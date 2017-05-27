Всемирный экономический форум спрогнозировал глобальный кризис с пенсиями

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Дефицит пенсионных фондов во всех странах к 2050 году в пять раз превысит нынешний уровень годового ВВП мира.

К 2050 году количество пенсионеров во всем мире превысит 2 миллиарда Андрей Товстыженко, ZN.UA

Дефицит пенсионных накоплений в мире к 2050 году достигнет 428 трлн долларов. Это в пять раз выше современного уровня годового ВВП мира. Грядущий кризис связан с ростом продолжительности жизни и низкой результативностью инвестиций пенсионных фондов, сообщает в своем докладе Всемирный экономический форум (ВЭФ). Повышение пенсионного возраста во многих странах представляется неизбежным, отмечается в докладе.

В связи с этим эксперты ВЭФ рекомендовали мировым лидерам как можно быстрее заняться этой проблемой. При подготовке доклада ВЭФ изучил перспективы крупных стран с наибольшими пенсионными проблемами - США, Великобритании, Японии, Нидерландов, Канады и Австралии, а также ситуацию в Китае и Индии - государствах с самой большой численностью населения.

В 2015 году разрыв между пенсионными накоплениями и потребностями в выплатах в этих странах оценивался в 67 млрд долларов. С учетом инфляции и роста зарплат разрыв в расчете на душу населения составит 300 тыс. долларов к 2050 году. В США дефицит увеличится с 28 трлн долларов в 2015 году до 137 трлн долларов, в Китае - с 11 трлн долларов до 119 трлн долларов, в Индии - с 3 трлн долларов до 85 трлн долларов.

Расчеты ВЭФ основаны на рекомендациях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые заключаются в том, что пенсионные накопления следует формировать таким образом, чтобы доход после выхода на пенсию составлял 70% от дохода в активный период жизни. В Великобритании пенсионеры могут рассчитывать в среднем на 38% - меньше, чем в любой другой из развитых стран. Средний показатель для 35 государств ОЭСР составляет 63%.

По оценкам ВЭФ, число людей старше 65 лет увеличится с 600 млн в настоящее время до 2,1 млрд человек в 2050 году. К 2066 году 25% населения мира будет больше 65 лет.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Верховной Раде принять проект пенсионной реформы, разработанный Кабмином, до конца текущей сессии парламента.

Напомним, что проект пенсионной реформы, одобренный Кабинетом министров Украины, предусматривает повышение минимального страхового стажа для получения пенсии с 15 лет до 25 лет в 2018 году. Начиная с 1 января 2019 года, людям, у которых страховой стаж составляет 15 лет, пенсия по возрасту будет назначаться в 65 лет.

Те же граждане, у которых отсутствует страховой стаж продолжительностью 15 лет, будут иметь право на назначение государственной социальной помощи по достижении 65 лет исходя из совокупного дохода семьи.