Государственно-частное "партнерство"

Местная власть Тернопольщины на все лады уверяет, что туризм и рекреация — приоритетные направления экономики области. В подтверждение этой приоритетности новое руководство облгосадминистрации, возглавляемое Степаном Барной, с 2015 г. ввело праздники замков (а фактически — замков и дворцов), которые с мая по октябрь проходят каждые две недели.

Цель сомнений не вызывает — популяризация культурного наследия, апелляция к центральной и местным властям, международным донорам и частным инвесторам: выделяйте средства на реставрацию или хотя бы консервацию архитектурных памятников. Потому что замков и дворцов, сохранившихся в разном состоянии, на территории области насчитывается аж 34. Таким количеством не может похвастаться никакой другой регион. Бренд "Замки Тернопольщины" известен во всей Украине, и его продвижение предусмотрено в программе развития туризма на 2016–2020 гг.

Но возвращение замков к жизни происходит по-разному. Некоторые из них, как, например, Збаражский и Вишневецкий дворцово-замковые комплексы, активно реставрируются снаружи, а также восстанавливаются их интерьеры — за счет средств государственного и местного бюджетов и посольского фонда США. Еще почти десяток замков — Микулинецкий, Теребовлянский, Язловецкий, Чортковский, Скала-Подольский, Золотопотоцкий, Бережанский — ремонтируют частично и расчищают их подземелья. В Коропецком охотничьем дворце графа Бадени, по инициативе его владельца — областной рады, были проведены противоаварийные работы, что остановило дальнейшее разрушение памятника. Однако с некоторыми замками творятся странные превращения. Местные чиновники изворачиваются, как ужи на сковородке, выдумывая разные схемы, чтобы если не самим, то помочь частному бизнесу прибрать к рукам объекты культурного наследия. А вот — яркая иллюстрация нечистой, с точки зрения права, смены их владельцев.

В 2001 г. тогдашний первый заместитель председателя Тернопольской облгосадминистрации Анатолий Жукинский своим распоряжением передал руины дворца XVII–XIX в., костела XVII в. и недостроенной ГЭС в живописном селе Нырков Залещицкого района в собственность Тернопольской епархии УАПЦ. Как по мне, это было действие со скрытыми признаками коррупции. Потому что руководство облгосадминистрации не заботилось поиском вариантов, как лучше использовать эти архитектурные объекты с туристической целью, не объявляло инвестиционные конкурсы. Как рассказал мне в свое время тогдашний глава УАПЦ митрополит Киевский и всея Украины Мефодий (Кудряков), Автокефальная церковь хотела получить в аренду 70-гектарный участок для постройки и обслуживания монастыря и обустройства зоны отдыха. Ведь рядом находятся упомянутые архитектурные памятники и 16-метровый Джуринский водопад с тремя каскадами, куда приезжают туристы. Дальновидный замысел. Но, как назло, этот земельный участок размещался на территории сельской рады (однако за пределами населенного пункта), и им распоряжалась райгосадминистрация.

Нетрудно догадаться, что должностные лица Залещицкой райгосадминистрации землю церкви в аренду не предоставили и распоряжались ею сами. Нанятые райгосадминистрацией люди брали деньги за въезд машин на территорию отдыха. Но есть большие сомнения, что кто-то контролировал, куда шла и на какие нужды использовалась выручка от продажи "разрешения на отдых".

В 2003-м и 2007-м гг. Кабмин в рамках государственной программы сохранения и реставрации объектов культурного наследия выделял, соответственно, 1 и 3 млн грн для реставрации дворца, но церковь не могла ими распоряжаться, поскольку не имела в собственности или в аренде земельного участка. Средства вернулись в госбюджет.

Такой вид имел дворец в Ныркове еще в 1930-х годах

Упомянутые памятники и дальше находились в жалком состоянии и продолжали разрушаться. Дошло до того, что в апреле 2013 г. при загадочных обстоятельствах раскололась пополам одна из башен дворца. Произошло это ночью. Не исключено, что кто-то из влиятельных бизнесменов или власть предержащих, связанных с бизнесом, имел особый интерес к земельному участку в привлекательном месте.

Тема восстановления дворца в Ныркове ожила аж в конце 2015 г., после смерти митрополита УАПЦ Мефодия (Кудрякова). Тернопольская епархия УАПЦ к тому времени скопила немного денег на строительство монастыря. В 2016 г. депутаты Залещицкой районной рады двумя решениями изъяли из земельного участка, находящегося в собственности райрады, 0,15 и 0,23 га в пользу епархии — для обслуживания здания костела и руин дворца и проведения восстановительных работ.

Затем в сентябре 2016 г. Тернопольская епархия УАПЦ и частное лицо — Ольга Кузан — создали ООО "Джуринфортеця". Его уставный фонд сформировали поровну — 50 на 50. Церковь сделала взнос в уставный фонд в виде… руин дворца, которые их независимый эксперт оценил в 382,5 тыс. грн. Но через месяц Тернопольская епархия УАПЦ в лице архиепископа Тернопольского и Подольского Мстислава (Гука) выходит из состава участников ООО. Дворец остается на балансе с дальнейшей передачей в собственность упомянутого общества, а персонам в рясе выплачивают стоимость дворца — 382 тыс. грн. Одним словом, дворец, в результате аферы, имеет все шансы окончательно перекочевать в частные руки. В ноябре 2017-го следственное управление Главного управления Национальной полиции в области открыло уголовное производство №12017210010003614 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса ("Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, содеянные в крупных размерах…"). Подозрения еще не предъявлены никому.

Практика "прихватизации" объектов культурного наследия показала: каждая следующая схема более изощренная, чем предыдущая. И это — еще одна афера с дворцом в городе Хоростков Гусятинского района, которая началась в 2013 г. Памятник архитектуры к тому времени использовала Подольская исследовательская станция Тернопольского института агропромышленного производства, которая увязла в долгах, более всего — перед Пенсионным фондом. И уплатить их не могла. По решению суда, отдел государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в области выставил дворец на торги.

В результате манипуляций на торгах его дешево — за 240 тыс. грн — приобрел предприниматель из того же Гусятинского района Владимир Дидур. Он оформил памятник в собственность и начал его ремонтировать.

Но общественность и СМИ написали об этой афере. Новый владелец побоялся быть привлеченным к ответственности за свои действия. Он прекратил ремонт, забил досками окна и двери, и сегодня дворец стоит пустой. Тогдашний Гусятинский райотдел милиции это "мелочное" дело спустил на тормозах. И рядовое уголовное производство, которое расследовалось по факту подделки документов, печатей, штампов, в конце концов было закрыто. К сожалению, никто из участников публичных торгов — ни руководство Хоростковской городской рады, ни частные предприниматели — не обратился в суд, чтобы отменить результаты торгов.

Ну, разве это не нонсенс: одной рукой власть просит средства на реставрацию и восстановление архитектурных памятников, а второй — помогает перейти им в загребущие руки или, в лучшем случае, закрывает на это глаза? Странное государственно-частное партнерство. С такими двойными стандартами достичь большого успеха в развитии туризма невозможно. Кого же убеждать в противоположном?