Запрет "георгиевских лент" отложит выполнение Минских соглашений – МИД РФ

В МИДе назвали запрет "колоссальным негативным влиянием на внутренние процессы в самой Украине"

Георгиевские ленты могут отодвинуть выполнение Минских соглашений, считают в МИД РФ Фото: Госпогранслужба Украины Запрет георгиевской ленты в Украине отложит выполнение минских соглашений, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает УНИАН

"С тем же самым запретом распространения и изготовления георгиевской ленты. Вы же прекрасно понимаете, что это никак не повлияет на то, что происходит с РФ, но это будет иметь колоссальное негативное влияние на внутренние процессы в самой Украине", - сказала Захарова.

По ее словам, это является дополнительным элементом разжигания ненависти и вражды, и фактор невозможности воссоединения людей в целом ряде регионов.

"Это даст еще больше поводов для того, чтобы откладывать еще на более длительный срок выполнения минских договоренностей", - добавила она.