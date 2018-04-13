Буксирное дело

Нашумевшая история о буксирах Одесского порта таки вылилась в уголовное производство. Прокуратура Одесской области начало досудебное расследование, в котором фигурируют должностные лица ГП "Одесский морской торговый порт" (ГП "ОМТП"). С целью получения неправомерной выгоды они по предварительному сговору с сотрудниками ООО "Экофлот" и ООО "Укрфлот-Сервис", используя свое служебное положение, причинили предприятию и государству огромные убытки. Сведения в Единый реестр досудебных расследований о правонарушениях в порту были внесены 15 марта 2018 года.

Прокуратура уже направила запрос в адрес директора ГП "ОМТП" Виктора Войтко с просьбой предоставить копии документов, касающиеся хозяйственной деятельности госпредприятия, и договоры, заключенные портом с ООО "Экофлот" и ООО "Укрфлот-сервис".

Речь идет о договорах, благодаря которым вышеназванные компании стали использовать буксиры Одесского порта для оказания услуг торговым судам в акватории порта. Частники которые зашли в порт, забрали большую часть заявок на буксирные работы, а для их выполнения стали привлекать флот ГП "ОМТП", состоящий из 12 буксиров. И это при том, что портофлот (после того, как ГП "ОМТП" перестало оказывать стивидорные услуги) остался его единственным высоко рентабельным подразделением, приносящем основную часть прибыли – до 85%.

Напомним, именно нежеланием терять эту прибыль тогдашний директор ГП "ОМТП" Игорь Ткачук, а ныне руководитель одесского филиала АМПУ объяснял свое сопротивление частному иностранному инвестору – компании DP World, которая в прошлом году намеревалась купить буксирный флот Одесского порта за $ 50 млн. В итоге вместо богатого инвестора с мировым именем, в порт зашли никому неизвестные частные структуры, которые работают по очень непрозрачным схемам.

Вначале договор был заключен с ООО "Экофлот", в январе 2017 года. Это был договор о сотрудничестве. Согласно его условиям, ГП "ОМТП" брало на себя обязательства предоставлять "Экофлоту" свои буксиры на основе поданных заявок. Тогда коллектив портофлота открыто выступил на митинге против нечестной конкуренции и передачи частной компании прибыльных услуг по буксировке, да еще по заниженным ценам, разразился скандал. Пошла волна критики в СМИ. Министерство инфраструктуры потребовало объяснить экономическую целесообразность такого сотрудничества, которое вместо прибыли приносит госпредприятию убытки. В итоге в июле 2017 года ГП "ОМТП" было вынуждено в одностороннем порядке расторгнуть договор с "Экофлотом", хотя он был заключен до конца 2017 года.

Но на этом происходящее не закончилось. Как выяснилось, ГП "ОМТП" заключило еще один договор – с ООО "Укрфлот-сервис" на предоставление по заявке компании маневровых и буксирных услуг. Но уже в порту "Черноморск". В договоре фигурируют самые молодые буксиры одесского портофлота (2009 г. постройки) "Патриот" и "Булат". За их работу ГП "ОМТП" мог бы получать гораздо больше денег, если бы оказывал услуги напрямую, без посредника.

Судите сами. Согласно договору, тариф за час работы каждого из буксиров в акватории порта Черноморск составляет 16 316 грн. Хотя первоначально эта цифра рассматривалась на уровне 27 339 грн. Много это или мало? По информации судовладельцев, рыночная цена буксирной проводки судна составляет -30 тыс. Обычно ввод судна в порт и вывод занимает около двух часов. Как правило, проводку осуществляют двумя буксирами. Так вот, портовики взяли за основу эти цифры, и посчитали потери.

Если поделить -30 тыс. на 4 часа и на 2 буксира, то стоимость работы одного буксира в час будет равняться 00-3750. То есть, за каждый час работы своих буксиров госпредприятие недополучало приблизительно 49-81 тыс. грн. А если учесть тот факт, что "Укрфлот-Сервис", согласно договору, гарантировал использование каждого буксира не менее 60 часов в месяц, то ежемесячные убытки госпредприятия составляли минимум 3-4 млн. грн.

Правда, осенью прошлого года схема расчетов несколько изменилась в сторону увеличения. Согласно дополнительному соглашению, заключенному 27.09.2017 г., стоимость услуг уже зависела от ряда факторов, в частности, от заправки буксиров топливом, учитывался переход из Одессы в Черноморск, и некого (довольно непрозрачного) коэффициента, привязанного к курсу доллара.

Но, несмотря на корректировки в расчетах, эти цифры сути дела не меняли. Буксиры "Булат" и "Патриот" по-прежнему продолжали работать на "Укрфлот-Сервис". Более того, в конце декабря прошлого года было подписано еще одно допсоглашение, по которому срок договора был продлен до конца 2018 года. И это, несмотря на ухудшение финансового состояния ГП "ОМТП". Ведь если в 2016 году госпредприятие получило свыше 303 млн. грн. чистой прибыли, то плановый показатель на 2017 год составил чуть более 260,6 млн. грн. А согласно финансовому плану ГП "ОМТП" на 2018 год, чистая прибыль и вовсе ожидается на уровне 119,2 млн. грн.