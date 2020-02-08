Заметки на полях "чистого листа"

ПЦУ под его руководством прожила свой первый весьма непростой год, не рассыпалась, словно карточный домик (как ей предрекали), ни под действием внутреннего давления, ни под ударами политических перемен. Первый этап проверки на прочность пройден довольно успешно. И судя по речи, которую митрополит Епифаний произнес перед своими гостями, пришло время подумать о планах на будущее.

Речь — одновременно стратегическая и человечная — произвела на публику самое благоприятное впечатление. Главным образом благодаря своей свежести — такого "официального православия" мы еще не слышали. И даже показалось, что это действительно возможно — взять и начать все сначала. С чистого листа.

Свежесть — конек ПЦУ. Понимают это в руководстве церкви или действуют по наитию, акцент на "новой жизни новой церкви" получается ощутимым и весьма естественным. Митрополит Епифаний — осознанно или нет — в своей речи педалировал идею, что следует перевернуть страницу, отмежеваться от того, что было да быльем поросло.

Само это предложение для церкви звучит необычно — до сих пор там любили подчеркнуть свой прочный фундамент, непрерывную традицию и глубину веков. Иногда создается впечатление, что церкви без этого "якоря" в современном мире неуютно — она начинает чувствовать себя легковесной. Но прошлое (если им сильно увлечься) имеет обыкновение довлеть, застить и будущее, и настоящее.

ПЦУ, конечно, возникла не на ровном месте — нашей тысячелетней истории, великим предкам и всему такому прочему место обязательно найдется. Но "чистый лист" в устах владыки Епифания звучал очень естественно.

И дело не только в его относительной молодости. Молодым предстоятелем нас не удивить — верховный архиепископ УГКЦ Святослав Шевчук вступил в должность примерно в том же возрасте, что и владыка Епифаний. Но ситуация у Шевчука была совсем другая — "чистым листом" ее никак не назовешь. Он встал на крепкий фундамент. В то время как митрополит Епифаний возглавил новую церковную структуру, сшитую на скорую руку из деталей, которые до того момента никак не ложились одна к другой. И главным вызовом для него стало прошлое.

Отмежеваться от прошлого для ПЦУ — многогранный процесс. Который неизбежно должен включать болезненный этап расставания с УПЦ КП и изживания УПЦ КП внутри себя.

Это не только патриарх Филарет, который вел свою церковь к автокефалии, но так и не сумел сам принять ее. Просто титаническая фигура патриарха Филарета воплощает огромный фрагмент неоднозначного церковного прошлого живо связанного с днем сегодняшним. Эта связь чем дальше, тем сильнее ощущается как обуза. Потому что ниточка эта — толщиной с корабельный канат — протянута к СССР. Патриарх Филарет воспроизвел в УПЦ КП вполне советскую церковную структуру и по сей день остается советским архиереем — если не в идеологии, то в методах. Вольно или невольно, он и сейчас воплощает для Москвы идеал, при котором "непокорная" Украина — это Украина отрезанная от мира, никем не признанная и прозябающая в изоляции. Вот только с некоторых пор образ этот уже не актуален, а, скорее, маргинален.

Оттирание патриарха Филарета от власти в ПЦУ и дальше — на поля церковной жизни — велось осторожно и медленно. Несмотря даже на то, что сам патриарх не скрывал своего нежелания играть в "греческие" игры. Решающий удар был нанесен лишь год спустя после рождения ПЦУ — патриарха вывели из состава Священного Синода. В связи с систематическими прогулами. Сам патриарх заявляет, что не считает себя прогульщиком — он письмом предупредил митрополита Епифания, что не считает возможным входить в состав Синода "чужой" церкви. Тем не менее, Священный Синод ПЦУ "уволил" своего патриарха "по статье". Так, как будто тот все еще принадлежит к ПЦУ. Эта странная ситуация параллельных церковных реальностей, где патриарх Филарет то ли принадлежит, то ли не принадлежит к ПЦУ и не может выйти из нее по собственному желанию, во-первых, совершенно нелепа, во-вторых, страшно затянулась. С этим сюжетом действительно пора заканчивать. Перевернуть наконец страницу.

Команда, оказавшаяся у руля ПЦУ, — в том числе ее предстоятель — была приведена во власть старым патриархом. И как вы, может быть, помните, главным соперником владыки Епифания был не кто-то извне, а такой же епископ УПЦ КП — митрополит Михаил. Борьба за трон шла внутри УПЦ КП между "молодой командой", собравшейся вокруг патриарха Филарета, и "системными" епископами, которые предпочли бы выбрать патриарху преемника из своей среды.

Победа "молодой команды" была победой патриарха Филарета — на его плечах они въехали во власть. И тот факт, что после этого им пришлось "сбросить дедушку с поезда", вероятно, никого из них не тешит. Конечно, патриарх не оставил им выбора — без этого расставания, возможно, в эти дни нам просто нечего было бы праздновать. Но на личном уровне все это наверняка переживается непросто.

Это еще один повод перевернуть страницу. Что было — то было. Политика вообще грязное дело, и церковная политика не исключение. А победителей не судят. Тем более, если все обернулось к лучшему. При "старом режиме" все стратегические планы, так щедро разбросанные в торжественной речи митрополита Киевского, были бы невозможны. Как сама ее весенняя тональность, вселяющая надежду на то, что "новые лица" — не только клоунские маски.

"Перевернуть страницу" — это еще и сугубо церковная техническая необходимость. Это значит снять вопрос о хиротониях бывших епископов УПЦ КП, в том числе самого митрополита Киевского. Предложение закрыть глаза на "сомнительные" хиротонии исходит от Вселенского патриарха — на вопросы со стороны поместных собратьев о качестве епископских рукоположений, совершенных в расколе, он ответил: "если они достаточно каноничны для меня, — каноничны и для вас". Иными словами, что было — то было, главное — что есть.

Но это оказалось палкой о двух концах. В своем индивидуальном "Киевском патриархате" патриарх Филарет занялся любимым делом — посвящением епископов. Протесты по этому поводу исходят уже не столько от Московского патриархата — там, надо думать, руки от удовольствия потирают, глядя, как старик своим же птенцам палки в колеса вставляет, — сколько от руководства ПЦУ. Теперь оттуда в адрес патриарха Филарета и его новых епископов полетели кавычки.

Если вы не знали: в церковной полемике главным знаком препинания являются кавычки. Те, кто пришел в ПЦУ из раскола, прекрасно помнят, как были "церковью", "епископами" и совершали "таинства". Но вот теперь пришел их черед воевать кавычками с бывшим начальством. Теперь они — церковь, а он — "церковь". У них — рукоположения, а у него — "рукоположения". Хотя рукополагал в обоих случаях один и тот же человек. Патриарх Филарет конечно не упускает случая им об этом напомнить: мне, мол, всю жизнь из Москвы то же самое говорили — "недействительно", "неканонично"... Про вас, между прочим, говорили. А вот подите ж — вы все вполне каноничные, при делах.

Так что "чистый лист", может, еще и чист, но уже закавычен.

Но "выйти из УПЦ КП" для новой церкви, — которую патриарх Филарет видел именно как новую уже каноническую, но по-прежнему УПЦ КП, — это не только расстаться со старым патриархом и отказаться от его методов. Патриарх Филарет был всем для УПЦ КП, но он не был всей УПЦ КП.

Поэтому "увольнением" патриарха "за прогулы" Священный Синод ПЦУ не ограничился и нанес еще один удар по прошлому. По "старым" епископам УПЦ КП, с которыми (судя по всему) у "молодой команды" митрополита Киевского отношения по-прежнему непростые. На протяжении целого года митрополит Епифаний то и дело ожидал удара с той стороны. Но наконец окреп настолько, что решил послать сигнал епископату.

Этим сигналом стало решение Священного Синода вынести порицание митрополиту Луцкому и Волынскому Михаилу — тому самому бывшему главному конкуренту митрополита Епифания в борьбе за киевский престол — за самовольное решение праздновать Рождество по новоюлианскому календарю 25 января, т.е. вместе с греческим миром. Календарь, конечно, вопрос серьезный. Политический. Но это не спасает от ощущения, что владыке Михаилу досталось от Синода вовсе не за это. Ему — а заодно и всем прочим "системным" епископам бывшей УПЦ КП — напомнили, что в церкви хотя уже и нет железной руки авторитарного руководителя, но все же есть власть и правила. И не надо проверять их на прочность.

Еще одна необходимость "чистого листа" связана с геополитическим разворотом, заявленным митрополитом Киевским, — восстановлением связи киевской церкви с греко-римским миром. Т.е. с Западом. Тут, правда, хромает календарная логика — нагоняй за празднование Рождества вместе с этим миром плохо ложится в канву сюжета о "восстановлении связи". Но календарь, повторюсь, вопрос особый.

Митрополит Киевский достаточно четко очертил "цивилизационный выбор" своей церкви. И этот выбор был бы невозможен без "чистого листа" — ни в УПЦ КП, ни в УПЦ МП никогда не симпатизировали Западу. Хотя прав владыка Епифаний: Киев традиционно находился в западном — культурном и политическом — контексте, и только Москва вырывала его оттуда.

Впрочем, предложение "начать с чистого листа" не следует воспринимать исключительно в церковном контексте. Оно касается более широкой повестки дня. Перевернуть страницу — исписанную, исчерканную, заляпанную чернилами и залитую кровью, — возможно, последний, уже ускользающий шанс удержать равновесие для целой страны. Наверное, главное, что сказал митрополит Епифаний в своей речи, — мы разные и все не идеальны. Это не проклятие, не предательство, не повод для праведного гнева — это данность, с которой нам всем нужно учиться жить и использовать это во благо. Успех церковного проекта, становление ПЦУ в качестве не "нишевой", а всеукраинской церкви, способной вместить верующих любых регионов, политических взглядов и идеологических предпочтений, зависит от того, научимся ли мы воспринимать свою разность не как вызов, а как дар.

Как этого достичь? Можно попробовать для начала перевернуть страницу.