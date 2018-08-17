Государственный конфликт с зерновыми интересами

На государственном предприятии "Луцкий комбинат хлебопродуктов №2" продолжается конфликт между двумя государственными органами — Государственным агентством резерва Украины и Министерством аграрной политики и продовольствия.

Дальнейшая судьба предприятия покрыта туманом, однако никто не сомневается: зерноперерабатывающее предприятие, на котором трудится более сотни работников и которое платит в бюджет миллионные суммы средств, должно быть сохранено и развиваться.

При президентстве Януковича Госрезерв последовательно уничтожали. В апреле 2013 г. Кабмин распоряжением №696-р без каких-либо оснований передал целостные имущественные комплексы восьми комбинатов хлебопродуктов Украины, среди которых ГП Луцкий КХП №2, из Государственного агентства резерва в сферу управления Минагрополитики.

Убытков — выше крыши

В начале 2015 г. аграрное министерство назначило директором Луцкого комбината хлебопродуктов №2 Вадима Гранюка. С тех пор предприятие отнюдь не могло похвастаться прибыльной работой. Из аудиторского отчета, проведенного Управлением западного офиса Государственной аудиторской службы в Волынской области, хорошо видно, что в 2015 г. убытки комбината хлебопродуктов составляли 6,9 млн грн, в 2016-м они уменьшились, но остались немалыми — на уровне 3,8 млн грн. И потому неудивительно, что непокрытые убытки в 2015 г. превысили уставный капитал предприятия на 16,2 млн грн, а в следующем году — уже на 20 млн грн. Обязательства, в свою очередь, тоже превысили дебиторскую задолженность комбината, соответственно, в 12,9 и 13,1 раза. Следовательно, на 1 января 2017-го предприятие (с учетом того, что не платило НДС со времени внедрения его электронного декларирования в 2015 г.) накопило огромную сумму долгов перед бюджетами — почти 9,3 млн грн.

Госаудитслужба не забыла назвать причины убыточной деятельности крупного предприятия, элеваторные мощности которого рассчитаны на одновременное хранение 72 тыс. тонн зерна, а мельница ежесуточно может перерабатывать 500 тонн пшеницы на муку: расширение сети конкурентов, которые производят муку; отсутствие оборотных средств; дороговизна кредитных ресурсов. Но были и субъективные факторы сползания комбината в финансовую пропасть, куда, как говорил Остап Бендер, можно падать всю жизнь. Например, ненадлежащее управление финансами, организацией производства, что привело к финансовым потерям на общую сумму свыше 3 млн грн. А еще — потеря доверия партнеров из-за фактов недостачи зерна (об этом — немного ниже).

Работники предприятия долгое время работали за "спасибо", по 2—3 месяца не получая зарплат. А на 1 января 2017 г. задолженность по зарплатам в ГП "Луцкий КХП №2" вообще возросла до полугодичного объема. Правда, на август 2017-го, т.е. на момент его передачи в аренду, задолженность по зарплатам, с учетом проведенной индексации зарплат и с учетом минимальной зарплаты — 3200 грн, — сократилась до 2,5 месяца. О каком же развитии комбината можно было говорить, если еще в 2010 г. важное производство — хлебобулочных изделий — было остановлено (официально это называется "законсервировано")! Нетрудно догадаться — это привело к уничтожению и разворовыванию данного производственного подразделения вместе с проходной, лабораторией, весовой, киоском-магазином. В бывших производственных помещениях сейчас ветер гуляет. Они подверглись непоправимым разрушениям — сорваны пол и плитка на стенах... А цех находится почти в центре Луцка, и земельный участок под ним не теряет привлекательности для строительства элитного жилья. Поэтому не исключено, что какая-то из бизнес структур, при поддержке должностных лиц, не упускает ее из поля зрения.

Со временем новоназначенный гендиректор Вадим Гранюк решил, так сказать, расконсервировать цех хлебобулочных изделий — отказаться от содержания его охраны.

В разговоре со мной г-н Гранюк объясняет свои действия так: "Причин для этого было несколько: не хватало средств на зарплату. А зачем охранять то, что давно разворовано теми же охранниками? И, в конце концов, почему арендатор — ГП "Чортковский комбинат хлебопродуктов" — принял в сентябре 2017 г. значительную часть основных средств цеха хлебобулочных изделий, видя, что все разворовано?..".

Распродажа и растраты

Чтобы хоть частично выплатить работникам подтвержденные решениями судов долги по зарплате, луцкий районный отдел государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Волынской области выставил на торги часть наиболее ликвидного имущества предприятия. Так были реализованы четыре бункера цеха хлебобулочных изделий и киоск-магазин в поселке Киверцах, что подчеркивают работники предприятия, присылая письма в высокие инстанции.

"Когда в луцком отделе государственной исполнительной службы меня спросили, что можно реализовать, то я, естественно, назвал оборудование, которое давно не задействовано в производство. Среди прочего были те бункера и магазин-киоск…" — оправдывается г-н Гранюк.

Параллельно на элеваторе комбината происходили действия, совершенно несовместимые с законом, — растрата зерна государственного резерва. В ходе проверки Госагентства резерва Украины (акт проверки от 30.08.2017 г.) была установлена недостача (на профессиональном языке это звучит мягче — "необеспечение хранения") более 1,5 тыс. тонн пшеницы 4-го класса и почти 835 тонн пшеницы 3-го класса на общую сумму 10,4 млн грн. По этим фактам Луцкая местная прокуратура в сентябре прошлого года открыла уголовное производство в отношении служебных лиц ГП "Луцкий комбинат хлебопродуктов №2", усмотрев в их действиях признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением"). Несмотря на решение следователя полиции о закрытии уголовного производства, досудебное расследование возобновлено, и сейчас его ведет Луцкий отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Банкротство с арендными" последствиями

Луцкий комбинат хлебопродуктов в течение последних лет явно приходил в упадок. Неудивительно, что в марте 2015-го, по заявлению сельхозпредприятия "Рать", Хозяйственный суд Волынской области возбудил дело о банкротстве комбината и ввел процедуру распоряжения имуществом. Через два года, в 2017-м, это государственное предприятие признали банкротом и открыли относительно него ликвидационную процедуру сроком на 12 месяцев. Затем комитет кредиторов принял решение передать имущество ГП "Луцкий КХП №2" в аренду государственному предприятию "Чортковский комбинат хлебопродуктов". Оно принадлежит Государственному агентству резерва Украины, которое было крупнейшим кредитором луцкого комбината — на сумму почти 320 млн грн.

Величина долга действительно впечатляет. Бывшее руководство Луцкого КХП №2 считало госрезерв яловой организацией, которую можно беспощадно грабить. Потому неудивительно, что один из предыдущих руководителей в сговоре с группой лиц допустили "исчезновение" зерна госрезерва на сумму свыше 52 млн грн. А суммарная подтвержденная судом задолженность предприятия перед кредиторами приблизилась к полмиллиарда гривен.

Придя в августе 2017-го на комбинат, арендатор выполнил ряд безотлагательных ремонтных работ, которые требовал процесс производства. Отремонтировали крышу мельницы, тепловоз, частично подъездной железнодорожный путь, оборудование в разных цехах. Работникам выплачены долги по зарплатам. Они получают и текущую зарплату, средняя величина которой сейчас составляет 8,6 тыс. грн, что не так уж и плохо для Волыни; люди получают больничные, материальную помощь. Предприятие стало своевременно платить налоги и отчисления в бюджеты всех уровней. Но, погодите, все эти улучшения ГП "Чортковский комбинат хлебопродуктов" осуществлял за собственные оборотные средства, потратив на сегодняшний день на эти нужды 21 млн грн. Это может в любое время негативно сказаться на его деятельности в самом городе Чорткове и спровоцировать социальную напряженность среди работников. А месячная плата за аренду имущества луцкого комбината — 53 тыс. грн (и это за аренду 122 тыс. квадратных метров производственных помещений!) — совершенно не решала финансовых проблем предприятия.

Роман Якель, ZN.UA За средства арендатора — ГП «Чортковский комбинат хлебопродуктов» — отремонтирована крыша мельницы луцкого комбината

К сожалению, арендатор не вышел на прибыльную работу в Луцке. За неполный год убытки от его деятельности превысили 8 млн грн. Но чему удивляться, если на хранение было принято лишь 33 тыс. тонн зерна, а мощности рассчитаны, повторимся, на 72 тыс. тонн. Почти остановлено производство муки. Судите сами: при суточной мощности мельницы — 500 тонн — за почти год было смолото только 5,5 тыс. тонн зерна и произведено 4 107 тонн муки. Но опять-таки, в убыточной работе, как мне кажется, кроется и субъективно-административный фактор.

В адрес Ровненской дирекции железнодорожных перевозок от генерального директора Вадима Гранюка летели неединичные письма с просьбой расторгнуть соглашение на эксплуатацию подъездного железнодорожного пути, по которому довозится и переваливается зерно на комбинат для хранения, а также для производства муки. Он исходил из официальной позиции: в конце октября 2017 г. Высший хозяйственный суд прекратил ликвидационную процедуру, банкротство ГП "Луцкий комбинат хлебопродуктов №2" возвращено на стадию распоряжения имуществом, и потому договор аренды прекращен с 4 декабря 2017 г. вследствие изменения органа управления предприятием.

С тех пор арендодателем имущества комбината, согласно Закону "Об аренде государственного и коммунального имущества", должно было стать региональное отделение Фонда государственного имущества. Оно должно было объявить конкурс на право аренды имущества комбината и определить победителя, который предложит самую высокую арендную плату. Государственный орган этого не сделал. Поэтому руководство Ровненской дирекции железнодорожных перевозок все же разрешило использовать железнодорожный путь — до формального завершения действия договора аренды имущества комбината — 10 апреля 2018 г. (фактически с того времени и по сей день ГП "Чортковский комбинат хлебопродуктов" использует имущество луцкого предприятия без правовых оснований). Однако зернотрейдерам, которые сдают на Луцкий комбинат хлебопродуктов №2 зерно для хранения, были посланы недвусмысленные сигналы: не везите сюда зерно, потому что вы можете его не забрать назад.

Роман Якель, ZN.UA

Остается также загадкой, почему сгорела подстанция высоковольтной линии (10 кВт) электропередач. Комбинат хлебопродуктов подключили к сельской, низковольтной электросети, которая не выдерживает значительных нагрузок на энергосистему, и потому часто случаются сбои в производственном процессе.

Сорванный конкурс

Тем временем региональное отделение Фонда государственного имущества стало готовить конкурс на право аренды имущества ГП "Луцкий комбинат хлебопродуктов №2". В мае оно приняло пакет документов от одного претендента — киевского ООО "Бизнес Солюшен", имеющего миллионные обороты средств, поскольку занимается оптовой торговлей зерном. 50% его собственности контролирует конечный бенефициар — Хорхе Кастило — откуда, думаете? — из офшорной юрисдикции — Белиз. Мотивация государственного органа была следующей: это общество предоставило документы первым, на две недели раньше, чем остальные. Избегая необходимости согласия Кабмина на аренду целостного имущественного комплекса и, соответственно, более высокой суммы арендной платы, первый претендент в заявке не подал все производственные помещения, которые связаны одним технологическим процессом. Но в этом есть и свои плюсы, потому что комбинат сохраняет рычаги влияния на арендатора в случае невыполнения им обязательств согласно договору аренды.

От еще одного претендента на аренду — ГП "Чортковский комбинат хлебопродуктов" — документы не приняли на том формальном основании, что заявитель не указал площадь производственных помещений. По убеждению руководства регионального отделения ФГИУ, для запуска конкурса "достаточно документов первого претендента". Министерство аграрной политики как орган, уполномоченный управлять государственным имуществом, быстренько согласовал заключение договора аренды имущества с перечнем, предложенным ООО "Бизнес Солюшен". И когда региональное отделение ФГИУ прислало фирму-оценщика для проведения экспертной оценки имущества комбината, ее представителей на предприятие не пустили, подозревая их в предубежденности, в выполнении заказа киевской фирмы как заранее определенного победителя конкурса.

— Недопуск на предприятие представителя фирмы-оценщика — это противоправные действия работников комбината, как не смотри. Экспертная оценка является базовой, стартовой, она подлежит рецензированию региональным отделением Фонда госимущества. Возражение на нее могут подавать и другие претенденты. Кстати, в конкурсную комиссию вводятся и представители комбината. А без экспертной оценки мы не можем объявить конкурс на право аренды имущества комбината. Я подчеркиваю: когда будет конкурс, то участие в нем сможет принять любой желающий, — уверяет заместитель начальника регионального отделения Фонда государственного имущества в Волынской области Владимир Кец.

Куда перейдет комбинат

Возможно, кому-то выгоден конфликт двух государственных органов вокруг предприятия, но отнюдь не работникам Луцкого комбината хлебопродуктов №2, подавляющее большинство которых пришли работать на предприятие, когда оно только было введено в эксплуатацию (в далекие 1984—1985 гг.), и связали с ним свою судьбу. Они уже достигли предпенсионного возраста, и теперь этим людям сложно найти работу в другом месте. Поэтому они обращаются в наивысшие инстанции — к президенту, премьер-министру, министру экономического развития и торговли и другим, с просьбой помочь решить ситуацию положительно.

— Этот конфликт еще и дает тревожные сигналы крупным зернотрейдерам, которые отказываются работать с луцким комбинатом хлебопродуктов и везут зерно на другие предприятия-конкуренты, — расставляет акценты заместитель генерального директора комбината Николай Крутий. — Министерство экономического развития и торговли подготовило проект распоряжения Кабмина о передаче целостного имущественного комплекса ГП "Луцкий комбинат хлебопродуктов №2" в сферу управления Государственного агентства резерва Украины, откуда его забрали во времена Януковича.

Единственный орган, который очевидно блокирует эту инициативу, — Министерство аграрной политики и продовольствия. Оно не дает согласия на такую передачу.

Но это только один вариант решения проблемы. Удивляет, почему же правительство не рассматривает другие варианты передачи имущества ГП "Луцкий комбинат хлебопродуктов №2" в аренду, например Аграрному фонду или Государственной продовольственно-зерновой корпорации, которые перерабатывают зерно и реализовывают муку в больших объемах? Возможно, они загрузили бы зерном мельницу луцкого комбината хлебопродуктов и наладили его ритмичную работу. Ведь назначение любого КХП — не так хранение зерна, как его переработка и производство муки, когда создается большая добавленная стоимость.

Вне сомнения, ГП "Луцкий комбинат хлебопродуктов №2" должен работать прибыльно и развиваться, поскольку имеет для этого сохраненные основные производственные мощности и коллектив. И теперь ему может искренне позавидовать соседнее предприятие — Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов, который в 2013 г. "в одном пакете" с другими был передан в сферу управления Минагрополитики, и теперь предприятие еле прозябает, имея большие долги и перед бюджетом, и по выплате заработных плат. Неужели нужен еще один неудачник?