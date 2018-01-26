UX индекс — мировой рекордсмен 2017 года

Приятно констатировать, что Украина — рекордсмен мира 2017 г. по росту фондового индекса UX, увеличение которого за год составило 80%. И это при том, что рост фондовых индексов наблюдался в подавляющем большинстве стран цивилизованного мира. Разница лишь в том, что у нас этот рост происходит фактически на дне возможностей, а у них — в состоянии насыщения, когда минимальная добавка индексу может привести к схлопыванию фондового пузыря…

Украинский фондовый рынок в 2017-м продемонстрировал значительный рост индекса UX. Этот факт даже отметило одно из крупнейших в мире агентств финансово-экономических новостей Bloomberg. Аналитики агентства констатировали, что UX увеличился на 80%, обогнав индексы таких развивающихся стран, как Казахстан (KASE STOCK EX — 64%), Монголия (MSE Top 20 INDEX — 63%), ЮАР (JSE MARKET INDEX — 53%) и Латвия (OMX RIGA OMXR — 53%)… Последнее место в этом списке — у Пакистана, его фондовый индекс опустился на 22%.

Однако профессионалы фондового рынка не очень впечатлены таким поведением UX и достижением это не считают. Вот что, например, по этому поводу сказал ZN.UA президент компании "КИНТО" Сергей Оксанич.

— Если посмотреть графики за последние 10 лет, то даже после этого значительного роста индекс остался ниже 50-процентного уровня, который он имел в 2008-м. Притом что тогда доллар был где-то около 8 грн, а сейчас — уже более 28 грн. Для того чтобы инвестор вкладывал в наш фондовый рынок доллары, индексу UX нужно подняться еще раз в пять.

Примечательно, что рост фондового рынка продолжался в 2017 г. не только в развивающихся, но и развитых странах. Так, например, фондовые индексы Японии добрались до максимумов 1991-го, в Великобритании индекс FTSE 100 обновил в январе исторический максимум, а американский индекс Dow Jones вообще устанавливал рекорд за рекордом, преодолев отметку в 25 тыс. пунктов, хотя в 2012-м он был в два раза меньше. У другого американского индекса — S&P 500 — лучшее начало года с 1987-го.

В целом индекс MSCI world, отслеживающий динамику на рынках акций по всему миру, вырос в 2017-м на 20%, а в начале 2018-го — еще на 2,6%.

Интересно, что, по данным издательства The Wall Street Journal, помимо роста фондового рынка, отмечается также рост стоимости криптовалют, подорожание картин и прочих предметов искусства.

Только вот рост индексов в Украине и цивилизованном мире, как видно, происходит в абсолютно противоположных условиях. Если украинский UX фактически оживает, только-только оттолкнувшись от дна 2014-го, то, например, американские индексы уже который год подряд "пробивают потолок" своих возможностей.

Поэтому стремительный рост украинского индекса пока не вызывает эмоций у серьезных аналитиков рынка, а нескончаемое увеличение мировых индексов даже вызывает опасения у экспертов — ведь налицо опасность перегрева рынка с эффектом мыльного пузыря, который, лопнув, обрушит рынок. Тем не менее часть аналитиков считают опасность мыльного пузыря неоправданной. По их прогнозам, фондовые рынки (что в развитых странах, что в развивающихся) и в 2018-м будут расти на десятки процентов. Что интересно, до сих пор их прогнозы сбывались.

Конечно, хотелось бы, чтобы тенденция роста украинского фондового индекса (пока бесконечно далекого от опасности мыльного пузыря) продолжилась, это стало бы подтверждением позитивной статистики о росте отечественной экономики в целом. А учитывая то, что украинская экономика находится у дна, то рост может быть очень значительный. Как тут не вспомнить начало 2000-х, когда увеличение стоимости сертификатов акций украинских инвестиционных фондов исчислялись сотнями процентов за год…

Комментарий

Сергей ОКСАНИЧ, президент компании "КИНТО":

— О ближайших перспективах фондового рынка сегодня точно не знает никто. В любой день рост в мире может превратиться в падение. Вот уже год ждут, когда начнут падать индексы в США, а они все равно растут и растут, бьют каждый день все новые и новые рекорды.

Наиболее интересной для потенциала рынка инвестиций Украины могла бы стать работа обязательной накопительной пенсионной системы. Она может стать действительно мощным драйвером роста индексов и привлекательности страны.