До воды и от воды

Сейчас эта основная водная артерия города существенно обмелела, непривлекательный вид создает зарастание ее болотной растительностью. Площадь водохранилища сокращается, как шагреневая кожа, и от первичной площади акватории теперь осталось 20% — до 60 га. Интенсивность зарастания только усиливается, потому что площадь агрессивной растительности слишком большая. К тому же никуда не исчезает еще одна проблема — плывуны. Это выглядит следующим образом: островки упомянутой растительности, оторвавшись, размещаются вдоль плотины водохранилища, и оно зарастает не только в верховье, но и вверх от островков по течению.

Одновременно этот большой водоем подвергается загрязнениям, поскольку происходит смывание воды вдоль реки Серета и ее притоков, а также смывание сельхозугодий с остатками минеральных удобрений, органики и т.п. А во время дождей, таяния снега вместе с зависшими частичками почвы в водохранилище попадают и биогенные вещества, возникающие вследствие жизнедеятельности человека.

Однако проблему загрязнения водохранилища следует рассматривать комплексно. Со скважин, размещенных на берегу водохранилища, осуществляется водоснабжение Тернополя. И во втором поясе санитарной охраны Верхне-Ивачевского водозабора находится экологически опасный объект — Малашевская мусорная свалка, куда вывозятся бытовые отходы из города Тернополя. И вовсе не исчезла угроза попадания фильтрата со свалки в подземные водоносные горизонты, но для оценки уровня опасности, ее динамики нужны дорогие исследования — геологические, гидрологические и т.п., на которые, как вы догадались, в местных бюджетах нет средств.

Сегодня распорядителем земель водного фонда, в том числе водохранилища, является облгосадминистрация, ведь это — государственная собственность. А пользователем водохранилища, логично, должна была стать Тернопольская горрада, потому что из него город питается водой. А еще…

"Если посмотреть на карту нынешней Тернопольской городской объединенной территориальной громады (ОТГ), то фактически все территории сельрад соседнего Зборовского района, вошедших в эту ОТГ, включают акваторию водохранилища, — уверяет начальник управления экологии и природных ресурсов Тернопольской ОГА Орест Сингалевич. — Отсюда вывод: там должна заниматься хозяйственной деятельностью Тернопольская городская ОТГ, потому что никто не может это делать на ее территории. Государственным органам до сих пор даже в голову не приходило отдать Верхне-Ивачевский водозабор в пользование кому-то другому, кроме Тернопольскй городской рады. Так же должно быть с этим водохранилищем, тем более что оно стабилизирует гидрологический режим огромной территории и гидравлически связано с подземными водоносными горизонтами, из которых берется 80% воды для нужд Тернополя. И здесь не нужно искать альтернативы. Согласно Водному кодексу, Тернопольская городская рада должна определить коммунальное предприятие среди действующих — или основать новое, создав в нем отдельное водохозяйственное подразделение, и оформить право постоянного пользования на водохранилище".

Городская рада в целом не против взять водохранилище в пользование. Как видно из письма председателю общественного совета при Тернопольской ОГА за подписью заместителя Тернопольского городского головы Владислава Стемковского, мэрия якобы понимает, что нужен "единственный пользователь этого объекта и близлежащих территорий", необходимо оперативное решение этой проблемы, но при этом отмечает, что нужно "тесное сотрудничество" с государственными органами. К очистке водохранилища готов приобщиться и частный собственник — ООО "Западгидроэнерго", в собственности которого сейчас находятся гидросооружения местной ГЭС. По крайней мере такую позицию озвучил представитель этого общества на недавнем заседании общественного совета при ОГА.

На первый взгляд, воз вроде бы немного сдвинулся. В конце прошлого года Тернопольская областная рада закупила земснаряд стоимостью почти 1,5 млн грн, т.е. технику, которая может очищать и углублять дно водохранилища. Однако сейчас земснаряд скучает без дела.

И если углубиться в проблему, то становится очевидно: до ее решения еще очень далеко. На сегодняшний день даже не изготовлена проектно-сметная документация на эти работы. А ее разработка, по предварительным оценкам, будет стоить свыше 800 тыс. грн: это сложная техническая процедура, которая требует проведения разных замеров и исследований на местности. Сами работы будут стоить несколько миллионов гривен и рассчитаны ориентировочно на 4–5 лет. И, естественно, не обойдется без софинансирования этих работ из государственного, областного и тернопольского городского бюджетов.

А пока в Тернополе не произошли аварийные ситуации, город — со стабильным водоснабжением, то его руководители пожимают плечами: конечно, плохо, что есть такая проблема, но пусть. Авось потом не возьмутся за нее разные органы власти вместе, так и виноватый не найдется. И так жить спокойнее, а потомки пусть побеспокоятся о себе сами.