Произвол "Киевэенерго", или Типичная история рядового потребителя

Сегодня все составляющие государства страдают от последствий необъявленной войны на территории Украины. Как ни называйте ее — войной, АТО или иначе, все равно экономика страны вынуждена перестраиваться под ее нужды. Каждый работающий платит военный сбор и обеспечивает надежный тыл. Но для "отдельных" существует иной подход к реалиям жизни. Например, для ПАО "Киевэнерго".

Иногда создается впечатление, что это отдельное государство в государстве Украина, живущее по собственным законам. Ни власти Киева, ни правоохранительные органы не могут (или не хотят?) найти на "Киевэнерго" управу. Между тем долги перед поставщиками, миллиардные средства, эта компания нехитрым образом собирает со своих клиентов, начисляя вдвое, а то и втрое больше по сравнению с реальным потреблением теплоэнергии и горячей воды.

Наш многоквартирный дом, с одной стороны, типичная для многомиллионного Киева девятиэтажка, а с другой — нет. Большинство жильцов нашего дома — ведущие преподаватели всемирно известного Киевского национального университета им. Т.Шевченко, представители культурно-образовательной элиты страны. Не знаю, в чем мы все провинились, потому что всяческие неурядицы последних лет, без преувеличения, пересекли черту, которая, как говорят в Одессе, измеряется ниже водопровода.

Проблемы обострились, по моему убеждению, со строительством практически под нашим домом линии метрополитена. Как следствие, дом трещит по всем швам, а проживающие в нем ложатся спать с последним, а просыпаются с первым поездом метро, или среди ночи — от шума и толчков дрезины…

К сожалению, разработчики этого "уникального" проекта, которые даже нацеливались на Государственную премию Украины в области науки и техники, не в состоянии разделить нашу "признательность" им за такую "экономичную и досрочно построенную линию". Почти двухлетняя переписка с "попередниками" частично решила проблему локально. Но это не единственное очень серьезное испытание для жильцов дома. Об еще одном следует рассказать подробнее, учитывая, что практически все мы, жители Киева, заложники подобной ситуации.

О нарушении правил начисления оплаты за услуги централизованного отопления и поставки горячей воды со стороны ПАО "Киевэнерго" мы слышим очень часто. А если еще постоять в очереди на оплату за квартиру или, упаси Господи, сходить в центр обслуживания клиентов ПАО "Киевэнерго", то можно увидеть, какие по этому поводу кипят страсти: несуществующие долги, начисления за не предоставленные услуги и т.д. "Теоретики" рассказывают о проведении перерасчетов, а на практике… На письменные жалобы физических лиц в "Киевэнерго" даже не отвечают (если только они не будут подкреплены запросами), законных перерасчетов не выбить. Так и ходят люди с тысячными мифическими долгами, переживают до обмороков, мучаются в бешеных очередях в центрах обслуживания клиентов (ЦОК), чтобы подать заявление на перерасчет еще раз, потому что по предыдущему ничего не изменилось, что-то не заработало, что-то не внесли, не передали… Люди приносят квитанции об оплате, копии и оригиналы различных документов. А им говорят: "Вы сначала заплатите, а мы потом пересчитаем". Посещение ЦОК оставляет негативные воспоминания на всю жизнь: огромное количество людей, которые занимают очередь с шести утра, а если придут к девяти, то до них просто не дойдет очередь. И им снова мучиться. Даже электронная запись не очень помогает.

Неизвестно, что со всем этим делать людям, потому что из клиентов "Киевэнерго" они превратились в пациентов. И менеджмент "Киевэнерго" знает, что никуда жители города не денутся. Ну, пожалуются, покричат, а платить все равно будут вынуждены. И постоянно. А аппетиты компании-поставщика растут. Вот и опыт нашего дома заставил подсчитать размеры, без преувеличения, грабежа со стороны "Киевэнерго". Результаты шокировали.

Зная, как говорится, "порядочность" и склонность к манипуляциям "Киевэнерго", жильцы нашего дома внимательно следят за показаниями домового прибора учета тепловой энергии, принятого на баланс этого ПАО в 2016 г. Поэтому каждый месяц специальная комиссия составляет акты, в которых фиксируются показания теплосчетчика. Потом из известной по документации на дом площади рассчитывается плата за отопление для каждой квартиры.

Однако в присланных счетах за февраль текущего года за услуги централизованного отопления начисления почему-то выполнены не согласно показаниям счетчика, как в предыдущие месяцы, а за квадратные метры площади, умноженные на действующий тариф в 1355,83 грн/Гкал и на корректирующий температурный коэффициент 1,2044. Все это дало стоимость в 38 грн за квадратный метр.

И тут начались открытия. Из актов, составленных жильцами, в которых зафиксированы показания домового прибора учета теплоэнергии, получили, что объем использованного за февраль тепла составляет 79,816 Гкал. Общая площадь дома — 5408,3 м2, тариф — 1355,83 грн/Гкал. Результат шокирует: на одном нашем доме начисления ПАО "Киевэнерго" превысили реальные более чем на 108 тыс. грн, или вдвое!

Такую же методику начислений ПАО "Киевэнерго" применяло к большому количеству других домов города. По крайней мере, подобным образом ежемесячно грабят жителей домов без счетчиков (у них начисления всегда выше, чем в домах со счетчиками). Более того, это замечательная схема выкачивания денег из государственного кармана. Например, в нашем старом доме приблизительно 70% жильцов получают субсидии. Начисления же возрастают вместе с увеличением цен и аппетитов "Киевэнерго". И вот уже колоссальные суммы постоянно должно государство.

При этом в квартирах холодно, батареи едва теплые, и если на дворе становится прохладно, то даже при современном утеплении температура в квартирах приблизительно 15ЉС. Нормативной температуры при таком отоплении можно достичь только при почти 10ЉС на улице. Поэтому болеют наши жильцы, а от недогрева влага скапливается в квартирах. И до установки счетчика учета тепловой энергии все было так же. Жильцы мерзли, очень мерзли, болели, но платили как за нормальную температуру. Жаловались постоянно, но добиться перерасчета никому не удалось. И не по вине жителей или из-за их неправомерных требований.

Опыт нашего дома выявил еще один "бизнес-источник" уже в условиях отсутствия домового прибора учета тепловой энергии. В 2016 г. отопительный сезон начался по распоряжению городской госадминистрации 12 октября. Но реально отопление включают намного позже (пока дадут газ, пока дойдет очередь). А тут еще и аварии на теплотрассе. Итак, конец октября — отопления нет. Устанавливают домовой прибор учета тепловой энергии и через несколько дней, 26 октября, наконец-то включают отопление. И приходят начисления как за полностью предоставленную услугу с 12 октября, а затем также учли все согласно счетчику. Уже прошло полтора года, но до сих пор добиться полного перерасчета не удалось даже при официальном подтверждении, что отопление не подключалось до установки счетчика, что это было технически невозможно вследствие аварии на теплотрассе. Несложные расчеты в этом случае выявляют почти

20 тыс. грн лишних начислений на дом.

Но и при наличии счетчика тоже не все обстоит благополучно. В 2017 г. отопительный сезон для нашего дома начался только с 3 ноября. Как же все удивились, когда получили начисления за отопление в октябре. И это при том, что за прошлый отопительный сезон уже давно рассчитались. Начисления составили на дом около 25 тыс. грн. Хотя со счетчиком все же разгуляться тяжело. "Аванс" в следующем месяце пришлось учесть. Может, поэтому так тяжело, медленно устанавливаются счетчики тепловой энергии в помещениях?

Следующий источник доходов "Киевэнерго" — услуга по горячему водоснабжению. Здесь также много интересного, исходя из опыта нашего дома. Так, с начала 2000-х годов у нас отсутствует снабжение горячей водой надлежащей температуры. ПАО "Киевэнерго" в отписках уже более десяти лет признает отсутствие циркуляционной сети горячего водоснабжения по нашему адресу (как и во многих других домах, не работает насос в бойлерной). Но ничего не делает. Начисления же за услугу по поставкам горячей воды всегда осуществляются как за воду, температура которой превышает 50ЉС. На сегодняшний день это 74,53 грн/кубометр. В кране воды такой температуры и близко нет, часто даже руки не нагреешь. По многотарифным счетчикам это только 1/90 всей воды. В основном поступает вода температурой ниже 40ЉС. Где-то одна треть до 45ЉС. А ведь это совсем другие тарифы — соответственно 7,58 и 52,17 грн. Представьте, например, израсходовано

900 м3. "Киевэнерго" присылает счет с суммой более 67 тыс. грн. А реально это немногим более 21 тыс. грн, или втрое меньше! То есть разница почти в 46 тыс. грн — в пользу "Киевэнерго".

Более того, такую воду жильцы используют не разбавляя или сливают, надеясь дождаться более теплой. То есть расходуют ее намного больше. Их квартирные счетчики исправно показывают израсходованные кубометры, и счета за горячую воду сразу возрастают еще в несколько раз. Опять-таки, наверное, наш дом и в этом не исключение. Можно, конечно, потребовать перерасчета при ненадлежащем качестве услуг по предоставлению горячего водоснабжения в установленном порядке. Порядок существует, но никогда жильцам нашего дома, как бы они ни старались, добиться перерасчета не удавалось.

Такой вот бизнес, построенный на абсурде и вакханалии. Может, средства вкладываются в ремонт и модернизацию в масштабах города? Да нет, ведь все хорошо знают, что теплохозяйство развалено, что всюду разрытые ямы, что аварийный ремонт могут не начинать по несколько дней.

При таких обстоятельствах вполне обоснован вопрос, а ответственные от власти не осведомлены об этом замкнутом круге менеджмента по-украински, или, как говорится, двойного отката? А что произойдет со сверхприбылями, если по требованию МВФ повысят цену на услуги? Куда они пойдут? Наверное, конкретным "избранным". И в этой ситуации гарант Конституции недавно инициировал запрет вмешательства НАБУ и других контролирующих органов для проверок бизнеса.

В завершение описанной ситуации абсурда и вакханалии хотел бы напомнить слова Омара Хайяма: "Делайте благодать, но не за счет другого".