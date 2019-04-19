Дам, да не вам...

Накопление бытовых отходов в Украине давно стало бедой местных громад, регионов и государства в целом.

По данным Национальной стратегии управления отходами, в Украине ежегодно образуется 250–300 кг отходов на человека, и этот показатель не снижается, а растет. Гигантские массы мусора в городах и селах лишь обостряют экологические проблемы, усиливают напряжение в обществе. А ненадлежащее обращение с бытовыми отходами может привести к непоправимым потерям — к человеческим жертвам, как это произошло на Грибовицкой мусорной свалке около Львова в 2016 году.

Даже на небольшой Тернопольщине в последнее время каждый год образовывалось свыше 800 тыс. кубометров бытовых отходов. Более двух третей этих объемов (750–760 тыс. кубометров) массово и традиционно вывозится на коммунальные мусорные свалки, которых в области аж 32. И основная экологическая опасность исходит от Малашевской свалки, куда направляются отходы из областного центра.

Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии Тернопольской горрады оперирует данными о количестве и составе этих отходов. Из отходов растительного, животного происхождения, пищевых остатков, которые вывозятся на этот полигон и более 40 лет складываются на нем, можно вырабатывать биогаз, а из него — методом когенерации — получать электроэнергию.

В прошлом году даже был разработан крупный проект "Рекультивация Малашевской мусорной свалки и строительство станции дегазации" с предусмотренным объемом инвестиций — 1 млрд грн. Но он пока остается на бумаге: нет инвестора, который вложил бы средства в это грандиозное производство и саму рекультивацию мусорной свалки на условиях государственно-частного партнерства. Приход инвестора тормозит земельный вопрос.

В 2017 и 2018 годах облгосадминистрация передала три земельных участка суммарной площадью 17,5 гектара за пределами населенного пункта на территории Малашевской сельской рады в постоянное пользование Тернопольской горрады. Определили назначение этих земель — для размещения и эксплуатации зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и иной промышленности.

Похоже, что мусор в области перестал быть опасным оружием уничтожения политических конкурентов, как это случилось в 2009 году в Тернополе и в 2016–2017 годах — во Львове. "Сейчас мусор в Тернопольской области является всего лишь хозяйственным вопросом, а не предметом политических спекуляций", — заверил глава облгосадминистрации Степан Барна на заседании Совета регионального развития с участием министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, состоявшемся недавно.

Но для строительства мусороперерабатывающего завода или хотя бы мусоросортировочной линии надо оформить эти земельные участки в собственность города, — чтобы не просить разрешения у территориальной громады села, где размещена свалка. Поскольку сельская громада может разрешать строительство завода или неожиданно запрещать, каждый раз шантажируя городскую власть дополнительным социальным пакетом. И у политического оружия есть способность возрождаться, только в новом виде. А предоставленные земли пока находятся в пользовании только Тернопольской горрады...

В Украине мусорная проблема никак не может выбраться из тупика, поскольку в масштабах государства перерабатывается менее 6% бытовых отходов.

Ситуация на Тернопольщине отличается от общеукраинской не коренным образом, но в лучшую сторону. В этой области раздельная сортировка твердых бытовых отходов (ТБО) на сегодняшний день введена в 156 населенных пунктах (почти 15% от всех). Надежда на более активное решение проблемы появилась с образованием объединенных территориальных громад.

Например, в Подволочиской объединенной территориальной громаде (ОТГ) за средства местного бюджета закуплено свыше 100 контейнеров, 50 сеток, оборудованы несколько площадок для сбора бытовых отходов и приобретен автомобиль МАЗ для вывоза мусора. Лановецкая громада такой мусоровоз приобрела за средства государственной субвенции на формирование инфраструктуры ОТГ и планирует закупить еще один.

А ряд громад решили, что для более эффективного управления отходами надо сотрудничать с международными организациями. Например, Скалатская и Гусятинская ОТГ для приобретения мусоровозов воспользовались поддержкой программы USAID "Dobre". А в Шумской громаде пошли комбинированным путем — за средства инфраструктурной субвенции приобрели мусоровоз МАЗ, а программа "Dobre" должна предоставить средства на закупку 1350 контейнеров и обустройство 16 площадок для раздельной сортировки мусора в населенных пунктах громады. Но это только первые ростки — раздельной сортировкой мусора охвачены города, поселки и большие села, в меньших же селах — весь мусор вывозится на полигоны или направляется на стихийные свалки.

Бесспорно, самым оптимальным выходом из ситуации с катастрофическим накоплением отходов является их переработка. Здесь дела сдвинулись с места, но они хромают по крайней мере на одну ногу. Поскольку в области пока действуют всего 17 пунктов приема вторичного сырья (полимеры, резина, дерево, полиэтилен, стеклобой и т.п.). Власть подает это как одну из основных своих заслуг, и создание до конца следующего года всех 66, предусмотренных областной программой обращения с бытовыми отходами на 2018–2020 годы, — маловероятно.

Хорошо, что раздельная сортировка мусора стала объединяться с запуском в работу оборудования хотя бы для прессования ПЭТ-тары. Оно уже работает в городах Зборов, Почаев, Лановцы, Шумское, Козовая и Борщев.

Требует широкого внедрения, по моему мнению, опыт увязывания в одну цепочку образование, сортировку и переработку определенных видов мусора в городе Борщеве. Влада Борщевской объединенной громады наладила раздельный сбор мусора в городе и селах громады, приобрела пресс для пластиковых бутылок, формирует прессованную тару в тюки и продает их львовскому перерабатывающему предприятию. А за полученные средства покупает новые контейнеры для мусора.

Областная власть планирует в перспективе создание на территории области четырех округов по утилизации мусора, где должны работать мусоросортировочные (и частично мусороперерабатывающие) линии: в Бережанах, Кременце, Черткове и селе Малашевцы Зборовского района. Они должны войти в состав полигонов, поскольку 30–40% бытовых отходов, как ни крути, перерабатываться не будут.

В кабинетах власти снова заговорили об известной мусоросортировочной линии, закупленной областной радой в 2009 году за 2 млн грн из областного бюджета. Она до сих пор стоит без дела и должна быть установлена в городе Бережанах, поскольку для Тернополя объемы сортировки мусора на ней — явно низкие. А сейчас работают только две мусоросортировочные линии — в селе Плебановка около Теребовли и линия коммунального предприятия Тернопольской городской рады "Экоресурсы". Но и это — плюс. Только за прошлый год, благодаря раздельной сортировке мусора, работе оборудования для прессования ПЭТ-тары в маленьких городах области и двух упомянутых мусороперерабатывающих линий, были отобраны 136 тыс. кубометров ценных сырьевых компонентов, что заметно уменьшило захоронение отходов на свалках.

Введение в действие новых мусоросортировочных комплексов в сочетании с повышением уровня экологического сознания населения дало бы возможность ликвидировать в 2019–2020 годах 740 несанкционированных мусорных свалок (без правоустанавливающих документов на земельные участки), что предусмотрено в областной программе обращения с бытовыми отходами, и снизить градус экологических проблем, десятилетиями накапливавшихся в области.

Но медленные темпы переработки мусора склоняют к мысли, что это почти нереально.