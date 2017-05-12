Треугольник в Овальном кабинете

Американцы дали понять, что готовы к большей вовлеченности в урегулирование конфликта на Востоке Украины. Правда, пока без озвучивания конкретных предложений по форматам и механизмам.

Поскольку информация, просочившаяся из Белого дома после встреч Дональда Трампа с российским и украинским министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным была весьма скудной, неравнодушные к внешней политике граждане внимательно и придирчиво рассматривали фотографии. Анализировали улыбки, изучали позы, сравнивали углы наклона Климкина и Лаврова к Трампу, пытаясь понять, кому же из них повезло снискать большее внимание и расположение нового хозяина Белого дома, а кому погрозили пальцем. Вокруг этих фотографий даже разгорелся небольшой дипломатический скандал. Ведь помимо Лаврова в кадр попал и одиозный российский посол Кисляк, один их фигурантов скандала вокруг Флинна. Как сообщил CNN, Белый дом выразил свое неудовольствие тем, что российский МИД и государственное информагентство ТАСС опубликовали фото с закрытой встречи Трампа и Лаврова. Обычно такие действия заранее согласовываются на двустороннем уровне. Как это было в случае с публикацией фотографий министра Климкина и посла Чалого с президентом Трампом и вице-президентом Пенсом.

Но оторвемся от фотографий. Что за ними? Дипломатия полна символов и знаков, не обошлось без них и на сей раз. В отличие от своих предшественников, обычно как бы случайно заходивших "на огонек" встреч вице-президента с зарубежными посланцами, Трамп пафосно принял украинцев в Овальном кабинете, куда их привел вице-президент Пенс. Встреча Трампа с Климкиным была недолгой, но и не свелась лишь к фотографированию. По данным ZN.UA, в ходе короткой беседы визитеры проинформировали американского лидера, что украинская диаспора — это в основном его электорат (две трети американцев украинского происхождения проголосовали за Трампа), а новый лидер свободного мира заверил: он готов работать с Украиной по Донбассу.

Общение с Пенсом было более продолжительным и длилось, по нашей информации, примерно 20—25 минут. Это не первая встреча вице-президента с Климкиным, и, как утверждают, он уже достаточно глубоко погрузился в украинскую тематику и неплохо в ней ориентируется, о чем свидетельствуют хотя бы его вопросы — конкретные, по существу.

Безусловно, американские звезды удачно сложились для Климкина и привели его в Белый дом во многом потому, что этому весьма способствовала внутриполитическая ситуация в самой Америке. Продолжающийся скандал вокруг Флинна и расследование российского вмешательства в американские выборы; внезапное увольнение главы ФБР (ведущего это расследование), причем, ну надо же, аккурат к визиту Лаврова; российский министр иностранных дел в самом сердце Америки — Овальном кабинете, все это надо было срочно чем-то хоть немного уравновесить — и в глазах электората, и в умах неиствующих после выборов демократов. Так что Климкин оказался в Вашингтоне весьма кстати. Да и украинцы ведь сами все время настаивали: ну, дайте нам сильный сигнал. Ну, вот вам, пожалуйста, нате.

Конечно, неприятно, когда тебя используют. Но, с другой стороны, ведь и Киев может и должен использовать состоявшиеся в Белом доме встречи — причем не только и не столько для пиара внутри страны, а главным образом — на внешней арене. Фотографии-то изучали не только в Киеве и Москве. Ведь президенты, особенно американские, отнюдь не часто встречаются с министрами иностранных дел. А сколько глав внешнеполитических ведомств планеты успели пожать руку Трампу в Овальном кабинете за 100 дней его президентства?

Но и это не главное. Главное, какие месседжи прозвучали после встреч в Вашингтоне. Обратите внимание, что сообщил и Белый дом, и Госдеп по украинской тематике после переговоров с Лавровым. Пресс-служба Трампа написала: "Президент поднял вопрос Украины, выразил преданность своей администрации вовлеченности в урегулирование конфликта, а также подчеркнул ответственность России в полной мере выполнять Минские соглашения (выделено. — Т.С.)". А представительница Госдепа Г.Науерт четко расставила точки над "і": "По поводу Украины госсекретарь Тиллерсон подчеркнул необходимость прогресса в направлении полного выполнения Минских соглашений. Санкции, наложенные на Россию, будут оставаться в силе, пока Москва не даст обратный ход своим действиям, которые и послужили причиной наложения на нее санкций (выделено. — Т.С.)". Это значимое заявление на фоне нескрываемого желания ExxonMobil — бывшей компании Тиллерсона — зайти на российский рынок вопреки санкциям.

Да, администрация Трампа будет продолжать искать пути налаживания отношений с РФ (ибо, согласно сценарным заявлениям в ролевых играх, они сейчас хуже некуда). Да, американцы сейчас работают над восстановлением двусторонних каналов и ищут подходящую замену со своей стороны в тандеме Нуланд—Сурков. По нашей информации, на столе у Тиллерсона сейчас лежат фамилии пяти кандидатур, и, как утверждают источники, возможно, даже будет создана специальная группа по работе с Россией, куда войдут не только "политические" представители, но и пентагоновские. Да, говорят, что разведпосланцы новой администрации, не афишируя своих рабочих встреч, уже с зимы наводят мосты с Сурковым, "ведущим" Донбасс.

Но, с другой стороны, по нашей информации, в Вашингтоне американская сторона (а министр Климкин помимо Трампа и Пенса встретился еще и с заместителем помощника президента по вопросам Европы и России Фийоной Хилл, советником вице-президента по нацбезопасности Андреа Томсон, политическим директором Госдепа Брайаном Хуком) однозначно заверила: за спиной Украины никаких сделок не будет, Сирия и Украина — это две разные "корзины", и уступок по Украине ради российской помощи в урегулировании сирийской проблемы Киеву опасаться не стоит.

Более того, как утверждают наши источники на Банковой, американцы дали понять, что готовы к большей вовлеченности в урегулирование конфликта на Востоке Украины. Правда, пока без озвучивания конкретных предложений по форматам и механизмам. Украинская сторона давно уже давала понять, что не в восторге от параллельного "нормандскому" двустороннего американо-российского трека, олицетворением которого и был тандем Нуланд—Сурков. Но здесь не только в американцах дело. Вопрос усиления их участия поднимается давно, но до сих пор, насколько известно, этому упорно противилась европейская часть "нормандского" формата. Возможно, какие-то подвижки будут после скорого саммита НАТО. Эксперты утверждают, что многое будет зависеть от встречи на его полях Трампа с Меркель. И если американцам скажут, что желают их видеть в том или ином формате, новые форматы могут, наконец, стать реальностью.

Саммит НАТО несет в себе еще одну потенциальную возможность для Киева: он мог бы стать подходящей площадкой и для встречи Трампа с Порошенко. В принципе, украинская и американская стороны уже прошли необходимый путь, накопили достаточное количество двусторонних встреч на разных уровнях, чтобы перейти к содержательному, а не протокольному общению на самом высоком. Запрос Киева на визит президента Порошенко в США сделан уже достаточно давно. Ответа пока нет. Думается, что если бы Украина решилась вслед за Грузией направить в Афганистан пару тысяч своих солдат, то у Трампа сразу нашлось бы время не только для грузинского премьера, но и для украинского президента. Но нам и своей войны хватит…

Насколько нам известно, украинская сторона дала понять американским партнерам, что было бы нецелесообразно организовывать встречу Трамп—Порошенко после встречи Трамп—Путин, которая, как надеются в Москве, может состояться в июле во время саммита "большой двадцатки" в Германии. Саммит НАТО 25 мая в Брюсселе — единственная возможность для личного знакомства Трампа с Порошенко до июля. Очередность встреч как символов важна. Но куда важнее расстановка приоритетов: интересы крупного бизнеса или отстаивание норм международного права и справедливости? От этого, впрочем, зависит не только очередность встреч…