В год Свиньи — с возрожденным свиноводством

2019-й — год Свиньи. По китайскому календарю, это год — сильных, выносливых и целеустремленных людей.

Свиноводы действительно люди выносливые, поскольку ежегодно видят, как производство свинины в Украине целенаправленно катится вниз.

А мелкая птица неплохо поиздевалась над свиньей. Когда поголовье лопоухих в Украине уменьшается, то куриного полка прибывает. Недаром 2017 г., по китайскому календарю, был годом Огненного Петуха. Он привел к расцвету курятины в Украине. Тогда на государственную поддержку птицеводческих предприятий было направлено свыше 2 млрд грн из общей суммы 4,7 млрд грн в поддержку животноводства, садоводства и виноградарства. И это дало положительный результат. За 11 месяцев 2018 г. на сельскохозяйственных предприятиях птицы вырастили на 6% больше, чем за аналогичный период года предыдущего. Поэтому и не удивительно, что структура потребления мяса меняется в пользу птицы. Смешно, но свиней вытесняет мелкая птица — куры! Аналитики мясного информационного портала Meat-inform прогнозируют, что по итогам 2018 г. в общем потреблении мяса и мясопродуктов в Украине на уровне 2 млн 180 тыс. тонн доля птицы превысит 46%, а свинины не достигнет и 29%. Вот такую свинью подсунула нам переориентация мясных вкусов!

Но эта тенденция не должна вызывать удивление: количество свиней в Украине последовательно уменьшается. Придется забыть о 2002–2003 гг., когда спад поголовья был остановлен, в Украине массово строились свинокомплексы. Успешные годы для свиноводства прошли. Ренессанс свиноводства пришелся на 2010 г., когда Янукович и Ко еще только перетягивали все рычаги власти на себя. Тогда количество лопоухих в Украине увеличилось на 1 млн голов — до 7,5 млн. Отрасль развивалась до 2014 г., когда свиней в Украине насчитывалось почти 8 млн. С того времени и до сегодняшнего дня она последовательно приходит в упадок. На 1 декабря прошлого года свиней во всех категориях хозяйств осталось немного более

6,3 млн голов.

Обвал гривни почти в 3,5 раза в 2014-м — в начале 2015-го остановил расширение действующих свинокомплексов и строительство новых. Сейчас спад свиноводства в Украине немного замедлился. Чуть больше свиней стали выращивать на сельскохозяйственных предприятиях. В течение 11 месяцев 2018 г. их количество выросло... аж на 1,5%, но и этот факт причислим к успеху. А население еще больше пускает под нож поголовье свиней (здесь спад — свыше 8%). Отсюда уменьшается и реализация свиней на забой, — в январе—ноябре 2018 г. в Украине было реализовано 4 млн 154,9 тыс. голов живых свиней (почти на 6% меньше, чем в 2017 году). Причин этого явления не приходится искать далеко: и приплод свиней меньше, и падеж больше, даже среди промышленного поголовья. Успокаивает одно — повысилась плодородность свиноматок. По информации Ассоциации свиноводов Украины, с начала 2018 г. приплод поросят, в расчете на одну свиноматку, составлял 30 кг против 28,8 кг в 2017-м. Госстат не позволит солгать об объемах производства свинины (свежей и охлажденной): из-за уменьшения сырья за 10 месяцев 2018-го ее было произведено 165,7 тыс. тонн, а это — почти на 10% меньше, чем за соответствующий период 2017-го.

Не секрет, что свинина плавно, но неустанно дорожает. Когда, по данным Госстата, на 1 января 2017 г. килограмм свинины в среднем стоил 109,47 грн, то через год — 115,86 грн. А лучшие сорта свинины, например вырезка, стали еще дороже. Сейчас же их цена на продуктовых рынках — 130–140 грн за килограмм. Обождите, уже и килограмм сала стоит 100 грн. Это действительно по-свински для украинцев, которые любят данный продукт.

Подсунул украинцам свинью еще и импорт свинины. В январе—ноябре 2018 г. в Украину было ввезено 26,4 тыс. тонн свинины на сумму свыше 48 млн долл. По сравнению со всем позапрошлым годом, импорт свинины за 11 месяцев 2018-го вырос почти впятеро. Импортируем свинину как из Европы (Дания, Нидерланды, Германия, Польша), так и стран Америки (Канада, Бразилия), но эти объемы не такие уж и значительные — приблизительно 11% от объемов переработки свинины в Украине. То есть импорт всего свиного не страшен, поскольку он — не критический.

Печальнее то, что резко снижается экспорт свинины. И в год Свиньи Украина вошла с плохой репутацией, — наше государство потеряло статус экспортера свинины.

Например, в позапрошлом году экспорт свинины составлял почти 5 тыс. тонн на 10,5 млн долл., а за 11 месяцев 2018 г. — только 1,6 тыс. тонн на 3,5 млн долл. Живых свиней три года подряд отправляли в одну страну — Грузию. Создается впечатление, что другие страны напуганы африканской чумой свиней в Украине и живого товара от нас не принимают.

И когда в 2017 г. у нас было маленькое положительное сальдо внешней торговли свининой (0,5 млн долл.), то в 2018-м — чувствительно отрицательное — минус 44,6 млн долл.

Кто бы сомневался, что украинцам остается единственный выход — развивать собственное свиноводство с соблюдением технологий биобезопасности. В определенной степени содействует этому государственная поддержка. В 2018 г. из государственного бюджета было направлено 1,276 млрд грн на частичное возмещение стоимости строительства животноводческих комплексов, построенных за собственные средства сельхозпредприятий, и почти 67 млн грн — на компенсацию стоимости объектов, построенных на банковские кредиты. На эту дату господдержкой воспользовались 16 свинокомплексов, в которых содержится свыше 20 тыс. свиней. Как бы то ни было, но старт для возрождения свиноводства не такой уж и плохой.

В госбюджете на 2019 г. на государственную поддержку животноводства предусмотрено меньше средств, чем в прошлом году, — 3,5 млрд грн. Часть их, надеемся, будет направлена и свиноводам — так же на частичную компенсацию строительства свинокомплексов.

Африканская чума, свирепствовавшая в Украине в 2017-м, словно испугавшись приближения года Свиньи, понемногу отступает. Госпродпотребслужба трубит, что в 2018 г. зафиксированы 142 случая этой болезни — на 13% меньше, чем в 2017-м. Надеемся, год Свиньи (кабана) станет толчком к возрождению свиноводства в Украине. Два года назад Огненный Петух показал, как он может беспокоиться о своих четырехногих побратимах.

Поэтому в год Свиньи войдем с хорошими надеждами на приплод свиней и их лошадиное здоровье.