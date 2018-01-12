Конституция свинины: недешево и по-свински

Украинцев сложно назвать мясоедной нацией. Не обозначены мы и свиной меткой. В Украине, по итогам 2017 г., можно ожидать потребление мяса на уровне 50 кг на человека, из которых свинина занимает долю в 18,7 кг, более популярно мясо птицы — 23,2–23,5 кг, а остальное — говядина и баранина — до 8. Вот и вынимаем из рукава еще один козырь бедности. В большинстве европейских стран мяса потребляют как минимум вдвое больше — более 100 кг, из них свинины — 52–53.

И все же на внутреннем украинском рынке ощущается дефицит мяса свинины, который эксперты в этом году оценивают в 35% годового объема потребления.

Известно, что природа не терпит пустоты. Недостаточная наполненность рынка отозвалась ростом закупочных цен на свинину для переработки. В середине ноября 2017-го они возросли и составляли 46–47 грн, тогда как еще в июле мясокомбинаты закупали мясо по 43–44,5 грн за 1 кг живого веса. Уже в том же июле цены на большинство видов свинины на продовольственных рынках закапризничали, потянулись вверх и достигли отметки 100 грн за 1 кг. В следующие месяцы они продолжали расти.По данным Госстата, цены на свинину в 2017 г. возросли на 39% — до 101,11 грн за 1 кг. Сейчас более мясосодержащие сорта стали почти золотыми и больно бьют по карману обычного потребителя. Например, cвиная ветчина стоит в среднем 105–110 грн/кг, полендвица еще дороже — 120–125 грн/кг. Снижение цен на мясопродукты в течение двух недель, которое премьер Владимир Гройсман анонсировал в ВР 8 сентября 2017 г., не выдержало насмешек и отомстило ростом. Статистика — дама с характером: в январе 2017 г. зафиксированы оптовые средние цены производителей мяса на уровне 44,2 тыс. грн за тонну, а в ноябре они оказались уже на 50% выше и составили 64,5 тыс. грн за тонну.

Почему же так стремительно подорожала свинина?

Вопреки утверждению некоторых экспертов, на рост цен на свинину экспорт свиней практически не повлиял.

Украинские компании, занимающиеся свиноводством, всех живых свиней в 2017 г. поставляли в одну страну — Грузию. По данным Государственной фискальной службы, в январе–ноябре туда было отправлено 2,8 тыс. тонн на 4,4 млн долл. Мясо свинины неглубокой переработки — свежее, охлажденное или замороженное — экспортировали в разные страны, преимущественно в Казахстан, Гонконг, и больше всего — в Грузию (в эту страну отправили почти 2,8 млн кг). Но объемы этого экспорта невелики — 4,7 тыс. тонны на сумму почти 10 млн долл., и они не могли повлечь за собой подорожание свинины.

Основной корень бедствия следует искать не столько в свиньях, сколько в их количестве. Поголовье свиней в Украине последовательно сокращается. По информации Госстата, на 1 декабря 2017 г. во всех категориях хозяйств осталось 6,5 млн свинок (убыль почти на 9% к декабрю 2016-го), а, например, в благополучном 2013-м их было 8,3 млн голов.

На Тернопольщине ситуация почти не отличается от общеукраинской. Только в течение прошлого года (точнее, с декабря 2016-го по декабрь 2017 г.) количество свиней уменьшилось более чем на 10% во всех категориях хозяйств и почти на 15,5% — в сельхозпредприятиях. По данным департамента агропромразвития Тернопольской ОГА, некоторые крупные и средние хозяйства, как, например, ООО "Бучачагрохлебпром" или частное сельхозпредприятие "Веп-Агро Плюс", содержащие соответственно 3 тыс. и 600 свиней, полностью уничтожили поголовье. Произошло это в связи с африканской чумой свиней, вспышка которой в 2017 г. была зафиксирована в Збаражском и Бучанском районах.

Но виновата во всем не только эта заразная свиная болезнь, которая второй год подряд поднимает голову в разных областях Украины.

"Свиней в Украине становится все меньше и меньше. И на сегодняшний день предложение мяса свинины не обеспечивает спроса. К тому же свиноводы в последние годы, когда обвалилась гривна, начали работать с нулевой рентабельностью. Поэтому и не удивительно, что растет цена на свинину", — расставляет акценты председатель Совета сельхозпроизводителей области, директор частного предприятия "Аркадия" Николай Пылыпив.

Согласимся, что на скачок мясных цен все факторы влияют понемногу. В 2017 г., по данным консалтинговой компании "А-95", розничные цены на бензины разных марок возросли на 19,2–20,1%, дизтопливо подорожало почти на 23%.В связи с повышением минимальной зарплаты повысилась и оплата труда на свинофермах и мясокомбинатах. Ко всем этих факторам добавилась отмена спецрежима НДС в 2016 г., позволявшего выживать и понемногу развиваться малым и средним фермам.

С другой стороны, чиновники Кабмина и аграрного министерства нахвастаться не могут, что в Украине с 2013 г. аграрии каждый год собирают небывалые урожаи зерновых и зернобобовых культур, превышающие 60 млн тонн. И в 2017 г., по информации Минагрополитики, вал зерна в Украине достиг более 62 млн тонн. Следовательно, зерна имеем вдоволь, и в течение последнего года цены на фуражное зерно (пшеницу, ячмень, кукурузу) росли не более чем на 15–20%. Но достаток зерна почему-то не смог удержать от существенного подорожания кормовую группу.

По информации шести крупнейших производителей комбикормов (их суммарная доля на рынке превышает 60%), в этом году кормы для свиней подорожали на 40–50%. Давайте не забывать: в себестоимости мяса доля кормов составляет 60–70%. Стремительное подорожание кормов почему-то не поддается формальной логике, ведь объективных причин для него не было. Поскольку когда, по данным Госстата, в январе–ноябре 2017-го индекс цен реализации продукции растениеводства сельхозпредприятиями составлял 106,8%, цены на продукцию животноводства подскочили вверх непропорционально — на 132,2%.

С начала текущего маркетингового года по 1 января 2018 г. Украина экспортировала свыше 21 млн зерновых, в частности 11,2 млн тонн пшеницы, 3,7 млн тонн ячменя, 5,8 млн тонн кукурузы… Этой статистикой гордится Минагрополитики. Экспортируем в страны Азии и ЕС, даже в Африку, а оттуда зерно возвращается в виде свиных полуфабрикатов. И хотя объемы импорта свинины — свежей, охлажденной или замороженной — в январе–ноябре 2017-го невелики — 5,1 тыс. тонны стоимостью 9,1 млн долл. и не покрывают дефицита, ситуация настораживает. Потому что импортируем то, что сами могли бы производить на отечественных перерабатывающих мощностях.

Так почему же страны ЕС не ответили зеркальными мерами, не открыли настежь свой рынок для украинского мяса свинины? А потому, что Европа надежно защищает своего фермера, своего потребителя, выдвигая суровые требования к безопасности мяса из Украины и других стран с переходной экономикой. С другой стороны, не лишено смысла мнение польского консультанта по свиноводству компании "Агропродсервис" (Тернопольщина) Войцеха Борковского, что украинский производитель свинины по разным причинам не может конкурировать с европейским. "Показатель, характеризующий развитие животноводства, — это количество проданного мяса на одну свиноматку, — убеждает специалист. — В странах Европы он составляет в среднем 2,5 т, а в Украине — 1,6 — 1,8 т. А это влияет на себестоимость продукции. В Украине она значительно выше, чем в европейских государствах, при тех же затратах — на комбикорма, вакцины, лекарства. С другой стороны, если польский или венгерский производитель получает 2,5 т свинины на одну свиноматку в год, то инспекционным органам ЕС не надо ехать к нему на ферму, интересоваться условиями содержания, здоровьем свиноматок или поросят. Обо всем этом свидетельствует упомянутый показатель".

Ничего не скажешь: они, европейцы, свой рынок мяса защищают всеми способами — квотами, пошлиной, санитарно-гигиеническими мерами, а мы, импортируя свинину, стимулируем животноводство других государств, обеспечивая его сырьем, рабочими местами и бюджетными поступлениями!

Однако нет худа без добра. Даже в разрезе маленькой Тернопольщины наблюдаем еще одну любопытную тенденцию. По информации департамента агропромразвития ОГА, производство мяса свиней за 11 месяцев 2017 г. в сельхозпредприятиях не снизилось. Наоборот, его произведено немного больше, чем в предыдущем году, — 19,7 тыс. т (плюс 1%). Тем временем производство мяса птицы в этой нептицеводной области возросло на 57% — с 3,3 до 5,2 тыс т. Нелишнее свидетельство тому, что кур не поражает чума. Обедневший обычный потребитель покупает более дешевое мясо курицы (более ли оно здорово, поскольку считается диетическим, — это уже вопрос). И структура потребления мяса меняется. Даже при небольших объемах потребления весы склоняются в пользу курятины. Неужели на свиную конституцию слабо управляемых "свинских" цен не нашлось управы?