"Спасатели" госсобственности

Возмущение участников рынка и интерес правоохранительных органов, наконец, заставили руководителей Одесского порта выйти из тени и попытаться объяснить: что всё-таки происходит с буксирами в ОМТП. Сам Игорь Ткачук, начальник Одесского филиала Администрации морских портов Украины, говорить не решился – в прессе от имени порта выступил профсоюзный лидер Владимир Зайков.

"Вбросы негативной информации" Зайков объяснил происками конкурентов. А создание фирмы-прокладки "Одесса Портофлот", которая собирается арендовать государственные буксиры у ОМТП – желанием защитить трудовой коллектив от сокращений. "Мы выбрали – сдать буксиры в аренду… людям, которые отпахали на этих буксирах по 20-30 лет, то есть трудовому коллективу… Капитаны буксиров предложили создать свою компанию, которая возьмет суда в аренду", - объяснил идею профсоюзный лидер.

Но достаточно зайти в Единый госреестр на сайте Министерства юстиции, чтобы усомниться в правдивости этих объяснений. Конечными бенефициарными собственниками ООО "Одесса Портофлот" являются Алёна Барчишена, Давид Магамаев и Владислав Мельниченко. Все трое – не капитаны буксиров, а участники "винницкой команды" Игоря Ткачука. Например, Алёна Барчишена числилась руководителем винницкой фирмы "Аягик", в которой Игорь Ткачук был соучредителем.

Капитаны же среди соучредителей действительно есть, но они – номинальные собственники с долей в бизнесе по 1%. В то время как троим бенефициарам принадлежат доли по 30%. Похоже, что капитанами просто прикрылись как раз на тот случай, если СМИ и правоохранительные органы все же обратят внимание на происходящее в государственном порту.

Действительно ли капитаны буксиров сами изъявили желание вступить в сомнительную сделку с формальной долей в бизнесе? На этот вопрос они уже отвечают сотрудникам НАБУ, куда их начали вызывать на допросы.

Второй аргумент профсоюзного лидера – деньги. "Пришлые" частники якобы отнимают заказы у государственного портофлота, а "капитанская" фирма поможет сохранить прибыли. Сам господин Зайков утверждает, что решение о создании новой компании в том числе родилось после того, как в ГП ОМТП попытался зайти крупный иностранный инвестор.

Тогда международный инвестор был готов заплатить за одесский портофлот 50 млн. долл. Готово ли ООО "Одесса Портофлот" заработать такие деньги для государственного бюджета Украины? Это несложно посчитать.

По поручению ОМТП потенциальный арендатор взял на себя оценку рыночной стоимости судов. Консалтинговая компания "Бюро оценки Стефанович" определила рыночную стоимость одного из самых дорогих буксиров ОМТП, "Патриот", на уровне 36,3 млн. грн., то есть около EUR 1,2 млн. по тогдашнему курсу.

"Независимый" оценщик занизил стоимость не просто так: по действующему законодательству, годовая стоимость аренды не должна превышать 15% стоимости буксира. Девять буксиров ОМТП "Бюро оценки Стефанович" оценило в сумму, эквивалентную EUR 3,683 млн. Следовательно, за год "Одесса Портофлот" заплатит государству за его имущество EUR 553 тыс. Таким образом, чтобы принести в бюджет 50 млн долл., прокладка ООО "Одесса Портофлот" должна 78 лет исправно арендовать все буксиры ГП ОМТП.

К слову, год спустя после "победы" над иностранным инвестором в Одесском порту работало ООО "Экофлот" (подробнее о схемах, в которых задействована эта компания – в статье "Буксирное дело"), зарегистрированное – да, всё на той же Таможенной площади, 1А. На фоне борьбы Игоря Ткачука с "перетеканием заработка государственного порта в частные руки", "Экофлот" спокойно предоставлял свои услуги. Мог ли руководитель государственного предприятия не знать о существовании частника в своем порту? Вряд ли.

Сейчас деятельность фирмы расследует прокуратура Одесской области: правоохранители подозревают должностных лиц ОМТП в преступном сговоре с частниками и нанесении убытков государству на схемах с арендой буксиров. Но портовики говорят, что новосозданная "капитанская" фирма собирается идти в другие порты Большой Одессы. Это логично: вряд ли Ткачук и компания будут устраивать конкуренцию в ОМТП между несколькими своими ООО.

При этом попытки СМИ получить индивидуальные комментарии Зайкова успехом так и не увенчались. Поэтому до сих пор нет ответа на вопрос, "почему "команда профессионалов" уверенно ведёт порт к убыткам, которые по итогам 5 месяцев текущего года составили 4 млн грн?"

Тем временем, Зайков призывает конкурентов действовать экономическими методами. "В 21-м веке закон джунглей уже – не главный закон бизнеса", - утверждает он. Очевидно, он считает методом 21 века создание десятка фирм-прокладок по одному адресу для дерибана государственных денег.