Лекарство от долгов?

Корвалол. Эти ментоловые капли вызывают стойкие ассоциации c советским прошлым. Но только не для компании "Фармак", которая связывает с ними свое будущее. Один из крупнейших украинских производителей лекарственных средств судится за "Корвалол" с другим крупным фармпроизводителем, ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".

Судебные тяжбы длятся уже 15 лет, но акционеров "Фармака" это не смущает. Похоже, они готовы провести в судах еще столько же времени, лишь бы добиться своей цели – запретить конкуренту продавать препарат под брендом "Корвалол-Дарница". В чем же причина такого завидного упрямства?

Наследство Ломоносова

Капли "Корвалол" известны советским пациентам еще с 1960-х годов. Уже тогда препарат нельзя было назвать уникальным: фактически он являлся аналогом немецкого лекарственного средства "Валокордин".

Завод имени Ломоносова, который с развалом СССР превратился в "Фармак", наряду с другими советскими заводами имел возможность производить "Корвалол". Советская система далеко не всегда предусматривала закрепление бренда за одним предприятием: если автомобиль "Жигули" выпускался только Волжским автозаводом, то пиво "Жигулевское" – едва ли не каждым пивзаводом огромной страны.

Тем не менее, в 1996 году "Фармак" зарегистрировал ТМ "Корвалол Corvalolum". Когда 10 лет спустя "Дарница" подала заявку на регистрацию ТМ "Корвалол-Дарница", "Фармак" попытался отменить эту регистрацию через суд. Разбирательства затянулись, и лишь в 2011 году суд вынес окончательное решение – отклонить иск "Фармака". Примечательно, что в 2010 году уже "Дарница" пыталась встречным иском отменить регистрацию ТМ "Корвалол" компанией "Фармак", но суд отказал и ей.

Зачем "Фармак" решил второй раз войти в ту же реку несколько лет спустя, компания не сообщает. Но в 2017 году попытки монополизировать рынок были возобновлены. Юристы компании обратились в Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) с требованием предоставить обозначению "Корвалол Corvalolum" статус "хорошо известного" по отношению к "Фармаку". Это означает, что название препарата потребители якобы связывают исключительно с "Фармаком", как, например, сэндвич "Биг Мак" ассоциируется с рестораном "МакДональдз".

И хотя ассоциативный ряд "Корвалол – Фармак" вызывает сомнение даже у обычных пациентов, Апелляционная палата МЭРТ требования "Фармака" удовлетворила, причем в самые сжатые сроки. Возможно, поддержка министерства была связана с тем, что замминистра экономики Наталья Мыкольская до прихода на эту должность работала в юридической фирме "Саенко Харенко", которая сейчас представляет интересы "Фармака" по "корвалолному" делу. Это заставляет заподозрить истца если не в коррупции, то как минимум в конфликте интересов.

По странному стечению обстоятельств, примерно в то же время на политической сцене Украины активизировался Павел Жебривский – брат председателя набсовета "Фармака" Фили Жебровской. Близкий соратник президента Петра Порошенко, Жебривский в июне нынешнего года покинул должность председателя Донецкой военно-гражданской администрации и заявил, что планирует возглавить собственную политсилу.

26 июня 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Апелляционной палаты МЭРТ. Как следствие, 11 июля 2018 Хозяйственный суд Киева отказал ПАО "Фармак" в требовании отменить государственную регистрацию знака "Корвалол-Дарница", поскольку это требование основывалось на упомянутом отмененном решении.

Bayer против "Фармака"

Теперь "Фармак" испытывает на прочность нервы судей Верховного суда. Вряд ли им сильно хочется копаться в советском прошлом, ведь у ведомства есть дела поважнее, включая реформу самого суда. Да и самому "Фармаку" стоило бы заняться совсем другим судебным процессом.

На рассмотрении Хозяйственного суда Киевской области с 26 января 2018 года находится дело №911/165/18. Истец – мировой фармацевтический гигант Bayer, а точнее, его подразделение – Bayer Intellectual Property GmbH. Предмет иска – защита нарушенного права интеллектуальной собственности на изобретение. Ответчик – "Фармак". Судебное заседание состоялось 28 сентября, стороны предоставили новые материалы, которые сейчас изучает суд. Следующее заседание запланировано на 10 октября.

Что именно нарушил украинский фармпроизводитель, адвокаты сторон не сообщают, ссылаясь на коммерческую тайну. Но сам факт нарушения "Фармаком" прав транснациональной корпорации на фоне бессмысленной судебной тяжбы за советский ретро-бренд вызывает удивление. Присвоение интеллектуальной собственности компании с мировым именем подрывает и без того хрупкую систему защиты интеллектуальных прав в Украине и дискредитирует имидж страны в глазах зарубежных инвесторов.

Попытки отсудить советский "Корвалол" и в то же время присвоить чужую интеллектуальную собственность вполне возможно имеют под собой банальную причину: "Фармак" нуждается в деньгах. Ведь у компании есть финансовые обязательства перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Последний транш, полученный "Фармаком" от этого кредитора, составил 64 млн долл., из которых 12 млн долл. было выделено на приобретение оборудования по производству корвалола.

Судебный процесс теоретически может стать убедительным объяснением нарушения графика выплат и аргументом на переговорах о реструктуризации кредита. А собственные ошибки в ведении бизнеса можно оправдать в глазах кредиторов доводами о "противоправной" активности конкурента. Недаром "Фармак" ведет мощную пиар-кампанию корвалолного дела, при этом, конечно же, не распространяясь о судебном иске компании Bayer.

Впрочем, в запасе у "Фармака" есть еще один способ заработать деньги на погашение кредитов.

Ставка на агрессора?

27 августа 2014 года. Украина скорбит по погибшим в Иловайском котле. Представительство "Фармака" в Российской Федерации сообщает о выводе на российский рынок двух новых препаратов.

26 января 2015 года. Под Дебальцево украинские войска отбивают танковую атаку российско-террористических сил. "Фармак" запускает сайт своего представительства в РФ. Директор этого представительства Дмитрий Сафонов говорит, что сайт "позволит углубить коммуникацию с целевой аудиторией, оперативно информировать о новых препаратах, а также оперативно получать обратную связь от пациентов, потенциальных партнеров, компаний и учреждений, заинтересованных в сотрудничестве с представительством".

Коммуникацию углубили неплохо: сегодня Россия – самый быстрорастущий рынок сбыта для "Фармака". Такие данные содержатся в отчете компании, подготовленном для акционеров и кредиторов, который был обнародован в СМИ в начале сентября. Согласно документу, в компании прогнозируют рост объемов экспорта на 33% в текущем году по сравнению с предыдущим.

Рост зарубежных поставок в 2018 году ожидается за счет увеличения экспорта в РФ. Удельный вес страны-агрессора в структуре экспорта "Фармака" составит 18,6%, увеличившись почти на 2 процентных пункта по сравнению с 2017 годом и в 1,5 раза – по сравнению с 2016 годом. Компания планирует за 3 года нарастить экспорт в Российскую Федерацию в полтора раза.

В списке препаратов, которые "Фармак" предлагает в России, "Корвалол" отсутствует. И юристы компании почему-то не подают иски против российских производителей и не поднимают шумиху в местных СМИ о нарушении своих законных прав. А ведь ЗАО "Московская фармацевтическая фабрика", ООО "ЮжФарм" и АО "Фармстандарт" производят все тот же "Корвалол". Возможно, украинский производитель опасается потерять перспективный рынок, поэтому и исповедует двойные стандарты.

После скандала, связанного с сообщениями в СМИ, "Фармак" выступил с пояснениями. Поставки в Россию в компании объяснили необходимостью обеспечения качественными лекарствами украинцев, проживающих в России. Однако по этой логике "Фармаку" стоит открыть представительства в так называемых ДНР и ЛНР, где живут граждане Украины. Вполне возможно, поставки "Фармака" в ОРДЛО уже существуют.

Инновации наоборот

Судебные разбирательства вокруг интеллектуальной собственности – это долгий и дорогостоящий процесс. Идти до конца тут стоит только в том случае, если победа принесет ощутимый результат. Тем более, что в нынешнем году фармацевтам логичнее направить свои усилия в другом, более перспективном направлении.

На мировом рынке открываются уникальные возможности. Заканчивается срок действия патентов на мировые "блокбастеры" – препараты с годовыми продажами более 1 млрд долл. Это дает возможность производить генерики – авторизированные копии оригинальных лекарств. В случае успеха, украинские производители получат дополнительные прибыли, а украинские пациенты – качественные лекарства по относительно низким ценам. Выигрывают все.

Но, похоже, для "Фармака" "тяжбы о старом" важнее открывающихся новых возможностей. Поэтому точку в затянувшемся судебном споре придется ставить судьям Верховного суда.