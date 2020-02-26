Дробление бизнеса на пиксели

Ох уж эти упрощенцы. Они — источник бюджетного и пенсионного дефицита. Они — распространители фальсификата, контрабанды и даже краденого, причем в самых дорогих ТРЦ столицы и областных центров. Они — виновники всех бед для потребителей… Всего не перечесть.

Стоп. Не все так однозначно. Разве можно, например, поверить в миф, что ВСЯ попадающая на отечественный рынок контрабанда и прочая "нелегальщина" идет прямиком и исключительно к физлицам-предпринимателям (ФЛП)? Неужели эта же нелегальная продукция так уж недоступна крупному бизнесу? Конечно же, это не так. Более того, крупный бизнес активно ею пользуется. А армия липовых ФЛП для него — способ злоупотребления упрощенной системой налогообложения (УСН), которая предусмотрена государством исключительно для настоящих малых предпринимателей. Так кого в этой ситуации нужно защищать? И главное, от кого?

Картина маслом

"Все сами во всем признались. Руководство известной компании открывает на сотрудников кучу ФЛП. А параллельно существует армия бухгалтеров, которые за них ведут деятельность и сдают отчеты в налоговую. Какие отчеты, о какой деятельности сами горе-ФЛП даже не знают. Их, как проституток, просто используют:

— От этого мы будем продавать IPhonе в Интернете, от имени этого — в магазинах Харькова, а от этого — в Киеве.

— Так он же у нас уже не работает…

— Пофиг, вот же все его документы.

— Но это же незаконно.

— Так никто же не узнает…

Нет законных оснований от имени ФЛП и без его ведома торговать IPhonе с нарушением закона. Это залет. Схема, которую они сами и помогли вскрыть", — вот такое резюме к своему журналистскому расследованию на Ютубе сделал Евгений Плинский.

Действительно, зачем официально нанимать работников, платить государству все налоги, если можно процесс оптимизировать: 1) зарегистрировать своих сотрудников предпринимателями, 2) от их имени торговать товарами за кеш без какого-либо налогового учета.

Такая схема, когда бизнес дробится на отдельные независимые пиксели (ФЛП), в действительности работающие на единый карман, очень привлекательна для предприятий, которые намерены стать успешными за счет уклонения от уплаты налогов. Ведь она позволяет большому бизнесу злоупотреблять "упрощенкой", для которой не предусмотрены ни налог на прибыль, ни НДС, где не нужно отчитываться: что, сколько и кому продано, а главное — где взято.

Как утверждает глава обновленной ГНС Сергей Верланов, "это создает возможности для существования фактически еще одной экономики в государстве". Добавим от себя, что подобная деятельность оптимизаторов еще и дискредитирует упрощенную систему налогообложения и предпринимательство в частности. И с этим нужно что-то делать.

Наказание невиновных — награждение непричастных

В налоговом комитете ВР прекрасно понимают, что агрессивное налогообложение — "это еще и распространение практики несправедливой конкуренции между налогоплательщиками". Мы скажем прямо: такая нечестная конкуренция выталкивает добросовестных плательщиков (и крупных, и мелких) в "серую" зону для сохранения конкурентоспособности.

Тогда что же сделало государство для предотвращения подобных злоупотреблений? Ведь оно не только бдит за торжеством справедливости, но и финансово заинтересовано в ней. По данным старшего аналитика Института социально-экономической трансформации Вячеслава Черкашина, недобор госбюджета от налога на доходы физлиц, военного сбора, ЕСВ при схеме "ФЛП вместо найма" оценивается в 4–7 миллиардов гривен в год.

В конце концов, как наказывается крупный бизнес за оккупацию поля "упрощенки"?

Новые вызовы дробления большого бизнеса

По данным Института социально-экономической трансформации, в 2018 году потери единого налога от использования схемы дробления крупного бизнеса на ФЛП оцениваются в 2–2,5 млрд грн. Схемой, приносящей наибольшие убытки для державы как с точки зрения бюджета, так и с точки зрения экономики, является контрабанда — 63–93 млрд грн. И в этой схеме активно используются «упрощенцы», имеющие возможность получать и реализовывать товар без наличия и оформления соответствующих документов.

Арсенал противодействия оптимизаторам у государства довольно скуден. "В первую очередь, законы Украины №128 и №129 в отношении детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, — отвечает ZN.UA глава налогового комитета ВР Данил Гетманцев. — Поэтапная фискализация, внедрение программного регистратора расчетных операций и инструмента "кешбэк" являются теми барьерами, при которых большому бизнесу будет значительно сложнее оптимизировать свою хозяйственную деятельность с помощью упрощенной системы налогообложения".

1. Законы №128 и №129 не коснутся: ФЛП 1-й группы УСН, годовой доход которых не превышает 1 млн грн (после вступления в силу законопроекта №1210); физлиц, которые продают на рынке подержанные вещи, продукты собственного подсобного хозяйства. 2. IT-шники, юристы, консультанты и другие самозанятые лица, в том числе ФЛП 3-й группы, не обязаны применять РРО в случае, если: а) клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом; б) клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего их зачисления на текущий счет продавца. С апреля 2020 г. вводится учет товарных запасов с обязательством иметь документы, подтверждающие происхождение товара, что даст возможность прослеживать цепочку движения товаров. С 1 октября станут фискализированными: реализация ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов (группа 47.79 КВЭД); деятельность ресторанов, кафе и ресторанов быстрого обслуживания; деятельность туристических агентств и туристических операторов (группа 55.10 КВЭД); реализация текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), реализация товаров (предоставление услуг) через сеть Интернет, и вводится фискальный кешбек. С 2021 года ФЛП 2–4-й групп УСН все должны будут фискализироваться.

Ответ главы комитета на вопрос: "Каким образом можно было бы еще усилить борьбу с негативным явлением и защитить малый бизнес?" последовал следующий: "На сегодня мы считаем, что вышеуказанных законодательных изменений в краткосрочной перспективе более чем достаточно".

То есть, получается, что собственно за злоупотребления наказывать никого не собираются. Законодатель намерен воздействовать на "оптимизаторов" через экономику, делая злоупотребления более затратными. Но дело в том, что те же действия одновременно приводят к дополнительным затратам и настоящих, а не только липовых ФЛП.

Тут стоит вспомнить и о нашумевшем законопроекте №1210, который действительно существенно увеличивает лимиты для УСН, что, по мнению консультанта налогового комитета ВР Ильи Несходовского, позволит малому бизнесу и дальше использовать преимущество "упрощенки". Но дело в том, что этот же документ, став законом, симметрично увеличит возможности и для "оптимизаторов".

Зато фискализация малого бизнеса через РРО неминуемо приведет к необходимости оплаты дополнительных услуг бухгалтера и компьютерщика, увеличению времени, затраченного на отчетность. Да и купить какой-нибудь РРО или хотя бы смартфон для кассира (на случай предпочтения модных программных РРО), чтобы там ни говорили о бесплатности, все равно придется. Вряд ли справедливо, что в результате такого неизбирательного наведения порядка настоящий малый бизнес будет терять свою естественную гибкость и конкурентоспособность.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов лавину контрабанды, которая все еще проникает через нашу дырявую таможню. Бороться со злоупотреблениями только в конечной точке продаж, не контролируя при этом границу и движение товара от границы (производителя) до прилавка, — малоэффективно. Это должно быть движение навстречу друг другу, взаимодополняющее, а не исключающее. Иначе лавина неучтенного товара неминуемо найдет выход на потребителя, например, через никак не упорядоченные и никем не контролируемые продажи в Интернете, где можно купить и контрабандный, и откровенно контрафактный товар.

"Никаких целевых правил, увеличивающих ответственность крупного бизнеса за злоупотребление упрощенной системой, внедрять не собирались и не собираются. Наоборот, карать намерены не заказчиков (несколько тысяч крупных компаний, использующих упрощенную систему налогообложения как внутреннюю низконалоговую зону), а исполнителей (десятки тысяч ФЛП из малого и микробизнеса). В борьбе с теневой экономикой вводятся правила, работающие по принципу ковровой бомбардировки и правых, и виноватых", — высказывает свою точку зрения Вячеслав Черкашин.

Решение существует

Не удивительно, что применение принципа ковровой бомбардировки, а не поступательных изменений для упорядочивания торговли и защиты от злоупотреблений большого бизнеса, вызвало сопротивление предпринимателей. Они начали объединять свои усилия в ассоциациях. Ведь перед многими ФЛП встал вопрос выживания. Печально только, что протесты предпринимателей опять проходят под флагами политических партий, которые уже готовятся к скорым местным выборам и которые за время своего пребывания во власти так ничего и не сделали для детенизации торговли. Теперь сокрушаются резкими действиями власти, накачивая рейтинг.

Результаты не заставили себя ждать. "Сейчас в парламенте уже зарегистрирован ряд законопроектов, направленных на отмену вышеуказанных прогрессивных норм, — сообщает ZN.UA менеджер комитета бытовой электротехники Европейской Бизнес Ассоциации Виктория Куликова. — Мы очень надеемся, что такие законопроекты не будут приняты, и нашему государству удастся построить цивилизованные условия ведения бизнеса".

Так может, не стоило шерстить всех под одну гребенку, а нужно было проявить в принятых законах избирательный подход, отделив семена от плевел? Или хотя бы остановиться на обязательной фискализации и учете товарных запасов только в рисковых сферах торговли: электронике и бытовой технике, медикаментах, ювелирных изделиях, секонд-хенде? А вдобавок подумать над реальной защитой "упрощенки" от посягательств акул большого бизнеса. Ведь глупо думать, что без этого ее навсегда оставят в покое. Вода всегда найдет дорогу, если есть перепад высот.

"Решение существует и находится в рамках выполнения сразу двух международных обязательств Украины, — считает Вячеслав Черкашин:

1) по BEPS project — плану действий в области международного налогообложения, разработанному ОЭСР/G20, к которому наша страна присоединилась еще 1 января 2017 года;

2) по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Первый документ предлагает нам механизм "Теста основной деятельности" (principal purpose test — РРТ), вмонтированный в многостороннюю конвенцию MLI и начавший применяться в нашей стране уже с 1 декабря 2019 года (закон №2692 от 28.02.2019 г.). Суть РРТ — компания не может пользоваться льготной ставкой налогообложения по конвенции, если будет доказано, что основной целью осуществления операции является получение налогового преимущества. Но что мешает распространить эту идеологию с внешнеэкономических операций на внутренние?

Вторая альтернатива касается имплементации отдельных положений европейского законодательства (а именно: статьи 6 Council Directive (EU) 2016/1164 или ATAD I), в частности общих правил противодействия уклонению от уплаты налогов (General Anti-Avoidance Rules — GAAR), подлежавших повсеместному внедрению в странах Евросоюза до 31 декабря 2018 г.

GAAR является европейским аналогом РРТ и предоставляет налоговому органу полномочия препятствовать схемам, главной целью (одной из главных) которых является получение компаниями — плательщиками налога на прибыль неправомерных налоговых преимуществ, включая право отказывать в применении налоговых льгот по соглашению и начисление налоговых обязательств по национальным, а не международным правилам".

Увы. Ни одна из перечисленных опций пока не стала предметом интереса экономических властей. А ведь огромные доначисления бизнесу, использующему "упрощенку" для получения конкурентных преимуществ за счет неуплаты налогов, поубавили бы пыл крупных акул, посягающих на льготные ставки налогообложения и использующих "упрощенку" для реализации неофициального товара.

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