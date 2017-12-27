Индустрия новогодних праздников: 2018-й — король декора…

Новый год — очень консервативный праздник, хотя и символизирует приход чего-то нового. Все, кто работает в "новогодней индустрии", прекрасно понимают, что удивить каким-то ноу-хау в этой сфере очень трудно: елки, сладости, игрушки — все это остается традиционным из года в год… Однако каждый зимний праздник все-таки имеет свою "изюминку", и новогодняя мода тоже реагирует на перемены в жизни людей.

2018-й, без сомнения, станет "Королем декора", потому что главная особенность этого Нового года — акцент на декоре новогодних подарков, украшении елки, новогоднем наряде и оформлении помещений…

Поразительно, но в нелегкие для экономики годы стремительно распространилась мода на декоративные подарки: букеты и корзины из фруктов, конфет, алкогольных напитков, игрушек и даже овощей. И что самое удивительное — цены на эти подарки бьют все рекорды, в то время как даже обычный детский сладкий подарок на Новый год по карману далеко не каждому украинцу.

В 2017 г. на прилавках многочисленных подарочных бутиков появилось несметное количество своеобразных изысков в стиле декора, а к Новому году их число и вовсе возрастет в геометрической прогрессии, ведь в предпраздничные дни с магазинных полок сметают все подряд…

Прогулявшись по торговым точкам, я обнаружила, что цены на декоративные подарки явно не соответствуют их содержимому.

Например, букет из конфет, мягких игрушек и яиц киндер-сюрприз стоимостью (внимание!) 755 грн состоит из пяти крохотных игрушек-медвежат (приблизительная стоимость такой игрушки в пределах 3—

7 грн), пять киндер-сюрпризов (около 25 грн за штуку), кружева, целлофана и двух-трех сладких декоративных фрагментов по центру букета (что составляет совсем скромную цену). То есть материалы для изготовления изыска составляют не более 50% стоимости!

Дорого обойдется покупателям и т.н. букет "Шоколадный сон" стоимостью в

545 грн — 30 конфет "Ферреро Роше", упакованные в виде букета бутонов и оформленные с помощью целлофана, кружева и бумаги, стоят в обыкновенной коробке всего 270 грн. Декор воистину "золотой" — 50% стоимости.

Впечатляет и подарок "Рог изобилия" в виде декоративного рога в корзинке, из которого высыпаются конфеты "трюфель" в количестве 1,5 кг по красной цене 200 грн/кило. Ведь цена этого подарка —

995 грн, а оформление пустяшное, при котором доход от декора доходит до 75%.

Подарочный декоративный набор "Шикардос" изготовители оценили еще круче —

1090 грн, в стоимость изыска входят бутылка Martini Asti за 250 грн, 300 г "Ферреро Роше" за 270 грн, ананас за 100 грн максимум, два копеечных зеркальных шарика и еловая ветка…

"Мода на декоративные подарки, в том числе букеты из конфет, фруктов и овощей, развивается у нас по двум разным причинам, —комментирует хозяин магазина подарков Леонид Лебединский. — С одной стороны, предприниматели постоянно заглядывают на европейские и американские сайты в поисках чего-то новенького и оригинального. Вероятно, именно оттуда к нам пришла эта идея, хотя свитфлористика (от англ. sweet — сладкий, сласти), т.е. букеты из конфет, по одной из версий, очень древнее изобретение торговцев из Германии, которые разносили на лотках композиции из карамели, украшенной лентами и другим декором.

Первые настоящие букеты из конфет появились в США в начале 2000-х. Сначала они состояли из карамелей на палочках в красочной обертке. И уже потом появились шоколадные букеты, в которые добавляли живые цветы, украшения из лент, перьев и кружева…

Не менее популярное в этом сезоне направление во флористике — это букеты из овощей и фруктов. В ход идут перец и лук, чеснок и яблоко, банан и мандарин…

Очень красиво, но дорого и непрактично, поскольку такой букет долго не будет жить, овощи и фрукты быстро пропадают. Да и практичные покупатели их вряд ли станут брать: в наше нелегкое время люди предпочитают тратить заработанное с трудом на полезные подарки и зачастую спрашивают у близких, что именно подарить на Новый год.

Декоративные подарки — скорее для юбилеев, корпоративных праздников или важного свидания, когда даритель хочет произвести неизгладимое впечатление.

Вторая причина появления моды на декор — подорожание всех товаров, производимых из любого сырья. Например, конфеты, шоколад подорожали за последние годы в три-четыре раза. Производители и продавцы стремятся продать их как можно дороже, используя при этом как можно меньше самого сырья. Именно поэтому из розницы исчезают качественные развесные конфеты, которые крупные производители теперь продают только в коробках — их декор умело маскирует малый вес содержимого. Продать большую красочную коробку конфет весом в 150 г намного выгоднее, чем кило качественной продукции…

Минимум сырья и максимум мишуры — ленточек, яркой бумаги, веток. Прибыли тут рекордные — до 50—70% от стоимости подарков…".

"Канзаши" и "Шебби-шик" против "Рустика"

Чем больше углубляешься в тонкости встречи Нового года, тем больше понимаешь, что это — очень дорогое удовольствие.

Разорительные расходы на лесную красавицу, которая ныне тянет уже на 250—500 грн, и новогодний стол (в среднем в пределах 1—1,5 тыс. грн) кажутся комариным укусом по сравнению с декором новогодних торжеств. А без него теперь никуда, потому что Новый год бабушкиных времен безвозвратно уходит в прошлое вместе с традиционными зеркальными шарами и ватными фигурками оленей и дедов-морозов…

Встречать Новый год по старинке теперь не модно — только по фэн-шуй и согласно современным канонам оформления елки и дома. В тренде направления "Канзаши", "Шебби-шик" и "Рустик", а жилища, декорированные в этих стилях, напоминают скорее скандинавские, японские или немецкие…

"Многие не совсем понимают, что такое новогодний декор, —рассказывает художник-декоратор одной из столичных студий Андрей Макарченко. — Даже у себя дома вы можете создать неповторимую атмосферу зимних праздников с помощью десятков предметов: новогодних фонарей, подсвечников и свечей, праздничного текстиля (скатертей, салфеток и декоративных подушек), деревянных, стеклянных и пластиковых елочных игрушек, подвесок и украшений, елочек, венков и просто веток хвои, мягких новогодних игрушек, статуэток…

Рекордсменом по популярности в 2018-м стал стиль "Рустик", он отличается простотой и натуральностью сырья, из которого делают декор. Это дерево, из которого изготовляют елочные игрушки и украшения, а также просто бревна, ветки и шишки хвойных деревьев, мешковина и самая обыкновенная бечевка.

Чтобы украсить жилище в стиле "Рустик", можно развесить по дому гирлянды из мешковины и шишек — смотрится необычайно эффектно! Очень украсит дом "Рождественское окно" — декоративная оконная рамка с висящими в ней зеркальными шарами, украшенная лентами и хвоей. Новогодние свечи в стиле "Рустик" — это просто свечи в стеклянных банках, украшенных мешковиной, ветками и лентами. Смотрятся они весьма необычно.

Плетеное ведерко или корзина, в которой можно разместить бревнышки, хвойные ветки и светящиеся гирлянды, создадут неповторимый колорит леса. А праздничный стол украсят деревянные подставки с ветками зимних ягод…".

Не стоит думать, что вся эта простота — залог дешевизны. Чем более стильный декор, тем дороже он стоит. Например, деревянная новогодняя игрушка-олень (18 см) стоит в обычном маркете 48 грн, деревянный ботинок с коньком —

40 грн, деревянная игрушка-открытка — 45 грн.

Натуральные ткани — лен и хлопок, которые используют в стиле "Рустик", — традиционно недешевые. То же самое касается плетеных корзин и других изделий из натурального дерева. К этому добавляются немалые "накрутки" от производителей и продавцов.

Очень популярен в этом году и новогодний декор в стиле "Канзаши". Он пришел к нам из страны восходящего солнца — Японии, где зародился более 400 лет назад.

Елочные украшения в этом стиле изготовляют из тканей, лент и других аксессуаров. В основном это цветы, декоративные поделки ручной работы, как и декор в стиле "Шебби-шик" — имитация старины в духе романтизма.

Если вы хотите украсить дом на Новый год в стиле "Шебби-шик", дизайнеры советуют приобрести белоснежную искусственную ель и украсить ее игрушками пастельных, розовых, серебристых и серых оттенков. В качестве украшений можно использовать бусы, снеговиков, звезды, шары ручной работы. Чаще всего это игрушки, обтянутые тканью с использованием бархата, мохнатой пряжи и страз.

Единственное, что радует покупателей, — это появление в продаже бесхитростных карнавальных масок, париков, чулков для подарков, причудливых шляп и прочих новогодних предметов.

Все эти детали декора яркие, красочные, произведены из недорогих современных материалов и рассчитаны на одноразовое использование.

Например, маска новогодняя "Венецианская" стоит всего-навсего 19 грн 98 коп., набор "Дед Мороз" (борода и парик) — 83 грн 25 коп., набор "Мальвина" (голубые волосы и шляпа) — 58 грн 40 коп.

Люди старшего поколения помнят, как возились мамы малышей, перешивая старое платье в новогодний костюм. В те времена не было аксессуаров и отделочных материалов.

Сегодня детский карнавальный костюм "Белка" из велюра стоит 116 грн. Это не мелочь, но избавляет от мучительной возни, ведь карнавальные костюмы приходится менять — дети растут.

Пожалуй, здесь декор полезен и работает на покупателя…