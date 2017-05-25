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Запрет "георгиевских лент" отложит выполнение Минских соглашений – МИД РФ

25 мая в 20:57

В МИДе назвали запрет "колоссальным негативным влиянием на внутренние процессы в самой Украине"

колорадские ленточки
Георгиевские ленты могут отодвинуть выполнение Минских соглашений, считают в МИД РФ
Фото: Госпогранслужба Украины
Запрет георгиевской ленты в Украине отложит выполнение минских соглашений, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает УНИАН.
 
"С тем же самым запретом распространения и изготовления георгиевской ленты. Вы же прекрасно понимаете, что это никак не повлияет на то, что происходит с РФ, но это будет иметь колоссальное негативное влияние на внутренние процессы в самой Украине", - сказала Захарова.
 
По ее словам, это является дополнительным элементом разжигания ненависти и вражды, и фактор невозможности воссоединения людей в целом ряде регионов. 
 
"Это даст еще больше поводов для того, чтобы откладывать еще на более длительный срок выполнения минских договоренностей", - добавила она.
 
 
Верховная Рада внесла изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Законопроект №2987 поддержали 238 депутатов.

Закон вводит дифференцированную административную ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты.

По материалам: УНИАН
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