"Децентрализованные" ремонты дорог

На это в последние годы из государственного бюджета выделяются немалые средства в виде целевой субвенции.

С 2018 г. в Украине работает государственный Дорожный фонд. После передачи в управление облгосадминистраций дорог местного значения в регионы были направлены большие средства на ремонт, реконструкцию и строительство таких дорог и коммунальных улиц — 35% объемов фонда, а это — 11,5 млрд грн. Из них для небольшой Тернопольщины было предусмотрено 315 млн грн. Несомненно, такой подход — шаг вперед в финансировании дорожных нужд. Но львиная доля этой государственной субвенции — 40% — в масштабах Украины потрачена на средний текущий ремонт. По той простой причине, что проводится он относительно быстро, проектно-сметную документацию согласовывать с Кабмином не нужно. Но эффект от него низкий. Для сравнения: лишь 2% субвенционных средств израсходовано на реконструкцию имеющихся и строительство новых дорог. А использование этих средств и качество ремонтных работ хромают на обе ноги.

Дороги, особенно местного значения, ремонтировали кое-как, а средства использовали крайне неэффективно (см. статью "Дороги для смертных и бессмертных", ZN.UA от 4 декабря 2018 г.). Участники проекта Cost "Инициатива по обеспечению прозрачности в строительстве" провели анализ закупок, мониторинг состояния дорог после ремонта и, главное, проверили, исправлены ли недостатки. И пришли к выводу, что недостатки никуда не делись.

Даже на участках дороги государственного значения М-19 Ковель—Черновцы—Тереблече после ремонта обнаружено выкрошивание материала поверхностной обработки, поперечные трещины, на всем участке дороги нет краевой горизонтальной дорожной разметки и знаков маршрутного ориентирования. На другом участке этой дороги обнаружены неспланированная обочина, необустроенное понижение бортового камня на пешеходных переходах по бокам посадочных площадок, слишком узкие тротуары, не отвечающие государственным строительным нормам; еще на одном участке нет одностороннего барьерного ограждения и т.п.

На автотрассе Н-18 Ивано-Франковск—Бучач—Тернополь остались еще и не спланированные и не отсыпанные обочины, они занижены. При обследовании участка дороги М-12 Тернополь—Кировоград—Знаменка, несмотря на установленные новые дорожные знаки, выявлены недемонтированные старые, не заменены барьерные ограждения.

А якобы отремонтированные местные дороги — это просто ужас. Неспланированные и не отсыпанные обочины, отсутствие горизонтальной разметки (Бережаны–Розгадов), обнаружены места, где не прижился щебень поверхностной обработки, остановка общественного транспорта не отвечает всем требованиям (Козовая–Ишков)…

Дошло до того, что почти на самой дороге Козовая–Ишков разлились пруд и источники. И потому 3,8 млн грн, потраченных на ремонт участков этой дороги, можно считать пущенными на ветер…

Такая ситуация в значительной мере возникла из-за неурегулированного вопроса передачи местных дорог от Службы автомобильных дорог облгосадминистрациям. И теперь одни должностные лица переводят стрелки на других и не могут выяснить, кто должен вести претензионную работу с исполнителями ремонта дорог.

Во время проведения ремонтных работ на дорогах злоупотреблений и неэффективного использования средств набралось под завязку. В начале 2019-го специалисты Счетной палаты обнаружили нарушение требований законодательства в сфере публичных закупок в масштабах государства на 667,8 млн грн, из них только на Тернопольщине — на 120,2 млн грн. А касались они деления дорог на отрезки по 20–60 метров. Цель более чем очевидная — избежать конкурсных процедур, несмотря на новый Закон "О публичных закупках". Поскольку объем финансирования по каждому отрезку дороги не превышал 191 тыс. грн. Но если хочется поступить по собственному усмотрению, можно проигнорировать закон. И ряд должностных лиц проигнорировали.

Тендерный комитет управления капитального строительства Тернопольской облгосадминистрации поделил 14 дорог на 28 объектов (на выполнение этих работ по текущему среднему ремонту заключили договоров на сумму свыше 74,1 млн грн, а заплатили — почти 74 млн грн). Мало того, что была нарушена норма Закона "О публичных закупках", запрещающая деление предмета закупки на части (п. 7 ст.2). Проведение процедур закупки не обнародовали на веб-портале уполномоченного органа на английском языке, как того требует закон (ч.1 ст.10), поскольку их ожидаемая стоимость превышала 133 тыс. евро. Да еще и торги провели в неправомерно сжатые сроки (для представления тендерных предложений отводилось 15 дней со дня объявления, тогда как закон предусматривает до 30 дней). А как видно из материалов уголовного производства №42018211180000062, Управление западного офиса Государственной аудиторской службы, проведя проверку расходования средств на их ремонт, не установило нарушений, которые бы подтвердили превышение затрат на текущий средний ремонт дорог. Независимый вывод ООО "Тер Аудит" тоже был положительным. Эта аудиторская фирма делала упор на том, что "заключение прямых договоров с производителем работ не считается делением закупок".

Распоряжением главы ОГА С.Барны, заказчиком и распорядителем средств по ремонту других местных дорог определили Службу автомобильных дорог (САД) в области. И тендерный комитет САД принял к исполнению перечень, утвержденный заместителем председателя облгосадминистрации О.Валовым, в котором 11 объектов были разделены на… 297 отрезков. В результате Служба автомобильных дорог в Тернопольской области по заключенным 297 договорам получила услуг по текущему среднему ремонту 10 автомобильных дорог местного значения и одной улицы коммунальной собственности на сумму свыше 36 млн грн. Для полноты картины добавим: САД оплатила 387 договоров по приобретению проектно-сметной документации на сумму почти 2,4 млн грн, что, согласно выводу Счетной палаты, является неэкономным использованием средств. Судите сами: проектно-сметная документация на 93 объекта, за которую ООО "Эксперт Проект Плюс" заплатило 1,9 млн грн, не использовалась ни САД, ни Управлением капитального строительства облгосадминистрации. По факту злоупотребления служебным положением должностными лицами САД в области (ч.2 ст.364) Национальное антикоррупционное бюро в мае открыло уголовное производство, которое сейчас ведется…

За нарушения законодательства о публичных закупках на председателя и членов тендерного комитета управления капитального строительства Тернопольской облгосадминистрации, председателя и членов тендерного комитета САД в области были составлены протоколы об административных правонарушениях. Однако 25 июня и 3 июля судьи Тернопольского горрайонного суда Е.Ломакин и С.Кунцьо освободили этих людей от административной ответственности с обычной формулировкой — в "связи с отсутствием в их действиях административного нарушения". Формальные основания для этого нашлись: в протоколе не указана объективная сторона (проще говоря — суть и способ) правонарушения, не указано место и время его совершения. Ремонт дорог стоил десятки миллионов гривен. А должностные лица, распоряжавшиеся этими средствами, не заплатили даже административное взыскание (штраф). Кроме того, заметим: если лицо уже было привлечено к административной ответственности, то за те же действия оно не может быть привлечено к ответственности уголовной. И поэтому не удивительно, что в уголовном производстве №42018211180000062 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением, послужившее причиной тяжких последствий"), открытом еще в прошлом году в июле, до сих пор никому из должностных лиц Управления капитального строительства облгосадминистрации и САД в области не объявлено подозрение и не избрана предупредительная мера. Похоже, что по этой квалификации уголовного правонарушения они избегут какого-либо наказания.

Части дорог местного значения Бучач—Нижнив и Бучач—Возилов должно было ремонтировать ГП "Тернопольский облавтодор". Поскольку это предприятие находилось в затруднительном финансовом положении, Управление капитального строительства заменило этого подрядчика на тернопольское ООО "Авакс-Проф". Однако Служба автомобильных дорог в области не учла эту замену и выплатила облавтодору аванс в сумме 3,688 млн грн. Часть этих средств облавтодор направил на закупку материалов, а на выполнение работ денег не направлял, мотивируя свою позицию тем, что Служба автомобильных дорог задолжала ему свыше 22 млн грн за ранее выполненные работы. И САД начала судиться с облавтодором. Сейчас на рассмотрении в Хозяйственном суде области находятся 53 исковых заявления о взыскании с подрядчика-неудачника более 2 млн грн авансовых платежей. На остаток аванса — 1,6 млн грн по 39 договорам — Служба автомобильных дорог иск не подавала, вроде бы из-за нехватки средств на оплату судебного сбора. То есть за 100 тыс. грн САД хочет подарить подрядчику сумму в 15–16 раз больше. По этому факту следственное управление Главного управления Национальной полиции в области осуществляет досудебное расследование уголовного производства №4201821000000182, открытого в прошлом году по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса.

Аудиторы Счетной палаты обнаружили еще и необоснованное применение повышенного коэффициента — 1,2 — при ремонте двух дорог местного значения, вследствие чего служебные лица САД в области безосновательно заплатили подрядчикам 59,9 тыс. грн. По этому факту следственное управление Главного управления Национальной полиции области недавно открыло уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.191 Уголовного кодекса ("Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением"), которое объединили с предыдущим.

Ряд работ по ремонту дорог в области выполнялись и принимались в декабре, когда были минусовые температуры, падал мокрый снег. Поэтому закономерно, что на части дорог (например Бучач—Нижнев) выявлены факты выкрошивания асфальтобетона и заделка колдобин мастикой, из-за чего образовались неровности. На трассе Сороки—Лищинцы появились выкрошивания, наплывы и колдобины. На дороге Бучач—Возилов зафиксированы факты разрушения краев дорожного покрытия и продольные трещины. А в общем, согласно выводам Счетной палаты, управление капитального строительства Тернопольской облгосадминистрации допустило выполнение дорожных работ при недопустимых погодных условиях на 8 млн грн. И этот ремонт очень скоро больно ударил по водителям и пассажирам.

А на 2020 г. объем средств Дорожного фонда возрастет, вероятно, более чем до 70 млрд грн. Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс (законопроект 1063), согласно которым к источникам формирования фонда — акцизам, пошлине на нефтепродукты и транспортные средства, плате за проезд тяжеловесным транспортом — должны добавиться административно-хозяйственные штрафы за нарушение законодательства об автомобильном транспорте, а также некоторые административные штрафы, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях.

И потому объем субвенции, которая должна быть направлена в регионы на ремонт и строительство дорог местного значения, возрастет, как минимум, вдвое — более чем до 22 млрд грн. Соблазн "правильно освоить" их между своими подрядчиками велик. А безнаказанность лишь будет подпитывать этот соблазн.