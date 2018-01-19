Бензин под елочку

Цены на топливо снова растут, бензин в декабре прошел отметку 30 грн/л без особых сомнений. Теперь к ней приближается дизельное топливо. Основная причина — неожиданный рост цен на нефть, достигших в середине января

70 долл./барр. Но эта "внешняя" беда пришла не одна, к ней присоединилась внутренняя — очередной виток девальвации гривни. Евро уже стоит 35 грн, доллар — почти 29. Что дальше? Из хороших новостей только то, что много лет мы платили за топливо намного больше, чем сейчас.

Осенью никто из ведущих мировых аналитиков не видел цен на сырье выше 60 долл./барр. Год закончился ценой 66 долл./барр., а 15 января марка Brent стоила уже 70,7 долл./барр. Упомянутые аналитики оперативно принялись корректировать свои прогнозы. Citigroup повысила прогноз средней цены до 65 долл./барр., во втором квартале — до 58 долл.

Аналитики BMI улучшили прогноз цен на нефть Brent в текущем году до 65 долл. с 57, сообщает "Интерфакс".

Barclays по-прежнему видит сорт WTI в 2018 г. в диапазоне 55–58 долл./барр.

Спецы из Goldman Sachs дали весьма наглядное заключение, характеризующее общую тональность многочисленных прогнозов и методику их составления. "Хотя мы ожидаем, что цены на долгосрочные контракты снизятся с текущих уровней в связи с ростом активности производителей и увеличением объемов хеджирования на 2019 г., это может оказать ограниченное воздействие на спотовые цены, поскольку снижение запасов усилит бэквордацию, — полагают аналитики Goldman Sachs. — Следовательно, мы видим усиление повышательного давления на наши прогнозы, которые составляют 62 долл. за баррель для Brent и 57,5 долл. за баррель для WTI в ближайшие месяцы". Рискну дать свою версию перевода: "Кто его знает, как оно будет…".

Среди базовых причин роста нефтяных котировок можно выделить согласованное сокращение добычи странами ОПЕК и примкнувшими к ним Россией, Казахстаном, Азербайджаном и прочими нефтедобывающими странами, а также подъем мировой экономики в 2017 г. США и Германия, в частности, отчитались об улучшении ключевых финансово-экономических показателей. Сокращение предложения на фоне роста спроса дало свой результат.

То же самое, только хуже

Поскольку украинский рынок всецело зависит от мирового (из украинского сырья вырабатывается не более 10% от потребностей страны в нефтепродуктах), давать прогнозы по его динамике можно с таким же успехом, как это делают мировые гранды. О прямой зависимости внутренних цен от внешних говорит рис. 1. Из приведенных на рисунке данных видно, что украинские АЗС преимущественно дублируют мировую динамику.

На самом деле ситуация с прогнозированием еще сложнее. В "украинском" уравнении, кроме мировых цен, есть еще одно неизвестное — курс валют. Почему это важно? Потому что бензин в Украине на 80% имеет валютную составляющую: 45% занимает закупочная цена по импорту, 35% — акциз и НДС на него, а заодно и на закупочную цену.

Расчеты дают следующую пропорцию: каждая гривня в курсе доллара автоматически добавляет 80 коп. литру горючего на бензоколонке. В нашей ситуации девальвация гривни с начала декабря (усиление доллара на 1,6 грн, евро — на 2,9 грн) прибавила себестоимости топлива 1,3 грн/л. Рост же мировых цен на нефтепродукты добавил еще 1,6 и 1,8 грн/л для бензина и ДТ, соответственно. Между тем средняя цена по АЗС выросла с начала декабря по середину января на 1,5 грн. Иными словами, потенциал для роста еще есть.

Имея две непредсказуемые величины — мировые цены на нефть и курс валют, дать точный прогноз невозможно.

Виноват ли "пистолет"?

В ситуации роста цен фокус общественности традиционно направлен на владельцев АЗС, которых водители винят во всех своих бедах. Сейчас в соцсетях активно звучат призывы бойкотировать автозаправочные сети. Реакция понятна, особенно если вспомнить, каким нехитрым способом в стране регулируют тарифы на электроэнергию. Отличие лишь в том, что топливный рынок — это не монополия.

Признаками сговоров и злоупотреблений является нелогичное поведение участников рынка и рост торговой наценки. Мы уже установили, что в 2017 г. розничный рынок полностью дублировал динамику мирового рынка нефтепродуктов. Сравнение с ценами на заправках Евросоюза показывает ту же адекватность.

Что касается торговой наценки, то в отличие от мутной себестоимости электроэнергии, в случае с нефтепродуктами все понятно — есть четкие ориентиры (мировые котировки), известны ставки налогов и цены реализации. Посчитать заработки АЗС несложно. В 2017 г. "грязная" наценка составила в среднем 10 центов, или до 3 грн, на литре как бензина, так и дизтоплива.

Отметим, что из этой суммы АЗС еще заплатит персоналу, налог на прибыль, за транспортировку и хранение топлива, коммунальные платежи и т.д. Точно оценить размер чистой прибыли сложно, он индивидуален, но, как показывает опрос трейдеров, она находится в пределах 1,5 грн/л. Как и в любом ритейле, "премиальные" бренды зарабатывают чуть больше, эконом-сегмент — чуть меньше. Но сильно это сути не меняет: из 30 грн/л лишь 1,5 грн/л находится в распоряжении станции. Никакой бойкот не заставит владельца бизнеса отказаться от своей нормативной прибыли. Да и от этой одной гривни из тридцати вряд ли кому-то станет легче. Поэтому бойкот АЗС по эффективности можно сравнить с бойкотом обменных пунктов валют с целью борьбы с девальвацией гривни.

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Ценовой шок безусловно вызван новыми, ранее неведомыми цифрами на стелах автозаправочных станций. На тройку цены не начинались уже очень давно. Девальвация делает свое дело. Характерно, что много лет украинские автомобилисты платили… намного больше, чем сейчас. Летом 2007 г., накануне кризиса, при курсе доллара 4,5 грн бензин А-95 стоил около 5 грн/л (1,1 долл.). При нынешнем курсе это около 32 грн/л. В 2013 г. при курсе 8 грн/долл. бензин стоил 11 грн/л, т.е. в нынешних реалиях это почти 40 грн/л. Объяснение простое — нефть тогда стоила хорошо за 100 долл. за баррель. Если такая мировая цена появится на повестке дня вновь, эти 40 грн/л на АЗС станут реальностью.

Основной проблемой является девальвация, которая съедает гривневый рост доходов населения. Уже несколько лет эксперты и участники рынка предлагают снизить "курсовую" зависимость нефтепродуктов и отказаться от привязки "топливного" акциза к евро. Однако даже слышать о вероятности потери доходов бюджета никто не хочет.