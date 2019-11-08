Неконтролируемые выбросы

Над поселком Клевань и окружающими селами на Ровненщине длительное время дамокловым мечом нависает экологическое бедствие.

Основную причину его жители видят в деятельности общества "Колор С.І.М", которое в 2003 г. выкупило здания деревообрабатывающего предприятия и начало выпускать лакокрасочную продукцию. Влияние этого предприятия на окружающую среду и на самочувствие жителей — яркий образец того, насколько развалена у нас система государственного контроля и в частности контроля над выбросами вредных веществ в воздух.

В первые годы деятельности общества жители еще остро не ощущали смрада краски и других вредных веществ. Ведь если в 2008 г. задекларированные предприятием объемы производства продукции составляли 500 тонн в год, то через пять лет они выросли почти в 10 раз. Проблема заострилась в 2013–2014 гг. Тогда готовые ингредиенты для производства красок, лаков, эмалей предприятие перестало привозить из-за рубежа, их начали варить и размешивать на месте, в Клеване. И как утверждает руководство общественной организации "Экология и мир", прозвучал первый тревожный звонок, который сигнализировал о нарушении законодательства со стороны государственных органов: предприятие без проведения общественных слушаний получило разрешение на выбросы вредных веществ в воздух. А общественность не могла достучаться до руководства предприятия, получить информацию о специфике и вредности их производства для здоровья местных жителей.

С того времени смрад красок, как утверждают местные жители, разносится на 2–5 км, а бывает, что и на более далекие расстояния. А когда на дворе жара, безветренная погода, то туча вредных веществ часами висит над поселком…

Из отчета об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО "Колор С.І.М." за 2013 г. видно, что выбросы предприятия — это 26 видов вредных веществ объемом почти 128 тонн в год. Но суть в том, что оно делает залповые выбросы — три-четыре раза в неделю в ночное время.

В начале сентября соучредитель общества "Колор С.І.М" Йово Миконович успокоил журналистов ровненских местных и центральных телеканалов, когда те приехали освещать акцию протеста общественности против экологически вредной деятельности предприятия:

"Все наши выбросы в пределах нормы. Мы каждые три месяца делаем замеры, приглашаем для этого сертифицированную лабораторию со Львова. На нашем предприятии есть только толуол и ксилол, и мы видим, что их концентрация в воздухе не превышена. Других компонентов у компании нет. У нас санитарная зона 300 м, и даже в этой зоне мы не превышаем допустимых норм. А дальше, за пределами нашей зоны, есть много нелегальных гаражей, мастерских, нарушающих все нормы. Недалеко от нас "Ровноазот", в поселке Оржев есть предприятие, изготовляющее фанеру. Они тоже осуществляют выбросы".

Система контроля выбросов, как и всего государственного контроля, в государстве разбалансирована, близка к краху, а во многих случаях прикуплена бизнесом. И контролирующие органы очень часто закрывают глаза на явные нарушения законодательства во время хозяйственной деятельности предприятий. Да и как, например, проконтролировать эти вредные выбросы, когда в Ровненской области единственное государственное учреждение — областной лабораторный центр Минздрава, который, выигрывая тендер у Госпродпотребслужбы, получает право делать замеры воздуха. К тому же он не может отбирать пробы воздуха ночью, по собственной инициативе, разве что по доверенности ГСЧС и полиции. Но руководство лаборатории откликнулось на настойчивые просьбы общественности и Клеванской поселковой рады, и в течение августа—октября пять раз вечером и ночью отбирались пробы воздуха в разных точках поселка. Предприятие осуществляет выбросы 26 видов загрязняющих веществ. А упомянутая государственная лаборатория может проанализировать только 5 из них. И результаты лабораторных анализов даже этих пяти веществ показали превышение предельно допустимых концентраций в воздухе толуола в 1,15–2 раза, ксилола — в 2 раза в трех точках отбора проб (21 октября). Были выявлены также превышения содержимого формальдегида. А последнее исследование, проведенное 28 октября, показало превышение ГДК толуола в четырех точках аж в 2 раза. Возможно, такое превышение вызвал взрыв, который, по информации ГСЧС, произошел на складе лакокрасочной продукции предприятия в середине октября. Но как бы то ни было, а бензол, ксилол и толуол — самые ядовитые вещества, поскольку провоцируют болезни кровеносной системы, органов дыхания, поражают почки, печень и даже головной мозг, вызывая мутации на генном уровне. Поэтому медики сообщают, что находиться в зоне их действия 10–14 часов — это уже опасно. А если люди живут здесь месяцами и годами? Чем должны дышать они и их потомки?

Жители Клеваня обращались в поселковую раду и с жалобами на проблемы со здоровьем — в медицинские учреждения. По информации Ровненской центральной районной больницы, по Клеванскому участку с 2005-го по 2019-й заболеваемость бронхиальной астмой выросла с 5,9 до 9,6 больных на 1 тыс. человек взрослого населения (т.е. в 1,6 раза), на другие обструктивные заболевания легких — с 0,2 до 8,5 человек (т.е. более чем в 42 раза).

Тревожно, что к осложнению этой экологической ситуации приобщились государственные органы. В прошлом году в августе департамент экологии и природных ресурсов Ровненской ОГА выдал предприятию "Колор С.І.М" разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 10 лет — до 2028-го. Но ведь для его получения предприятие предоставило ряд документов с недостоверной информацией. Например, не указано, что в пределах 300-метровой санитарно-защитной зоны от источника выбросов расположен многоквартирный жилой дом. Кроме того, предприятие, согласно постановлению Кабмина №956 "Об идентификации и декларировании объектов повышенной опасности" от 11 июля 2002 г., является объектом повышенной опасности. И поэтому получению разрешения на выбросы вредных веществ в воздух должны предшествовать общественные слушания. В Клеванской поселковой раде они начались в прошлом году в августе, но были приостановлены и перенесены до времени выполнения предприятием ряда требований, а именно: установить стационарный пост контроля выбросов, приобрести электрохимический датчик замеров концентрации загрязняющих веществ, заменить фильтры и т.п.

Нетрудно догадаться, что руководство предприятия данные требования не выполнило, а вместо этого представило протокол общественных слушаний для получения разрешения на выбросы. Не провело предприятие и инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ за 2017 г. в связи с ростом объемов производства, на основании чего надо было провести новые расчеты выбросов.

"Контролирующие службы, в частности Главное управление Госпродпотребслужбы, Ровненское отделение Государственной экологической инспекции в области и департамент экологии и природных ресурсов Ровненской облгосадминистрации проигнорировали необходимость детально проверить информацию от "Колор С.І.М., — убеждает председатель общественной организации "Экология и мир" в Клеване Виктория Гребенец. — И поэтому было выдано разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух сроком на 10 лет. Мы требуем от департамента экологии отменить это разрешение и провести всю процедуру согласно законодательству, в частности Закону "Об оценке влияния на окружающую среду", учитывая мнение местных жителей".

Угрожающая экологическая ситуация, сложившаяся в поселке Клевань и окружающих селах, беспокоит Клеванскую поселковую раду.

"Мы неоднократно приглашали руководство предприятия в поселковую раду. Они приезжали, внимательно слушали нас и объясняли, что у них все нормально, — рассказывает заместитель поселкового головы Владимир Мокляк. К сожалению, мы не нашли понимания и в государственных органах. Государственная экологическая инспекция не приобщила представителей поселковой рады к проверке этого предприятия. Проигнорировала наши просьбы участвовать в проверках и Государственная архитектурно-строительная инспекция, которая наведывалась на предприятие, поскольку там не все объекты введены в эксплуатацию надлежащим образом. Мы не против, чтобы предприятие работало, ведь оно создало свыше 100 рабочих мест, платит значительные суммы налогов в поселковый бюджет, но оно должно привести хозяйственную деятельность в соответствие с действующим законодательством, в частности соблюдать размеры санитарно-защитной зоны и предельной концентрации выбросов".

Несколько недель назад руководство поселка обратилось к главе Ровненской ОГА Виталию Ковалю с просьбой поднять перед департаментом экологии вопрос об отмене разрешения на выбросы, а перед местными органами умирающей власти и контролирующими органами — вопрос о временном прекращении деятельности предприятия до приведения его деятельности в соответствие с природоохранным законодательством. Но на момент написания статьи действенной реакции руководства области не было.

Правда, уже некуда было деваться полиции, и по обращению Клеванской поселковой рады Ровненский отдел полиции открыл уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 241 Уголовного кодекса ("Загрязнение атмосферного воздуха"). В данное время проводятся следственные действия. А местные жители не собираются терпеть, как они считают, экоцид со стороны упомянутого предприятия и угрожают перекрыть автотрассу Луцк—Ровно. Может, тогда об их проблемах услышат государственные органы.

"Предприятие планирует выйти на проектную мощность 25 тысяч тонн красок и лаков в год, — убеждает руководитель общественной организации "Экология и мир" Виктория Гребенец. — При таком отношении к общественности в Клеване будет просто кладбище. В Европе нигде такого цинизма и варварского отношения к людям нет.

Клевань — не только промышленный поселок. Он еще и туристический центр, известный замком XV в., храмами, природным "Туннелем любви", куда приезжают туристы не только из Украины, но и с далекого зарубежья — США, Канады, Японии. Но привлечет ли их смрад вредных веществ?