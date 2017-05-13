Почему не тонет Пасенюк? История судьи, незаменимого для четырех президентов

Решение ВАСУ о возобновлении Пасенюка в статусе судьи КС имеет особое значение для правовой системы Украины и выходит далеко за пределы частных интересов истца — обеспечения ему солидной пенсии и гарантий неприкосновенности. Это решение может существенным образом сказаться на дальнейшей деятельности КС.

В конце апреля в Украине произошло уникальное событие — скандально известный Александр Пасенюк в третий раз (!) получил статус судьи Конституционного суда.

Впервые это случилось в 2011 г., когда подчиненное Януковичу большинство Верховной Рады назначило Пасенюка судьей КС. Тогда не обошлось без громкого скандала — оппозиция заявила о фальсификации результатов тайного голосования, в частности из-за вбрасывания бюллетеней пачками. Но поскольку на то время власть в Украине сосредоточивалась в одних руках, которые и "заводили" Пасенюка в КС, то он без каких-либо препятствий принялся "охранять" Конституцию.

Однако сразу после Революции достоинства в феврале 2014 г. парламент уволил его (вместе с Головиным, Маркуш, Колосом и Овчаренко) с должности судьи КС за нарушение присяги. В сущности, им инкриминировалось содействие Януковичу в узурпации власти принятием нужных для этого решений КС. Но не прошло и полгода, как Пасенюк (в отличие от других четырех "братьев по несчастью") вернулся в КС.

Это произошло по решению Высшего административного суда Украины (ВАСУ), председателем которого Пасенюк был в течение восьми лет — с 2004-го по 2011-й. Тогдашний председатель КС Баулин (также рекомендованный парламентом к увольнению с должности судьи КС за нарушение присяги) оперативно своим распоряжением во второй раз утвердил Пасенюка в статусе судьи КС. Баулин спешил, потому что через несколько дней Пасенюку исполнялось 65 лет — предельный возраст для пребывания на должности судьи КС.

Так что Пасенюк не только был юридически реабилитирован за инкриминированное ему нарушение присяги, но и получал возможность уйти в отставку с огромной пенсией — 30–40 тыс. грн. Но парламент после продолжительных перипетий в июле 2016 г. уволил его не в отставку, а в связи с достижением 65 лет. Пасенюк с таким основанием увольнения мириться не стал, ведь тогда пенсию ему назначили бы на общих основаниях и он потерял бы гарантии неприкосновенности. И снова пошел в "свой" суд. Разумеется, ВАСУ не мог отказать бывшему "своему" председателю и 24 апреля с.г. признал указанное его увольнение незаконным. И таким образом обеспечил третье "пришествие" Пасенюка в судьи КС. Это при том, что через полтора месяца ему исполнится 68 лет, а по Конституции он мог быть судьей КС только до 65.

Парадоксально, но факт! Однако чтобы понять закономерность этого парадокса, надо детальнее остановиться на фигуре Пасенюка и особенностях судебного процесса по его очередному возвращению в КС.

Кто он, Александр Пасенюк?

По версии Википедии, А.Пасенюк — "государственный деятель, один из творцов административной юстиции в Украине, первый председатель Высшего административного суда Украины, судья Конституционного суда Украины". "За весомый личный вклад в развитие конституционных принципов украинской государственности, многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм, за значительные личные заслуги в государственном строительстве Украины" он награжден орденом Ярослава Мудрого (2008 г.) и получил звание заслуженного юриста Украины (1999 г.).

Но это — парадная биография, которая фактически одинакова у большинства "крупных фигур" властной верхушки, на которых "рассыпано" столько орденов и званий, словно Украина является самым развитым государством в мире.

Реальные поступки Пасенюка, факты и события, происходившие при его участии или вокруг него, наконец, информация, полученная мной во время работы в СБУ, позволяют "увидеть" другого Пасенюка — достаточно одиозную фигуру в публичной сфере, деятельность которой вызвала неоднозначные общественные и правовые последствия. По карьерным перемещениям его можно считать типичным номенклатурщиком, который удачно перекочевывал из Минюста в Кабмин, из КМ в АП, из АП снова в МЮ. Он прекрасно чувствовал себя при Кучме, Ющенко и Януковиче, оказался непотопляемым и при Порошенко. Его истинную сущность можно определить по многим фактам и обстоятельствам. Приведу только четыре из них.

Прежде всего, показательным является то, когда и как Пасенюк стал "государственным деятелем". А произошло это 22 декабря 2004 г., когда Кучма назначил его председателем ВАСУ. Это был период завершения драматических президентских выборов, когда до третьего тура оставалось все четыре дня, и было очевидно, что побеждает Ющенко. Поэтому такое кадровое решение уходящего президента выглядело странным и поспешным. На самом же деле оно было хорошо продуманным. Те, кто лоббировал назначение Пасенюка, хорошо понимали важность и влиятельность новообразованного высшего суда, как и административной юстиции в целом. Поэтому "завести" на эту должность "своего" человека для них было принципиально важно. Тогда в СМИ много говорили и писали, что за этим решением стоял Медведчук, возглавлявший администрацию президента. Позже Пасенюка даже стали называть человеком Медведчука.

Второй факт красноречиво иллюстрирует Пасенюка как "основателя административной юстиции" и "высокого профессионала". Он датируется 2009 г., когда тогдашний председатель Верховного суда Онопенко инициировал вопрос о досрочном освобождении Пасенюка с должности председателя ВАСУ.

Основанием для этого вопроса стали результаты изучения в 2008–2009 гг. Верховным судом совместно с Советом судей Украины состояния организации и осуществления судопроизводства в ВАСУ и других админсудах. По этим результатам президиум ВСУ и президиум ССУ приняли два постановления (от 3 апреля и 13 ноября 2009 г.), которыми констатировали многочисленные нарушения председателем ВАСУ Пасенюком требований Конституции и законов, ненадлежащее выполнение и превышение им своих полномочий, деятельность незаконным образом, которая создала возможность для его противозаконного влияния на решение кадровых вопросов (включительно с формированием состава ВАСУ) и вмешательство в осуществление судопроизводства, в частности в избирательных делах. Тогда было заявлено, что ВАСУ из гаранта законности превращается в угрозу демократическим выборам президента, а Пасенюк на должности председателя ВАСУ характеризуется "устойчивой склонностью к игнорированию требований законодательства и деятельности не предусмотренным законом образом", а потому его дальнейшее пребывание на этой должности ставит под угрозу выполнение админсудами их задач по осуществлению правосудия. Согласитесь — вывод просто убийственный!

Однако Пасенюк не только не ушел с руководящей должности досрочно, но и остался на ней даже после окончания срока его полномочий как председателя ВАСУ. И это — тот третий факт, который раскрывает сущность этого "государственного деятеля" и орденоносца.

Дело в том, что 22 декабря 2009 г. закончился предусмотренный законом пятилетний срок пребывания Пасенюка на должности председателя ВАСУ, и по закону эти полномочия должен был выполнять его первый заместитель М.Сирош. Однако Пасенюк, как отмечалось в официальных документах ВСУ и ССУ, самовольно продлил себе срок пребывания на указанной должности, противоправно присвоив полномочия председателя ВАСУ. Были обращения к президенту, в которых подчеркивалось, что в результате незаконных действий Пасенюка организация деятельности ВАСУ "выведена из законного русла".

Но Пасенюк продолжал руководить ВАСУ, поскольку имел мощную политическую поддержку. Тогда в его защиту выступили министр юстиции Онищук, председатель парламентского комитета по вопросам правосудия Кивалов, другие видные деятели Партии регионов, которая вела к президентскому престолу Януковича. В то время на Януковича как кандидата в президенты уже работали ГПУ и СБУ, поэтому они также приобщились к активной "опеке" ВАСУ. Янукович и Ко хорошо понимали, что желаемый для них результат выборов придется отстаивать в ВАСУ.

С самовольно присвоенными полномочиями председателя ВАСУ Пасенюк пробыл вплоть до сентября 2010 г. А в 2011-м, когда Янукович решил передать ВАСУ в руки истинному представителю донецкого клана Темкижеву, Пасенюка через парламент сделали судьей КС.

Пасенюк и дело судьи Зварыча

Четвертый факт, который также красноречиво характеризует Пасенюка, связан с громким уголовным делом. Когда в 2008 г. мы документировали противоправную деятельность председателя Львовского административного апелляционного суда Зварыча, наше внимание привлекла его тесная связь с Пасенюком. Эта связь явно выходила за пределы деловых отношений и указывала на их особый характер.

Было установлено, что Пасенюк настоятельно "пробивал" Зварыча на должность председателя апелляционного суда вопреки возражению секретариата президента, который возвращал ему материалы, указывая на установление обстоятельств, делающих невозможным такое назначение. Но Пасенюк был настойчивым, и президент в конце концов издал нужный указ.

Вскоре об особых отношениях Пасенюка и Зварыча начали говорить СМИ. Со ссылкой на процессуальные документы уголовного дела по обвинению Зварыча, они сообщили о личном признании Зварычем фактов неоднократной дачи им взяток председателю ВАСУ Пасенюку. Были опубликованы копии протоколов допросов Зварыча, которые содержали его собственноручно написанные свидетельства о таких фактах. Кроме того, в депутатском запросе Григория Омельченко, который он в 2011 г. направил генпрокурору Пшонке с просьбой подтвердить обнародованные факты о получении взяток Пасенюком и принять надлежащие процессуальные меры, речь шла о как минимум четырех эпизодах дачи Зварычем взяток Пасенюку на протяжении 2006–2008 гг.: 30 тыс. долл. — за перевод в Львовский апелляционный административный суд и назначение его председателем; 120 тыс. долл. — за прохождение документов на назначение председателем суда в секретариате президента; оплата отдыха, проживания и питания Пасенюка и его друзей (до 10 чел.) в 2006–2008 гг. на территории Львовской области; 140 тыс. долл. — за решение дела по гранитному карьеру (деньги передавались в рабочем кабинете Пасенюка).

По этому делу были проведены допрос Пасенюка, его очная ставка со Зварычем, воспроизведение обстановки и обстоятельств событий в рабочем кабинете Пасенюка, которые фиксировались на видео и в протоколах этих процессуальных действий.

Как человек, стоявший у истоков дела Зварыча и осуществлявший оперативное сопровождение его расследования, могу подтвердить, что следователи "работали" по Пасенюку. Более того, они были убеждены, что расследование в этой части имеет судебную перспективу. Однако этого не произошло. По указанию руководства ГПУ с касающимися Пасенюка материалами были проделаны определенные юридические манипуляции — они были выделены в несколько отдельных дел и направлены для расследования в прокуратуры западных областей. Кроме того, один из заместителей генпрокурора отозвал постановления следователей о проведении необходимых экспертиз по этим материалам. Понятно, что такое решение руководство ГПУ не могло принять без указания с самого верха.

Считаю, что сейчас есть все возможности для того, чтобы "реанимировать" эти дела и провести их полное, всестороннее, объективное расследование, установив истину и поставив в них правовую точку. Думаю, что в этом должен быть заинтересован и сам Пасенюк, поскольку тогда он опровергал эту информацию. Такая же точка нужна в расследовании дела по переданным мной материалам "черной бухгалтерии" Партии регионов. В первом своем интервью ZN.UA по поводу передачи указанных материалов в НАБУ я подчеркивал, что они "свидетельствуют об участии в становлении режима Януковича ЦИК, парламента, судов, прежде всего Высшего административного суда и Конституционного суда". Как известно, НАБУ и САП (а также ГПУ — по части переданных ей НАБУ материалов) некоторым образом занимаются ЦИК и КС. А в отношении ВАСУ никаких сообщений НАБУ и САП не делали, хотя с момента передачи им материалов прошел уже год.

А судьи кто?

Но вернемся к последнему решению ВАСУ, которым Пасенюка в очередной раз вернули в кресло судьи КС. Дело в том, что по определенным признакам (а они подлежат исследованию компетентными органами) оно принято составом суда, хотя по закону он не мог этого делать. Поскольку в тот состав входили судьи, у которых был конфликт интересов, что исключало их участие в рассмотрении дела Пасенюка.

Закон (ст. 27 КАСУ) говорит о том, что судья не может участвовать в рассмотрении административного дела, и ему дают отвод, если он, в частности, прямо или опосредованно заинтересован в результате рассмотрения дела, а также при наличии других обстоятельств, вызывающих сомнение в беспристрастности судьи. При наличии указанных оснований судья обязан заявить самоотвод. По этим же основаниям ему может быть заявлен отвод лицами, которые принимают участие в деле (ст. 30 КАСУ).

Постановление ВАСУ от 24 апреля 2017 г. от лица Украины приняли судьи Е.Калашникова, Л.Черпицкая, Л.Гончар, А.Еремин и О.Донец. Конфликт интересов в этом деле усматривается по меньшей мере у трех из них — Л.Гончар, Е.Калашниковой и Л.Черпицкой.

Эти судьи "пришли" в ВАСУ при председательстве Пасенюка (2004–2011 гг.). Как председатель ВАСУ он был непосредственно причастен к формированию состава ВАСУ, инициируя их переход в ВАСУ, подписывая представления и другие документы, необходимые для избрания судьями ВАСУ. Занимая самую высокую административную должность в ВАСУ, Пасенюк издавал распорядительные акты относительно судей ВАСУ, которые касались состава палат и коллегий, отпусков и командировок судей, их премирования, награждений и наложения на них взысканий, имел отношение к распределению дел между судьями, решал вопрос по обеспечению их квартирами и т.п.

Из указанной выше пятерки судей в период председательства Пасенюка в ВАСУ были избраны и работали под его "руководством" Л.Гончар (избрана судьей ВАСУ в 2005 г.), Е.Калашникова (избрана судьей ВАСУ в 2010 г.), Л.Черпицкая (Шкляр) (избрана судьей ВАСУ в 2007 г.).

Следовательно, они находились от него в определенной зависимости как во время претендования на должность судьи ВАСУ, так и во время работы на этой должности. Их судьба в значительной степени зависела от воли и отношения к ним Пасенюка. Поэтому их с ним отношения носили специфический характер, следовательно, могли существенным образом повлиять на объективность и беспристрастность рассмотрения дела Пасенюка.

Кажется, что при таких обстоятельствах эти судьи должны были взять самоотвод в деле Пасенюка. Но они этого не сделали и, насколько известно, даже не обратились за соответствующим разъяснением в НАПК, что необходимо было сделать в случае возникновения сомнений относительно наличия у них конфликта интересов. Таким образом, уже одним этим фактом поставлены под сомнение обоснованность и законность решения в деле Пасенюка.

За неуведомление лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов, а также совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов установлена административная ответственность (ст. 1727 КУоАП). Постановление судебного решения судьей, который по закону не мог участвовать в рассмотрении дела, может также быть оценено через призму ст. 375 УК, предусматривающей ответственность за принятие заведомо неправосудного решения. Кроме того, по закону нарушение правил самоотвода является одним из оснований дисциплинарной ответственности судьи, вопрос о которой решает Высший совет правосудия.

Дисциплинарное производство в отношении указанных судей должно быть проведено еще и с учетом того, что в связи с реформированием судебной системы ВАСУ "доживает" последние недели. А его судьи претендуют или на выход в отставку (с огромным пожизненным денежным содержанием), или на перевод в состав нового ВС. Известно, что в его состав пытались попасть судьи Калашникова и Еремин. Но они получили меньший минимально допустимого балл по экзамену и выбыли из конкурса на замещение должности судьи ВС. По моему мнению, этот факт также ставит под сомнение обоснованность решения ВАСУ относительно Пасенюка, поскольку оно принято при участии судей, которые по выводу ВККСУ не имеют надлежащей профессиональной подготовки для работы в суде кассационной инстанции (а сейчас они являются судьями такой инстанции).

А на судью Еремина надо обратить особое внимание — он может считаться "специалистом" по возвращению Пасенюка в кресло судьи КС. Ведь также при его участии ВАСУ в июне 2014 г. утвердил решение о незаконности увольнения Пасенюка с должности судьи КС за нарушение присяги. Тогда ВАСУ так хотел угодить своему бывшему председателю, что даже вышел за пределы исковых требований Пасенюка — вопреки закону он решил вопросы, которые не были предметом рассмотрения в судебном заседании. Поэтому даже лояльная к Пасенюку админпалата ВС вынуждена была отменять и исправлять юридически неправильные решения ВАСУ.

Кстати, у трех судей ВАСУ (М.Зайцева, Э.Шведа и А.Веденяпина), рассматривавших дело Пасенюка в 2014 г., также усматриваются признаки конфликта интересов, поскольку они стали судьями этого суда при председательстве Пасенюка и работали под его "началом".

Выводы

Решение ВАСУ о возобновлении Пасенюка в статусе судьи КС имеет особое значение для правовой системы Украины и выходит далеко за пределы частных интересов истца — обеспечения ему солидной пенсии и гарантий неприкосновенности.

Это решение может существенным образом сказаться на дальнейшей деятельности КС. Во-первых, оно появилось как-то очень своевременно — в то время, когда КС должен определиться со своим новым председателем, и голос каждого судьи в этом процессе является определяющим. Именно на голос Пасенюка кто-то может очень рассчитывать. Во-вторых, Пасенюк сам может возглавить КС на неопределенное время. Ведь по закону, в случае отсутствия председателя КС и его заместителей (а сейчас они отсутствуют — эти должности вакантные), обязанности председателя КС исполняет самый старший по возрасту судья. А Пасенюк среди нынешних судей КС действительно и является самым старшим — за ним идет Баулин, который до решения ВАСУ от 24 апреля и исполнял обязанности председателя КС. Но после обретения этим решением законной силы такое право получает Пасенюк — как это ни парадоксально, на вполне законных основаниях.

Следовательно, принципиальное значение приобретает вопрос, вступило ли указанное решение в законную силу. А это зависит от того, подала ли Верховная Рада на него апелляцию в ВС. Если она этого не сделала, то это означает, что такое решение ВАСУ было освящено Банковой. Вместе с тем необжалование указанного решения будет выглядеть очень странно с учетом того, что проект отмененного ВАСУ постановления об увольнении Пасенюка в связи с достижением им 65 лет был внесен на рассмотрение парламента самим его спикером — Андреем Парубием.

Специалисты-юристы могут утверждать, что очередное "захождение" Пасенюка в КС является весьма сомнительным с точки зрения легитимности обретения им статуса судьи КС, а тем более его участия в рассмотрении дел и занятия им руководящей должности в этом конституционном органе. Но кто там "вверху" когда-то учитывал легитимность, если надо было удовлетворить свои кровные интересы?