-то на 20%. В то же время, нефть продолжает поступать на рынок. Ведь, как отмечают эксперты, "производители часто технологически не могут остановить добычу без риска потерять ее в будущем".

"Экономика РФ в значительной мере зависит от экспорта нефти и нефтепродуктов. Однако, на мой взгляд, главные риски для российской "нефтянки" не столько в падении цен, которые могут и вырасти при восстановлении баланса на мировом рынке, сколько в необходимости остановки нефтедобычи. С одной стороны, сама по себе приостановка добычи нефти затратна, с другой — нет гарантий, что законсервированные скважины в дальнейшем смогут вернуться к текущим уровням отдачи сырья. Это грозит существенными сокращениями объемов добычи российской нефти после отмены введенных ограничений", — обращает внимание С.Сапегин в комментарии для ZN.UA.

Вот и получается, что в условиях "гигантского падения спроса на нефть", компании (пусть и себе в убыток), но должны продавать ее на рынке, а пустующих нефтехранилищ остается все меньше. Эксперты признают: пока еще нет окончательного понимания масштабов сокращения мирового спроса, которые могут быть значительно больше, чем это сейчас озвучивается.

И если ОПЕК оценивает избыток нефти на рынке в 14,7 млн баррелей в сутки, то Международное энергетическое агентство (МЭА) — в 25 млн, расчеты торговой компании Trafigura показывают 25–30 млн. "Учитывая надвигающийся экономический кризис, предложение еще долго будет превышать спрос, что будет сильнее прессовать цену на нефть", — отмечает М.Гончар.

На этом фоне для стабилизации мирового рынка явно недостаточно запланированного сокращения добычи нефти ежедневно на 10 млн баррелей. "Меры по сокращению экспорта нефти на мировой рынок, которые рассматривают участники картеля, лишь уменьшат давление предложения на рынке нефти при падающем спросе, но не решат проблему в принципе", — уверен С.Сапегин.

Как видно из истории с Мексикой, Соединенные Штаты активно подталкивали участников ОПЕК+ к заключению сделки. Дональд Трамп заявлял, что в случае, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся о сокращении объемов добычи нефти, США могут ввести пошлины на импорт сырой нефти, чтобы защитить американскую нефтяную отрасль от резкого обвала цен на мировом рынке. Но подобное решение еще больше ударит по мировому рынку.

В то же время США не планируют присоединяться к новому соглашению. В Вашингтоне поясняют свою позицию тем, что сделка ОПЕК+ формально является картельным соглашением, которое запрещено американским антитрастовым законодательством. Эксперты исходят из того, что скорее всего будет неформальное сотрудничество между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией. Массмедиа даже прогнозируют, что данный альянс будет направлен на вытеснение России с мирового рынка. Однако, как полагает Е.Зеркаль, влияние США на страны Персидского залива значительно уменьшится.

При этом наши собеседники далеки от мысли, что резкое падение цен приведет к банкротству нефтяного бизнеса в США в целом, и компаний, разрабатывающих месторождения сланцевой нефти, в частности. Как отмечает Е.Зеркаль, "надеждам Сечина не суждено сбыться". Эксперты полагают, что половина сланцевых промыслов в США могут быть прибыльными при цене нефти в 25–28 долл. за баррель. Часть небольших компаний обанкротится, но активы последних будут скуплены крупными нефтяными компаниями.

Падение цены на нефть вынуждает многие нефтедобывающие государства резко снижать расходы. Прогнозируется, что в 2020 году Ирак, Иран, Алжир, Ливия, Ангола и Венесуэла наиболее пострадают от кризиса, поскольку падение доходов от нефти составит 50–60%. Чтобы выжить, им придется сокращать социальные программы, а это станет дополнительным фактором дестабилизации ситуации в этих странах. При этом, отмечает М.Гончар, "падение нефтяного рынка негативно повлияет на другие сырьевые рынки". А это отрицательно скажется и на Украине.

Хотя от падения цен на нефть всегда выигрывают страны-потребители, тем не менее, в условиях наступающего мирового экономического кризиса дестабилизация рынка нефти лишь усиливает негативные тенденции в национальных экономиках. Поэтому, как отмечает С.Сапегин, с одной стороны, для Украины есть возможность снижения цен на нефтепродукты для конечного потребителя, поскольку большая их доля импортируется. С другой — украинская нефтедобывающая отрасль стоит перед серьезными вызовами рентабельности работы в связи с низкими мировыми ценами на нефть и относительно высокой себестоимостью добычи углеводородов в Украине.