Бизнес без наемных работников

С наступлением лета торговля, как известно, замирает.

Предприниматели в торговых точках с тоской подсчитывают убытки от аренды опустевших бутиков и магазинов, а также расходы на содержание скучающих продавцов… Однако существует вид предпринимательской деятельности, который не требует штата наемных работников и ограничен минимальным размером арендуемой площади — это вендинговый бизнес, необычайно популярный в Европе и США, и недостаточно раскрывший себя в Украине.

О том, насколько мы отстаем от других стран в этой сфере, красноречиво говорят цифры: в Европе насчитывается 4,5 млн вендинговых автоматов (1 на 120 человек), оборот — 20 млрд долл. в год. В Японии — 5,6 млн автоматов (1 на 23 жителя), оборот — 20 млрд долл. В США — 15,4 млн автоматов (1 на 20 человек), оборот — 24 млрд долл. По Украине точной статистики нет, ибо неизвестно, сколько реально на рынке нелегально завезенного оборудования. Аналитики рынка считают, что если брать количество официально представленного оборудования, то эта цифра может быть на уровне 10 тыс. автоматов, возможно, чуть больше.

Удивительно, что вендинг, при всех своих преимуществах, пока не получил широкого распространения в нашей стране, но подвижки все же есть: если до недавнего времени "головной болью" многих владельцев торговых автоматов были сложности по обслуживанию (машина находится вне поля зрения хозяев, может в любой момент сломаться, или попросту закончится товар), то сегодня эта проблема уходит в прошлое.

"В Украине вендинговые аппараты начали оснащать GSM-модулями, — комментирует начальник отдела продаж киевской компании-дистрибьютера и импортера итальянского производителя оборудования для вендинга Леонид Денисов. — Это новшество позволяет владельцам автоматов "держать руку на пульсе" своей торговой точки, не посещая ее систематически. Стоимость таких модулей составляет около 400 долл., они сообщают по Интернету своему владельцу о ходе продаж, о неисправностях и запасах продукции.

Эта технология называется телеметрией, которая управляет функциональными процессами благодаря информации, получаемой на удаленном расстоянии. В некоторых случаях есть возможность на расстоянии влиять на исправление и коррекцию возникших проблем. Но пока эти технологии лишь набирают популярность.

Появилась и еще одна полезная новинка. Сегодня для расчетов с автоматами можно использовать систему Pay Pass — платежную систему для бесконтактного расчета за купленный товар, когда покупатель может рассчитаться, приложив к устройству свою банковскую карту с чипом. Для этого необходимо установить на автомат дополнительное оборудование. Пока эти новинки только начали появляться в Украине…"

Не стоит на месте и ассортимент услуг, предлагаемых торговлей с помощью вендингового оборудования: в Украине начинают появляться так называемые "Флороматы" — автоматы по продаже живых цветов. В США, Японии и некоторых европейских странах подобное оборудование появилось уже давно — в 1989 г., а вот у нас оно пока в диковинку.

Доставка букетов в таких автоматах покупателю обычно полностью автоматизирована, цветы гарантированы от любых повреждений, не выталкиваются, не падают, а попадают прямо в руки.

Сложность этого оборудования состоит в том, что для растений необходим определенный температурный режим, влажность и особое освещение. Необходимое количество воды и создание микроклимата регулируется автоматически, что делает возможным сохранять живые цветы свежими на протяжении от 10 дней до 2 недель.

Кстати говоря, в обычных цветочных магазинах букеты хранятся в холодильниках чаще всего только ночью, а во флороматах — круглые сутки.

Внешний вид подобных вендинговых автоматов весьма привлекателен: витрина состоит из нескольких уровней, на каждом из которых размещается около 8 букетов. Бывают автоматы и с ячейками для цветов, причем количество модулей с ячейками, присоединенных к автомату, может быть очень велико — несколько десятков.

Аналитики рынка считают, что размещение таких автоматов и их круглосуточный режим работы в аэропортах, торговых центрах, театрах и молодежных кафе — весьма перспективное направление.

Удручает только высокая стоимость флороматов — от 2000 до 5000 долл. за новую машину, а иногда и дороже.

Кроме того, для многих покупателей такой вид торговли совершенно неожидан и вызывает настороженность — к этому еще надо привыкнуть, ведь в обычном цветочном магазине можно попросить продавца сделать композицию по собственному вкусу, чего автоматы сделать не могут.

Кроме флороматов, вендинговая индустрия предлагает сегодня много проектов — это автоматы, торгующие сувенирами, поп-корном, питьевой водой и напитками, носками, бахилами, снек-машины, копировальные, массажные автоматы и торговые автоматы по продаже дисков…

Но наиболее популярными остаются традиционные кофейные автоматы и платежные терминалы.

В Украине тоже есть производители автоматов по продаже питьевой воды и напитков, есть попытки запустить новые проекты, но большинство автоматов у нас все-таки — зарубежные.

Покупают как подержанные автоматы, так и новые. Ценовая политика на б/у оборудование может колебаться в от 1000 до 2000 у.е., стоимость же нового стартует от 3000 у.е.

Многие предприниматели рискуют, покупая не новую импортную технику, ведь никто не знает, как долго она прослужит. В некотором смысле это — лотерея…

Кризисные годы наложили свой отпечаток на вединговый рынок: если раньше большинство предпринимателей покупали автоматы в кредит, то сегодня занимать в банках люди просто боятся. Как результат — темпы роста рынка замедлились.

Есть, конечно, варианты, когда предприниматель арендует вединговый автомат. При этом он может либо не платить ежемесячно за его аренду, покупая у арендодателя определенное количество товара для автомата. Либо платит за аренду и покупает оговоренное количество товара. На сегодня каждый сам определяет для себя выгодный вид аренды, приносящий прибыль.

Есть у сегодняшнего ведингового бизнеса и свои подводные камни, а именно — проблема поиска места для установки торгового автомата.

"Получение разрешения на установку ведингового оборудования в коммерческих заведениях или на улицах — задача несложная, хотя зачастую встречаются бюрократические препоны и проволочки, — рассказывает Леонид Денисов.— Так,сегодня сложно получать специальные разрешения на размещение торгового автомата в образовательных учреждениях (школах и институтах)".

Понять позицию принимающих и контролирующих органов можно: зачастую клиентами автоматов становятся именно дети, поскольку продаваемая в них продукция — самая что ни на есть молодежная: кока-кола, пепси, чипсы и т.п. Проверять возраст покупателей автомат, в отличие от продавцов в магазинах, не может. А вред, нанесенный подобным ассортиментом детскому организму, — может быть огромным.

И пока двери школ и вузов для вединга закрыты — игроки рынка ищут места с высокой посещаемостью — до нескольких тысяч человек в день — и отсутствием конкурентов. Высоким спросом пользуются места на вокзалах, в торговых центрах, банках, местах общепита.

Рынок торговых автоматов в Украине еще далеко не насыщен, специалисты оценивают его заполнение на уровне 5—10%, в зависимости от региона.

Здесь есть где пофантазировать, выбрать свое направление, найти оптимальные пути к успеху. Ведь вединг может не только нести опасность из-за вредного товара, но и быть красивым, вдохновляющим, дарящим радость, как это делают флороматы по продаже цветов…