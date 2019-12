Качество жизни: феномен полуостровов

В этой жизни умирать не ново,

Но и жить, конечно, не новей.

С.Есенин, 1925 г.

Покрытый песчаными и каменистыми пустынями, прокаленный зноем — летом до 55С, Аравийский полуостров за небольшой промежуток времени стал средоточием мегаполисов и шикарных рекреационных зон. Настоящим прибежищем для любителей jetset-жизни — состоятельных людей, догоняющих на реактивных лайнерах упорхнувшее из их краев лето. Рекламные плакаты туристических агентств, зазывающих сюда путешественников со всех сторон света, на разных языках повторяют "Бахрейн", "Йемен", "Катар", "Кувейт", "ОАЭ", "Оман", "Саудовская Аравия".

Но эта статья не об этом, а о необычайно высокой продолжительности жизни в этих островных экономиках, насчитывающих 75 млн чел., в числе которых Саудовская Аравия с населением 33 млн и Йемен — 25 млн чел.

Что примечательно, Катар с населением численностью почти 2,8 млн чел., уже несколько лет является чемпионом мира по DALY (сокр. от Disability-adjusted life year) — продолжительности жизни, скорректированной по нетрудоспособности.

Показатель DALY, оценивающий суммарное "бремя болезни", в 1990-х годах был разработан Гарвардским университетом для Всемирного банка. Теперь он широко используется ВОЗ в общественном здравоохранении. Индекс представляет собой линейную сумму потенциальных лет жизни, утраченных из-за преждевременной смерти и нетрудоспособности. К примеру, ожидаемая продолжительность жизни составляет 80 лет. Но если у человека в возрасте 70 лет проявилась болезнь Альцгеймера, то, проживи он до 80 лет, его жизнь на этом отрезке не будет полноценной. Поэтому по методике DALY из указанных десяти лет в соответствии с тяжестью имеющейся патологии следует условно отнять определенное количество лет потерянной жизни. При болезни Альцгеймера — почти семь лет (DALY = 10х0,66= 6,6 года).

Такой подход, учитывающий потерянные годы трудоспособной жизни, более справедлив, чем система учета на основе лишь ожидаемого среднего количества потерянных лет жизни, рассчитываемых по ожидаемой продолжительности жизни на момент смерти.

Определение DALY — кропотливый труд, взятый на себя ВОЗ: подсчет ведется по каждой стране в целом, а также отдельно по гендерным и возрастным группам с учетом тяжести широкого спектра принимаемых во внимание заболеваний.

В 2016 г. показатель DALY по Катару составил 15 тыс. потерянных лет на 100 тыс. жителей страны, для Украины значение этого индекса — почти 46 тыс., для России — 45 тыс., для Польши — немного меньше 34 тыс. лет. Полярной Катару является Центральноафриканская республика — 91 тыс. лет на 100 тыс. жителей.

Но, пожалуй, более важно то, что все страны региона, а также Израиль и Мальдивы, расположенные в непосредственной близости к Аравийскому полуострову, имеют весьма благоприятные характеристики продолжительности жизни, скорректированной по нетрудоспособности: Мальдивы — 15,8 тыс. лет на 100 тыс. населения, Бахрейн — 16,9 тыс., ОАЭ — 17,0 тыс., Кувейт — 19,0 тыс., Израиль — 19,6 тыс., Оман — 19,9 тыс., Бруней — 20,7 тыс., Саудовская Аравия — 21,5 тыс. лет.

Однако нет, как водится, правил без исключения, коим в данном случае стал Йемен со значением DALY в 2016-м, равным в пересчете на 100 тыс. населения 44,9 тыс. лет. И это объяснимо: одна из самых нищих стран мира с бесконечной цепью голодающих горных селений. Что, впрочем, не отталкивает от поездки в Йемен образованных европейцев, взявших за моду посещать с экскурсиями храмы, крепости и руины, мимо которых во времена царицы Савской шли караваны с золотом, пряностями и алмазами... Да и два моря — Красное и Аравийское — все той же негою полны.

В отличие от Йемена с его 2,4 тыс. долл. валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения, рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС), другие страны Аравийского полуострова весьма богаты: от Омана, на среднестатистического жителя которого в 2018 г. пришлось 46,6 тыс. долл., до Брунея, имеющего 79,5 тыс. долл. на человека.

Такие экономические показатели не свойственны даже Франции, удельный ВВП которой не превышает 46 тыс. долл., не говоря уж о России — 29 тыс., а тем более об Украине с ее чуть более 9 тыс. долл. на душу населения.

Вместе с тем необыкновенно здоровое долголетие, как оказалось, не прерогатива жовиальных южан, оно присуще и неспешным северянам. Достаточно перевести фокус со знойного Аравийского на морозный Скандинавский полуостров: в 2016 г. индекс DALY для Исландии, условно причисляемой к Скандинавским странам, составил 22,1 тыс. лет на 100 тыс. населения, для Норвегии — 23,8 тыс.

И это не тот случай, о котором врачи в шутку говорят: "Нет здоровых людей, есть недостаточно обследованные…". Норвегия не Йемен, уровень тамошней медицины внушает доверие, в том числе и к показателям DALY.

Все Скандинавские страны имеют благоприятные индексы DALY, но показатели Швеции и Дании все же хуже, чем Норвегии и Исландии, — 26,6 тыс. и 27,5 тыс. лет на 100 тыс. населения, соответственно, и это распространяется на соседнюю Финляндию, имеющую 29,0 тыс. потерянных лет на 100 тыс. чел.

Высокое качество жизни, похоже, — продукт не столько экономического достатка, сколько энергетического изобилия. Есть понятие первичных энергетических ресурсов (ПЭР), номенклатура которых охватывает все виды энергоносителей, будь то ископаемые (уголь, нефть, газ и др.), ядерное топливо или возобновляемые источники. Распространенной единицей измерения потребления ПЭР являются массовые показатели, пересчитанные по нефтяному эквиваленту (н.э.).

Если среднестатистический украинец в год потребляет 2 т н.э. энергоресурсов, а россиянин — 5 т, то на одного жителя Катара приходится почти 19 т, на одного исландца — 16 т, на жителя ОАЭ — 12 т, норвежца — 9 т, саудита — 8 т н.э энергоресурсов. Значимость влияния энергопотребления на качество жизни подтверждает и опыт Канады: индекс DALY равен 24,5 тыс. лет на 100 тыс. чел., что имеет фоном 9 т н.э. на человека. Но еще более показателен опыт Сингапура: DALY — 17,4 тыс. лет на 100 тыс. населения, потребление ПЭР — около 15 т н.э. на человека в год.

Расположенное на острове государство-город Сингапур с населением около 5 млн чел. является одной из самых высокоразвитых экономик мира. Это и финансовый, и торговый, и транспортный центр с мощнейшим морским портом. В мировой табели о рангах Сингапур занимает третье место по переработке нефти, четвертое — по производству полупроводников, его ВВП, рассчитанное по ППС, в 2018 г. составил 100,3 тыс. долл. на душу населения.

Английская поговорка He lives long that lives well ("кому хорошо живется, тот долго живет") вполне подходит как формула качества жизни, но с подтекстом: хорошая жизнь требует много топлива. Символично, что в Шотландии Рождество принято отмечать не только с серебряной монеткой, но и с кусочком угля в кармане.

Беда в том, что страны с самым высоким качеством жизни оставляют за собой и самый глубокий экологический след (ecological footprint). По подсчетам организации Global Footprint Network, первое место в мире по вредоносности воздействия на окружающую среду занимает именно Катар, на втором месте — ОАЭ, на четвертом — Бахрейн, на пятом — Кувейт, на 13-м — Оман, на 20-м — Саудовская Аравия, на 23-м — Сингапур. При этом Российская Федерация находится на 32-й позиции, Украина — на 87-й: впору нужду выдавать за добродетель. В Йемене в расчете на одного жителя потребляют 329 кг н.э., зато страна почти не оставляет экологического следа — 183-е место из 187 стран. Экологический фактор при расчете Международного индекса счастья (Happy Planet Index) является ключевым. Значимость показателя HPI, предложенного в 2006 г. Фондом новой экономики (New Economics Foundation), с каждым годом усиливается. До этого еще не дошло, но логика прокрустова ложа устойчивого развития вполне может вызвать к жизни тактику, поэтически обозначенную В.Высоцким: "А третьи и средь битвы и беды старались сохранить и грудь, и спину — не выходя ни в первые ряды, ни в задние, но, как из-за еды, дрались за золотую середину".

В 2011 г. на Генеральной Ассамблее ООН была принята резолюция, предписывающая странам-членам оценивать счастье своего народа для разработки эффективной политики, и уже в 2012 г. в ООН состоялось заседание группы высокого уровня с повесткой "Счастье и благополучие: определение новой экономической парадигмы".

Символично, что заседание прошло под председательством премьер-министра королевства Бутан, первой и пока единственной в мире страны, официально принявшей показатель валового национального счастья вместо ВВП. В качестве основополагающего текста для встречи 1 апреля 2012 г. был опубликован Первый всемирный доклад о счастье. В сентябре 2013-го вышел Второй всемирный доклад о счастье, и с тех пор ежегодный формат стал традиционным.

По рекомендованной методике, национальное счастье надлежит измерять в разрезе шести факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан в плане самостоятельности принятия жизненно важных решений, щедрость, отношение к коррупции.

Для оценки эффекта по каждому фактору используется 10-балльная шкала, общий результат основывается на сравнении соответствующей экономики с гипотетической страной под названием "Антиутопия", имеющей самые низкие национальные средние значения для каждой основной переменной.

Энергетическую составляющую ооновские руководители вниманием, к счастью, не удостоили, что вызывает аллюзии с нарисованным на холсте очагом в коморке папы Карло: ни тебе расхода ПЭР, ни тебе экологического следа…

Эта статья выдержана в стиле "мы даем факты, выводы вы делаете сами". Парадокс "чем жестче климат, тем здоровее жизнь", обусловленный реалиями Аравийского, Скандинавского полуостровов, а то и островного Сингапура, заслуживает тщательного изучения. Возможно, разрешив его, цивилизация получит заветный золотой ключик от двери, за которой ход к подлинному, сиречь оптимальному, качеству жизни.