Предприниматель-целитель: из-под опеки поликлиник — в тень подвалов…

Казалось бы, еще недавно на слуху у всех была коллизия о переводе народных целителей, костоправов, травников и прочих представителей так называемой "народной медицины" в статус частных предпринимателей, и вот опять — новые брожения умов по поводу возможного запрещения в Украине народной и альтернативной медицины. А заговорили об этом после заявления МЗ об инициативе по отмене спецразрешений на занятия этой деятельностью.

Народные целители, ставшие с легкой руки предыдущего руководства МЗ бизнесменами, были вовсе не в восторге от того, что оказались в бушующем океане бизнеса. Ведь среди них — множество унаследовавших свой дар от предков, лечащих бесплатно или за "кто сколько даст", иначе, по их мнению, можно и Дар потерять.

Многие целители — пожилые люди, не имеющие знаний по ведению предпринимательской деятельности, в которой и молодые всезнайки могут запутаться. Но, тем не менее, спецразрешение о частном предпринимательстве "под наблюдением врача", выдаваемое сроком на 5 лет, оказалось той спасительной нишей, которая давала возможность многим целителям "прикрепиться" к официальному медицинскому учреждению, бравшему на себя и ответственность за деятельность народных лекарей, и все связанные с налогами хлопоты. Так работают, например, народные целители под патронатом Института народной медицины, аккредитованном Минобразования.

Нынешнее руководство МЗ сочло, что такая практика не отвечает современным медицинским научным знаниям. Причин для запрета на деятельность целителей нашлось более чем достаточно, например, странное умозаключение о том, что подтвердить опыт многих поколений и устоявшиеся народные традиции врачевания могут только специалисты-этнологи или культурологи, которых в штате министерства, дескать, нет.

МЗ ссылается на то, что любые методы диагностики и лечения должны быть безопасны и действенны для пациентов, а безопасность и эффективность народных методов не проверяли в условиях строгих научных экспериментов. При этом министерство акцентирует, что ныне существующая процедура аттестации и экспертизы целителей не позволяет выдать разрешительные документы ни одному из них, поскольку МЗ не может проверить их методы "на месте", в момент обращения целителя за разрешением, — для этого нужны научные и клинические исследования. Такие исследования обычно длятся годами и требуют значительного финансирования и широкого привлечения экспертов. Таким образом, гарантировать безопасность методов целителей для пациентов МЗ не может…

С "предпринимателями от медицины", похоже, решили распрощаться раз и навсегда — утвердили решение исключить ст.74-1 из Основ законодательства Украины о здравоохранении, регламентировавшую выдачу специальных разрешений на практику в сфере народной медицины, о чем говорит соответствующий проект Закона "О внесении изменений к некоторым законам Украины", переданные на общественное обсуждение.

Неужели подобная забота о нашем с вами здоровье продиктована исключительно научными и этическими побуждениями? Слабо верится…

Сегодня за "целевую аудиторию", т.е. за нас с вами, ожесточенно борются заклятые конкуренты: представители официальной медицины, открывающие личные кабинеты по приему граждан, и представители народной медицины.

Числясь на полставки где-нибудь в поликлинике, дипломированные врачи напропалую занимаются частной практикой, приносящей им солидные доходы. Если вы обратитесь к такому представителю официальной медицины по основному месту его "прописки", т.е. в какую-либо районную поликлинику, вас ждет запредельное равнодушие и холодный прием. А вот в частном кабинете — и сервис, и внимание, причем все это — втридорога. Как тут не лоббировать свою деятельность, "отжав" от сытного места народных целителей, не имеющих диплома?

Кстати говоря, нынешние нововведения в поликлиниках как раз и могут способствовать утечке "целевой аудитории" к знахарям, ведь воспользоваться помощью специализированного врача можно будет только после назначения семейного врача, терапевта или педиатра. Если вопреки решению этой инстанции пациент обратится к профильному специалисту самостоятельно, он должен оплатить страховой полис, т.е. выложить денежки из своего кармана.

"Еще один конкурент в борьбе за наше с вами здоровье — фармацевтический рынок, — считает Александр Панасенко, специалист в области восстановления жизненной энергии, автор ряда научных разработок по оздоровлению человека, член международной общественной организации "Ассоциация холистической психологии и психотерапии" под эгидой ЮНЕСКО. — Не случайно совсем недавно по Западной Европе, прокатилась волна ангажированных демонстраций против гомеопатии. Гомеопатия стала представлять реальную конкуренцию, поскольку превратилась в индустрию. Сегодня гомеопатические препараты можно купить в любой аптеке.

Думаю, что за последние 28 лет, влияние народной медицины значительно возросло и успело захватить умы огромного количества людей, степень доверия к этим подходам выросла многократно — благодаря очевидной эффективности.

При этом я ни в коем случае не умаляю роль обычной медицины, которая, безусловно, необходима, но наилучший вариант — плодотворное сотрудничество этих двух направлений. Не должно быть противопоставления. Для этого есть очень хорошее слово, дающее совсем иной смысл народной медицине — комплементарная (дополнительная), куда вписываются разные подходы, ныне называемые нетрадиционными. Кстати, как народная традиция может быть нетрадиционной — непонятно. Все нетрадиционные медицинские подходы связаны с разными традиционными медицинами — Индии, Китая, Тибета, Арабского Востока, древних славян…"

В современном мире медицина все больше становится не наукой, не альтруизмом, а бизнесом. Фармацевтический рынок — весьма серьезный конкурент на рынке медицинских услуг, об этом говорит хотя бы тот красноречивый факт, что аптек открывается все больше, в то время как другие виды предпринимательской деятельности закрываются.

К народным методам лечения наши фармацевты относятся сдержанно, допуская в продажу лишь некоторые гомеопатические препараты и травы.

Интернет оказался весьма кстати для фармацевтов — сегодня даже самые отсталые слои населения занялись самолечением онлайн, успешно подыскивая в сети необходимые лекарства без консультации врачей. Ясно, что это может навредить здоровью, зато экономит массу времени, денег и нервов, потраченных в поликлинике.

В аптеках населению с готовностью продают что угодно — самолечитесь на здоровье! И пока поликлиники и медкабинеты с трудом соперничают с фармацевтами в борьбе за клиентов, утечка клиентуры к народным целителям, лечащим с помощью своих особых методов и препаратов, весьма опасна для фармацевтического рынка…

"Для того, чтобы сегодня заниматься народной медициной (целительством), необходимо получить от МЗ специальное разрешение на занятие нетрадиционной медициной. — комментирует Михаил Можаев, управляющий партнер юридической фирмы "Можаев и партнеры". — Для этого необходимо пройти собеседование в МЗ, аттестацию в лечебном учреждении (обучение, проверку знаний и практических навыков целителя), получить разрешение. Кроме того, целитель должен быть зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. Без соблюдения этих условий заниматься целительством запрещено.

Статья 138 Уголовного кодекса Украины предусматривает: "Занятие лечебной деятельностью без специального разрешения, осуществляемое лицом, не имеющим надлежащего медицинского образования, если это повлекло за собой тяжкие последствия для больного, — наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет. Тяжелые последствия — смерть больного, тяжкие или средней тяжести телесные повреждения".

Оставляя уголовную ответственность за лечебную деятельность без специального разрешения человеком, не имеющим надлежащего медицинского образования, МЗ запрещает заниматься такой деятельностью.

Если же в законопроект МЗ внести дополнительные правки об исключении из Уголовного кодекса ст. 138, тогда вступает в силу принцип "Что не запрещено, то дозволено". В этом случае можно заниматься народной медициной, например, как обычной предпринимательской деятельностью…"

Ситуация, сложившаяся сегодня вокруг нетрадиционной медицины, похоже, выходит из-под контроля: срок действия специальных разрешений, выданных целителям несколько лет назад, скоро закончится, последние два года их уже практически никому не выдают.

Обращаться за помощью к костоправам, травникам, гомеопатам и другим целителям люди все равно будут. Соответственно, целители постепенно переместятся "в тень". В результате вместо приема в чистых и дающих хоть какие-то гарантии безопасности поликлиниках он будет проводиться в подвалах и квартирах, а доходы от отчислений за деятельность народных целителей уплывут мимо государственного кармана в неизвестном направлении…