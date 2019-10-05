Украинцам — украинскую налоговую систему, или Государство (налоги) в смартфоне

Поводом к моей статье стала гиперактивность комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также статья председателя этого комитета Д.Гетманцева "Налоги: о тактике, стратегии и порядочности" (опубликованная на сайте ZN.UA 1 октября).

Я не согласен почти со всеми изменениями в налоговом законодательстве, которые надвигаются на украинцев и украинский бизнес. Речь идет не только о законопроектах 1209/1210 (которые, я знаю, затормозят рост ВВП на 1–1,5%), речь идет о стратегии тотального налогового доминирования государства над украинскими семьями и бизнесом. Как пишет идеолог этих изменений Д.Гетманцев, "и в завершение реформы (через два года) введем всеобщее посемейное (как альтернатива индивидуальному) декларирование". Здесь ключевое слово — "всеобщее". Мне кажется, что не только я не согласен с этими изменениями, — не таких изменений ждало украинское общество. С победой В.Зеленского украинцы начали верить в дружеское государство, с которым они будут общаться через смартфон, а не в новые налоговые декларации.

Сразу назову главных (явных и латентных) бенефициаров ожидаемых налоговых изменений:

1. Россия. Она получит торможение украинской экономики через налоговые удары по газодобывающей индустрии, металлургии и ІТ, т.е. по основным отраслям, являющимися конкурентами российским. Более того, она получит налоговый удар по украинским предпринимателям, которые являются опорой пассионарных украинцев и угрозой Кремлю;

2. Евробюрократы. Они пытаются навязать Украине такие налоговые процедуры и такую борьбу с потенциально возможными международными налоговыми схемами минимизации налогов, от которых уже почти 10 лет отбиваются даже страны — члены ЕС! Конкретно — в Украину не придут большие западные компании, в частности для консолидации своих прибылей в Украине. Скажу больше, — некоторые компании, как уже заявила "Бритиш Американ Тобакко Украина", уйдут из Украины именно из-за непредсказуемого налогового законодательства. Украинские банки и предприятия не смогут получить более или менее значительные кредиты от иностранных партнеров. Украина сама на себя накладывает налоговые санкции, чтобы стать мировым экономическим изгоем? А могла бы стать второй Ирландией!

3. Юридические и аудиторские компании, которые через бюрократизацию, осложнения и всеобщее, тотальное декларирование украинцами своих доходов (сейчас декларируют только государственные чиновники, политики и украинцы с несколькими источниками доходов) создадут себе многомиллиардный рынок юридических и аудиторских услуг. Эти налоговые изменения будут стоить украинцам приблизительно 10–15 млрд грн и бизнесу, очевидно, такую же сумму. Государство вместо инженеров, научных работников, культурных деятелей начнет готовить еще больше сборщиков налогов и юристов… Но знайте: в развивающихся странах — чем больше юристов, тем меньше справедливости и больше бедности.

Если с последними лоббистами и бенефициарами изменений в налоговое законодательство все понятно, то относительно России и Запада стоит вопрос: как они могут быть заодно в этой команде лоббистов налоговых изменений? К сожалению, циничные западные политики уже в унисон с Россией начали прессовать новую украинскую власть не только политически (навязали Украине "формулу Штайнмайера", угрожающую присоединением Украины к ОРДЛО на условиях Кремля), но и экономически, через выгодные их (западному, не украинскому) бизнесу налоговые изменения. Конечно, свои агенты влияния на депутатов и общество здесь есть не только у России и Запада, но и у украинского олигархата. Но достаточно критики, далее хочу говорить о более глубоких и содержательных истинах. Уверен, они будут интересны и полезны не только украинцам, но и новой, молодой проукраинской управленческой элите, молодым народным депутатам Верховной Рады. Я почему-то верю, что антиукраинцев в ней значительно меньше, чем патриотов.

Открывать законы, а не навязывать их

Мой первый совет новым депутатам и членам правительства. Вам надо брать пример с римлян и англичан, которые сотни лет назад, после многовековых ошибок начали разрабатывать, а скорее открывать законы, исследуя реальную жизнь простых людей, бизнеса и их отношения, а не навязывать обществу волю господствующего класса, — и это дало положительный результат. Я утверждаю, что закон (в том числе новый налоговый закон) будет действовать на пользу обществу только тогда, когда он будет базироваться на традициях людей, учитывать характер народа, национальные условия ведения бизнеса, а его выполнение будет выгоднее, дешевле, удобнее, полезнее, чем уклонение от его выполнения. Законы не придумываются экспертами, юристами, профессорами, депутатами, министрами, они открываются… Если взять законы о налоговой системе, то задача экономистов — их открыть и объяснить, задача юристов — юридически оцифровать, задача депутатов — верифицировать и проголосовать, а президента — подписать.

Характер и традиции народа

Следовательно, идеальная налоговая система для украинцев должна обеспечивать финансовым ресурсом рациональные (не раздутые, не коррупционные, минимально достаточные) центральный и местные бюджеты Украины, содействовать легальному развитию бизнеса и быть справедливой. Еще раз хочу подчеркнуть: для каждой страны должна существовать своя идеальная система. Она должна учитывать характер народа, его исторические традиции, культурное развитие и некоторые другие факторы. Мой анализ и опыт свидетельствуют, что украинская налоговая система должна быть также очень простой и понятной, гарантировано неизменной в течение 10 лет, и главное — необременительной для людей и бизнеса. Украинцы готовы только к минимальному перераспределению доходов через бюджет и Пенсионный фонд. Так было всегда со времен Киевской Руси. Если налоговая система несправедливая, тяжелая, высокомерная, нестабильная и непредсказуемая, украинцы ее игнорируют, убегают в другие страны и теневой сектор. Раньше, кстати, они убегали на Сечь. Само слово "налог" происходит в Украине от слова "давать", "подавать". Украинцы дают средства власти для выполнения ею полезных для них функций и подают старым и обездоленным. Они, украинцы, первичны и главные, а власть — вторична. Вот как украинцы подсознательно трактуют процесс налогообложения. Власть должна это осознать и принять. Именно поэтому украинскую налоговую систему можно создавать только на украинском языке.

В России, например, не человек, а государство первично: оно "налагает" на людей и бизнес ярмо — "дань", "оброк", "повинность". Там человек должен подчиняться любым налогам. Поэтому налоговые изменения, навязываемые украинскому бизнесу и обществу группой депутатов под руководством Д.Гетманцева, были бы одобрены в России, а в Украине они неприемлемы, причем принципиально, мировоззренчески! Не могут создавать новую налоговую систему люди, не думающие по-украински и не понимающие природу украинского общества. Они неспособны понять, что не украинцы должны отчитываться власти о своих достатках, а власть должна отчитываться перед украинцами. Мне кажется, что новый президент Украины В.Зеленский уже начал это понимать.

Основа налоговой системы Украины

И еще одно обстоятельство требует совершенно других, принципиальных изменений в налоговой системе Украины, — это война с Россией, существенным образом повышающая риски инвестирования и ведения бизнеса в стране. Лекарством против дополнительных рисков являются только дополнительные прибыли, на которые можно рассчитывать в Украине. Это касается и иностранных, и местных бизнесменов, а последние требуют снижения налогового и регуляторного давления.

С учетом сказанного, идеальная (имманентная современному состоянию украинского общества и бизнеса) налоговая система Украины должна базироваться на следующих налогах:

1. Налог на доходы физических лиц: менее 5 минимальных зарплат — 10%; 15% на доходы, превышающие 5 минимальных зарплат. Все работающие обязательно отчисляют на собственный накопительный пенсионный счет 5% от зарплаты. Социальные взносы отменяются, Пенсионный фонд ликвидируется. Солидарные пенсии и другие социальные выплаты финансируются из государственного бюджета.

2. Налог на выплату дивидендов (выведенный капитал) — 15%.

3. Налог на продажу земли, жилья и другой недвижимости, транспортных средств — 2%.

4. Налог на продажу ценных бумаг и каких-либо имущественных прав вне биржи — 1%.

5. Налог с оборота предприятий — 5%, платится при импорте и продажах внутри страны, при экспорте налог с оборота — 2,5% (если ЕС заблокирует переход на налог с оборота, предлагаю уменьшить НДС до 15% и брать плату за сервис в размере 15% с возвращенного государством НДС предприятиям).

6. Налог на операции с офшорными территориями составляет 15% на все денежные перечисления в эти зоны, за исключением оплаты дивидендов и возврата инвестиций или кредитов.

7. Предприятие, принадлежащее к малому бизнесу (валовой доход за год меньше 5 млн евро), имеет право вести упрощенный бухгалтерский учет.

8. Предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, платят налог на доходы физических лиц на уровне 15% минимальной зарплаты и 5% отчислений на собственный пенсионный счет. Они также платят 5% налога с оборота (продаж) при условии, что он меньше 1 млн евро в год. Если оборот превышает 1 млн евро в год, предприниматель должен зарегистрировать предприятие. Все предприниматели работают с кассовыми аппаратами или их современными аналогами, бесплатно выданными налоговой администрацией.

9. Самозанятые граждане Украины, выручка от реализации продукции или услуг которых не превышает 1 тыс. евро в месяц, не облагаются налогами, они также, по желанию, имеют право не платить налог на доходы физических лиц в размере 15% от минимальной зарплаты, в таком случае пенсионный стаж им не зачисляется.

10. Акцизы и рентные платежи должны быть установлены на уровне минимальных в странах ЕС.

Все операции по налогообложению (включительно с начислением зарплаты) осуществляются с помощью гаджетов и программ, бесплатно предоставленных налоговой администрацией.

Остальные налоги и сборы, в частности на недвижимость, землю и депозиты, должны быть отменены, а приведенные выше — нельзя повышать минимум в течение 10 лет. Конечно, эти налоги могут быть снижены, а некоторые из них — ликвидированы. Лучше такую налоговую систему закрепить в Конституции.

Важно добавить, что предложенная налоговая система — очень простая и технологическая, она не предусматривает налоговых деклараций и отчетов, проверок и даже контактов с налоговой администрацией. Все налоги должны автоматически начисляться и платиться в реальном времени, преимущественно онлайн. Поэтому численность бухгалтеров, юристов и особенно сборщиков налогов будет существенным образом уменьшена, последних — более чем в 10 раз. Это и есть долго ожидаемое украинцами государство в смартфоне!