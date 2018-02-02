Тренды альтернативной энергетики Украины: от упадка до прогресса

Альтернативная энергетика, а точнее, производство энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) почти за десять лет внедрения в Украине все еще находится на стадии развития. Этот рынок остается инвестиционно привлекательным, несмотря на все несовершенства украинской бюрократии.

По словам председателя НКРЭКУ, за последний год уровень мощностей "зеленой" энергетики вырос почти в четыре раза. Согласитесь, не каждая отрасль в Украине может похвастаться такими показателями. Многим инвесторам, в частности и иностранным, альтернативная энергетика представляется едва ли не единственным оплотом стабильности в современной экономической ситуации.

Действительно ли ситуация настолько позитивная и какие наблюдаются тенденции, попытаемся разобраться.

Глобальный мировой тренд последних лет — это окончательное понимание необходимости перехода на возобновляемые источники энергии. Если еще в 2000-х годах это казалось отдаленным будущим, то в конце 2010-го в международных политических и бизнес-кругах появилось понимание перспективы этого тренда на ближайшие десятилетия. Важную роль в этом сыграли и системная повторяемость нефтяных кризисов, и сложные международные политические отношения, в частности со странами — поставщиками энергоресурсов, и выход на этот рынок новых весомых инвесторов из таких инновационных отраслей, как Apple, Microsoft, Google или Илон Маск с его SolarCity. Следовательно, на сегодняшний день глобальный рынок возобновляемых источников энергии динамично развивается, и нет серьезных предпосылок для изменения подобной тенденции в прогнозируемой перспективе(см. рис. 1).

И, несомненно, позитивом является то, что Украина отреагировала на этот тренд.

От конъюнктурных интересов до энергетической стратегии

Развитие альтернативной энергетики в Украине в исторической ретроспективе — это, скорее, случайность, чем запланированная многолетняя государственная стратегия. Дело в том, что это один из немногих примеров, когда бизнесовые, сначала конъюнктурные, интересы, умноженные на ряд непредвиденных событий, дали положительный для страны результат.

К тренду экологической энергии Украина присоединилась еще в далеком 2009-м, когда был принят закон о "зеленом" тарифе. Причем тогдашний тариф, один из самых высоких в Европе, стал в целом средством получения сверхприбылей для "нужных" людей.

Позитивом можно назвать то, что за короткий период Украина оказалась лидером отрасли производства энергии из возобновляемых источников на постсоветском пространстве.

Больше всего на этой ситуации заработала австрийская компания Activ Solar, связанная с Андреем Клюевым. Она даже получила возможность построить одну из самых мощных СЭС в Европе, которая расположена в Крыму.

Не отставал и Ринат Ахметов, сконцентрировавшийся на построении ветровых парков. И хотя это и позволило за несколько лет значительно развить отрасль почти с нуля, в 2013 г. была введена норма, согласно которой 50% оборудования, необходимого для строительства электростанций, должно быть произведено в Украине. Такое решение было принято под конкретных игроков рынка и перекрыло поток иностранных инвестиций на несколько лет.

События 2014 г. еще ощутимее ударили по рынку, пережившему аннексию Крыма (наиболее территориально привлекательная зона для строительства тех же СЭС), экономический кризис, девальвацию гривни и запоздалую реакцию на приведение "зеленого" тарифа к новым курсовым реалиям. Многие инвесторы ушли с рынка, а большинство проектов было заморожено. Только сотрудничество с международными финансовыми учреждениями, такими, как ЕБРР, удержало отрасль от разрушения (см. рис. 2).

Возрождение и прогресс в отрасли

Но 2015 г. привнес действительно положительные законодательные изменения, позволившие найти компромисс всем стейкхолдерам рынка. Тариф привели к среднему европейскому уровню, а норму о местном оборудовании отменили, заменив поощрением использовать такое оборудование.

Кроме этого, дополнительная поддержка была оказана биоэнергетике, для которой тариф увеличили на 10%; предельную мощность установок частных домохозяйств повысили до 30 кВт; "зеленый" тариф распространили на ветрогенерацию.

Эти изменения сдвинули рынок с мертвой точки, появился новый приток иностранных инвестиций, и, соответственно, начался новый этап развития. Законодательная поддержка, привязка тарифов к курсу евро, государственные гарантии перед инвесторами до 2030 г. — все это побуждает строить новые масштабные проекты. И хотя в мире разворачивается новый тренд — на "зеленые" энергоаукционы, именно "зеленый" тариф обеспечивает рост рынка. По данным Госэнергоэффективности Украины, доля возобновляемых источников энергии увеличилась за последние три года с 3,9 до 5,8%, в электроэнергетике — с 7,4 до 7,8%. Это относительно существенные цифры роста в макромасштабе за такой небольшой срок. Несмотря на то, что Госстат пока не опубликовал данные за 2017 г., есть немало информации (например о повышении общей мощности производства альтернативной энергетики), указывающей по меньшей мере на сохранение темпов роста. Наибольшие темпы роста именно у солнечных электростанций. Если в 2016-м их общая мощность составляла 99,2 МВт, то в 2017-м — свыше 170 МВт.

Ветровая генерация за 2016 г. выросла до 437,7 МВт. Прежде всего, благодаря введению в эксплуатацию Тузловской ветроэлектростанции (ВЭС) и 6-й очереди Очаковской ВЭС. В 2017-м добавились 5 МВт в Николаевской области, где запустили 4-ю и 5-ю очереди Очаковской ВЭС, и 20,7 МВт во Львовской области, где завершили строительство ВЭС "Старый Самбор-2".

В результате за 2017 г. ветростанции Украины сгенерировали 695,947 млн кВт·ч электроэнергии. В других отраслях возобновляемых источников энергии в Украине также наблюдается положительная динамика (см. рис. 3).

Но, несмотря на позитивные тенденции, остаются и проблемы, от которых необходимо избавиться еще в зародыше. В частности, надо снизить регуляционное влияние НКРЭКУ и провести предусмотренную законом реформу украинского рынка электроэнергии. Казус, произошедший в прошлом ноябре, когда деятельность НКРЭКУ (а от нее непосредственно зависят ставки тарифов) была заблокирована из-за кадровых вопросов, не должен больше повториться. Наш рынок электроэнергии нуждается в либерализации и внедрении реформ, которые позволят ему стать органической частью общей архитектуры европейского энергорынка. Сегодняшняя недостаточная диверсификация рисков делает его слишком чувствительным к любым форс-мажорам, и прецеденты уже были.

Обобщая, можно сказать, что будущее украинской энергетики — за возобновляемыми источниками энергии. Насколько отдаленным окажется это будущее для Украины, полностью зависит от стратегической грамотности, прозрачности и предсказуемости правил игры, устанавливаемых государством.