Налоги: о тактике, стратегии и порядочности

Соглашаясь на должность главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, я, конечно, осознавал, что это самый не подходящий комитет для построения политической карьеры. Решения в сфере финансов всегда имеют две и более сторон. Они всегда неугодны. И их всегда будут жестко критиковать, конечно, переходя на личности. Таким образом, налоговый комитет ВР, если конечно "не врать, не красть и не отступать", — скорее политическая могила, чем трамплин. Однако мы шли за президентом в политику не для того, чтобы заниматься политикой. Мы шли прекратить набившую оскомину практику политического конформизма и правительственно-официальных манипуляций, частью которых, и это надо признать, является и определенная часть украинского крупного бизнеса. Мы шли сделать правильные, нужные стране вещи, чтобы потом, если так решат люди, уйти…

Что мы уже сделали

За первые восемь пленарных дней мы приняли в целом девять финансовых законов, большинство из которых годами лежали в недрах ВР. Почему? Они были "не на часі". Эта удобная всеобъемлющая формулировка охватывает собой все кейсы: и те, когда за законопроект не хватало голосов, потому что за ним не стояли ничьи финансовые интересы; и те, когда законопроект был непроходным ввиду противоречия чьим-то финансовым интересам; и те, когда законопроект не набирал голосов в силу того, что нес рейтинговые потери из-за своей непопулярности.

Так, парламент принял закон о защите прав потребителей финансовых услуг. Тех "маленьких украинцев", которые, несмотря на разочарование в банковской системе все же размещают депозиты в банках, берут кредиты и пользуются другими услугами финансовой системы. Парламент защитил их интересы, чтобы таких людей день ото дня становилось больше.

Также мы приняли закон о внесении изменений в законодательство о финансовой реструктуризации, чтобы продлить действие эффективного механизма погашения банковских долгов, упростить и усовершенствовать его.

Мы приняли законы о совместном транзите и авторизованных экономических операторах, которые позволят синхронизировать наши таможенные процедуры с 35 странами мира, через год дав нам доступ к их таможенным базам, заставив нас сделать процесс оформления товаров на таможне честным, простым, прозрачным и быстрым.

Мы приняли долгожданный закон "о сплите", упразднив неэффективного регулятора на рынке небанковских финансовых услуг и распределив полномочия по регулированию небанковского финансового рынка между Нацбанком и НКЦБФР. Именно этот закон призван реформировать рынок кредитных союзов, компаний по управлению активами, страховщиков, ломбардов, лизинговых компаний и т.д., ужесточив регулирование и упразднив существующие на рынке серые схемы.

Мы декриминализировали ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) и втрое подняли планку для привлечения к ответственности по ст. 212 УК (уклонение от налогообложения), отобрав у правоохранителей инструмент удобный для шантажа и преследования бизнесменов.

И, конечно (что вызвало наибольшее количество вопросов), ввели е-чек и с его помощью фискализировали сначала т.н. рисковые отрасли экономики, а затем (с 2021 года) — II и III группы плательщиков единого налога (подняв при этом для II лимит до 2,5 млн грн). Почему? Потому что е-чек — это удобно и бесплатно. Потому что это эффективный инструмент противодействия контрабанде. Потому что продавать товар в центре большого города в магазине с миллионными оборотами в день под видом ФЛП без выдачи фискального чека — непорядочно. Потому что это такая же коррупция, как и откат чиновнику или вымогательство взятки. Потому что в цивилизованной стране (если она действительно цивилизованная) человек, купивший товар имеет не только права, но и возможность их защитить.

И — да, возможно е-чек — дополнительно неудобство для предпринимателя. Однако неудобство абсолютно оправданное интересами потребителя, государства, общества и самого бизнеса. Почему? Да потому, что невозможно рассчитывать на иностранные инвестиции, не создавая при этом условий для белого бизнеса. Потому что нельзя требовать от отечественного бизнеса порядочности, если единственный способ делать бизнес, оставаясь конкурентоспособным, — делать его в тени. Ну и, согласитесь, невозможно мириться с тем, что твоя страна, находясь в центре Европы работает за кэш подобно… Кстати, подобно какой стране/территории? Где еще в мире столь же почитаема тень?..

И я категорически не согласен с тем, что сначала надо реформировать налоговую/закрутить гайки олигархам/уничтожить коррупцию (нужное подчеркнуть), а вот затем… У нас нет времени на это "сначала…, а затем…" Как и нет времени на разговоры, долгие обсуждения, заговаривающие проблему подобно алтайскому шаману. У нас нет на это времени. Мы должны, нет, просто обязаны двигаться параллельно во всех направлениях, решая проблемы комплексно в их взаимосвязи. У нас нет иного пути, а цена промедления — наша страна и место в Истории.

Что мы делаем сейчас

Поэтому следующей нашей задачей, традиционно неодобрительно воспринятой стейкхолдерами от бизнеса, является наведение порядка в налоговых процедурах, в отношениях налоговой ответственности, одновременно с упразднением возможности уклонения от налогообложения крупного бизнеса с использованием низконалоговых юрисдикций. Это когда я, не желая платить налог в Украине, перевожу свою прибыль на свою же компанию, зарегистрированную в юрисдикции, где ставка налога значительно ниже, совершая при этом операции/сделки, единственной либо преимущественной целью которых является уклонение. Или когда я продаю огромный украинский завод стоимостью 300 млн долл. за границей путем продажи не самого завода, а акций нерезидента, владеющего этим заводом, и не плачу в украинский бюджет ни копейки от сделки. А возможно, когда я, формально не имея никакого отношения к иностранному юридическому лицу, фактически осуществляю его деятельность в Украине, получая доходы и тут, и там, уплачивая или нет с них налоги. Или когда я не плачу налоги в Украине, не являясь резидентом нашей страны, и не плачу налоги за рубежом, создавая схему так называемого двойного неналогообложения.

Это все ведь непорядочно, правда?

Одними из первых мы должны принять внесенные в ВР Кабмином законопроекты 2102/2103, обеспечивающие автоматический обмен налоговой информацией, когда наша страна будет раз в год в формате специального отчета получать сведения от более чем 100 стран мира об активах наших налогоплательщиков, хранящихся за рубежом. Уклоняться от налогообложения, пряча деньги в иностранных юрисдикциях, станет сложно, если вообще возможно.

Одновременно с этим мы вводим ответственность государства перед налогоплательщиком, которое также должно платить штрафы за свои нарушения, как собирает их за чужие. Мы предлагаем привлекать налогоплательщика к ответственности за уклонение от налогообложения только при наличии вины, как это есть не только в Европе, но даже в авторитарной РФ. Мы требуем от налоговой доначислять налоговое обязательство плательщику, обосновывая свое решение, чем создаем основания для его отмены в случае необоснованности. Мы вводим апелляционный совет, который должен рассматривать жалобы налогоплательщика на решения ГНС, выступая квази-арбитром в споре между ними. Мы совершенствуем электронный кабинет налогоплательщика и делаем налоговые отношения прозрачными, понятными обеим сторонам, одновременно исправляя ляпы и несогласованности общей части НК. Мы делаем еще много правильных, нужных вещей в 200-страничном законопроекте, о которых легко можно узнать, вникнув в него чуть глубже уровня заголовков заказных материалов в СМИ и таких же постов в FB.

А еще — мы пересматриваем условия налогообложения, мягкость которых невозможно объяснить ничем иным, кроме особых отношений бизнеса и власти в худшем смысле этого словосочетания. Мы поднимаем ренту на руду. Ведь это непорядочно, если уровень налоговой нагрузки (в ставках) в истекающей кровью стране самый низкий среди всех рудодобывающих стран, включая уже упомянутую РФ? А если принять во внимание "особый" способ исчисления базы налогообложения, полученный благодаря специальной формуле и нескольким решениям судов — эффективная ставка в четыре (!) раза меньше номинальной! Это ведь тоже непорядочно? И — да, рудодобывающая отрасль очень важна для нашей экономики, и мы, конечно, должны всеми силами содействовать разработке недр, но получая при этом справедливую долю от этой разработки в пользу собственника — народа Украины, а не отдавая народное богатство за бесценок.

Точно так же мы должны содействовать расширению добычи газа. Но не путем установления разных ставок на скважины по непонятным, непрозрачным и абсолютно не контролируемым государством критериям. Единая ставка для газодобывающих компаний — это порядочно. Как, с другой стороны, непорядочно облагать один вид табака по весу, а другой — по количеству сигарет, хотя очевидно, что потребление первого растет пропорционально падению потребления второго. Как очевидно и то, что равные ставки, равное налоговое давление — это справедливо, а значит — порядочно!

Речь идет о пресловутых законопроектах 1209/1210, которые не критикует только ленивый. И — да, мы действительно благодарны за критику и готовы учесть все без исключения обоснованные замечания бизнеса к ним. Бизнес, который принимает активное участие в обсуждении законопроектов, знает, что это действительно так. Уверен, что так будет и в будущем.

Что мы будем делать

Теперь о будущем. Что мы планируем делать? Планов на самом деле много.

В налоговой сфере для завершения реформы ГНС и ГТС мы планируем принять до конца года законопроекты, необходимые для создания на базе существующих органов единых юридических лиц, централизовав, сделав эффективнее административные процессы внутри служб. Этот процесс неразрывно связан с демилитаризацией этих органов и созданием Бюро финансовых расследований — структуры, которая должна прийти на смену печально известной налоговой милиции и подразделениям по борьбе с экономическими преступлениями СБ и МВД.

Мы планируем исправить ошибки прошлой власти, допущенные в системе электронного администрирования акциза на топливо, превратившие жизнь украинского бизнеса, использующего топливо, в ад. Мы хотим, по примеру наших соседей, обложить налогом транснациональные корпорации, предоставляющие услуги в Украине через Интернет (налог на Google). Мы серьезно займемся таможенным пост-аудитом. Мы решим вопрос с налогообложением "спящих" ФЛП, а также значительно уменьшим штрафы за неоформление трудовых отношений, ставшие неиссякаемым источником коррупционных практик инспекции по труду. Речь идет о том, что до конца года мы должны полностью отработать налоговую систему страны в части общего администрирования налогов и налогового и таможенного ведомств, защитив права налогоплательщика, сделав процедуры четкими и прозрачными, а налоговые ведомства — ответственными перед налогоплательщиком.

До конца года мы должны исправить ошибки, допущенные на протяжении последних десятилетий, упразднив нелегальный рынок алкоголя и табака (электронная акцизная марка), нелегальный рынок зерна (электронная ТТН), легализовать "игорку" в нормальной европейской модели, окончательно отменить коррупционные льготы. Это все системные процессы на уровне как законодательной, так и исполнительной власти. И это необходимо делать до конца года.

И второй этап — малая налоговая реформа, проект которой мы уже начинаем обсуждать с бизнесом и которую мы запустим с 2021 года, в развитие того, чем занимаемся сейчас. Она будет посвящена изменениям материально-правовой части налогового права. Основой реформы должно стать реформирование налогообложения доходов как физических, так и юридических лиц. Старая постсоветская модель будет осовременена, мы проведем налоговую амнистию капиталов, унифицируем ЕСВ и НДФЛ, значительно расширим налоговые вычеты, и в завершение реформы (через 2 года) введем всеобщее посемейное (как альтернатива индивидуальному) декларирование.

Мы существенно реформируем экологический налог, рентные платежи и местные налоги, взяв за образец лучшие мировые практики. Также мы должны привести в соответствие с директивами ЕС наш бюджетообразующий налог — НДС.

Малая налоговая реформа не будет нести радикализма и популизма, она не должна быть очередной революцией и стрессом для бизнеса. Конструируя модель налоговой системы, мы должны исходить из здорового прагматизма, позволяющего отделить абсолютно необоснованные эксперименты от экономически и юридически обоснованных решений. Мы должны избежать решения проблем одних групп за счет других (пенсионеры, чернобыльцы, ветераны, многодетные семьи), ведь это не просто непорядочно, это аморально. Столь же аморально даже вести разговоры об отмене ЕСВ, пока рядом с нами на пенсию в 1564 грн в месяц живут люди, жгущие свечи, дабы сэкономить на электричестве.

Работа над малой налоговой реформой уже начата, и мы будем рады привлечению в рабочие группы всех экспертов и бизнес, заинтересованный в построении цивилизованной и справедливой налоговой системы.

Много работы предстоит и в сфере финансовых рынков. Один из первоочередных законопроектов — закон о деривативах, запускающий в стране реальный, а не номинальный оборот биржевых контрактов. Также мы существенно пересмотрим законодательное регулирование финансового мониторинга, законопроект об этом уже внесен Кабмином в ВР. Принятие закона о сплите поставило перед нами сверхважную задачу принятия новой редакции закона о финансовых услугах, а затем и отраслевых законов, регулирующих каждый вид небанковской финансовой деятельности.

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Сунь Цзы писал: "стратегия без тактики — самый медленный путь к победе, тактика без стратегии — просто суета перед поражением". Убежден, в поиске конструктивного ответа на современные вызовы мы едины. Что всем нам уже достаточно прошлых поражений. Нам всем нужна победа. Одна на всех. И бизнесу, и обществу, и государству. У нас есть мечта — красивая, богатая и самая успешная страна Европы. Есть стратегические цели и тактический план их достижения. Однако сделать это мы сможем только вместе. Вместе, забыв прошлые обиды, сиюминутный корпоративный интерес и не думая о своем политическом будущем (которого, в случае очередного провала, не будет ни у кого) пойти на уступки и найти баланс. Этот правильный баланс различных, порою противоречивых интересов и бизнеса, и общества, и государства…