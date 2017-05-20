Золотая броня

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

О срыве масштабных украинских военных поставок в Ирак ZN.UA подробно рассказало своим читателям еще в декабре 2013 года. К сожалению, "иракский контракт" — лишь часть проблемных внешнеэкономических обязательств нашей страны перед иностранными заказчиками.

О срыве масштабных украинских военных поставок в Ирак ZN.UA подробно рассказало своим читателям еще в декабре 2013 года. Тогда же в публикации "Я помню все твои трещинки…" я сообщил, что Генеральная прокуратура (в условиях глубокой секретности) открыла уголовное производство по факту нанесения ущерба государству должностными лицами госпредприятия "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс".

Именно тогда возникло так называемое "дело Саламатина", за год до этого уволенного с поста министра обороны Украины, а до прихода в военное ведомство возглавлявшего "Укроборонпром". Дело появилось с легкой руки ныне беглого генпрокурора Пшонки. Что, впрочем, не мешает нынешним прокурорским ставить его появление себе в заслугу. Деяния должностных лиц, "содействовавших" срыву одного из крупнейших внешнеэкономических контрактов в сфере экспорта вооружений и военной техники, наш еженедельник детально описал еще в 2012 году.

К сожалению, "иракский контракт" — лишь часть проблемных внешнеэкономических обязательств нашей страны перед иностранными заказчиками. А таких контрактов, по самым скромным подсчетам, более 60. Практически все они идентичны по схемам разворовывания средств.

Громогласные реляции украинских высокопоставленных чиновников об очередных победах и прорывах в Турции, Китае, Индии, Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии озадачивают. Почему-то никто из власть предержащих, шумно радуясь очередному контракту, предполагающему создание рабочих мест за рубежом и бесплатную передачу отечественных технологий иностранным партнерам, не задумывается о том, что это напоминает восторг дикарей, меняющих золотые слитки на бусы.

Пока не берусь оценивать качество работы специалистов, осуществляющих следственные действия в рамках существующих уголовных производств. Но считаю своим долгом обратить их внимание на некоторые факты, отчего-то выпавшие из поля их зрения.

В Багдаде беспокойно

На мой взгляд, расследование обстоятельств срыва "иракского контракта" движется в сторону выбора сакральной жертвы. Об этом, в частности, свидетельствует поход следователей в президентскую администрацию, где они занялись поиском ряда секретных документов. Надо понимать, сотрудники прокуратуры в ближайшее время также совершат визиты в Совбез, в Министерство обороны и "Укроборонпром". Пожалуй, за всю историю оружейного бизнеса прокуроры так далеко не заходили.

Понятно: именно на Банковой находится вершина пирамиды управления торговлей оружием. Не могу сказать, что следователи успешно завершили документирование преступной деятельности Януковича и Саламатина и нашли неопровержимые доказательства совершения преступлений. Вряд ли встречи беглого президента и экс-министра обороны тщательно документировались с указанием сумм от агентских, маркетинговых, страховых и транспортных затрат, которые удалось украсть и по различным схемам вывести в тень. Даже в суперохраняемом и защищенном от прослушки президентском кабинете такие вещи не обсуждаются. Не говоря уж об упоминании чего-либо подобного в переписке, даже очень секретной.

Практически вся хронология развала "иракского контракта", описана в статьях ZN.UA – "Геометрия иракской сделки", "Багдадские воришки", "Интернациональный долг Саламатина". Эти печальные рассказы подкреплялись весьма любопытными документами. Пополним коллекцию еще одним, который, на мой взгляд, должен быть приобщен к материалам уголовного производства (см. текст на сайте).

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Речь идет о письме, направленном в "Укрборонпром" бывшим руководителем компании "Укрспецэкспорт" А.Коваленко от 28.07.2014 за №USE-18.1-9689. В нем подводятся итоги визита в июле 2014 года в Ирак инспекционной группы госпредприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.Морозова" (ГП ХКБМ), направленной для проведения проверки качества продукции, поставленной Украиной министерству обороны Ирака.

Особо впечатлительным с результатами инспекции лучше не знакомиться. Читателям с устойчивой психикой сообщим некоторые подробности. Из 88 бронетранспортеров БТР-4, поставленных в Ирак и проверенных харьковскими спецами, завести удалось только 56. Причем, 33 из 56 запустили только с помощью передвижных мастерских технического обслуживания. Из 56 заведенных машин тронуться с места смогли лишь 34. На десяти "бэтерах" были неисправны (либо вовсе отсутствовали) стартеры.

Инспекторы зафиксировали дефекты в работе 4 прицелов, 8 панорамных устройств, 10 блоков системы управления огнем. Неисправными были признаны 6 установленных на бронетранспортерах пушек, 8 пулеметов и 11 автоматических станковых гранатометов.

Цитата из документа: "АКБ всех изделий выведены из строя и требуют замены на более совершенные. Иракская сторона самостоятельно закупила и установила на БТР-4 АКБ китайского производства… Представителями ГП ХКБМ проведены фотофиксация и документирование трещин в броневых корпусах".

Полное представление о масштабах недоделок правоохранители смогут получить после непосредственного общения с членами инспекционной группы. Что, надеюсь, сделают. В данной ситуации меня беспокоит не только степень вины Януковича, Саламатина, бывшего руководителя "Укрспецэкспорта"и "Укроборонпрома" Перегудова, многочисленных чиновников разного ранга и прочих причастных к преступлению лиц. Меня интересует, какие управленческие решения были приняты руководством "Укроборонпрома", чтобы хоть как-то минимизировать колоссальный ущерб, нанесенный имиджу Украины в результате невыполнения ею своих обязательств?

Письмо Коваленко было направлено Р.Романову. Именно он руководил "Укроборонпромом" в июле 2014-го. Потому, думаю, следователи не должны ограничивать рамки следственных действий изучением лишь "саламатинского" периода. Ведь с момента доклада А.Коваленко прошло почти три года. Этого срока для опытных менеджеров вполне достаточно, чтобы хоть как-то подправить ситуацию, а не делить ответственность за тяжкие последствия провальной сделки. Иностранному заказчику нет смысла доказывать, что все было "украдено до нас". Такого рода внешнеэкономические контракты (в соответствии с действующим украинским законодательством) выполняют субъекты хозяйствования, уполномоченные государством. В таких вопросах ссылки на "злочинних попередників" — не аргумент.

Вся страна почти три года слушает победные отчеты об успехах наших экспортеров вооружений на международных рынках, о миллиардах поступлений от реализации экспортных контрактов, о бешеных рейтингах "Укроборонпрома", попадании в пятерку мировых торговцев оружием и т.д. Казалось бы, все отлично, и финансовая состоятельность в плане выполнения обязательств спецэкспортерами по внешнеэкономическим контрактам не должна вызывать ни малейших сомнений.

Но вот незадача! В недрах "Укроборонпрома" рождается странная инициатива. Государственный концерн хочет получить от правительства Украины гарантийное письмо для иракского правительства. Что, у "Укроборонпрома" уже закончились деньги?

Шулерство с гарантийным письмом уже имело место. Схожую операцию я описывал в 2012 году. Тогда Саламатину удалось добиться визирования документа премьером Н.Азаровым, что слегка притормозило бесславный провал Украины в выполнении иракского контракта. Важная деталь: появление подобного гарантийного письма было бы невозможным без согласования с министерствами финансов, юстиции и экономического развития правительства, возглавлявшимися в то время Ю.Колобовым, Е.Лукаш и… П.Порошенко

Спустя почти четыре года новое руководство "Укроборонпрома" пытается повторить фокус. В Кабинет министров на подпись В.Гройсману направляется проект письма, где Украина обязуется вернуть Ираку более 72 млн долл. из полученной предоплаты в размере 91,5 млн долл.. И это при том, что стоимость поставленной украинской стороной продукции составила более 96,8 млн долл. (см. текст на сайте). Необходимых расчетов и обоснований документ не содержит, и столь произвольное оперирование астрономическими цифрами, вызывает обоснованные вопросы.

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Автограф В.Гройсмана под эти дивным документом его составителям пока получить не удалось. По нашей информации, на стол к премьеру он так и не попал, заблудившись в недрах Кабмина. Но сам факт существования документа — налицо. И этот факт уже можно тщательно изучать в рамках упомянутого уголовного производства. Глава Кабинета, при условии подписания такого гарантийного письма, рискует стать еще одним потенциальным фигурантом "дела Саламатина". Члены правительства, согласовавшие текст проекта "гарантийного" письма, составленного "Укроборонпромом", — тоже.

По моему мнению, выглядит это как попытка превратить в государственные долги и деньги, украденные саламатиным и подельниками (под видом агентского вознаграждения, маркетинговых и иных затрат), и средства, начисленные Ираком в качестве штрафных санкции. Надеюсь, следствие разберется.

А сможет ли "Укрспецэкспорт" выполнить обязательства, взятые на себя в подписанных с иракской стороной дополнениях к контракту №№ 6, 7, 8, 9, 10 и 11, по которым украинский экспортер обязуется поставить Ираку товаров и услуг на сумму почти 360,7 млн долл.? Речь идет о самолетах, комплектующих и запчастях к танкам и бронетранспортерам, многом другом. Есть ли у государства возможность поставить эту продукцию? Не будут ли подобные поставки осуществляться в ущерб боеспособности армии, как это делали фигуранты некоторых уголовных дел в былые годы?

Схемы Саламатина

Дабы сохранить время и трудовые затраты группы следователей Генпрокуратуры, раскрою схему вывода военного имущества из Вооруженных сил в интересах спецэкспортеров. Возможно, эти сведения расширят круг фигурантов уголовного производства.

Надеюсь, что представленные мной документы в Минобороны еще не успели уничтожить, поскольку именно они могут послужить основой для соответствующей квалификации деяний наших подопечных в рамках Уголовного кодекса.

В марте 2012 года заместитель министра обороны Д.Пляцук доложил своему шефу Д.Саламатину, что в военное ведомство обратилось руководство "Укрспецэкспорта", с просьбой о содействии в выполнении контрактных обязательств. В связи с чем Пляцук предложил снять 34 единицы выстрелов для артиллерийской установки 2М-3М из текущего боекомплекта Военно-Морских сил Украины ВСУ, с последующей компенсацией со стороны спецэкспортера (см. текст на сайте).

Пожалуй, в истории Минобороны это единственный случай, когда Саламатин собственноручно написал "Згоден". Добавив в круг потенциальных фигурантов уголовного производства о должностных преступлениях еще трех чиновников Минобороны и Генштаба Украины, согласовавших этот документ.

Еще один государственный чиновник — один из руководителей департамента разработок и закупки вооружений и военной техники Минобороны А.Артюшенко — в начале июля 2012 года доложил, что он, выполняя поручение министра, провел в украинских Вооруженных силах поиск танков БМ "Булат" для обеспечения потребностей вооруженных сил Республики Индонезия. Этот деятель обнаружил, что в воинской части А1815 слишком много танков "Булат", и предложил 9 из 40 танков продать за рубеж (см. текст на сайте).

Ведь Индонезия в этих танках, конечно, нуждается больше, чем Украина. "Титаническими" усилиями Артюшенко "наскреб" в армии 23 "лишних" танка БМ "Булат". А еще военный чиновник обнаружил на учете в Минобороны более 500 танков Т-64Б, которые после проведения ремонта и модернизации можно превратить в танки "Булат" и также отправить их на экспорт.

Сколько оружия было выведено из Вооруженных сил по подобной схеме? Точная информация отсутствует. И в августе 2014 года тогдашний премьер-министр А.Яценюк, проигнорировав соответствующую инициативу министра экономразвития П. Шереметы, фактически заблокировал создание правительственной комиссии по инвентаризации вооружений, военной и специальной техники на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил (см. текст на сайте).

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На эту комиссию также возлагалась задача проведения инвентаризации военного имущества, хранящегося на предприятиях ОПК. Что это — халатность, преступное бездействие или злой умысел? Было что скрывать?

Арсений Петрович тоже оставил свой след в "иракском контракте". Ведь это с его "легкой руки" были выделены деньги из резервного фонда бюджета на закупку Нацгвардией партии БТР-4. Тех самых, которые отказалось принимать минобороны Ирака по причине их некачественного исполнения. Вот бы посмотреть калькуляцию этой сделки! Кто возместил бюджету таможенные платежи? Да, забыл упомянуть: эта калькуляция засекречена, так что разобраться в расчетах и суммах едва ли удастся…

Василий Артюшенко, ZN.UA

Правительственные шоры на офшоры

Неужели в стоимость поставленной нацгвардейцам бронетехники заложены средства, украденные Саламатиным и соучастниками в виде агентского вознаграждения и прочие "интересные" затраты, направленные на ублажение иностранных контрагентов? Есть сомнения в том, что прокуратура доберется до бенефициаров многочисленных офшорных компаний, на которые из внешнеэкономических контрактов выведены многомиллионные суммы.

В поле зрения прокуратуры сегодня попало более 10 компаний-нерезидентов, которым Саламатин и его подельники перечислили более 64 млн долл. средств, поступивших украинским предприятиям в рамках реализации нескольких внешнеэкономических контрактов. Для некоторых офшоров их хозяевами были созданы на зарубежных интернет-ресурсах специальные страницы. Не обошлось без курьезов. Например, на сайте компании Lionel Europe Corporation (Великобритания, Лондон) указан киевский телефон коммерческой структуры — резидента Украины.

Кстати, действующее правительство внесло свою лепту в легализацию не один десяток лет используемой спецэкспортерами офшорной схемы. В июле прошлого года Кабмин принял постановление №543, предписывающее согласовывать с Минэкономразвития, СБУ, СВР и "Укроборонпромом" агентские договоры, если стоимость услуг по ним превышает 25% от суммы внешнеэкономического договора. По сути, это означает, что спецэкспортер может самостоятельно "украсть" 24,9% от суммы договора, а если захочется больше — следует получить индульгенцию от упомянутых органов и "Укроборонпрома".

За всю историю торговли оружием я не помню такого случая, чтобы продавец или покупатель не смогли договориться с агентом о суммах отката. Потрясающая наивность правительственных чиновников, правда? Зато у следователей теперь наступают тяжелые времена. Не думаю, что хоть один из этих персонажей побежит декларировать свои заработки на торговле смертью.

Хотелось бы увидеть пояснительную записку к указанному постановлению правительства с финансово-экономическим обоснованием. Неужели там указано, что реализация этого нормативно-правового акта позволит ежегодно выводить из Украины сумму, эквивалентную той , что выделяется на весь государственный оборонный заказ? Если не больше.

Впрочем, государственный бюджет теряет колоссальные средства не только на этой схеме.

Пирровы победы

В последнее время наши государственные мужи с завидным постоянством стали отчитываться перед народом о создании рабочих мест в зарубежных странах. То тут, то там строим заводы и фабрики, обучаем иностранных специалистов передовому опыту, заодно дарим им технологии, создававшиеся в нашей стране десятилетиями за государственный счет. Кто может оценить эти потери?

Понимаю, что проблема занятости населения Китая очень важна для Украины, но ведь не за счет нашего государства!

Конечно же, для частной украинской компании "Мотор Січ" строительство в Чунцине завода по производству и обслуживанию авиадвигателей по украинским технологиям — серьезное достижение. Вложенные китайцами в модернизацию украинских производственных мощностей 250 млн долл. — сумма значительная. Не могу не согласиться в этой оценке с первым вице-премьер-министром С.Кубивом.

Но стоит взглянуть и на другую сторону медали. Какие именно технологии собирается передавать "Мотор Січ" китайской стороне?

Так уж повелось, что в нашей стране к вопросам интеллектуальной собственности относятся очень легко. Ну, иначе и быть не может. До сих пор даже в оборонно-промышленном комплексе не проведена инвентаризация интеллектуальной собственности. Более того, правительство не прилагает никаких усилий, чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Неужели мы так и будем жить на пещерном уровне и не научимся зарабатывать на трансфере технологий?

Мне удалось обнаружить один из приказов ликвидированного Министерства промышленной политики, которым определяется собственник технической и конструкторской документации на один из двигателей, производство коих "Мотор Січ" собирается разместить в Китае (копию см. на сайте).

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Из этого приказа следует, что помимо "Мотор Січі" владельцем интеллектуальной собственности является государственное предприятие "Укроборонпрома" — "Ивченко-Прогресс". Не сомневаюсь, что и в других изделиях "Мотор Січі" можно обнаружить государственную интеллектуальную собственность, которой слишком уж вольно распоряжается частная компания.

Не слишком ли рано государство отпустило "на волю" стратегическое предприятие оборонной промышленности "Мотор Січ"? Может, уже пора задуматься над установлением над ним государственного контроля?

Украина как-то очень быстро забыла череду скандалов 2000—2001 гг., связанных с незаконным экспортом в Китай и Иран стратегических крылатых ракет Х-55. Напомню, что два фигуранта этой истории (экс-глава "Укрспецэкспорта" Владимир Малев и гражданин Австралии Хайдер Сарфраз) простились с жизнью в автокатастрофах. Но история повторяется. Среди линейки двигателей, производство которых планируется разместить в Китае, упоминается и МС400 — двигатель для крылатых ракет. Вполне возможно, этот двигатель может устанавливаться не только на китайский вариант Х-55, но и на иранскую версию крылатой ракеты российской разработки под названием "Сумар". Кто знает, куда этот двигатель попадет после продажи в Китай? Но легко предположить, что если он попадет в Иран, вопросы у Вашингтона возникнут не столько к Пекину, сколько к Киеву.

Похоже, что в погоне за победами в торговле оружием государство теряет контроль в сфере экспорта товаров и технологий военного и двойного назначения…